Norvegia. O explozia a avut loc la ambasada SUA din Oslo, sâmbătă noaptea, provocând pagube minore. Nicio persoană nu a fost rănită, iar autorii atacului sunt căutați.
Biziday.ro, 8 martie 2026 07:00
Poliția norvegiană a informat că o explozie a avut loc la ambasada SUA din capitala Oslo, dar a declarat că nu au existat victime. Deflagrația s-a produs în jurul orei 1:00 dimineața, ora locală, a mai precizat departamentul de poliție din Oslo. ”Am stabilit că o explozie a lovit ambasada americană”, a declarat purtătorul de […]
• • •
Acum 10 minute
07:10
Război în Orientul Mijlociu. Israelul a atacat, sâmbătă seara, depozitele petroliere din Teheran. Explozii puternice au fost raportate în capitala iraniană. # Biziday.ro
The first strike on Iranian oil infrastructure just landed. Not on Kharg Island, where Iran loads crude for export. Not on the southern oil fields of Khuzestan, where crude comes out of the ground. On the Shahran fuel depot on the northern outskirts of Tehran, where gasoline and… pic.twitter.com/7ikhvYH01L — Shanaka Anslem Perera ⚡ […]
Acum 30 minute
07:00
Acum 24 ore
17:10
Analiză Reuters. Scumpirea petrolului, a gazelor, implicit și a energiei, dar și blocarea unor rute comerciale precum Strâmtoarea Hormuz, toate generate de conflictele din Orientul Mijlociu, cresc riscul de inflație, iar Morgan Stanley avertizează asupra unei posibile recesiuni la nivel global. # Biziday.ro
Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului începe să afecteze puternic mediul de afaceri la nivel global. Creșterea prețurilor la energie, perturbarea lanțurilor de aprovizionare și blocarea unor rute comerciale importante (folosite pentru tot felul de bunuri, de la alimente la piese auto) provoacă îngrijorări în rândul companiilor și investitorilor, pentru care costurile s-au majorat. […]
13:00
Analiză BBC. Războiul din Ucraina s-a transformat într-un conflict de înaltă tehnologie. Atât ucrainenii, cât și rușii, au desfășurat pe câmpul de luptă vehicule robotizate fără operator uman la bord, înarmate cu mitraliere grele. # Biziday.ro
De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, războiul din Ucraina s-a transformat într-un conflict de înaltă tehnologie. Roiuri de drone spion și de atac au învolburat cerul Ucrainei, iar ambarcațiuni fără echipaj au lovit marina rusă în Marea Neagră. Acum, Ucraina a lansat un program masiv de desfășurare la sol de roboți înarmați. […]
10:40
Război în Orientul Mijlociu. Președintele Iranului cere scuze țărilor vecine și anunță că țara sa nu le va mai ataca, cu excepţia cazului în care vor fi lansate atacuri din aceste ţări. # Biziday.ro
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a anunțat că consiliul de conducere interimar al țării a decis că Iranul nu va mai ataca țările vecine, cu excepția cazului în care un atac împotriva Iranului provine din aceste țări. ”Consiliul de conducere interimar a decis că nu vor mai exista atacuri asupra ţărilor vecine, nu vor mai fi lansate […]
10:00
Război în Orientul Mijlociu. IDF a efectuat atacuri cu peste 80 de avioane de luptă asupra infrastructurii militare iraniene din Teheran și din centrul țării, în timp ce Iranul amenință țările europene că vor deveni ținte dacă sprijină SUA și Israel. Arabia Saudită a interceptat un amplu atac cu drone asupra unuia dintre cele mai mari câmpuri petroliere din regiune. # Biziday.ro
Armata israeliană (IDF) anunță, sâmbătă, că peste 80 de avioane de luptă au lovit “infrastructura militară cheie a regimului iranian” în Teheran și în centrul Iranului. Printre țintele vizate, IDF a anunțat o universitate militară, facilități de stocare a rachetelor balistice și infrastructură subterană de comandă a rachetelor, precum și situri de lansare considerate amenințări directe […]
09:00
Prahova. Trafic blocat spre Brașov (DN 1), la Bușteni, după ce un TIR a lovit un parapet și a rămas blocat pe carosabil. # Biziday.ro
Poliția Română informează că pe DN 1 Ploiești-Brașov, în stațiunea Bușteni, județul Prahova, un autotren a impactat un parapet și a rămas imobilizat pe sensul de mers spre Brașov. În urma accidentului, conducătorul autotrenului a suferit leziuni, fiind evaluat medical.
