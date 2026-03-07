Vremea azi, 7 martie. Va fi soare în cea mai mare parte a țării. Temperaturile ajung la 17 grade
StirileProtv.ro, 7 martie 2026 08:20
Ziua de sâmbătă aduce soare și atmosferă plăcută în cea mai mare parte a țării. În regiunile sudice avem ceva înnorări sau ceață la începutul zilei, iar în ținuturile estice temperaturile coboară spre normal.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
08:40
Simulările pentru Bac și Evaluarea Națională, în pericol. Profesorii anunță luni dacă boicotează testele # StirileProtv.ro
Cu o săptămână înainte de startul simulărilor naționale, participarea profesorilor, membri de sindicat, rămâne incertă.
08:40
Cum a pierdut o femeie de afaceri din Alba 300.000 de euro din cauza unei escrocherii # StirileProtv.ro
O femeie de afaceri din Alba a căzut în plasa unor escroci și a rămas fără 300.000 de euro. Indivizii pretindeau că sunt reprezentanți ai ANAF. I-au comunicat femeii că statul urmează să-i înapoieze o sumă mare, parte din impozitul pe anul trecut.
Acum 15 minute
08:30
Misiune grea pentru pompierii din Iași. Au mers pe jos doi kilometri pentru a stinge un incendiu care a izbucnit la o stână # StirileProtv.ro
Pompierii din Iași au mers vineri noaptea pe jos aproape doi kilometri pentru a ajunge la o stână cuprinsă de flăcări.
08:30
Melodiile anilor ’90 și 2000 au animat prima seară a festivalului Nostalgia. „Copilărie pură” # StirileProtv.ro
Melodii celebre din anii '90 și 2000 au răsunat vineri noapte în Capitală. A fost prima seară a festivalului Nostalgia.
Acum 30 minute
08:20
Vremea azi, 7 martie. Va fi soare în cea mai mare parte a țării. Temperaturile ajung la 17 grade # StirileProtv.ro
Ziua de sâmbătă aduce soare și atmosferă plăcută în cea mai mare parte a țării. În regiunile sudice avem ceva înnorări sau ceață la începutul zilei, iar în ținuturile estice temperaturile coboară spre normal.
Acum o oră
08:10
Descoperire impresionantă la granița cu Ucraina. Ce au găsit polițiștii de frontieră într-un TIR # StirileProtv.ro
Captură impresionantă la granița cu Ucraina. Polițiștii de frontieră din Siret au găsit peste 16.000 de pachete de țigări de contrabandă ascunse într-un TIR.
08:00
Moody’s menține ratingul României la Baa3 cu perspectivă negativă: Reducerea deficitului depinde de voința politică # StirileProtv.ro
Moody's a menținut ratingul României pe termen lung la Baa3, cu perspectivă „negativă”. Agenția arată că perspectiva reflectă riscurile semnificative legate de implementarea programului de consolidare fiscală al Guvernului.
07:50
Teheranul amenință UE. Statele care se alătură atacurilor SUA și Israelului vor fi „ținte legitime” # StirileProtv.ro
Statele membre ale Uniunii Europene care se alătură atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului vor deveni „ţinte legitime” pentru Iran, a declarat viceministrul de externe Majid Takht-Ravanchi într-un interviu, potrivit News.ro.
07:50
Incendiu la o gheretă de pază din Drobeta-Turnu Severin. Un bărbat de 33 de ani a fost găsit carbonizat # StirileProtv.ro
Un bărbat de 33 de ani care locuia într-o gheretă pentru paznici în Drobeta-Turnu Severin a murit într-un incendiu care a cuprins construcția.
Acum 2 ore
07:40
Val de accidente pe un drum național din județul Brăila. Trei persoane au decedat. Cum s-au produs tragediile # StirileProtv.ro
Trei oameni au pierit vineri în accidente rutiere grave pe un drum național din județul Brăila. Un șofer în vârstă de 29 de ani din Constanța, a murit după o coliziune frontală cu un alt autoturism. Celălalt conducător auto de 24 de ani a fost rănit.
07:30
SUA a aprobat o vânzare de arme în valoare de 151,8 milioane de dolari către Israel # StirileProtv.ro
Departamentul de Stat al SUA a aprobat, vineri, o vânzare de echipament militar către Israel în valoare de 151,8 milioane de dolari, în contextul în care cele două ţări sunt angajate într-un război din ce în ce mai intens în Orientul Mijlociu.
07:30
Tornade devastatoare în Michigan. Cel puțin patru persoane au murit și peste zece au fost rănite. VIDEO # StirileProtv.ro
Tornadele au provocat cel puţin patru morţi şi peste zece răniţi, vineri, în statul Michigan, în nordul Statelor Unite, au raportat autorităţile şi mass-media americane.
