Cel puţin şase morţi, inclusiv un copil de 12 ani, după tornadele devastatoare din Michigan şi Oklahoma

Cel puţin şase persoane, între care un băiat de 12 ani, au murit şi peste o duzină au fost rănite după ce tornadele au lovit Michigan şi Oklahoma, în cadrul unor furtuni violente care au măturat părţi din SUA, potrivit BBC.

