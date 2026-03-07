Trump a anunțat „Scutul Americilor": coaliție militară pentru eradicarea cartelurilor de droguri
StirileProtv.ro, 7 martie 2026 21:50
Președintele american a lansat sâmbătă, la reuniunea „Scutul Americilor" de la complexul său de golf din Miami, o nouă coaliție militară pentru distrugerea cartelurilor de narcotraficanți.
• • •
21:50
21:40
Horoscop 8 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi chiar frumoasă. Oamenii pe care-i întâlniți or să ne facă nu numai ziua, ci și viața mai frumoasă și o să știm să-i răsplătim și noi cu ce-avem mai bun în sufletul nostru.
21:40
Marea temere a aliaților SUA după izbucnirea războiului cu Iranul. Criză care ar putea apărea prin prelungirea conflictului # StirileProtv.ro
Aliații Statelor Unite se tem că războiul dintre SUA și Iran ar putea lăsa unele țări fără armele americane pe care deja le-au cumpărat sau pe care intenționau să le achiziționeze.
Acum o oră
21:10
Mesaje de 8 Martie 2026 care emoționează orice femeie. Variante scurte pentru WhatsApp și urări speciale de Ziua Femeii # StirileProtv.ro
În 2026, Ziua Femeii aduce dorința de a trimite mesaje speciale, simple sau emoționante, care să ajungă rapid la cei dragi. Fie că sunt trimise prin WhatsApp, într-un SMS sau într-o felicitare, urările de 8 Martie au rolul de a transmite gânduri bune.
Acum 2 ore
20:40
Narcisismul explicat. Ce înseamnă din punct de vedere psihologic și cum îl recunoști # StirileProtv.ro
Narcisismul este un cuvânt pe care îl auzim des, mai ales atunci când descriem o persoană preocupată excesiv de propria imagine sau de propriile reușite.
20:30
Bolojan, către românii prinși în Orientul Mijlociu: „Înţeleg nerăbdarea şi îngrijorarea celor care doresc să revină în țară” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că autoritățile pregătesc noi zboruri pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu.
20:30
Viktor Orban, mesaj tranșant pentru Volodimir Zelenski. „La maghiari nu funcţionează asemenea metode" # StirileProtv.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a transmis sâmbătă liderului ucrainean Volodimir Zelenski că nu îl poate intimida, el cerându-i acestuia să înceteze cu „ameninţările şi şantajul”.
20:30
Przemysław Czarnek, candidat la prezidențialele din Polonia. Fostul ministru al Educației, acuzat de homofobie # StirileProtv.ro
Partidul polonez de opoziție Lege și Justiție (PiS) l-a desemnat sâmbătă pe fostul ministru al Educației, Przemysław Czarnek, drept candidat principal la alegerile de anul viitor.
Acum 4 ore
20:00
România, te iubesc! revine cu ancheta „Nesimțire până la ultima picătură”. Cum sunt privați oamenii din țară de apă curată # StirileProtv.ro
Miliarde de euro au avut și au la dispoziție autoritățile ca să rezolve problema canalizării, pentru care suntem în infringement. Cu o incompetență criminală, mulți responsabili locali nu au mișcat un deget pentru ca oamenii să aibă apă curată.
20:00
Diferența dintre zborurile de repatriere și cele comerciale, ca și costuri. Niciunul nu e decontat integral # StirileProtv.ro
Printre cursele anulate după ce aeroportul din Dubai a fost lovit de o dronă se află și un zbor de repatriere pentru românii blocați în Emirate.
20:00
Flagrantul de șpagă din WC al fostului șef al vămii din Portul Constanța, cu suspiciuni: „Bă, ai vrut să tragi din ei” # StirileProtv.ro
Fostul șef al vămii din Portul Constanța își va petrece următoarele 30 de zile după gratii. Tribunalul București a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă, în timp ce adjunctul său a fost plasat sub control judiciar.
20:00
Încă o tragedie din cauza drumului înnămolit, în Iași. Un bebeluș prematur a murit pentru că ambulanța s-a împotmolit # StirileProtv.ro
Tragedie cu repetiție în Iași. Un bebeluș născut prematur a murit, după ce ambulanța s-a împotmolit în noroi la aproximativ 2 kilometri de casa gravidei.
