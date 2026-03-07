Qatarul își redeschide parțial spațiul aerian, după o săptămână de război și atacuri cu drone în Orientul Mijlociu. Ce zboruri au fost autorizate
Gândul, 7 martie 2026 09:20
Qatarul a reluat parțial traficul aerian, pentru prima dată de la începutul războiului declanșat în urmă cu o săptămână, însă doar în condiții strict controlate. Decizia vine în contextul unor amenințări de securitate, inclusiv atacuri cu drone interceptate de armata qatareză. Qatarul a anunțat redeschiderea parțială a spațiului aerian, pentru zboruri de evacuare și transport […]
Acum 10 minute
09:40
Valentin Stan: Dacă Iranul ar avea o armă nucleară, la cum aruncă cu bombe acum, ar fi aruncat și cu bombe nucleare # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan a vorbit despre puterea nucleară a Iranului și ce pericol ar reprezenta la nivel mondial dacă aceștia ar dezvolta o armă nucleară. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan a vorbit despre Tratatul de Neproliferare Nucleară, care a […]
09:40
Te-ai gândit vreodată care ar putea fi meseria pentru care se cer doar 4 clase absolvite, dar care e plătită cu un salariu net peste medie, în fiecare lună? Venitul estimat este între 6.000 și 7.000 de lei pe lună. Unii dintre lucrătorii din domeniul construcțiilor pot ajunge să câștige un salariu net peste medie, […]
09:40
Iașul primește 140 milioane de lei pentru persoanele cu handicap. Cât plătește statul la nivel național # Gândul
Numărul beneficiarilor din județul Iași situează județul în partea de sus a clasamentului național, în privința ajutorului financiar oferit persoanelor cu dizabilități. La categoria persoanelor cu handicap grav, Iașul are 14.481 de beneficiari, scrie Ziarul de Iași, fiind depășit doar de București – 30.233 beneficiari, Prahova – 14.717 și Olt – 14.429 beneficiari. Și în […]
Acum 30 minute
09:30
Cât costă să trăiești o lună în București, în martie 2026, în funcție de unde locuiești și de numărul de membri ai familiei. Calcul complet # Gândul
Iată cât costă să trăiești o lună în București, în martie 2026, în funcție de unde locuiești și de numărul de membri ai familiei. Cheltuielile sunt împărțite în trei categorii, și anume pentru cazare, facturi și alte costuri. Mai jos se află calcule pentru persoanele care locuiesc în gasonieră, într-un apartament cu 2 sau 3 […]
09:20
Ianis Zicu ar putea fi demis de la Farul Constanța, după eșecul 0-1 cu Csikszereda Miercurea Ciuc, în deplasare, în etapa 30 din Superliga. Farul e pe locul 11, cu 37 de puncte, în timp ce Csikszereda e pe 12, cu 32 de puncte. Ianis Zicu, demis de la Farul Constanța? „Este un moment important, […]
09:20
Acum o oră
09:10
Cât de puternică este de fapt „armata populară” a Iranului. Forța nebănuită a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice: sute de mii de paramilitari care răspund la comanda unui singur om # Gândul
Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) este una dintre cele mai puternice organizații din Iran, concepută ca principalul apărător al revoluției din 1979 și, în prezent, o legătură esențială cu grupările militante islamiste – Hezbollah, Hamas, Houthi – care se opun violent Israelului și Statelor Unite. După ce ayatollahul Khamenei a fost eliminat, IRGC s-a transformat […]
09:10
Valentin Stan: În Carta ONU sunt menționate măsurile prin care poate să fie oprit un agresor prin alte mijloace decât cele militare # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a detaliat ce prevede Carta ONU în cazul unui conflict armat. Profesorul a explicat diferența dintre dreptul la autoapărare și obligația statelor de a respecta deciziile Consiliului de Securitate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin […]
09:10
Sorana Cirstea și Jaqueline Cristian, victorii la Indian Wells! Cu cine vor juca în turul trei # Gândul