08:50
The Guardian: Utilizarea tot mai intensă a tehnologiilor bazate pe AI în conflictele militare – inclusiv în cele din Orientul Mijlociu – avansează rapid și necesită reguli internaționale. AI este folosită pentru identificarea țintelor și planificarea atacurilor mult prea rapid, reducând drastic intervenția și empatia umană și crescând riscul de escaladare necontrolată a conflictelor. # Biziday.ro
The Guardian relevă că utilizarea tot mai intensă a inteligenței artificiale în conflictele militare, precum cel din Iran, arată că modul în care sunt purtate războaiele se schimbă rapid. Specialiștii avertizează că această transformare tehnologică necesită urgent reguli clare și control democratic asupra folosirii AI în operațiunile militare, în special în contextul în care tehnologiile […]
Ieri
07:00
Cel puțin 16 țări și Uniunea Europeană – inclusiv România, Franța, UK și Germania – boicotează ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de iarnă. Măsura, în semn de protest față de decizia de a permite sportivilor din Rusia și Belarus să participe la competiție sub propriile steaguri. # Biziday.ro
Printre statele care au luat această decizie se află România, Austria, Australia, Canada, Croația, Cehia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, și Marea Britanie, care au transmis că nu vor participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de iarnă 2026. Decizia a fost susținută de întreaga UE, dar și de Ucraina. Potrivit […]
6 martie 2026
18:20
Serviciile lituaniene de informații avertizează că Rusia își extinde unitățile militare de la granița cu NATO și ar putea fi pregătită, în aproximativ șase ani, pentru un eventual conflict direct cu alianța. Separat, Rusia amenință că va reacționa, dacă Finlanda permite plasarea de arme nucleare pe teritoriul său. # Biziday.ro
În raportul anual al serviciilor de informații lituaniene privind amenințările la adresa securității se arată că Rusia a început să își extindă unitățile militare de la granița cu statele NATO, iar experiența obținută de trupe în Ucraina ar putea fi în beneficiul acesteia. De altfel, aceste unități ar putea fi folosite, pe viitor, ca baze […]
17:20
Prețul petrolului european a depășit 90 de dolari pe baril la mai puțin de 24 de ore după ce o rachetă lansată de Iran a lovit cea mai mare rafinărie de petrol din Bahrain. Este cel mai mare nivel din aprilie 2024. # Biziday.ro
Prețul țițeiului european, Brent, a crescut cu peste 5%, ajungând la aproximativ 90 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din aprilie 2024. Evoluția vine în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, în condițiile în care ieri o rachetă lansată de Iran a lovit cea mai mare rafinărie de petrol din Bahrain, declanșând un […]
16:40
Donald Trump exclude orice posibilitate de încheiere a unui acord diplomatic cu Iranul: “Nu va exista niciun acord cu Iranul, cu excepția capitulării sale necondiționate!”. În paralel, iranienii transmit că mai multe țări au început deja eforturi de mediere. # Biziday.ro
Președintele american a făcut afirmațiile în cadrul unei postări pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, unde a subliniat că “nu va exista niciun acord cu Iranul, cu excepția capitulării sale necondiționate!“. Trump insistă pe ideea implicării Statelor Unite în alegerea noului lider suprem al Iranului, semnalând, totodată, că urmărește schimbarea regimului actual iranian. “După […]
14:20
MAE anunță că astăzi are loc un zbor de evacuare pe ruta Muscat-București. La bord se află 127 de cetățeni români, dintre care 95 sunt minori. Până în prezent, peste o mie de români s-au întors în țară prin zboruri de repatriere. # Biziday.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că un zbor de evacuare organizat de România prin intermediul Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii Europene (UCPM) are loc astăzi: “Aeronava a decolat de la Muscat (Sultanatul Oman), cu destinația București, având la bord 127 de cetățeni români afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu. Este vorba despre […]
