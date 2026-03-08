Rusia pierde teren în Ucraina, spun experții. O schimbare majoră pentru Kiev rămâne, totuși, improbabilă
Europa Liberă România, 8 martie 2026 07:30
Pentru prima dată în cel puțin doi ani, forțele ruse par să fi pierdut teritoriu în Ucraina, potrivit experților în domeniul războiului și cercetătorilor din surse deschise, în timp ce forțele ucrainene obțin mici victorii pe câmpul de luptă și resping trupele ruse.Concluziile, raportate de DeepState, un grup open-source cu legături cu armata ucraineană, și Black Bird Group, o organizație de cercetare finlandeză, nu par însă să semnaleze o schimbare radicală a situației în războiul din...
• • •
„Suntem obosiți. Dar suntem în viață. Și atâta timp cât suntem în viață, vom rezista.”
„Nu este vorba de AI”: Soldații ucraineni contrazic revendicările Rusiei de pe câmpul de luptă # Europa Liberă România
Armata rusă a declarat că a cucerit orașul Kupiansk, în timp ce Ucraina a insistat că acesta e sub controlul Kievului.
„Comandante, suntem cu tine”. Ce se întâmplă cu legiunea străină din armata ucraineană # Europa Liberă România
Câți voluntari străini se alătură armatei ucrainene? Cum sunt instruiți? Și de ce Kievul a decis să desființeze legiunile internaționale din cadrul Forțelor Terestre și să le integreze în trupele de asalt?
Protest la Cotroceni față de propunerile controversate ale MJ la șefia marilor parchete. Nicușor Dan: Îmi asum ce voi semna # Europa Liberă România
Mai multe organizații civice au protestat vineri seară în fața Palatului Cotroceni față de propunerile controversate făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea marilor parchete și i-au cerut președintelui Nicușor Dan să nu semneze decretele de numire.„Ce pot eu să vă spun este că numirile pe care le voi semna mi le voi asuma, adică procurorii care vor fi semnaţi de mine vor avea girul meu”, le-a spus președintele protestatarilor adunați în jurul său la Cotroceni.„Am...
Avocatul Poporului atacă la CCR reforma administrației legiferată de Guvernul Bolojan # Europa Liberă România
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) în legătură cu prevederi din Ordonanța de Urgență adoptată recent de Guvern care vizează „măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale”– așa numita reformă administrativă.Ordonanța modifică și completează 34 de acte normative din diverse domenii, inclusiv reglementări fiscale, organizarea administrației locale și alte prevederi administrative susține Avocatul Poporului, care atrage...
Finlanda își schimbă politica privind armele nucleare și va permite importul, transportul și depozitarea lor pe teritoriul țării # Europa Liberă România
Finlanda și-a accelerat și revizuit planurile de apărare după invazia Rusiei din Ucraina și după aderarea la NATO, în aprilie 2023. Ministrul Apărării, Antti Häkkänen, a declarat joi că Finlanda va relaxa și interdicția privind armele nucleare, permițând importul, transportul și depozitarea acestor armamente pe teritoriul finlandez, scrie Politico.„Legislația nu răspunde nevoilor pe care Finlanda le are ca membru NATO”, a spus Häkkänen, conform presei regionale.Legea care interzice...
Foștii șefi ai Vămii Constanța, reținuți de DNA. Sunt acuzați de luare de mită # Europa Liberă România
Fostul șef al Biroului Vamal Constanța Sud și adjunctul său au fost reținuți de procurorii DNA, sub acuzația de luare de mită. Faptele de care sunt acuzați s-au petrecut când cei doi încă erau în funcție. Procurorii vor cere vineri instanței arestarea lor preventivă.
Ce să faci într-o situație de urgență? Ana Derumeaux (Crucea Roșie): „Panica apare când fiecare acționează după ureche” # Europa Liberă România
Peste 70% dintre bucureșteni și locuitorii din împrejurimi se tem că un seism de peste 7 grade pe scara Richter, ca cel din 1977, ar putea avea loc în orice moment, arată un ultim sondaj al Fundației Comunitare București.