Momente bune pentru tenisul românesc la Indian Wells, cu două victorii românești la simplu feminin. Jaqueline Cristian (35 WTA) şi Sorana Cîrstea, locul 38 WTA, s-au calificat, în turul trei al turneului de categorie WTA 1000. Sorana Cirstea și Jaqueline Cristian, victorii la Indian Wells! Cu cine vor juca în turul trei Cristian a trecut […]
08:50
Cei 9 cuceritori ai Persiei. Liderii străini care au ocupat Iranul, țară considerată o fortăreață „impenetrabilă” din cauza reliefului muntos # Gândul
Pe 28 februarie 2026, Donald Trump a lansat Operațiunea „Epic Fury” de atacarea Iranului. Deși Președintele american se declară încrezător că va câștiga războiul, mulți experți americani se declară îngrijorați și spun că războiul nu decurge conform planurilor administrației, iar situația a devenit foarte complicată. Estimativ, costurile războiului au ajuns deja la 7 miliarde de […]
08:50
Criză pe piața muncii din SUA. Economia SUA a pierdut 92.000 de locuri de muncă doar în februarie 2026. Șomajul a urcat la 4,4% # Gândul
Piața muncii din Statele Unite a înregistrat o scădere abruptă în luna februarie 2026, cu 92.000 de locuri de muncă pierdute și o rată a șomajului în creștere la 4,4%. Economia Statelor Unite a pierdut 92.000 de locuri de muncă în februarie, potrivit datelor publicate vineri de Biroul pentru Statistică a Muncii (BLS), rezultatul fiind […]
Acum 2 ore
08:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a comentat efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra echilibrului geopolitic. Invitatul a explicat că acest război schimbă prioritățile strategice ale Statelor Unite și afectează indirect situația din Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. Hartmann: „România a rămas blocată […]
08:30
Cum a reacționat o turistă din Pakistan când a vizitat sanctuarul cu 128 de urși de la Zărnești # Gândul
Sanctuarul de urși de la Zărnești este vizitat de o multitudine de turiști, inclusiv de vizitatori veniți de peste hotare. În sanctuar se află, la momentul actual, 128 de exemplare, iar donațiile pentru ei sunt deschise. Unele dintre exemplare sunt bolnave, altele sunt traumatizate, iar administratorii sanctuarului au lansat o campanie de ajutorare. Printre cei […]
08:20
Admministrația Trump a aprobat urgent vânzarea de arme către Israel în valoare de 151.000.000 de dolari, în plin război cu Iranul # Gândul
Administrația președintelui Donald Trump a aprobat de urgență o vânzare de armament către Israel în valoare de 151,8 milioane de dolari. Decizia permite livrarea a 12.000 de carcase de bombe, fără procedura obișnuită de revizuire a Congresului, în contextul războiului cu Iranul. Statele Unite au aprobat o vânzare de armament către Israel în valoare de […]
08:10
Ion Cristoiu: „Trump a confirmat că nu-i schimbă pe cei de la conducere. Ne-a anunțat că este prieten cu noua președintă a Venezuelei” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a dezbătut subiectul viitorului conducător al Iranului și modul în care acesta crede că Statele Unite vor influența succesiunea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu susține că președintele american Donald Trump, în urma intervenției sale din Venezuela, nu a avut intenția de […]
07:50
Trump a evitat să răspundă la informațiile precum că Rusia ar fi furnizat date militare Iranului: „Ce întrebare stupidă. Vorbim despre altceva” # Gândul
Președintele Donald Trump a refuzat să comenteze informațiile potrivit cărora Rusia ar furniza Iranului date despre mișcările trupelor americane. Oficialii administrației susțin însă că Washingtonul monitorizează situația și că aceste acțiuni nu influențează războiul. Președintele Donald Trump a evitat vineri să răspundă unei întrebări legate de informațiile apărute în mai multe instituții media potrivit cărora […]
07:50
Agenția Moody’s a finalizat o revizuire periodică a ratingurilor României. Care sunt riscurile pentru reducerea în continuare a deficitului # Gândul