13:00
Foștii șefi ai Biroului Vamal din Portul Constanța au fost reținuți de DNA. Sunt suspectați că cereau mită între 100 și 350 de euro pentru fiecare container importat, pentru a facilita formalitățile vamale. # Biziday.ro
Direcția Națională Anticorupție a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a foștilor șefi ai Biroului Vamal de Frontieră Constanța, Parfenie Octavian-Lică și Gudu Christian, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (șase acte materiale), respectiv complicitate la luare de mită. Procurorii arată că ”în data […]
12:40
Premierul Bolojan a cerut sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru deschiderea unor culoare de zbor, astfel încât românii aflați în regiune să se poată întoarce în siguranță în România, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele Mohamed bin Zayed Al Nahyan. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi o convorbire telefonică cu Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Președintele Emiratelor Arabe Unite. Acesta a solicitat sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru facilitarea culoarelor de zbor necesare operării companiilor aeriene românești, astfel încât cetățenii români să poată reveni în siguranță acasă. “Prim-ministrul și-a exprimat deplina solidaritate cu poporul emirian […]
12:30
Ministrul Energiei din Qatar avertizează: ”Conflictul din Orientul Mijlociu riscă să prăbușească economiile lumii. Dacă acest război continuă câteva săptămâni, creșterea PIB-ului în întreaga lume va fi afectată. Prețul energiei pentru toată lumea va crește”. # Biziday.ro
Ministrul Energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, a declarat că ar putea dura ”săptămâni până la luni” pânâ când exporturile de energie vor reveni la niveluri normale, chiar dacă războiul s-ar încheia imediat. Saad al-Kaabi a avertizat că conflictul din Orientul Mijlociu ar putea ”să prăbușească economiile lumii”, deoarece Qatarul, al doilea cel mai mare producător […]
11:50
Londra. Poliția a arestat patru bărbați suspectați că ar fi spionat pentru Iran, în cadrul unei investigații de contraterorism legate de supravegherea unor persoane și locuri asociate comunității evreiești din oraș. # Biziday.ro
Potrivit Poliției Metropolitane din Londra, ancheta vizează activități de monitorizare a unor “locații și indivizi legați de comunitatea evreiască” din capitala britanică. Suspecții sunt bănuiți că ar fi acționat în sprijinul serviciilor de informații iraniene. Cei patru bărbați au fost arestați vineri dimineața, în urma unei operațiuni planificate desfășurate în nordul Londrei și în localitatea […]
10:40
INS confirmă recesiunea de la finalul anului trecut. Creșterea ușoară (+0,7%) înregistrată pe tot 2025 a fost influențată cel mai mult de sectorul construcțiilor și de IT, în timp ce volumul de activitate din comerț și din HoReCa s-a diminuat. # Biziday.ro
Statistica oficială (INSSE) a publicat noul set de date pentru economia României în 2025, care confirmă că produsul intern brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu -1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, PIB-ul a înregistrat o scădere cu -1,5%, după ajustarea sezonieră […]
09:40
Reuters: Ancheta militară a SUA este pe punctul de a stabili că forțele americane sunt cele care ar fi lovit, de fapt, școala de fete din sudul Iranului, unde au murit 150 de eleve, în prima zi a atacului israeliano-american. Ancheta este încă în desfășurare, circumstanțele atacului și responsabilitatea urmând a fi stabilite. # Biziday.ro
