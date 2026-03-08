Rusia pierde teren în Ucraina, spun experții. O schimbare majoră pentru Kiev rămâne, totuși, improbabilă

10:10

Avioanele de vânătoare F-16 ale Ucrainei nu au avut suficiente rachete pentru a doborî drone și rachete rusești timp de mai mult de trei săptămâni, la finalul anului trecut, scrie Reuters.Livrările de armament din partea partenerilor Kievului au încetat chiar în momentul în care Moscova se pregătea pentru o amplă campanie aeriană de iarnă, au declarat trei surse pentru agenția de presă. Deficitul de rachete a durat de la finalul lunii noiembrie până la mijlocul lunii decembrie.Cele trei...