Agenția Moody’s a finalizat revizuirea periodică a ratingurilor României, iar rezultatele au fost făcute publice în cursul serii de vineri, 6 martie 2026. Nu a fost anunțată o decizie de rating. De menționat faptul că revizuirea a fost îndeplinită pe 27 februarie 2026, prin intermediul unui comitet de rating. Moody’s Ratings (Moody’s) a finalizat, în […]
Acum 4 ore
07:40
Ion Cristoiu: „Liderii europeni au procedat conform scenariului virusului Covid. Au un interes să promoveze venirea iranienilor și așa pot să scape și de Zelenski” # Gândul
Ion Cristoiu a fost invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 5 martie 2026, difuzată live pe Gândul.ro și YouTube, unde a discutat diverse teme geopolitice și politice interne. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Ion Cristoiu sugerează că România nu are o problemă reală cu Ucraina, ci că reacțiile sunt determinate de prostie, […]
07:30
Trump anunță obiectivul războiului din Iran: „Capitularea totală și necondiționată” a regimului de la Teheran # Gândul
Președintele Donald Trump a declarat că obiectivul final al războiului din Iran este „capitularea necondiționată” a liderilor de la Teheran. Liderul de la Casa Albă exclude orice negociere cu regimul de la Teheran. Președintele Donald Trump a prezentat vineri obiectivul final al administrației sale în războiul din Iran: „capitularea necondiționată” a liderilor Republicii Islamice. Într-o […]
07:20
7 Martie, calendarul zilei: Bryan Cranston împlinește 70 de ani, Rachel Weisz 56. Moare Stanley Kubrick # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 7 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Bryan Cranston, născut pe 7 martie 1956 în Los Angeles, este unul dintre cei mai apreciați actori americani ai generației sale, cunoscut pentru talentul său remarcabil și pentru capacitatea de a interpreta […]
07:10
Războiul din Iran, prima săptămână. CENTCOM raportează că au fost lovite 3.000 de ținte și 43 de nave iraniene au fost scufundate # Gândul
Comandamentul Central al SUA a publicat bilanțul Operațiunii „Epic Fury” – primele șapte zile. SUA au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie 2026, ora 1:15 și au izat de atunci 3.000 de ținte. 43 de nave iraniene au fost avariate sau scufundate. Bilanțul primei săptămâni de război Au fost vizate mai multe tipuri de […]
07:10
Adrian Severin: „Europa este prinsă în cel mai prost ceas al ei. Este în războaie active în toate locurile posibile” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre faptul că Europa este prinsă la mijloc în toate conflictele militare din prezent. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Europenii au fost mai degrabă de partea palestinienilor și arabilor […]
07:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a vorbit despre interesele liderilor europeni și despre modul în care se raportează aceștia la situația geopolitică mondială actuală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, H. D. Hartmann a vorbit despre planurile liderilor europeni, afirmând că, în […]
06:10
Cum arată adăposturile în caz de război, verificate la sânge de ISU București. Reporterii Gândul au pătruns într-un astfel de „buncăr”, din Cartierul Militari. „Avem instalație de aerisire din fabricație, din 1974” # Gândul
Pe fondul războiului izbucnit recent în Orientul Mijlociu, subiectul adăposturilor de protecție civilă a revenit pe agenda publică. În prezent, inspectorii ISU București-Ilfov desfășoară activități de reverificare a tuturor „buncărelor”, iar o concluzie despre starea acestora va fi publicată până la sfârșitul lunii martie. Între timp, reporterii Gândul au „vizitat” un astfel de adăpost, care […]
Acum 6 ore
05:40
Un interviu cu garda jos, în Luna Femeii. Diana Şoşoacă: „Cea mai bună perioadă a omenirii a fost epoca matriarhatului și suntem pe cale să o reinstaurăm” # Gândul
Pentru că Martie este Luna Femeii, ne-am propus să celebrăm Femeia şi Feminitatea prin interviuri cu reprezentante din fiecare partid de pe eşichierul politic românesc. Una dintre cele mai sonore voci este cea a Dianei Şoşoacă, europarlamentar şi lider al SOS România. Diana Şoşoacă este imaginea anului 2020, un an care a schimbat tot ce […]
