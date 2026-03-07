Spectatoare de lux la meciul lui Dennis Man din Eredivisie: atleta a fost invitată în loja legendelor
Gazeta Sporturilor, 7 martie 2026 21:50
Femke Bol, celebra atletă olandeză, a venit pe Philips Stadium din Eindhoven pentru a urmări PSV - AZ Alkmaar, meci din etapa #26 din Eredivisie, meci în care Dennis Man a început ca titular la gazde. Multipla campioană mondială a fost invitată în Legends Lounge.În colțul stadionului Philips se află renumitul „Legends Lounge”. Acolo, oaspeții speciali pot urmări meciurile celor de la PSV în cele mai bune condiții. ...
• • •
Acum 10 minute
22:00
Ganea 2.0! Scene scandaloase cu internaționalul român » La 18 ani, i-a băgat mâinile în gât arbitrului! Clubul anunță măsuri severe # Gazeta Sporturilor
Imagini scandaloase în campionatul de tineret din Italia! Troy Tomsa (18 ani), internațional de juniori al României și mijlocaș la echipa Primavera a lui Sassuolo, a fost eliminat după un gest violent în meciul pierdut cu 2-5 pe terenul lui Napoli. Incidentul a avut loc în partida din etapa a 29-a a campionatului Campionato Primavera 1, disputată astăzi de la ora 12:00. ...
Acum 30 minute
21:50
Pafos, formația mijlocașului român Vlad Dragomir (26 de ani), a dat de pământ cu Krasava (locul 12), scor 7-0, în etapa 25 din Cipru. Românul a fost integralist, însă n-a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor.Cu un parcurs remarcabil în Liga Campionilor, la prima participare în grupa principală, Pafos a „scârțâit” în campionat, după ce l-a câștigat fără mari emoții în sezonul trecut. ...
21:50
Spectatoare de lux la meciul lui Dennis Man din Eredivisie: atleta a fost invitată în loja legendelor # Gazeta Sporturilor
Femke Bol, celebra atletă olandeză, a venit pe Philips Stadium din Eindhoven pentru a urmări PSV - AZ Alkmaar, meci din etapa #26 din Eredivisie, meci în care Dennis Man a început ca titular la gazde. Multipla campioană mondială a fost invitată în Legends Lounge.În colțul stadionului Philips se află renumitul „Legends Lounge”. Acolo, oaspeții speciali pot urmări meciurile celor de la PSV în cele mai bune condiții. ...
Acum o oră
21:30
FCSB - U Cluj 1-2. Adrian Mutu (47 de ani) a rămas impresionat de ceea ce a realizat ivorianul Issouf Macalou (27 de ani) în prima repriză. Fotbalistul a dat două pase de gol și a ajuns la 10 astfel de realizări în acest sezon. În repriza secundă a marcat și un gol de toată frumusețea.Campioana României nu se regăsește după ratarea calificării în play-off. ...
21:10
21:10
Pista de bob pe care au concurat Mihai Tentea și George Iordache are deja pagube în valoare de 1 milion de euro! Primarul e liniștit, ecologiștii protestează # Gazeta Sporturilor
Pista de bob utilizată la Jocurile Olimpice de iarnă, care a costat 118 milioane de euro și a fost construită în 399 de zile, are mari semne de uzură și sunt deja pagube de un milion de euro. Autoritățile promit că vor restaura pista de bob, pentru care au planuri importante, în timp ce ecologiștii protestează. ...
Acum 2 ore
21:00
Marko Dugandzic (31 de ani) nu mai semnează cu FK Sarajevo, formație din Bosnia. Jurnaliștii din Bulgaria susțin că fostul golgheter al Rapidului a bătut palma până la urmă cu Levski Sofia, liderul din campionat.Atacantul croat se înțelesese de principiu cu FK Sarajevo, însă mutarea nu s-a mai concretizat în cele din urmă. Acum, pe fir a intrat Levski, formație care e aproape să întrerupă hegemonia lui Ludogorets. ...
21:00
21:00
Au vrut cifre? Iată cifre! Respins de FCSB, Macalou a făcut spectacol contra campioanei # Gazeta Sporturilor
Refuzat de Mihai Stoica la FCSB pentru că nu ar avea „cifre”, Issouf Macalou (27 de ani) a oferit două pase decisive în prima repriză a meciului cu U Cluj (1-2 la pauză). Ivorianul a ajuns astfel la 15 goluri + assisturi în acest sezon!În iarnă, Gigi Becali ar fi vrut să-l transfere pe Issouf Macalou, extrema dreapta a Universității Cluj.Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, s-a opus ideii. ...