SUA permit Indiei să cumpere petrol rusesc timp de o lună, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu # Europa Liberă România
Бессент очікує, що цей захід не принесе значної фінансової вигоди Росії, оскільки дозволяє лише операції з нафтою, яка «вже застрягла в морі»
Ucraina acuză Ungaria că a luat ostatici șapte angajați ucraineni ai băncii Oschadbank # Europa Liberă România
Ministrul de Externe al Ucrainei, Andri Sibiha, acuză autoritățile ungare că au luat ostatici șapte angajați ai băncii de economii de stat a Ucrainei, Oschadbank.„La Budapesta, autoritățile ungare au luat ostatici șapte cetățeni ucraineni. Motivele sunt încă necunoscute, la fel ca și starea lor actuală”, a scris Shiba pe rețeaua X.Angajații se aflau în două mașini care transportau 80 de milioane de dolari în numerar între Austria și Ucraina și 9 kg de aur, a spus Sibiha.Prin urmare, a...
Rusia-Ucraina, schimb de câte 200 de prizonieri. Putin a trimis în Ungaria doi prizonieri ucraineni care au și cetățenie maghiară # Europa Liberă România
Rusia și Ucraina au făcut schimb de câte 200 de prizonieri de război de fiecare parte joi.
Romsilva se reorganizează. Dispar direcțiile județene, se înființează cele regionale # Europa Liberă România
Guvernul a aprobat, în ședinta de joi, reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor (Romsilva). Cea mai importantă modificare este desființarea celor 41 de direcții județene și înființarea a 19 structuri regionale. Reorganizarea este parte a angajamentelor asumate prin PNRR, iar respectarea jaloanelor este esențială pentru evitarea riscurilor financiare.„Reorganizarea Romsilva de fapt va însemna inclusiv o reformă reală a acestei instituții”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu,...
Guvernul plafonează prețul la gaze naturale pentru încă un an, însă doar pentru consumatorii casnici # Europa Liberă România
Guvernul a aprobat, în ședința de joi, Ordonanța de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027.
Rusia-Ucraina, schimb de câte 200 de prizonieri. Putin a eliberat doi ucraineni care au și cetățenie maghiară și i-a trimis în Ungaria # Europa Liberă România
Rusia și Ucraina au făcut schimb de câte 200 de prizonieri de război de fiecare parte joi.
Nicușor Dan evită un răspuns direct privind intrarea României sub umbrela nucleară a Franței. „Suntem sub protecția NATO, oferită de SUA” # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan a făcut primele declarații după atacul Israel-SUA din Iran.Prezent joi la Varșovia, unde a fost invitat de oficialii polonezi, Dan a declarat că nu a convocat CSAT (Consiliul Suprem de Apărare al Țării) şi nici nu îl va convoca „cât timp lucrurile nu prezintă un pericol imediat, direct, pentru România”.Prioritatea este, în opinia sa, ca cetăţenii prinşi de conflict să poată reveni acasă.„Cei care sunt mai vulnerabili încep să fie aduși pe cheltuiala statului...
115 zile fără apă potabilă la robinetele din Curtea de Argeș. Primăria comunică tot mai puțin și mai rar # Europa Liberă România
Pe 20 februarie, Primăria Curtea de Argeș a postat ultimul comunicat despre situația alimentării cu apă a muncipiului. E doar o fotografie după o adresă a Direcției de Sănătate Publică Argeș către primărie, prin care anunța că apa nu e potabilă. Postarea nu are nicio altă explicație.„O singură întrebare: CÂND? Comunicate peste comunicate, dar când o să avem apă potabilă? Voi, Primăria și Aquaterm, mă, oameni buni, voi realizați de cât timp nu curge apa potabilă?”, scria, în comentariile...