05:10
Cei 9 cuceritori ai Persiei. Liderii străini care au ocupat Iranul, deși geografii susțin că țară este impenetrabilă din cauza reliefului muntos # Gândul
Alexandru cel Mare (Imperiul Macedonean) Marcus Ulpius Traianus (Imperiul Roman) Omar ibn al-Khattab (Califatul Rashidun) Genghis Han (Imperiul Mongol) Hulegu Han (Ilhanatul) Timur Lenk (Imperiul Timurid) Mahmoud Hotak (Afganistan) Iosif Stalin (Uniunea Sovietică) Winston Churchill (Imperiul Britanic)
05:10
Anchetă a Poliției după ce o elevă de 13 ani, din București, a avut întâlniri intime chiar în sala de clasă. Fetei nici nu-i păsa de camerele video # Gândul
Polițiștii bucureșteni ai Serviciului Agresiuni Sexuale au deschis o anchetă după ce directoarea unei școli din Sectorul 1 a anunțat autoritățile că a descoperit cum elevii făcuseră sex într-o clasă, după ore. Conducerea instituției analizase imaginile surprinse de camerele de supraveghere, alertată de faptul că, în clasa respectivă, fuseseră găsite prezervative folosite și aruncate pe […]
Acum 8 ore
03:00
Israelul lansează atacuri „la scară largă” asupra Teheranului. Trump i-a cerut Iranului „capitulare necondiționată” # Gândul
Armata israeliană a anunțat că a început un „val de atacuri la scară largă” asupra unor ținte din Teheran. Postul de radio de stat iranian a raportat o explozie în partea de vest a Teheranului. Armata a declarat anterior că a detectat o altă rundă de atacuri cu rachete iraniene îndreptate spre Israel. O serie […]
Acum 12 ore
00:20
Donald Trump a anunțat printr-o postare de pe Truth Social că a avut o întâlnire „bună” cu reprezentanții a celor mai mari companii producătoare de apărare din SUA. Președintele american a spus că aceștia au convenit să crească producția de armament de patru ori în contextul Războiului din Iran. „Tocmai am încheiat o întâlnire foarte […]
6 martie 2026
23:50
Putin a vorbit la telefon cu președintele Iranului pentru prima oară de la uciderea lui Ali Khamenei # Gândul
Vladimir Putin a vorbit la telefon cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, pentru prima oară de la uciderea Ayatollahului Ali Khamenei. Liderul de la Kremlin și-a exprimat condoleanțele pentru moartea Liderului Suprem al Iranului, precum și pentru moartea membrilor familiei și a civililor iranieni de la atacurile americano-israeliene. El l-a notificat pe omologul său că este […]
23:30
Tudor Chirilă îi dă indicații lui Nicușor Dan în privința numirilor din justiție: „Să vă asumați înseamnă să nu îi numiți” # Gândul
Tudor Chirilă intervine în scandalul numirilor în justiție și îi dă indicații președintelui lui Nicușor Dan, prin intermediul unei postări pe rețelele sociale. Mai exact, îi explică șefului satului ce ar trebui să însemne asumare în această speță. «Nicușor Dan… răspunsul cu „îmi asum numirile pe care le voi face” nu înseamnă nimic. Și dumnevoastră […]
23:00
O femeie a murit de rabie la patru luni după ce a fost mușcată de un câine, deși rana era superficială. Simptomele care au indus-o în eroare pe femeie # Gândul
Yvonne Ford, în vârstă de 59 de ani, din Barnsley, South Yorkshire, a fost mușcată de un câine speriat pe o plajă în timpul unei vacanțe de familie în Maroc, la începutul anului trecut. Ea nu a cerut tratament pentru că rana era minoră și a curățat-o doar cu un șervețel umed, potrivit informațiilor din […]
23:00
Oana Țoiu recunoaște că a discutat cu consulul din Dubai despre fiica lui Ponta, dar susține că nu a cerut excluderea ei din autocar # Gândul
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a publicat o serie de precizări referitoare la operațiunile de repatriere din Dubai, în contextul acuzațiilor privind excluderea fiicei lui Victor Ponta din transportul organizat de stat. Aceasta a susținut că zborul de evacuare a fost ocupat la capacitate maximă și că locurile destinate cetățenilor români au fost utilizate integral. […]
22:40