19:40
Prețurile petrolului au explodat din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. „Economiile lumii în pragul colapsului” # StirileProtv.ro
Preţurile petrolului au explodat în această săptămână, înregistrând cea mai mare creştere săptămânală din istoria tranzacţiilor futures, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu şi al perturbării majore a livrărilor globale de energie.
19:40
Cât de veche este Mocănița, care șerpuiește printre colinele Transilvaniei. Locomotiva a fost construită în Polonia # StirileProtv.ro
Odată, cu vremea bună, Mocănița a pornit pe traseu la Sovata, în Mureș. Trenul are trei vagoane și este pus în mișcare de o locomotivă construită în Polonia, în 1949, și circulă pe un traseu de aproximativ 30 de kilometri.
19:40
Rusia continuă să terorizeze Ucraina cu bombardamente devastatoare. Polonia, forțată să ridice de la sol avioane de luptă # StirileProtv.ro
În timp ce atenția întregii planete este monopolizată de războiul din Orientul Mijlociu, mai aproape de noi rușii continuă să-i terorizeze pe ucraineni cu bombardamente devastatoare.
19:40
Weekend aglomerat la munte cu ocazia Zilei Femeii. Până când vor fi deschise pârtiile # StirileProtv.ro
Sunt zile potrivite pentru distracție în stațiunile de la munte. Încă e zăpadă bună pe pârtii, deși temperaturile sunt de primăvară. După turele de schi ori săniuță au urmat petrecerile cu DJ de pe terasele cabanelor.
19:40
La ce preț ajung atențiile bărbaților pentru femei, cu ocazia Zilei Femeii. Cadourile artizanale rezistă și 25 de ani # StirileProtv.ro
Cu bune intenții, mulți bărbați au plecat sâmbătă discret de acasă, unii cu tot cu copii, în căutarea unui dar potrivit pentru femeile importante din viața lor. Unii au vizitat târgul deschis la Muzeul Țăranului Român din Capitală.
19:30
Ce riscă România dacă guvernul nu reduce deficitul bugetar. Avertismentul specialiștilor Moody’s, după noua evaluare # StirileProtv.ro
Experții Moody's au analizat economia României și confirmă că țara rămâne o destinație sigură pentru investiții. Noua evaluare vine însă și cu avertismente.
19:20
Trump: „SUA au făcut lumii un serviciu declanșând războiul din Iran. Ar fi folosit arme nucleare, știți că sunt nebuni” # StirileProtv.ro
Donald Trump susține că a făcut „lumii o favoare atacând Iranul care „era dispus să folosescă armele nucleare dacă apuca să le obțină”.
18:30
Secretele limbajului corpului. Psihologia limbajului nonverbal și cum să interpretezi semnele subtile # StirileProtv.ro
Limbajul corpului poate fi considerat o formă de vocabular nonverbal care folosește expresii pentru a sublinia sau modifica sensul cuvintelor pe care le folosim.
Acum 6 ore
18:00
Chivu intră în istorie cu Inter Milano. Derbiul de duminică are încasări estimate la peste 8,7 milioane de euro # StirileProtv.ro
Derbiul AC Milan – Inter Milano intră în istoria Serie A. Meciul ar putea genera încasări de peste 8,7 milioane de euro
17:40
Monument ridicat lângă Lugoj pentru cei 7 suporteri PAOK decedați. Fani greci și ai lui Poli, prezenți la comemorare | VIDEO # StirileProtv.ro
Un moment emoționant a avut loc lângă Lugoj, la locul tragicului accident din ianuarie, în care șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic și-au pierdut viața.
17:30
MAE pregătește zboruri charter pentru românii din Qatar și alte zone de conflict. Andrei Ţărnea: „Misiunile vor continua” # StirileProtv.ro
Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a anunțat sâmbătă că România organizează zboruri de repatriere pentru cetățenii aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu, inclusiv un charter pentru un grup din Qatar.
17:30
Statul care îşi reduce producţia şi rafinarea de petrol din precauţie. Decizia vine pe fondul războiului cu Iranul # StirileProtv.ro
Kuweitul a anunţat sâmbătă că şi-a redus producţia şi rafinarea de petrol în urma atacurilor din partea Iranului şi a ameninţărilor iraniene împotriva tranzitului navelor prin Strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters, scrie Agerpres.