20:40
Au analizat transferul făcut de Mihai Stoica la FCSB: „Aproape inexistent!” / „Nu e ce spuneau în pregătire” # Gazeta Sporturilor
Fostul fundaș central Marius Baciu (50 de ani) și fostul mijlocaș Basarab Panduru (55), acum analiști, nu sunt dați pe spate de primele jocuri făcute de stoperul Andre Duarte (28) în tricoul FCSB-ului.Duarte este unul dintre cele trei transferuri efectuate de FCSB în această iarnă, doi dintre jucătorii pentru care a insistat Mihai Stoica, alături de Ofri Arad.De la sosirea la București, fundașul portughez a jucat de 8 ori pentru FCSB. ...
20:40
Atac devastator la adresa lui Mihăiță Pleșan după conflictul cu MM Stoica: „Impresar de calculator, un no name! Ce bărbat ești tu?” # Gazeta Sporturilor
După o dispută pe rețelele de socializare între Mihăiță Pleșan, impresar, și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a intervenit și o a treia persoană în conflict: Zvonko Milojkovic. ...
20:20
Revoluție totală în fitness » Primele aparate cu AI au sosit în România. Larisa le-a testat și dă verdictul: „Schimbă tot ce știam!” # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 61. Invitata de astăzi a emisiunii Health Talks este Larisa Boțog, antrenoare de fitness cu o experienţă de peste 7 ani, care a testat primele echipamente dotate cu inteligență artificială intrate în țară și dă verdictul: „Poți face un antrenament complet de forță în doar 30 de minute”- Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Health Talks by GSP. Invitata noastră de astăzi este Larisa Boţog. ...
20:20
Imagini terifiante în Grecia! După derby-ul Panathinaikos - Olympiacos, autocarul echipei a fost atacat # Gazeta Sporturilor
Autocarul echipei de baschet feminin a lui Olympiacos a fost atacat lângă Sala „Pavlos Giannakopoulos” de un grup de indivizi, după derby-ul cu Panathinaikos din semifinalele Ligii Greciei. Oaspetele au fost învinse cu 90-70 și apoi au avut parte de un drum de coșmar spre Pireu.Olympiacos, campioană a Greciei în 9 din ultimele 10 sezoane, are parte de o stagiune sub așteptări, terminând sezonul regulat pe poziția a 3-a, cu un bilanț de 16 victorii și 4 înfrângeri. ...
20:20
Vahid Selimovic (28 de ani) s-a despărțit de Hermannstadt în această iarnă. Fundașul central din Luxemburg a semnat cu Iberia 1999, campioana din Georgia, iar vineri a debutat pentru noua echipă.Echipa lui s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Dila Gori, scor 1-0, în etapa 2 din campionatul Georgiei. ...
Acum 4 ore
19:50
La ce spune Eugen Neagoe, înainte de play-out, că Petrolul este „într-o poziție rușinoasă” # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe, 58 de ani, antrenorul Petrolului Ploiești, a analizat victoria obținută la Botoșani, 1-0, și prefațat lupta care urmează pentru menținerea în elită.Un gol venit în secunda 69 a meciului, semnat de Rafinha, a făcut ca „lupii galbeni” să se întoarcă la Ploiești cu 3 puncte. Este o recoltă importantă, care face ca echipa lui Neagoe să intre în play-out de pe locul 6 (12 per total), cu 16 puncte. ...
19:50
Felipe Massa, victorie importantă în lupta pentru titlul de Formula 1 din 2008! Acesta va primi 250.000 de lire sterline # Gazeta Sporturilor
Felipe Massa (44 de ani), vicecampionul mondial la Formula 1 din 2008, a făcut progrese semnificative în procesul pe care l-a deschis împotriva FIA, Formula One Management (FOM) și împotriva lui Bernie Ecclestone, fostul director executiv al Grupului Formula 1. Acuzații sunt obligați să îi plătească fostului pilot brazilian 250.000 de lire sterline pentru cheltuielile de judecată într-un proces legat de Marele Premiu din Singapore din 2008. ...