07:20
Un pakistanez a fost găsit vinovat de SUA pentru instigare la asasinarea unor politicieni, printre care Trump şi Biden # StirileProtv.ro
Un juriu din New York l-a găsit vinovat pe un pakistanez în vârstă de 48 de ani de complotul de asasinare a unor personalităţi politice americane, printre care Donald Trump, cu sprijinul guvernului iranian, a anunţat procuratura.
07:10
Război în Iran, ziua a opta. Două explozii au fost auzite în Dubai şi una în Manama # StirileProtv.ro
Războiul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a opta zi și continuă să se intensifice. Explozii s-au auzit, sâmbătă dimineaţă, în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, şi în capitala Bahrainului, Manama.
07:00
Horoscop 7 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu veștile pe care le-așteptam. O să ne lămurim în privința mai multor lucruri și o să avem acea disponibilitate să le fim de ajutor celor care au nevoie de noi.
Acum 12 ore
22:30
Casa Albă a anunțat cât ar putea dura campania militară a SUA împotriva Iranului: „Calendarul nostru este al nostru” # StirileProtv.ro
Campania militară a SUA împotriva Iranului ar putea dura între patru şi şase săptămâni, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că SUA sunt pe cale să preia controlul asupra spaţiului aerian iranian.
22:10
Bărbat ridicat de poliție după ce ar fi amenințat cu moartea un medic de la Institutul „Marius Nasta” # StirileProtv.ro
Un bărbat este audiat, vineri seară, de poliţiştii de la Secţia 18 din Bucureşti, fiind suspectat că a ameninţat-o cu moartea pe o femeie, medic la Institutul ”Marius Nasta”, după ce sora lui a murit în unitatea medicală.
21:40
Giganții industriei de fashion, loviți din plin de războiul din Iran. Noile colecții, rămân blocate în Asia # StirileProtv.ro
Livrările de haine către marii retaileri de îmbrăcăminte sunt blocate pe aeroporturi din Bangladesh şi India, au anunţat trei producători, în condiţiile în care conflictul din Orientul Mijlociu a forţat companii aeriene să anuleze zborurile.
21:40
Colegiul Medicilor va oferi asistenţă juridică medicilor care sunt agresaţi în timpul serviciului # StirileProtv.ro
Colegiul Medicilor din România anunţă că va oferi, prin avocaţii care reprezintă instituţia, asistenţă juridiciă medicilor care sunt agresaţi în timpul exercitării profesiei.
21:30
O femeie a murit de rabie la patru luni după ce a a fost mușcată de un câine. Simptomele cu care a ajuns la psihiatru # StirileProtv.ro
O femeie a murit de rabie la patru luni după ce a fost zgâriată de un câine fără stăpân și a fost diagnosticată abia după ce a fost trimisă la un psihiatru, arată o anchetă oficială.
21:30
Premierul Spaniei, unul dintre contestatarii războiului iscat de SUA și Israel împotriva Iranului: „O greşeală extraordinară” # StirileProtv.ro
Premierul spaniol Pedro Sanchez a calificat războiul SUA-Israel cu Iranul drept „o greşeală extraordinară”, adăugând că acest conflict este „în mod clar în afara legalităţii internaţionale”, relatează BBC.
21:10
Este posibil ca viaţa de pe Pământ să fi început pe Marte, susține un nou studiu. „O descoperire cu adevărat importantă” # StirileProtv.ro
O specie de bacterii extremofile poate supravieţui presiunilor similare celor generate atunci când asteroizii aruncă în spaţiu fragmente pulverizate de rocă de pe Marte, conform unui nou studiu.
20:40
Cartofii românești, tot mai puțini. Suprafața cultivată scade, iar producția abia acoperă jumătate din consum # StirileProtv.ro
În timp ce în vestul Europei, fermierii au supraproducție de cartofi, la noi suprafețele cultivate, se reduc de la an la an. În lipsa investițiilor, randamentul la hectar, de 15 tone, a ajuns cel mai mic, din UE.
20:10
Europa, în alertă maximă din cauza escaladării războiului din Iran. Amenințare ridicată de terorism și „extremism violent” # StirileProtv.ro
Escaladarea conflictului din Iran pune Europa în stare de alertă maximă. Agenţia internaţională de poliţie Europol avertizează asupra „unei ameninţări ridicate” de terorism şi „extremism violent” pe teritoriul european.
