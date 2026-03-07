Investigație: Corespondența unui general relevă amploarea corupției din armata rusă pe timp de război

08:50

Patru ani de război împotriva Ucrainei înseamnă, teoretic, patru ani de învățare pentru forțele armate ruse. Dar cât de mult au învățat de fapt, cât de mult s-au reformat și cât de îngrijorate ar trebui să fie țările numite „neprietenoase” de Kremlin odată ce războiul din Ucraina se va termina?