19:40
Adrian Mutu susține că FCSB ar trebui să se teamă de lupta de la retrogradare: „Dacă mai prinde o perioadă ca acum câteva luni...” # Gazeta Sporturilor
Înainte de startul meciului FCSB - U Cluj, ultimul pentru cele două echipe din sezonul regular, Adrian Mutu a vorbit despre ceea ce o așteaptă pe FCSB în play-out. Campioana României din sezonul trecut este sigură de play-out și va intra cu un minim de 23 de puncte. Adrian Mutu a avertizat că play-out-ul poate fi complicat pentru FCSB deoarece nu sunt obișnuiți cu acea zonă a clasamentului. ...
19:40
Panduru i-a văzut la joc și s-a convins: „Această echipă nu are cum să retrogradeze!” # Gazeta Sporturilor
Basarab Panduru (55 de ani) susține că Petrolul Ploiești nu va lua drumul Ligii 2 la finalul acestui sezon. Mențiunile făcute de fostul internațional au venit la finalul partidei câștigate de ploieșteni pe terenul Botoșaniului, scor 1-0, în ultima etapă din sezonul regular.Rafael Hermann a marcat unicul gol al partidei, în minutul 2. ...
19:30
În plină criză, fostul președinte din Liga 1 explică cum a revenit din Dubai: „Pur și simplu ceva incredibil!” # Gazeta Sporturilor
Grigore Sichitiu, 77 de ani, fost președinte la Rapid și ex-antrenor la numeroase cluburi din zona Golfului, a aterizat noaptea trecută la București, după o săptămână de vacanță la Dubai. A ținut să mulțumească companiilor implicate în organizarea zborului, având în vedere anulările și a restricțiile aeriene în contextul războiului din Orientul Mijlociu.Pe 27 februarie, Grigore Sichitiu a plecat într-un sejur în Dubai, oraș pe care-l cunoaște bine. ...
19:20
Ce mesaj i-a trimis Troy Tomșa selecționerului de la România U19 după ce a bruscat un arbitru: „Gestul lui e inacceptabil!” » Ce urmează pentru bătăuș # Gazeta Sporturilor
Troy Tomșa (18 ani), de la Sassuolo Primavera, l-a luat de guler azi pe arbitrul care tocmai îl eliminase în meciul cu Napoli. Adrian Dulcea, selecționerul de la echipa U19 a României, a comentat gestul incredibil al fotbalistului.În primă fază, tehnicianul a observat pe internet că jucătorul său a fost eliminat și i-a trimis un mesaj, ca să-l întrebe ce s-a întâmplat. Puștiul i-a răspuns că „domn profesor, am făcut o prostie. Ne auzim mai târziu”. ...
19:10
Fostul campion din NBA, prestație ștearsă la debutul în România! Bryn Forbes a avut 0 la eficiență # Gazeta Sporturilor
Bryn Forbes (32 de ani), campion NBA în 2021, a avut o prestație ștearsă la primul meci în Liga Națională de Baschet Masculin. CS Vâlcea 1924 s-a impus cu 94-85 în fața lui CSM Corona Brașov, însă fostul jucător al lui San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks, Denver Nuggets și Minnesota Timberwolves n-a avut o contribuție semnificativă la succesul „lupilor negri”. ...
19:10
Jurnalistul Matteo Moretto (447.000 de urmăritori pe X) susține că mijlocașul portughez Bernardo Silva (31 de ani) nu negociază în acest moment prelungirea contractului cu Manchester City.Bernardo Silva, una dintre piesele esențiale din angrenajul lui Manchester City, formația antrenată de Pep Guardiola, nu este aproape de o nouă înțelegere cu clubul. ...
19:00
Dezastrul de la Arena Națională s-a accentuat după ninsorile recente: tavanul „a înflorit” # Gazeta Sporturilor
Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, este într-o continuă stare de degradare. Înainte de FCSB - U Cluj, ultimul meci al celor două echipe din sezonul regular, reporterii GSP au surprins cadre șocante cu urmele infiltrațiilor.În urma ninsorilor din ultima lună din capitala României, tavanul prin care s-a infiltrat apa a început să se crape serios. ...
18:50
Mihalcea, după ce codașa Metaloglobus i-a pus piedică: „La asta suntem cei mai slabi!” # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - UTA Arad 2-2. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul oaspeților, a reacționat după egalul smuls pe terenul nou-promovatei. Condusă încă din startul partidei, UTA a întors rezultatul, însă reușita lui Daniel Popa (30 de ani) i-a adus un punct antrenorului Florin Bratu la debut.Mihalcea a explicat că echipa lui stă cel mai slab la capitolul faze fixe, fiind pe primul loc la numărul de goluri încasate din aceste momente ale jocului. ...
