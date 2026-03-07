Horoscop duminică, 8 martie. Vești bune pentru nativii unei zodii: veniturile cresc încet, dar sigur
Adevarul.ro, 7 martie 2026 22:00
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 8 martie.
FCSB încheie în genunchi sezonul regulat. Părăsită de suporteri, campioana s-a făcut de râs cu U Cluj
Roș-albaștrii, primii sub linia play-off-ului.
Zeci de tone de carne de vită din Brazilia, cu hormoni interziși în UE, au ajuns pe piața europeană
Autoritățile sanitare veterinare din Uniunea Europeană sunt în alertă după ce, în Olanda, laboratoarele au confirmat în carnea de vită din Brazilia prezența unui hormon de creștere interzis în fermele din UE.
Alertă în Dubai. Clădiri evacuate, după ce 23 Marina Tower a fost lovit de resturile din interceptarea unor proiectile
O dronă iraniană a lovit sâmbătă zgârie-norul 23 Marina Tower din Dubai, provocând un incendiu, în contextul în care Teheranul a lansat un val de atacuri cu rachete și drone ca răspuns la loviturile americano-israeliene din 28 februarie.
Referendum decisiv. O țară europeană votează în august dacă reia negocierile pentru aderarea la UE
O țară europeană va organiza pe 29 august un referendum pentru a decide dacă va relansa negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Votul ar putea redeschide procesul de integrare europeană, suspendat în urmă cu peste un deceniu.
Misterul persistă în legătură cu destinația fregatei iraniene scufundate de armata SUA. Ultima călătorie a navei de război
Pe 17 februarie, Marina Indiană publica pe platforma X un mesaj entuziast de întâmpinare. Însoțită de fotografii luminoase și hashtaguri diplomatice, postarea era un mesaj pentru un vas oaspete care tocmai sosea în port, relatează BBC.
Un rapper cu milioane de vizualizări pe YouTube va fi următorul prim-ministru al Nepalului. Cine este Balendra Shah
Rapperul Balendra Shah l-a învins pe fostul prim-ministru nepalez Sharma KP Oli în alegerile generale din țară.
Un copil născut prematur a murit după ce ambulanța trimisă să-l salveze s-a împotmolit în noroi
Un bebeluș născut prematur a murit, după ce ambulanța s-a împotmolit în noroi la aproximativ 2 kilometri de casa gravidei.
Bolojan anunță măsuri pentru evacuarea românilor din Orientul Mijlociu. „Organizăm noi acțiuni pentru evacuarea celor aflați în zonele afectate"
Premierul Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă seară, că peste 1.000 de români au fost deja repatriați din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, iar autoritățile pregătesc noi zboruri în zilele următoare, inclusiv curse organizate în cooperare europeană sau charter, contra cost.
Viktor Orban, din nou la cuțite cu Zelenski: „Încetaţi ameninţările şi şantajul! Nu mă puteţi intimida"
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a transmis sâmbătă liderului ucrainean Volodimir Zelenski că nu îl poate intimida, el cerându-i acestuia să înceteze cu “ameninţările şi şantajul”.
Povestea muzelor care au fost mai mult decât inspirație: artistele uitate din spatele marilor genii
Camille Claudel, Elizabeth Siddal şi Berthe Morisot îşi încep parcursul artistic într-o epocă în care talentul feminin nu poate exista decât mediat de o figură masculină.
Ponta reacționează după întoarcerea fiicei sale din Dubai. „Modul în care a acționat Țoiu este dezgustător"
Fostul premier Victor Ponta a publicat sâmbătă un mesaj pe pagina sa de Facebook, după ce fiica sa a ajuns în siguranță în România.
Consiliul din Iran se va întruni cel mai probabil duminică pentru a alege un nou lider suprem
Iranul a anunțat sâmbătă că va alege rapid, cel mai probabil până mâine, un nou lider suprem după moartea lui Ali Khamenei. Un consiliu temporar de trei membri va conduce țara până atunci.