20:10
Centura de Sud a Craiovei, blocată după patru ani de lucrări. Constructorul italian riscă falimentul # StirileProtv.ro
Centura de Sud a Craiovei, nod important în traficul către și dinspre vestul țării, este în continuare blocată în șantier, la patru ani de la debutul lucrărilor.
20:10
Țara care este următoarea țintă a lui Donald Trump după ce își atinge obiectivele în Iran. „Va cădea foarte curând” # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri la postul CNN că guvernul cubanez „va cădea foarte curând" şi a susţinut din nou că Havana este „foarte dornică" să negocieze cu Washingtonul, consemnează agenţia EFE.
20:10
Ziua Femeii, sărbătorită în avans: Mall-urile s-au umplut de bărbați în căutare de cadouri # StirileProtv.ro
Cum anul acesta, 8 Martie pică duminică în multe școli și grădinițe sălile de clasă s-au umplut vineri de emoție și flori. Copiii au pregătit serbări pentru mame și bunici, au cântat și le-au oferit daruri făcute chiar de ei.
20:00
„Lista rușinii” pentru datornici. Românii cu restanțe peste 3.000 de lei ar putea fi publicați pe site-urile primăriilor # StirileProtv.ro
Românii care acumulează datorii la stat, riscă să apară în curând pe o listă online a restanțierilor. Guvernul are pe masă un act normativ care stabilește ca numele celor cu datorii mai mari de 3.000 de lei să apară pe site-ul primăriilor.
20:00
Decizie fără precedent în România. Curtea de Apel a suspendat serviciile ROMATSA după un proces pentru discriminare # StirileProtv.ro
Judecătorii Curții de Apel București au decis suspendarea serviciilor de trafic aerian ale ROMATSA pentru o lună.
20:00
Profesorii vor să boicoteze simulările la Evaluarea Națională și Bacalaureat. Conflict între sindicate și minister # StirileProtv.ro
Cu o săptămână înainte de startul simulărilor naționale, participarea profesorilor, membri de sindicat, rămâne incertă.
20:00
„Malvertising”, noua metodă de fraudă online. Specialiștii spun că reclamele false pot fura date bancare # StirileProtv.ro
Mare atenție la reclamele care vă apar online în special la cele cu oferte de nerefuzat. Aceste anunțuri, sunt printre cele mai periculoase surse de viruși informatici.
19:50
Protest la Cotroceni după nominalizările pentru marile parchete. Manifestanții cer președintelui să respingă propunerile # StirileProtv.ro
Zeci de oameni au protestat în vineri seară în fața Palatului Cotroceni, nemulțumiți de propunerile făcute pentru conducerea marilor parchete.
19:50
De ce nu vrea Trump să trimită trupe terestre în Iran. Teheranul le așteaptă cu „încredere” # StirileProtv.ro
Donald Trump anunță că nu va exista „niciun acord” cu Iranul, în afară de „capitularea necondiționată”. Dar exclude o eventuală invazie terestră în Iran, pe care o consideră „o pierdere de timp”.
Acum 24 ore
19:40
Interceptări. Șefii Vămii Constanța Sud luau șpagă până la 350 de euro per container. Ajungeau 1.000 pe zi # StirileProtv.ro
Corupție la vârf în Portul Constanța. Fostul șef al Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud și adjunctul acestuia, au fost reținuți de DNA, într-un dosar de luare de mită după ce ar fi fost prinși în flagrant.
19:40
Măsurile luate de autorități după apelul disperat al copilului de 11 ani din Cluj care a fost bătut de iubitul mamei sale # StirileProtv.ro
Caz șocant în județul Cluj, unde un băiat de 11 ani a cerut ajutor, după ce a fost bătut de iubitul mamei.
19:30
Cum au reacționat elevii blocați în Dubai din cauza războiului când și-au revăzut părinții. Au fost așteptați cu cadouri # StirileProtv.ro
„Ne-au lipsit aripile” – a spus cu lacrimi în ochi una dintre mamele care vineri și-au îmbrățișat copiii întorși din Dubai.
19:30
Analist: Europa este implicată din prima zi în războiul din Orientul Mijlociu. Apărarea înseamnă o formă de atac, pentru Iran # StirileProtv.ro
Tensiunile din Orientul Mijlociu pun pe jar și Europa. În Marea Britanie, autoritățile sunt în alertă. La Londra, poliția metropolitană a arestat patru bărbați, suspectați că ar fi spionat comunitatea evreiască în favoarea Iranului.
19:30
Surprinzător, UE i-a luat apărarea lui Viktor Orban, după ce a fost amenințat de Zelenski. Criticile aduse liderului Ucrainei # StirileProtv.ro
Comisia Europeană l-a admonestat vineri pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru comentariile pe care Ungaria le-a interpretat ca o ameninţare la adresa prim-ministrului Viktor Orbán, relatează POLITICO.