18:40
Ce a spus Florin Bratu după ce a oprit seria de înfrângeri a lui Metaloglobus la debut: „Mă bucur că am reușit să rezistăm” # Gazeta Sporturilor
Florin Bratu, antrenorul celor de la Metaloglobus, a reacționat după ce a debutat pe banca bucureștenilor în remiza împotriva celor de la UTA Arad, scor 2-2, în meciul din ultima etapă a sezonului regular.La chiar primul meci pe banca celor de la Metaloglobus, Florin Bratu a reușit să oprească o serie de 10 înfrângeri consecutive în campionat. ...
18:30
6 jucători din Top 50 vor fi prezenți la Țiriac Open! Ultimii doi campioni se întorc la București # Gazeta Sporturilor
6 jucători din Top 50 și 17 tenismeni din Top 100 vor fi prezenți la ediția din acest an a Țiriac Open, un turneu ATP 250 organizat în București, la Centrul Național de Tenis „Simona Halep”. Competiția se va desfășura în perioada 30 martie – 5 aprilie.A treia ediție a Țiriac Open după revenirea în România a turneului ATP 250 va avea la start o listă impresionantă de jucători. ...
18:10
Fostul căpitan de legendă din Ligue 1, amintiri cu Victor Pițurcă și Tudorel Stoica: „Poate aveam așteptări mari de la cei doi campioni români” # Gazeta Sporturilor
Jean-Guy Wallemme, căpitanul legendar al celor de la Lens, a oferit un interviu în care a povestit despre momentul în care au fost aduși la echipă Tudorel Stoica și Victor Pițurcă, foștii jucători de la Steaua.Este vorba de sezonul 1989-1990, atunci când cei doi fotbaliști români se aflau la prima experiență la nivel de club în afara granițelor țării. ...
Acum 6 ore
18:00
„Să plătiți telefoanele!” » I-au făcut antrenorului „baie de bere” după calificarea în play-off! # Gazeta Sporturilor
După ce au obținut calificarea în play-off-ul ligii secunde, jucătorii lui FC Bihor au dat startul sărbătorii. Antrenorului Erik Lincar (47 de ani) i-au întrerupt conferința de presă, intrând în sală în momentul în care acesta dialoga cu jurnaliștii.FC Bihor Oradea avea nevoie de cel puțin un punct astăzi, cu Sepsi OSK, pentru a fi sigură de participarea în play-off. ...
18:00
Internaționalul român Nicolae Stanciu (32 de ani) a debutat sâmbătă pentru Dalian Yingbo, formația din China care l-a legitimat în această iarnă. După experiența eșuată de la Genoa, fotbalistul a ajuns din nou în China și a avut parte de un prim meci nefericit.Echipa lui a pierdut pe terenul celor de la Shanghai Shenhua, scor 3-5, în prima etapă din noul sezon al campionatului chinez. Stanciu a fost integralist, însă n-a avut nicio contribuție ofensivă. ...
17:50
Constantin Din, întrebat despre decizia PRO TV de a transmite turneele finale de handbal doar pe Voyo: „Noi, ca federații naționale, nu putem să intervenim” # Gazeta Sporturilor
Prezent la Bistrița, acolo unde naționala feminină de handbal a României joacă duminică, 8 martie, returul cu Slovacia din EHF Euro Cup, Constantin Din, președintele Federației Române de Handbal, a vorbit despre posibilitatea ca meciurile naționalelor de handbal să fie transmise la televizor, nu doar pe Voyo, și a abordat și subiectul petiției făcute de urmăritorii acestui sport din România, care cer ca partidele să fie transmise pe posturile TV. ...
17:40
Chivu anunță o posibilă pierdere grea pentru derby-ul cu Milan! Cum l-a numit pe Allegri: „Sunt ultimul!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a susținut sâmbătă conferința de presă premergătoare derby-ului din deplasare cu rivala AC Milan. Partida a fost programată duminică, 8 martie, începând cu ora 21:45. Înaintea partidei, Inter e lider detașat în Serie A, cu 67 de puncte după 27 de partide, 10 în plus față de marea rivală. ...
17:30
Meciul PSV - AZ Alkmaar, din etapa #26 din Eredivisie, a fost programat astăzi, 7 martie, de la ora 21:00. Meciul nu va fi transmis la TV și va fi în format liveTEXT pe GSP.ro.Dennis Man, jucătorul român al celor de la PSV, este așteptat să fie titular în duelul de pe Philips Stadion, arena echipei sale. ...
