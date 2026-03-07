7-0! măcel la meciul lui Vlad Dragomir din Cipru

14:20

FC Botoșani - Petrolul Ploiești este a doua partidă a zilei de sâmbătă din Superligă și se va disputa de la ora 17:00. Duelul din Moldova va fi transmis în format liveTEXT de GSP.ro, dar și la TV de Prima Sport 1 & Digi Sport 1.Formația din Moldova va disputa primul meci de la plecarea lui Leo Grozavu, iar singura miză este să se apropie cât mai mult de FCSB până la începerea play-out-ului. ...