19:10
Analist: „Iranul vrea să facă războiul dureros pentru toată lumea ca să îl forțeze pe Trump să declare victoria și să plece” # StirileProtv.ro
Este a șaptea zi a războiului din Orientul Mijlociu. Israelul a lovit și a distrus cu 100 de bombe speciale, așa-numitul buncăr al lui Ali Kamenei, cel în care fostul lider suprem al Iranului, ucis sâmbătă, nu a mai apucat să se ascundă.
18:20
Dani Mocanu va fi predat de autoritățile italiene. Cum încearcă să scape de condamnarea din România # StirileProtv.ro
Aflat sub supravegherea autorităților judiciare italiene, Dani Mocanu va ajunge la închisoare în România. Manelistul are de ispășit condamnarea de 4 ani, decisă anul trecut în noiembrie de Curtea de Apel Brașov.
18:00
Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţele NATO. Ar putea izbucni un „conflict militar pe scară largă” în șase ani # StirileProtv.ro
Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţa cu NATO, oferindu-le experienţă de luptă în Ucraina.
18:00
Două femei au murit şi un bărbat a fost rănit după ce un TIR și o mașină s-au ciocnit, în Brăila # StirileProtv.ro
Două femei au murit şi un bărbat a fost rănit, vineri, într-un accident rutier produs în zona localităţii Lanurile, judeţul Brăila, după ce un TIR şi un autoturism s-au ciocnit.
17:40
Idei de vacanță pentru primăvară în România. Unde să călătorești cu un buget redus # StirileProtv.ro
Primăvara este perioada perfectă pentru o vacanță prin țară, mai ales dacă vrei să eviți temperaturile extreme și aglomerația.
17:40
MAE: Fiica lui Victor Ponta nu apare în sistemul e-Consulat și nu a cerut asistență. „Nu putea fi pe nicio listă” # StirileProtv.ro
Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, spune că fiica Dacianei Sârbu şi a lui Victor Ponta nu apare în evidenţele consulare şi în sistemul gestionat de MAE, pentru gestionarea situaţiilor de criză.
17:40
Bloomberg: De la economie în plină creștere la recesiune. Realitatea cu care se confruntă România # StirileProtv.ro
În urmă cu câțiva ani România era una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din Europa, însă faptul că acum se află acum în recesiune nu este deloc o surpriză, notează Bloomberg.
17:30
Ce le-a dat un bărbat curierilor care i-au livrat două telefoane, după ce le-a spus că merge la bancomat # StirileProtv.ro
Doi curieri din Alba au fost păcăliți de un tânăr în vârstă de 27 de ani care le-a dat două colete cu plastilină în locul unor telefoane mobile de aproape 16.000 de lei. Deși suspectul a folosit un nume fictiv, polițiștii i-au dat de urmă și l-au reținut.
17:20
Avertismentul Rusiei pentru Finlanda referitor la găzduirea de arme nucleare: „Vom lua măsurile corespunzătoare” # StirileProtv.ro
Rusia a declarat vineri că va răspunde, dacă Finlanda va amplasa arme nucleare pe teritoriul său, avertizând că o astfel de măsură va face ţara nordică mai vulnerabilă, relatează Reuters.
17:20
Anchetă în SUA după atacul asupra unei școli de fete din Iran. Armata americană ar putea fi responsabilă - Reuters # StirileProtv.ro
Anchetatorii militari americani cred că este probabil ca forțele Statelor Unite să fi fost responsabile de atacul asupra unei școli de fete din Minab, din Iran, în urma căruia au murit zeci de copii.
17:20
Lovitură pentru „influencerii” din Armata germană. Sunt vizați cei din „ofensiva de farmec” a Bundeswehr-ului # StirileProtv.ro
Armata germană le-a interzis membrilor săi să facă fotografii şi să difuzeze imagini neautorizate ale instalaţiilor militare, din cauza preocupărilor legate de securitatea ţării şi a soldaţilor săi, a anunţat vineri Ministerul Apărării de la Berlin.
17:10
Fiul lui Nicolae Guță, prins drogat în trafic. Nu are permis de trei ani, din același motiv # StirileProtv.ro
Fiul cântărețului de manele Nicolae Guță a fost reţinut după ce a fost prins în trafic drogat şi fără permis. Potrivit poliţiştilor, tănărul de 34 de ani are permisul suspendat de trei ani, însă asta nu l-a împiedicat să se urce la volan.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.