17:00
Au tras linia la FCSB: cine pleacă și cine rămâne pentru noul sezon, după un an de coșmar # Gazeta Sporturilor
După un sezon rușinos în Superligă, care a dus la ratarea play-off-ului în premieră, FCSB plănuiește ca la vară să facă o serie importantă de schimbări în echipă.Recent, Gigi Becali își expunea planurile privind transferurile: „Aripi nu avem, un atacant avem, că e Bîrligea, foarte valoros, dar ne mai trebuie încă unul. Mijlocaș neapărat trebuie, deci 4. Fundaș central, 5, plus încă doi laterali. 7 jucători trebuie să aducem”. ...
16:50
Athletic Bilbao - Barcelona, în etapa a 27-a din La Liga » Echipele probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Athletic Bilbao și Barcelona se înfruntă, diseară, în etapa a 27-a din La Liga, de la ora 22:00. Partida de pe San Mames va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2 și DigiSport 2.Programul, rezultatele și marcatorii etapei 19 din La LigaDupă ce a părăsit Cupa Regelui, liderul din La Liga înfruntă Athletic Bilbao, pe San Mames. ...
16:30
Naomi Osaka (28 de ani) s-a calificat în turul al treilea la Indian Wells, primul său turneu după accidentarea de la Australian Open, trecând de Victoria Jimenez Kasintseva (20 de ani, 95 WTA) cu 7-5, 6-2. Japoneza a apărut din nou într-o ținută atipică.Naomi Osaka a intrat pe terenul de tenis din Indian Wells purtând cercei personalizați din aur și bijuterii din aur agățate de buză și nas. ...
Acum 8 ore
16:00
Ganea 2.0! Scene scandaloase cu internaționalul român » La 18 ani, i-a băgat mâinile în gât arbitrului! Clubul anunță măsuri severe # Gazeta Sporturilor
Momente tensionate în campionatul de tineret din Italia. Troy Tomsa (18 ani), internațional de tineret al României și mijlocaș la echipa Primavera a lui Sassuolo, a fost eliminat după un gest violent în meciul pierdut cu 2-5 pe terenul lui Napoli. Incidentul a avut loc în partida din etapa a 29-a a campionatului Campionato Primavera 1. În timpul jocului, Tomșa s-a repezit la arbitrul central, Mattia Maresca, pe care l-a prins de gulerul tricoului. ...
15:40
15:40
Leon Marchand nu a prins podiumul la 200 m liber: „Îmi doresc să înot astfel de probe și la competiții majore” # Gazeta Sporturilor
Leon Marchand (23 de ani) s-a clasat pe poziția a șasea la 200 metri liber în etapa de la Westmont a USA Pro Swim Series și spune că ar vrea să încerce să înoate și pe scene mai mari în probele de liber.Leon Marchand s-a testat în această săptămână la USA Pro Swim Series, în etapa de la Westmont, a doua competiție a lui 2026 pentru cvadruplul campion olimpic. ...
15:30
Suporterii lui Real Madrid au răbufnit! Mbappe, aflat în recuperare, a fost surprins la Paris cu actrița momentului # Gazeta Sporturilor
Kylian Mbappe, atacantul lui Real Madrid, se recuperează după o entorsă la genunchi la Paris și a fost văzut în compania popularei actrițe spaniole Ester Exposito, fapt ce generează disconfort în rândul fanilor madrileni.Având în vedere complexitatea accidentării, timpul de recuperare al francezului rămâne incert pentru moment. ...
15:10
Costel Gâlcă a anunțat o revenire și decizia în cazul lui Keita: „Până se vor rezolva lucrurile...” # Gazeta Sporturilor
Rapid urmează să primească vizita liderului din Superligă, Universitatea Craiova, duminică, 8 martie, de la ora 20:00, în epilogul sezonului regular. În conferința de presă premergătoare jocului, antrenorul giuleștenilor, Costel Gâlcă, a vorbit despre duel, despre startul play-off-ului, dar și despre situația lotului înaintea partidei. ...
15:00
Costel Gâlcă anunță revenirea unui fotbalist înainte de Rapid - Craiova: „A revenit, o să fie cu noi” # Gazeta Sporturilor
Rapid urmează să primească vizita liderului din Superligă, Universitatea Craiova, duminică, 8 martie, de la ora 20:00, în epilogul sezonului regular. În conferința de presă premergătoare jocului, antrenorul giuleștenilor, Costel Gâlcă, a vorbit despre duelul cu oltenii, despre startul play-off-ului, dar și despre situația lotului înaintea partidei. ...