Reuters a aflat că ancheta americană a stabilit deja, dar în mod preliminar, că școala de fete din orașul Minab, din sudul Iranului, a fost lovită sâmbătă în timpul unui atac american. Ceea ce încă nu se știe cu precizie este ce tip de muniție a lovit școala, dacă aceasta a fost țintită direct (și […]
09:00
Tensiunile dintre Ucraina și Ungaria escaladează. Ministrul ucrainean de Externe susține că autoritățile maghiare ar fi luat ostatici șapte cetățeni ucraineni, angajați ai băncii de stat Oschadbank, și ar fi confiscat “un transport legal de bani și obiecte de valoare”, care tranzita Ungaria, venind dinspre Austria spre Ucraina. # Biziday.ro
Într-o postare pe X, ministrul ucrainean de Externe, Andrei Szibiga, susține că “la Budapesta, autoritățile maghiare au luat ostatici șapte cetățeni ucraineni, angajați ai Oschadbank, și au furat bani și obiecte de valoare”. Szibiga a precizat că este vorba de angajați ai Oschadbank, o bancă ucraineană de stat, care aduceau spre Ucraina, cu două vehicule […]
Mai mult de 2 zile în urmă
23:50
Europol, în coordonare cu poliția din mai multe state, inclusiv din România, a desfășurat o amplă operațiune pentru închiderea unei platforme online ilegale care vindea date personale (parole, email-uri, carduri de credit), activă din 2021. Sunt cercetaţi inclusiv cinci români. # Biziday.ro
Poliția Română, împreună cu procurorii DIICOT, transmit, joi, că au desfășurat pe 3 martie 2026 o acțiune amplă împotriva uneia dintre cele mai mari platforme online de vânzare ilegală a datelor personale. Potrivit Europol, este vorba despre platforma “LeakBase”, care funcționa încă din 2021, în limba engleză. Până în decembrie 2025, LeakBase a avut peste […]
23:20
Reuters: China presează Iranul să deblocheze Strâmtoarea Hormuz și încearcă să obțină garanții că navele chinezești vor putea continua să tranziteze zona în siguranță, în condițiile în care aceasta importă din regiune aproape jumătate din petrolul pe care-l folosește. # Biziday.ro
China presează Iranul să permită tranzitul în siguranță prin Strâmtoarea Hormuz al navelor care transportă petrol și gaz natural lichefiat (GNL) din Qatar, au declarat pentru Reuters mai mulți oficiali familiarizați cu subiectul. A doua cea mai mare economie a lumii, care menține relații apropiate cu Iranul și își asigură 45% dintre livrările de petrol […]
22:10
SUA. Donald Trump a înlocuit-o pe șefa Departamentului de Securitate Internă, Kristi Noem, una dintre oficialitățile responsabile de politica de imigrație în ultimul an. Locul ei va fi luat de senatorul republican Markwayne Mullin. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de către Donald Trump pe paltforma sa, Truth Social: “Am plăcerea să anunț că foarte respectatul senator al Statelor Unite din marele stat Oklahoma, Markwayne Mullin, va deveni secretarul pentru Departamentul de Securitate Internă (DHS), începând cu 31 martie 2026. Actualul secretar, Kristi Noem, care ne-a fost de mare ajutor și […]
21:00
Război în Orientul Mijlociu. O rachetă lansată de Iran a lovit rafinăria unei companii de stat din Bahrain, declanșând un incendiu de amploare, joi seara. Conform autorităților, nu au fost înregistrate victime. Cotațiile petrolului cresc brusc și sunt acum la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape doi ani. # Biziday.ro
Iran continues targeting regional oil infrastructure. Most recently, an Iranian missile struck a refinery in Bahrain. pic.twitter.com/jEvmwbqXrt — GMI (@Global_Mil_Info) March 5, 2026 O rachetă iraniană a lovit joi o rafinărie de petrol din Bahrain, potrivit unui comunicat oficial al guvernului din Bahrain. Ținta a fost o unitate a rafinăriei operate de BAPCO Energies. În […]
20:20