17:00
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier în centrul Capitalei. Starea victimelor # StirileProtv.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a aflat sâmbătă într-un autoturism implicat într-un accident rutier în Sectorul 1 al Capitalei.
17:00
Cum au orchestrat Israelul și SUA eliminarea liderului suprem al Iranului. Sistemul AI care a ghidat uciderea lui Khamenei # StirileProtv.ro
Un sistem complex de supraveghere și informații a permis Israelului să coordoneze atacul asupra liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, în cadrul operațiunii comune cu Statele Unite.
17:00
Năsturelul, planta cu beneficii mari pentru sănătate. Cum poate fi introdus în alimentație # StirileProtv.ro
Năsturelul are o istorie lungă și bine documentată, cu origini antice, utilizări variate și dovezi ale folosirii sale care datează de acum trei milenii, la perși, greci și romani.
16:50
Temperaturile se vor situa peste normalul perioadei în toată ţara, cu maxime de până la 18 grade Celsius, în timp ce probabilitatea de ploaie va rămâne redusă, potrivit prognozei săptămânale emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
16:40
India respinge ideea dependenței de SUA pentru petrolul rusesc: „Niciodată nu am fost sub acordul vreunei alte țări" # StirileProtv.ro
O sursă guvernamentală de la New Delhi a afirmat sâmbătă pentru AFP că India continuă să importe petrol rusesc și nu a fost „niciodată dependentă" de autorizația vreunei alte țări în acest sens.
16:20
Papa Leon al XIV-lea a numit un nou ambasador în SUA. Decizia, pe fondul tensiunilor cu administrația Trump # StirileProtv.ro
Papa Leon al XIV-lea, primul papă american, a numit sâmbătă un nou ambasador în Statele Unite, pe fondul tensiunilor diplomatice sporite legate de războiul administraţiei Trump din Iran şi de politicile sale radicale de imigraţie.
Acum 8 ore
16:00
Parcul Tineretului – unul dintre cele mai mari și iubite parcuri din București. Ce poți vedea aici # StirileProtv.ro
Parcul Tineretului se află în sectorul 4 al Capitalei, la distanță mică de Piața Unirii. Este unul dintre cele mai cunoscute parcuri din București.
15:50
Ministrul Energiei: Cinci scenarii pentru a evita prețul de 10 lei/litru la carburanți. Reducerea accizei, o variantă # StirileProtv.ro
Bogdan Ivan a anunțat sâmbătă că lucrează la „cel puțin cinci scenarii" pentru a preveni ca prețul carburanților să „ajungă la două cifre" în România.
15:50
Un bărbat, reținut după ce ar fi amenințat cu moartea o doctoriță de la Institutul Marius Nasta. Suspectul, un cunoscut actor # StirileProtv.ro
Un bărbat din Capitală a fost reținut după ce ar fi amenințat cu moartea o doctoriță de la Institutul Marius Nasta. Suspectul a fost ridicat de acasă de polițiști.
15:10
Planul roșu de intervenție, activat la Sibiu: ambulanță SMURD, implicată într-un accident # StirileProtv.ro
Planul roșu de intervenție a fost activat sâmbătă la Sibiu, în urma unui accident rutier în care a fost implicată o ambulanță SMURD, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
15:00
Putin se zbate ca Orban să își păstreze puterea. Strategii lui care au sabotat alegerile din R. Moldova, trimiși în Ungaria # StirileProtv.ro
Vladimir Putin a ordonat unui grup de strategi politici și serviciilor secrete militare ruse să intervină în alegerile din Ungaria din aprilie, pentru a se asigura că actualul premier Viktor Orban va câștiga, arată o anchetă emisă de proiectul VSquare.
15:00
Circa 14.000 de români, afectați de conflictul din Orientul Mijlociu. Câți dintre ei au fost deja repatriați # StirileProtv.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a anunţat, sâmbătă, că circa 14.000 de cetăţeni români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în atenţia Celulei de Criză.