15:00
„Văd că nu ducem lipsă de șmecheri” » Pleșan a revenit și îi dă o replică dură lui Mihai Stoica: „Domnul Meme ar trebui...” # Gazeta Sporturilor
Continuă duelul de la distanță dintre impresarul Mihăiță Pleșan (43 de ani) și președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), pe tema jucătorilor propuși la formația roș-albastră. Pleșan a revenit sâmbătă după-amiaza cu un mesaj, după ultimele acuze ale oficialului campioanei, pentru a prezenta pe larg situația. ...
14:50
La 20 de ani, are tupeu maxim înainte de FCSB - U Cluj: „Nu ne pot pune probleme nicăieri. O să câștigăm!” # Gazeta Sporturilor
Tânărul Alin Chinteș, 20 de ani, este o soluție de schimb și pentru a-l suplini pe Alex Chipciu (accidentat), fundașul de bandă fiind sigur că U Cluj poate învinge FCSB sâmbătă seară, pe Arena Națională, de la ora 20:00Alin Chinteș, 20 de ani, este surpriza celor de la U Cluj în ultima săptămână. A fost titular cu Oțelul Galați (4-0), integralist chiar, apoi a intrat în locul lui Alexandru Chipciu, accidentat, cu Hermannstadt (2-1), evoluând 70 de minute. ...
14:30
Știa de mult că va muri: legendarul portar a pierdut lupta la 54 de ani » S-a retras din cauza unei petarde! # Gazeta Sporturilor
Georg Koch a încetat din viață la numai 54 de ani. Fostul portar german a fost răpus de un cancer pancreatic, decesul fiind anunțat de tabloidul Bild. În august 2008, o petardă aruncată din tribună, la meciul cu Austria Viena, l-a obligat să se retragă, motiv pentru care cel care a apărat, între altele, la PSV Eindhoven, Fortuna Dusseldorf și Rapid Vierna a depus la plângere la FIFA contra celor două cluburi.Koch a fost diagnosticat cu boala necruțătoare în aprilie 2023. ...
14:20
Pleacă după 8 sezoane! Dinamo pierde un jucător emblematic » Unde va juca din vară # Gazeta Sporturilor
Dinamo se va despărți la sfârșitul sezonului de un handbalist care a jucat 8 ani pentru echipa campioană.Nicușor Negru, 31 de ani, va pleca de la Dinamo la sfârșitul acestui sezon.Nicușor Negru pleacă la CSM BucureștiDupă 8 ani la Dinamo în care a câștigat campionatul de 7 ori și probabil în vară pentru a 8-a oară, extrema stângă nu va mai continua la echipa antrenată de portughezul Paulo Pereira. ...
14:20
Giovanni Becali e convins de noua destinație a lui Baiaram: „Joci cum joci, iei banul” # Gazeta Sporturilor
Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) este de părere că Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul Universității Craiova, îi va urma calea lui Louis Munteanu (23 de ani) și se va transfera în Statele Unite ala Americii. ...
14:20
Revoluție totală în fitness » Primele aparate cu AI au sosit în România. Larisa le-a testat și dă verdictul: „Schimbă tot ce știam!" # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 61. Invitata de astăzi a emisiunii Health Talks este Larisa Boțog, antrenoare de fitness cu o experienţă de peste 7 ani, care a testat primele echipamente dotate cu inteligență artificială intrate în țară și dă verdictul: „Poți face un antrenament complet de forță în doar 30 de minute”- Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Health Talks by GSP. Invitata noastră de astăzi este Larisa Boţog. ...
14:20
FC Botoșani - Petrolul Ploiești » Moldovenii joacă primul meci de la plecarea lui Leo Grozavu # Gazeta Sporturilor
FC Botoșani - Petrolul Ploiești este a doua partidă a zilei de sâmbătă din Superligă și se va disputa de la ora 17:00. Duelul din Moldova va fi transmis în format liveTEXT de GSP.ro, dar și la TV de Prima Sport 1 & Digi Sport 1.Formația din Moldova va disputa primul meci de la plecarea lui Leo Grozavu, iar singura miză este să se apropie cât mai mult de FCSB până la începerea play-out-ului. ...