Indignare în Ungaria, după ce Volodimir Zelenski a spus că ar putea da Armatei Ucrainene adresa celui care blochează împrumutul de 90 de miliarde de euro din partea UE pentru Ucraina, pentru “a-l suna și a-i vorbi pe limba lui”. Declarația a fost interpretată ca o amenințare la adresa premierului ungar Viktor Orbán. # Biziday.ro
Declarația a fost făcută reporterilor astăzi, după o ședință de guvern. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că “sperăm că o anumită persoană din UE nu va continua să blocheze cele 90 de miliarde și că soldații ucraineni vor avea arme. Altfel, vom da adresa acestei persoane forțelor noastre armate, oamenilor noștri. Să-l sune, să […]
15:20
Guvernul prelungește până în aprilie 2027 schema de plafonare a tarifului la gaze pentru consumatorii casnici. # Biziday.ro
Guvernul a adoptat astăzi ordonanța de urgență care menține prețurile la gaze până în primăvara anului viitor, în condițiile în care actuala schemă de plafonare expiră la finalul acestei luni. Conform ministrului Energiei, a fost stabilit un mecanism clar, astfel: “De la producător avem un preț de plecare maximal de 110 lei/Mw, mai puțin decât […]
14:20
Nicușor Dan, răspuns ezitant despre inițiativa Franței de extindere a protecției sale nucleare și pentru alte țări, în conferința cu președintele Poloniei: “România este sub umbrela nucleară NATO oferită de SUA. Cu Franța avem un parteneriat pe mai multe paliere, dar mă opresc aici cu declarațiile”. # Biziday.ro
Președintele Nicușor Dan efectuează o vizită oficială în Polonia. Șeful statului s-a întâlnit cu omologul său polonez și urmează să aibă o întrevedere și cu premierul Donald Tusk. În cadrul conferinței comune cu Karol Nawrocki, Nicușor Dan a declarat că nu a convocat CSAT, legat de situaţia din Orientul Mijlociu, şi nu îl vor convoca […]
13:10
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia, pentru spionaj în favoarea Ucrainei. A furnizat informații despre obiectivele militare rusești din regiunea Soci. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de instanța din regiunea rusă Krasnodar, din sudul țării, potrivit Reuters. Serviciul de presă al instanței a scris într-o postare pe Telegram că bărbatul, sub numele de Adrian-David Chercio, a colectat și transmis Ucrainei informații despre sistemele de apărare aeriană din stațiunea balneară de pe litoralul orașului Soci. “Pe parcursul conversației, […]
12:50
SUA şi aliaţii lor din Orientul Mijlociu au cerut ajutorul Ucrainei pentru a contracara atacurile iraniene cu drone Shahed, susține Volodmir Zelenski. # Biziday.ro
Mai multe țări, inclusiv Statele Unite, au solicitat ajutor Ucrainei pentru a contracara atacurile iraniene cu dronele iraniene, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a adăugat că a discutat în ultimele zile cu liderii Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Bahrainului, Iordaniei și Kuweitului despre o posibilă cooperare. ”Am primit semnale de la partenerii din Orientul […]
12:00
CNN: Avioanele militare iraniene s-au apropiat la ”două minute” de cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu, din Qatar, care găzduiește circa zece mii de militari americani. Au fost doborâte de avioanele qatareze F-15. # Biziday.ro
Luni dimineață, Garda Revoluționară iraniană a trimis două bombardiere tactice Su-24 din epoca sovietică spre baza aeriană al-Udeid, care găzduiește de obicei zece mii de militari americani, și spre Ras Laffan, o instalație cheie de procesare a gazelor naturale, relatează CNN, care citează două surse anonime. Avioanele iraniene s-au apropiat la ”două minute” distanță de […]
10:30
Prețurile carburanților cresc în țările europene, pe măsură ce blocada transporturilor de petrol prin Strâmtoarea Hormuz continuă. În Germania, motorina a trecut de doi euro pe litru, iar în Franța autoritățile monitorizează situația pentru a preveni creșterile nejustificate și aglomerarea benzinăriilor. # Biziday.ro