Un tânăr sperios, dar ager la mânie, din Spresiano, provincia italiană Treviso, a trăit o experiență care i s-a părut șocantă după a comandat un set de șah de pe platforma Temu. În interiorul coletului, bărbatul a descoperit un scorpion mititel, viu. Vietatea are obiceiul să se ascundă în locuri care i se par sigure […]
22:30
Cele 5 zodii care vor trece printr-o cumpănă, până la sfârșitul anului 2026. Anunțul astrologilor pentru acești nativi # Gândul
2026 se anunță un an intens pentru multe zodii, dar pentru unii nativi următoarea perioadă ar putea aduce unele momente de cumpănă, decizii dificile și schimbări neașteptate. Astrologii spun că aceste etape nu sunt neapărat negative, ci pot reprezenta puncte de cotitură importante. Uneori, tocmai provocările sunt cele care ne obligă să ieșim din zona […]
22:30
Oficialii iranieni neagă că au atacat Azerbaidjan, dar amenință NATO: Țările europene vor deveni ținte legitime dacă se alătură războiului lui Trump # Gândul
Un oficial de securitate iranian a respins acuzațiile că Teheranul ar fi ordonat atacarea Azerbaidjanului, o altă țară musulmană care a fost vizată de loviturile dronelor iraniene. Acesta a spus că Iranul nu ar fi folosit „drone mici” pentru a ataca Azerbaidjanul într-o operațiune militară, potrivit Al Jazeera. „Dacă Iranul decidea să efectueze operațiuni de apărare […]
22:20
Rusia își extinde armata la granița NATO, spun lituanienii. Moscova își antrenează soldații în Ucraina și își modernizează armata cu ajutorul Chinei # Gândul
Serviciile de informații din Lituania spun că Rusia își extinde unitățile militare de-a lungul granițelor NATO și se pregătește pentru un potențial conflict pe scară largă cu Alianța în următorii șase până la zece ani, scrie Reuters. Rusia își extinde unitățile militare la granița cu statele NATO și le oferă experiență de luptă în Ucraina, […]
22:20
Ionuț Moșteanu, plan de reforme-fulger dacă PSD iese de la guvernare: „Nu sună așa de rău, nu?” # Gândul
Fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat la scenariul avansat de Lia Olguța Vasilescu, conform căruia PSD ar urma să părăsească guvernarea imediat după votarea bugetului. Moșteanu susține că o astfel de mișcare ar deschide calea pentru o serie de reforme radicale pe care USR le cere de ani de zile și care au […]
21:40
Un medic de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală ar fi fost amenințat cu moartea de către ruda unei paciente decedate # Gândul
O situație extrem de gravă ar fi avut loc ieri la Institutul de Pneumofiziologie „Marius Nasta” din Capitală, unde un medic a fost amenințat cu moartea de către ruda unei paciente decedate. Potrivit unor surse judiciare, conflictul a izbucnit imediat după ce o femeie internată pe secția de pneumologie a încetat din viață. Medicul a […]
21:40
Consulul României în Dubai, cel a cărui primă reacție în cazul fiicei lui Ponta a fost „nu îmi pasă”, a fost filmat în timp ce le spunea copiilor blocați în Emirate să se bucure că sunt lângă război. Gândul prezintă filmarea care i-a șocat pe părinți # Gândul
„Nu aveţi a vă teme de absolut nimic,. Bucuraţi-vă că sunteţi aici, bucuraţi-vă că sunteţi împreună. Ăsta e cel mai mare câştig. Şi întoarceţi-vă acasă cu amintiri plăcute, gândindu-vă că aţi avut şansa să fiţi aproape de un război dintr-o zonă foarte importantă a lumii. Dar un război care nu vă priveşte pe voi, nu […]
21:30
Kuweit a redus producția de petrol după închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran. 14.000 de zboruri în Orientul Mijlociu au fost anulate # Gândul
Kuweit a început să reducă dramatic producția de petrol după ce stocurile de țiței s-au epuizat, a raportat vineri Wall Street Journal , care a citat persoane familiarizate cu situația din țară. Kuweit, o țară membră-fondatoare a OPEC, a fost atacată în ultima săptămână de Iran, iar economia este grav afectată de închiderea Strâmtorii Ormuz. Cele mai […]
21:20
Odată cu sosirea primăverii, ciclismul revine în prim-plan, iar sportivi de talie mondială precum Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard sau Woet van Aert intră în pregătirile dinaintea Marilor Tururi cu evenimente importante din cadrul circuitului mondial UCI. Pe 7 martie, a 20-a ediție a cursei Strade Bianche sosește în Toscana, mai exact în jurul orașului Siena. […]
