Dezastru pentru Oscar Piastri! A suferit un accident înainte de cursă şi nu a luat startul în Australia

La 40 de zile de la tragedia rutieră de pe drumul dintre Timișoara și Lugoj, în care mai mulți suporteri ai echipei elene PAOK și-au pierdut viața, aproximativ 200 de fani greci revin în vestul României pentru a-i comemora pe cei care au murit în teribilul accident. Sâmbătă, trei autocare cu suporterii eleni, familiile celor […]