Prețurile la benzină și motorină au crescut semnificativ în Germania în ultimele zile. Potrivit datelor publicate de grupul auto ADAC, motorina a depășit pragul de 2 euro pe litru, iar benzina se apropie de același nivel. Creșterea a apărut brusc, în doar câteva zile, pe parcursul acestei săptămâni. Specialiștii spun că prețurile sunt acum cu […]
09:20
Război în Orientul Mijlociu. Iranul a trimis azi-noapte trei valuri de rachete spre Israel, în timp ce americanii și israelienii au continuat să bombardeze Teheranul dar și sudul Iranului, aparent într-o încercare de a securiza Strâmtoarea Hormuz. Rapoarte privind atacarea unui petrolier ancorat în Kuweit de către o barcă încărcată cu explozibili. # Biziday.ro
Bombardamente susținute, de ambele părți, în noaptea de miercuri spre joi, cu americanii încercând să elimine capacitățile ofensive ale Iranului de pe coastele Golfului Persic, probabil pentru a securiza Strâmtoarea Hormuz. În același timp, ample explozii au fost raportate la Teheran, dar și în vestul Iranului, în zona kurdă. La rândul său, Iranul a atacat […]
09:10
În 2026, industria cosmetică trece printr-o serie de inovații. Dezvoltatorii se concentrează pe formule pure, produse multifuncționale și personalizarea îngrijirii. În prezent, cosmetica în tendințe include produse cu componente ecologice, protecție biologică sporită și texturi adaptabile, care se potrivesc caracteristicilor individuale ale pielii. De asemenea, crește interesul pentru produse inovatoare și mărci etice, care permit […]
08:30
Qatar Airways anunță că va începe să opereze un număr limitat de zboruri din Oman spre Europa de Vest, pentru evacuarea turiștilor blocați în regiunile afectate de războiul din Orientul Mijlociu. Aceștia trebuie să ajungă însă la Muscat (450 km de Dubai), iar un zbor separat va pleca de la Riyadh spre Frankfurt. # Biziday.ro
Potrivit unui anunț postat on-line joi dimineața de Qatar Airways, vor fi organizate zboruri din Muscat, capitala Omanului, către Londra, Berlin, Copenhaga, Madrid, Roma și Amsterdam. De asemenea, Qatar Airways va opera și un zbor din Riyadh, capitala Arabiei Saudite, către Frankfurt, în Germania. Compania a precizat că aceste zboruri au scopul să faciliteze plecarea […]
4 martie 2026
20:30
Ilie Bolojan răspunde acuzațiilor PSD privind neînțelegerile pe tema bugetului: “În ședință am stabilit că facem ultimele corecturi și ne-am închis în bună regulă. Comunicatul PSD este în contradicție cu realitatea. Nu înțeleg de ce lucrurile se derulează normal în ședințe, după care apar comunicatele departe de realitate”. # Biziday.ro
UPDATE, ora 19:30. Într-o intervenție în cadrul B1TV, întrebat despre tensiunile din coaliție și despre comunicatul PSD, în care se stipula că Ilie Bolojan ar fi provocat un blocaj în Coaliție, premierul a dezmințit că partidul ar fi ridicat astfel de probleme în cadrul ședințelor. Acesta a subliniat că discuțiile din coaliție s-au desfășurat în […]
18:20
NASA a reparat sistemul de alimentare cu heliu a rachetei Artemis II. Va continua să verifice și să pregătească racheta și capsula, înaintea unei potențiale lansări a misiunii în jurul Lunii, în aprilie. # Biziday.ro
NASA a anunțat că inginerii au reușit să restabilească fluxul constant de heliu în treapta superioară a rachetei, iar lucrările la rachetă și la capsula Orion vor continua în săptămânile următoare, “în timp ce ne pregătim să ducem racheta pe rampa de lansare în această lună, înainte de o potențială lansare în aprilie”. Agenția spațială […]
16:20
Tensiuni în coaliția de guvernare. PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că a introdus în proiectul de buget prevederi care contravin solicitărilor din partea liderilor partidelor aflate la guvernare. Conducerea PSD se reunește pentru a decide cum va acționa, deși astăzi era programată ultima întâlnire a coaliției, înainte de acordul politic pe buget. # Biziday.ro
