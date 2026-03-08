Norvegia. O explozia a avut loc la ambasada SUA din Oslo, sâmbătă noaptea, provocând pagube minore. Nicio persoană nu a fost rănită, iar autorii atacului sunt căutați.

20:10

Oboseală care nu trece nici după un weekend de odihnă, lipsă de energie dimineața, iritabilitate, dificultăți de concentrare: sunt probleme pe care tot mai multe persoane le experimentează cel puțin o dată în cursul vieții. Dar, înainte de a trage concluzia că „este doar stres”, medicii recomandă să excludem câteva probleme medicale frecvente, care pot […]