21:10
Mihaela Neagu, proprietarul Fabricii de Zahăr Luduș: „Interesul pentru sfecla de zahăr scade de la an la an chiar dacă sprijinul cuplat este atractiv” # Gândul
Suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr în România s-a înjumătățit în ultimul deceniu și a ajuns la un prag critic. Deși statul oferă subvenții atractive, fermierii renunță la această cultură din cauza costurilor mari și a importurilor ieftine de zahăr. Proprietara Fabricii de Zahăr Luduș, Mihaela Neagu, avertizează că întreaga industrie românească este sub presiune. […]
21:10
Cum a reușit un bărbat din Târgu Mureș să păcălească doi curieri din județul Alba, care i-au livrat telefoane mobile cu plata la primire # Gândul
Doi curieri din județul județul Alba au fost păcăliți de un tânăr din Târgu Mureș, în vârstă de 27 de ani, care le-a dat două colete cu plastilină în locul unor telefoane mobile în valoare de aproape 16.000 de lei. Bărbatul comandase online aparatele, cu plata la primire, iar pentru expedierea prin curierat a folosit […]
21:00
Tentativă de crimă la băutură între doi minori. Un adolescent de 17 ani din Babadag și-a înjunghiat prietenul de 13 ani spre ziuă # Gândul
Un adolescent de 17 ani din Tulcea a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a înjunghiat un băiat de 13 ani pe o stradă din Babadag. Procurorii spun că scandalul a izbucnit după ce victima l-ar fi lovit pe agresor în zona capului, iar acesta a fugit după el și l-a atacat […]
21:00
Războiul Orientul Mijlociu obligă țările din Golf să oprească producția de petrol și gaze. Prețul țițeiului ar putea ajunge la 150 de dolari/baril # Gândul
Ministrul Energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, a avertizat vineri că toți exportatorii de petrol și gaze din regiunea Golfului Persic ar putea fi nevoiți să oprească livrările în câteva zile dacă escaladarea conflictului dintre Iran, Israel și Statele Unite continuă. Prețurile globale ale petrolului au depășit 90 de dolari pe baril vineri, în contextul în […]
21:00
Selecţionerul Mircea Lucescu, care vine după perioadă în care a fost internat în mai multe rânduri, a anunţat, vineri, lista convocărilor preliminare pentru play-off-ul Cupei Mondiale din 2026. Naţionala României va disputa semifinala cu Turcia pe 26 martie 2026, la Istanbul, pe Beşiktaş Park, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală). În cazul […]
Acum 24 ore
20:40
Mesajul unui șofer de ride-sharing, lipit pe tetieră, care a devenit viral pe rețelele sociale. Un client l-a fotografiat și a emoționat internetul # Gândul
Un mesaj simplu, dar emoționant, lipit pe spatele tetierei într-o mașină care circulă prin aplicația Bolt, a devenit viral pe rețelele sociale și a emoționat mii de români „Eu sunt într-un scaun rulant, îmi pare rău nu te pot ajuta cu ușa sau bagajul, dar vei ajunge în siguranță la destinație. Mulțumesc frumos pentru înțelegere!”, […]
20:20
Casa Albă a publicat un alt videoclip cu atacuri aeriene din Iran care include o scenă dintr-un joc video popular # Gândul
Casa Albă continuă să publice clipuri controversate pe platforma de socializare X. Pe 5 martie un clip cu scene de atacuri aeriene din Iran combinate cu o secvență din jocul video de acțiune Call of Duty. În secvența respectică, un jucător de Call of Duty folosește o tabletă pentru a-și activa funcția de „Killstreak” și […]
20:10
Revoluția Ciucu. Parcările albastre ar putea dispărea din București. Hibridele și electricele nu vor mai fi scutite de taxe # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că intenţionează să elimine toate gratuităţile pentru parcările administrate de Municipalitate. Edilul motivează că numărul maşinilor care beneficiază în prezent de scutiri este de două ori mai mare decât numărul locurilor disponibile. Ar putea fi o economie majoră în bugetul Capitalei, argumentează Ciucu: „Pentru bucureşteni este mai […]