Momentul în care o dronă cade în apropierea aeroportului din Dubai. Martor: „Clădirea s-a zguduit"
Imagini video care circulă pe rețelele de socializare arată momentul în care o dronă a lovit în apropierea unui terminal de la Aeroportul Internațional Dubai, sâmbătă dimineața. Din imagini nu este clar dacă impactul a fost cauzat de o interceptare sau de un atac țintit, relatează CNN.
Numărul de copii pe care îi avem poate influența durata de viață, sugerează un nou studiu
A da naștere unui număr mai mare de copii decât media sau a nu avea copii deloc a fost asociat cu o durată de viață mai scurtă și cu un proces mai rapid de îmbătrânire biologică, conform unui studiu recent condus de o echipă de la Universitatea din Helsinki în Finlanda.
Părinții copiilor repatriați din Dubai, mulțumiri către Consulatul României. „Imaginea razboiului te ajută să înțelegi cât valorează pacea"
Grupul vrâncean rămăsese blocat în Dubai de sâmbătă, 28 februarie și a fost repatriat vineri, 6 martie. Elevii și cadrele didactice fuseseră într-o excursie privată în Emiratele Arabe Unite, pe timpul perioadei de vacanță.
Sperietură pentru Nicolae Stanciu la debutul în China, după un fault violent. Căpitanului naționalei era cât pe ce să o comită înainte de baraj
Debutul lui Nicolae Stanciu la Dalian Yingbo a fost unul tensionat.
Kuweitul reduce producția de petrol ca măsură de precauție pe fondul tensiunilor cu Iranul
Autoritățile din Kuwait au anunțat o reducere a producției de petrol, precum și a volumelor procesate în rafinării, ca măsură de precauție în contextul tensiunilor regionale. Decizia a fost comunicată sâmbătă de compania petrolieră de stat Kuwait Petroleum Corporation (KPC).
Somonul este renumit pentru omega-3 și efectele asupra memoriei, însă avocado câștigă teren datorită grăsimilor sănătoase și antioxidanților. Specialiștii explică modul în care fiecare aliment contribuie diferit la sănătatea creierului.
Misterul longevității: o nouă zonă în care locuitorii ajung până la 100 de ani ar putea exista în Europa
O nouă Zonă Albastră, unde localnicii ating vârste de până la 100 de ani, ar putea apărea în Europa. Experții analizează stilul de viață din această regiune puțin cunoscută, celebră pentru peisajele spectaculoase și obiceiurile care favorizează longevitatea.
Tunelurile feroviare intrate în șantier în 2021 amână finalizarea magistralei pentru trenuri rapide din vestul României
Cel mai complex segment al noii magistrale feroviare Simeria – Arad, din vestul României, va întârzia finalizarea lucrărilor cu cel puțin încă un an, din cauza dificultăților întâmpinate la construcția tunelurilor de pe Valea Mureșului.
Turcia ia în considerare desfășurarea unor avioane de luptă F-16 în Cipru, a declarat sâmbătă o sursă din cadrul Ministerului turc al Apărării.
Bărbatul care a ameninţat cu moartea o doctoriţă de la „Marius Nasta", reţinut. Indicii că urma să comită fapta
Bărbatul care a ameninţat cu moartea o doctoriţă de la Institutul "Marius Nasta" din Capitală a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore.
Bombardarea centrelor de date din Orientul Mijlociu, o nouă frontieră în războiul asimetric al Iranului
Atacurile Iranului asupra centrelor de date comerciale din Emiratele Arabe Unite (EAU) și Bahrain a marcat o premieră și o posibilă nouă frontieră a războiului asimetric: vizarea infrastructurii digitale private în mod deliberat de către armata unui stat în război, relatează The Guardian.
Cele mai bune școli din București în funcție de sectoare. Unde au fost cele mai bune rezultate în ultimul an școlar
La finalul lunii încep înscrierile pentru clasa pregătitoare, iar până pe 12 martie școlile trebuie să comunice circumscripțiile. Cei mai mulți elevi, dar și cele mai multe școli din țară sunt în București. Vă prezentăm în articolul de mai jos cele mai bine cotate școli.