14:30
Cămătari arestați în Brăila după doi ani de teroare. „Metodele” folosite pentru a-și recupera datoriile # StirileProtv.ro
Doi bărbați acuzați de camătă, șantaj și tulburarea ordinii și liniștii publice au fost arestați preventiv.
14:20
Două femei din Sibiu au căzut dintr-un autobuz. Ele au fost transporate la spital. Cum s-a produs incidentul # StirileProtv.ro
Două pasagere în vârstă de 72 de ani au fost transportate, sâmbătă, la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Sibiu, după ce au căzut dintr-un autobuz care pleca din stație.
Acum 12 ore
14:00
Câte firme și-au suspendat activitatea în prima lună din an. Cele mai multe au fost din București # StirileProtv.ro
Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în ianuarie 2026 a fost de 2.046, în creștere cu 19,93% comparativ cu prima lună din anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).
14:00
SUA ar putea relaxa temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc, pe fondul scumpirilor # StirileProtv.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat vineri că în considerare ridicarea sancțiunilor asupra unei cantități mai mari de petrol rusesc, la o zi după ce a autorizat temporar ca India să cumpere petrol de la Moscova.
14:00
Consulul României în Dubai, filmat când le spune elevilor blocați de conflict că trebuie „să se bucure” că sunt lângă război # StirileProtv.ro
O înregistrare a stârnit un val de reacții. Consulul general al României în Dubai, Viorel Riceard Badea, a fost filmat când le spunea elevilor români blocați în Emiratele Arabe Unite că ar trebui să se bucure că se află aproape de zona de război.
13:50
Trump ia în calcul trimiterea de trupe americane împotriva Teheranului. Planurile Casei Albe după sfârșitul războiului # StirileProtv.ro
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a doua săptămână și ar putea dura încă o lună, după cum a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.
13:50
Atac cu dronă asupra aeroportului din Dubai. Un zbor de repatriere pentru românii blocați în Orientul Mijlociu, anulat # StirileProtv.ro
Situația rămâne tensionată în Orientul Mijlociu, iar conflictul afectează din ce în ce mai mult traficul aerian.
13:30
Premieră mondială. Japonia autorizează terapii cu celule stem pentru boala Parkinson şi insuficienţa cardiacă severă # StirileProtv.ro
Un nou tip de tratament bazat pe celule stem a primit autorizare pentru utilizare medicală, marcând un moment important în dezvoltarea medicinei regenerative.
13:20
Planta numită „măr de pământ” care îți întărește imunitatea. Ce gust are și cum se folosește în alimentație # StirileProtv.ro
Planta numită „măr de pământ” este apreciată pentru proprietățile sale care sprijină sistemul imunitar. Beneficiile sale și modul simplu de includere în dietă o fac o alegere interesantă pentru cei care caută alternative naturale pentru sănătate.
13:20
Cum îți pregătești mașina pentru primăvară și vară. Verificări esențiale și sfaturi practice # StirileProtv.ro
Iernile din România îți pot afecta serios mașina. Zăpada, lapovița și sarea își pun amprenta pe tot, de la anvelope până la ștergătoarele de parbriz.
13:20
De la dușurile zilnice până la uscarea rufelor în interior, numeroși factori contribuie la creșterea nivelului de umiditate din locuință, mai ales în băi și bucătării.
13:20
Reforma administrației începe cu MAI. Numărul de posturi eliminate din prefecturi după redimensionarea schemelor # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Interne a anunţat, sâmbătă, demararea procedurilor de redimensionare a schemelor de personal la toate prefecturile din ţară, în acord cu OUG nr.7/2026.
13:00
Economia nu poate crește sănătos pe datorie. România trebuie să reducă deficitele în 2026 - viceguvernatorul BNR # StirileProtv.ro
Anul 2026 este unul al provocărilor care par să reconfigureze ordinea economică şi politică globală, iar pentru România acest an trebuie să însemne redresare economică, consideră Cosmin Marinescu, viceguvernatorul BNR.
12:40
Panoul solar care „înflorește” în fiecare dimineață și urmărește soarele până la apus # StirileProtv.ro
Unul dintre dezavantajele panourilor solare convenționale este că sunt statice: rămân fixate în poziția în care au fost instalate și pot transforma în energie doar lumina solară care ajunge la ele din acel unghi.
