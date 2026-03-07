Avocatul Poporului contestă la CCR mai multe prevederi incluse în ordonanța de urgență privind reforma în administrație

09:40

Continuă evacuarea cetăţenilor bulgari din zona afectată de conflictul din Orientul Mijlociu. Joi seară, cu un zbor din Dubai, au sosit 180 de persoane. Vineri dimineaţă, pe Aeroportul „Vasil Levski” din Sofia, a aterizat şi o cursă charter regulată din Oman. La bord, în afară de pasagerii programaţi pentru acest zbor, s-au aflat şi persoane […]