Partidul Social Democrat (PSD) a emis un comunicat: “Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat. În mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi […]
15:30
Rusia susține că armata ucraineană a atacat cu drone marine un petrolier rusesc ce “transporta legal” GNL, în Marea Mediterană. Denunță un “act de piraterie maritimă, comis cu complicitatea statelor UE”. # Biziday.ro
Ministerul rus al Transporturilor a transmis că nava rusească de transport gaze naturale lichefiate (GNL) “Arctic Metagaz” a fost atacată, marți (3 martie), în apropierea apelor teritoriale ale Maltei (Marea Mediterană). Autoritățile ruse precizează că nava plecase din portul Murmansk (nord-vestul Rusiei, Peninsula Kola) cu un transport “înregistrat conform tuturor regulilor internaționale” și susțin că […]
14:10
Turcia a interceptat o rachetă balistică lansată din Iran. Ministrul turc al Apărării precizează că aceasta a traversat spațiul aerian irakian și sirian, înainte de a fi doborâtă de apărarea antiaeriană NATO. Resturi ale rachetei au căzut în districtul Dörtyol (în sudul țării, 500 km est de Antalya). Nu sunt victime. # Biziday.ro
Ministerul turc al Apărării transmite că o rachetă balistică iraniană, care a traversat spațiul aerian al Irakului și al Siriei, s-a îndreptat către spațiul aerian al Turciei. Aceasta a fost interceptată și neutralizată la timp de sistemele antirachetă NATO, dislocate în estul Mediteranei. Autoritățile transmit că au găsit resturi din racheta de interceptare, “utilizată pentru […]
13:20
Război în Orientul Mijlociu. O navă iraniană, aparent o fregată, a fost atacată de un submarin în apropiere de Sri Lanka. Din primele informații, sunt în jur de o sută de persoane dispărute și 80 rănite. Arabia Saudită a interceptat mai multe drone iraniene care urmau să atace rafinăria Ras Tanura (Aramco). # Biziday.ro
Cel puțin 101 persoane sunt date dispărute după ce un submarin a atacat, miercuri dimineață, o fregată iraniană în largul coastelor Sri Lankăi, au transmis oficiali din marină și Ministerul Apărării din Sri Lanka, pentru Reuters. AFP relatează că este vorba despre fregata iraniană “Iris Dena” care, potrivit unor oficiali familiarizați cu subiectul, s-a scufundat […]
12:20
Analiză FT. Acum șase ani, Europa nu s-a arătat interesată de propunerea lui Emmanuel Macron de extindere a “umbrelei nucleare” a Franței. În prezent, însă, ideea este primită cu o mai mare deschidere, într-un context internațional tensionat – creșterea amenințării Rusiei, posibila dezangajare a SUA, extinderea capacităților nucleare ale Chinei. # Biziday.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat un plan major de extindere a protecției nucleare franceze către mai multe state europene, într-un moment în care securitatea continentului este pusă sub presiune de războiul din Ucraina și de incertitudinile privind angajamentul Statelor Unite. În 2020, Macron a sugerat ca țările europene să discute serios despre posibilitatea ca […]
08:40
Constanța. Tamponări în serie și trafic blocat, la ieșirea din municipiu către Valu lui Traian (DN3), din cauza ceții. Șapte mașini s-au ciocnit, în trei accidente diferite. # Biziday.ro
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 3 Constanța – Murfatlar, la ieșirea din municipiul Constanța către localitatea Valu lui Traian, județul Constanța, s-au produs 4 accidente rutiere, dintre care trei tamponări (2 între 2 autoturisme și 1 cu 3 autovehicule implicate) și o coliziune între 2 autoturisme, soldată cu rănirea […]
08:30
Slatina. Alunecare de teren pe strada Grădiște. Pământul s-a prăbușit peste o locuință și a distrus acoperișul alteia, dar și alte cinci sunt în pericol. 25 de persoane au fost evacuate preventiv. # Biziday.ro