Fostul șef ANPC, imagini șocante dintr-un magazin din Franța. „Pentru ei funcționează alte reguli"
Paul Anghel, cunoscut specialist în protecția consumatorilor și fost director ANPC, a vorbit despre o experiență personală pe care a trăit-o recent în Franța.
„La prima ofertă, pleacă!". Dan Petrescu, dornic să înceapă treaba. Revine pe banca tehnică
Petrescu nu a mai antrenat din toamna anului 2025, când a plecat de la CFR Cluj.
Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării ayatollahului
Generalii israelieni ar fi indus în eroare Iranul în orele care au precedat asasinarea lui Ali Khamenei, plecând ostentativ de la cartierul general pentru presupuse celebrări de Shabbat, înainte de a reveni în secret, deghizați, potrivit unor informații făcute publice de IDF.
Cum se anunță vremea de 8 martie în țară și la București. Meteorologii anunță temperaturi de până la 17 grade
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că vremea va fi una plăcută de 8 Martie, cu temperaturi ce vor ajunge la 17 grade Celsius. În Capitală, în prima parte a zilei, există o probabilitate ridicată de ceață sau nori joși, însă temperaturile vor urca până la 12-14 grade Celsius.
Nou blocaj în coaliție pe tema numirii Avocatului Poporului. Partidele își împart funcții și la Curtea de Conturi și CNCD. Cine sunt candidații
Parlamentul ar urma să voteze, pe 10 martie, noul Avocat al Poporului, dar și noua componență a CNCD și a Curții de Conturi. Numirile stârnesc însă tensiuni între partidele coaliției.
O șoferiță a dat peste cap radarul poliției: a depășit de peste trei ori limita de viteză. Sancțiunea primită
O femeie în vârstă de 32 de ani a fost surprinsă de polițiștii rutieri conducând cu o viteză extrem de mare pe DN39, pe sectorul de drum dintre Eforie Nord și Eforie Sud.
Președintele Nicușor Dan, criticat de un fost comandant NATO pentru declarațiile de la Varșovia privind umbrela nucleară
Dorin Toma, fost șef al Comandamentului Diviziei Multinaţionale Sud-Est a NATO, consideră că este necesară „o dezbatere profundă” pentru a se ajunge la „un consens național” în privința posibilității ca România să găzduiască elemente de descurajare nucleară.
O ambulanță SMURD în care erau șase persoane s-a răsturnat pe o stradă din Sibiu după coliziunea cu un autoturism
O ambulanță SMURD și o mașină au fost implicate într-un accident, sâmbătă, pe o stradă din Sibiu, fiind activat Planul Roșu de Intervenție. Ambulanța SMURD s-a răsturnat pe carosabil.
Katia Pascariu, actriță: „În societatea de azi, a-ți depăși condiția e aproape imposibil"
Într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, Katia Pascariu trasează cu obiectivitate linia dintre film și realitate: contextul socio-politic, precum și relațiile interumane sunt elemente care ne definesc parcursul în viață.
Două pensionare au căzut din autobuz la plecarea din staţie a vehiculului. Femeile au ajuns la spital
Două femei de 72 de ani au fost rănite, sâmbătă, după ce au căzut dintr-un autobuz care circula în municipiul Sibiu. Incidentul s-a produs la plecarea din staţie a vehiculului. Poliţia a precizat că o uşă nu a fost asigurată corespunzător.
„Copiii noștri au fost vânduți". Sud-africanii repatriați după ce au luptat în Ucraina relatează despre o experiență de coșmar
Cetățeni sud-africani repatriați din Rusia au oferit mărturii despre „iadul” de care au parte recruții africani trimiși în prima line a frontului din Ucraina, relatează Al Jazeera.
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident. Doi italieni au ajuns la spital, după ce Alexandru Nazare n-ar fi acordat prioritate
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a aflat sâmbătă la volanul unui autoturism implicat într-un accident rutier pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei.
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un singur copil a rezolvat problema în mod fascinant
Un profesor din India, Raviraj Master, a postat o problemă aparent simplă, dar imposibil de rezolvat pentru elevii săi.