ISU Olt informează că pe strada Grădiște, din apropierea Centrului Vechi, s-a produs o alunecare de teren. O locuință este grav afectată, iar o altă doar la nivelul acoperișului. Alte cinci case sunt în pericol de a fi afectate. Ca măsură preventivă, au fost relocate 25 de persoane din cele șapte locuințe, mai exact 16 […]
08:00
Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului (ucis) Ali Khamenei, pare a fi fost ales lider al Iranului. Deocamdată nu a fost făcut un anunț oficial și este posibil să nici nu fie făcut unul, pentru protecția noului conducător. Deși nu a ocupat până acum nicio poziție oficială, Mojtaba era unul dintre cei mai apropiați sfătuitori ai tatălui său și este considerat a fi un radical, implicat în coordonarea serviciilor secrete iraniene. # Biziday.ro
Adunarea Experților, un grup format din 88 de clerici de rang înalt responsabili de alegerea următorului lider suprem, s-a reunit marți în format online, pentru a nu mai risca un atac punctual al americanilor sau israelienilor. Mojtaba, 56 de ani, fiul fostului lider Ali Khamenei, a fost favoritul lor, potrivit a trei oficiali iranieni, citați […]
3 martie 2026
21:40
Președintele Emmanuel Macron anunță că Franța a desfășurat în Orientul Mijlociu avioane de luptă Rafale și că portavionul Charles de Gaulle, cu propulsie nucleară, va fi trimis în Mediterană. Pentru a contribui la apărarea Ciprului, au fost trimise o fregată și mijloace de apărare aeriană. # Biziday.ro
Emmanuel Macron a susținut o conferință de presă în care a transmis că împreună cu Germania și Marea Britanie vor face eforturi pentru a relua negocierile diplomatice, argumentând că poporul iranian este cel care trebuie să își decidă viitorul. Cu toate acestea, a amintit că până acum Franța a intervenit pentru a apăra “securitatea și […]
20:10
20:10
Donald Trump critică dur Spania și Marea Britanie pentru refuzul de a sprijini SUA în atacurile asupra Iranului. Într-o conferință comună cu cancelarul Germaniei, a amenințat că va întrerupe toate relațiile comerciale cu Spania, “care a fost groaznică”, și l-a ironizat pe prim-ministrul britanic Starmer, sugerând că acestuia îi lipsește fermitatea lui Winston Churchill. # Biziday.ro
Președintele american Donald Trump și-a exprimat din nou marți nemulțumirea despre modul în care Marea Britanie și Spania au cooperat cu Statele Unite în atacul asupra Iranului. Într-o conferință comună cu cancelarul Germaniei, prezent la Washington, Trump a declarat că ia în calcul oprirea tuturor relațiilor comerciale cu Spania, după ce guvernul de la Madrid […]
19:50
18:20
Ministrul Energiei revine asupra declarației de ieri și admite că benzina și motorina în România ar putea ajunge să coste 10 lei/litru, dacă barilul de petrol va depăși 110 dolari, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. # Biziday.ro
Ministrul Energiei a transmis informația, după ce a fost întrebat la ce ne putem aștepta în momentul de față legat de prețul carburanților, având în vedere că zilele trecute s-a vehiculat faptul că litrul ar putea ajunge la 10 lei: “În momentul de față, depinde foarte mult cât mai durează acest conflict. Pe datele pe […]
16:30
Analiză Reuters. Donald Trump a ordonat lovituri asupra Iranului, în ciuda avertismentelor privind riscul escaladării necontrolate și impactul politic negativ înaintea alegerilor parțiale pentru Congres, din noiembrie. Șansele republicanilor riscă să fie afectate. # Biziday.ro
Analiza, realizată de Reuters, arată că mai mulți consilieri de rang înalt l-au avertizat pe președintele Trump înainte ca acesta să înceapă operațiunile. Mai exact, serviciile de informații au transmis că nu pot garanta evitarea unei escaladări dificil de controlat, dar și că un eventual conflict prelungit ar putea genera riscuri pentru republicani la alegerile […]