Tatăl lui Mitică Dragomir, experiență cutremurătoare pe front. „Avea 80 de kile când a plecat la război, s-a întors acasă cu 40"
Mitică Dragomir a vorbit despre suferința tatălui său pe frontul Cotului Donului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Criză în Orientul Mijlociu. Andrei Țărnea: Avem în continuare circa 400 de persoane prioritare numai în EAU
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a făcut, sâmbătă, 7 martie, noi precizări cu privire la situația cetățenilor români afectați de criza din Orientul Mijlociu.
Trump ar fi arătat un interes puternic pentru o intervenție terestră în Iran. Scenariile luate în calcul de experții americani
Președintele american Donald Trump ar fi arătat în discuții private un interes puternic pentru o eventuală desfășurare a trupelor americane la sol în Iran, potrivit unor oficiali americani, un fost oficial și o persoană familiarizată cu aceste discuții, relatează NBC News.
Președintele Senatului nu respinge o eventuală propunere de a fi șef la SRI. „Nu pot să fiu ipocrit să spun că aș refuza"
Mircea Abrudean, președintele Senatului, a afirmat sâmbătă, în cadrul emisiunii „Insider Politic” de la Prima TV, că nu a discutat cu președintele Nicușor Dan despre numirea în fruntea SRI. Abrudean a dat de înțeles că ar accepta funcția dacă șeful statului i-ar propune.
Teo Trandafir, dezvăluiri despre mama biologică a fiicei ei: „Niciodată n-am vrut s-o văd. Mama Maiei sunt eu"
Teo Trandafir a vorbit deschis despre unele dintre cele mai importante momente din viața sa, inclusiv despre adopția fiicei sale, Maia (21 de ani), dar și despre mama biologică a tinerei.
Cum au fost primiți sportivii ruși la Jocurile Paralimpice 2026. „Steagul Rusiei este pătat de sânge!"
La Jocurile Paralimpice de Iarnă de la Verona, delegațiile au fost primite diferit: aplauze mari pentru Ucraina, în timp ce sportivii ruși au trecut aproape neobservați.
Premierul britanic, acuzat că încearcă să imite mesajele lui Trump: ce videoclip a postat Starmer pe TikTok
Keir Starmer a fost acuzat că a încercat să imite mesajele lui Donald Trump pe reţelele de socializare după ce a postat un videoclip TikTok despre criza din Orientul Mijlociu, suprapus cu vocea prim-ministrului şi cu melodia trupei Dire Straits, „Money for Nothing”.
„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani". Ce spune Generalul Ben Hodges despre conflictul din Iran
„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani”, spune generalul Ben Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa, într-un podcast despre războiul din Iran. Escaladarea conflictului dintre SUA și Iran ridică întrebări majore despre direcția strategică a Washingtonului.
SUA aprobă o vânzare masivă de armament către Israel: 12.000 de bombe, aprobate fără vot în Congres
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri vânzarea către Israel a 12.000 de bombe cu o greutate de 470 kg fiecare, într-un moment în care cele două ţări sunt angajate într-un război ce se intensifică în Orientul Mijlociu.
„Războaiele robotizate sunt deja o realitate". Cum folosesc ucrainenii roboții pe teren: au luat prizonieri și au respins atacuri
De la începutul invaziei rusești pe scară largă, războiul din Ucraina s-a transformat într-un conflict de înaltă tehnologie.
Noi imagini cu lucrările la tronsonul DN2 - A2 din Centura București, printre ultimele secțiuni nelărgite la patru benzi din ocolitoarea Capitalei, a fost postate pe un canalul Youtube Infrastructură România.
Mărturia cetățeanului pakistanez găsit vinovat pentru complot de asasinat asupra lui Trump și a altor oficiali ai SUA, la ordinele Iranului
Un cetățean pakistanez, Asif Raza Merchant, a fost găsit vinovat vineri într-o instanță federală din Brooklyn de complot pentru a-l asasina pe fostul președinte Donald Trump și alți politicieni americani proeminenți, la cererea Iranului, au transmis procurorii americani.