Un român a fost condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei # Europa Liberă România
O instanță din Krasnodar (Federația Rusă) l-a condamnat pe românul A.D.K.,la 15 ani de închisoare. Tânărul a fost găsit vinovat de spionaj în favoarea Ucrainei, a comunicat instanța din Krasnodar, citată de presă din Rusia și agențiile internaționale de presă.Românul a fost acuzat că „în noiembrie 2024 a luat inițiativa de a contacta un angajat al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei”, nefiind de acord cu politica Rusiei în Ucraina.„În cursul...
Avioanele F-16 ale Ucrainei, fără rachete timp de mai mult de trei săptămâni la finalul lui 2025 # Europa Liberă România
Avioanele de vânătoare F-16 ale Ucrainei nu au avut suficiente rachete pentru a doborî drone și rachete rusești timp de mai mult de trei săptămâni, la finalul anului trecut, scrie Reuters.Livrările de armament din partea partenerilor Kievului au încetat chiar în momentul în care Moscova se pregătea pentru o amplă campanie aeriană de iarnă, au declarat trei surse pentru agenția de presă. Deficitul de rachete a durat de la finalul lunii noiembrie până la mijlocul lunii decembrie.Cele trei...
Conflictul cu Iranul se extinde: navă militară iraniană scufundată în Oceanul Indian. NATO doboară o rachetă care se îndrepta spre Turcia # Europa Liberă România
În Azerbaidjan, vecinul nord-vestic al Iranului, cresc temerile că această țara din Caucazul de Sud ar putea fi implicată în războiul dintre SUA și Israel împotriva Teheranului, a cărui arie de acțiune se extinde. Baku a acuzat Iranul că a folosit drone care au lovit un aeroport și o școală din regiunea autonomă Nakhchivan din Azerbaidjan pe 5 martie, numind-o „act de terorism” și promițând să răspundă. Teheranul a negat că ar fi folosit dronele care au rănit două persoane. Incidentul a amplific...
Premierul Bolojan: În ședința coaliției nu a existat niciun diferend, dar PSD dă apoi un comunicat în contradicție cu realitatea # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan s-a arătat contrariat de comunicatul social-democraților emis după ședința coaliției de miercuri dimineață, în care spune că nu a existat nicio contradicție de tranșat în privința bugetului și a trimiterii sale la Parlament pentru ca apoi PSD să vină apoi cu declarații care contravin realității.„Astăzi, la şedinţa de coaliţie, ne-am închis în bună regulă şi vă rog să-i întrebaţi pe ceilalţi participanţi dacă au fost ceva discuţii contradictorii pe aceste propuneri....
Procesul ICA se rejudecă: Tribunalul București admite revizuirea condamnării lui Dan Voiculescu # Europa Liberă România
Procesul privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare (ICA) va fi rejudecat. Tribunalul București a admis, în principiu, cererea de revizuire formulată de Dan Voiculescu împotriva sentinței prin care a fost condamnat în 2014 la 10 ani de închisoare, din care a executat efectiv trei ani și zece luni.Instanța a stabilit termen pentru rejudecarea cauzei la 30 aprilie 2026, ora 12:00. Deși în documentul oficial al instanței care aprobă revizuirea, numele lui Dan Voiculescu apare...
Ucraina face progrese pe front. Cancelarul Friedrich Merz cere președintelui Donald Trump să implice Europa în negocierile de pace # Europa Liberă România
По 25 російських атак відбулося на Покровському та Гуляйпільському напрямках
Oana Țoiu: România a fost invitată în discuțiile privind extinderea în Europa a umbrelei nucleare a Franței. Decizia se ia în CSAT # Europa Liberă România
România se află printre statele invitate de Franța să participe la discuții privind extinderea așa-numitei „umbrele nucleare” franceze, a declarat ministrul român de Externe, Oana Țoiu.Declarația Oanei Țoiu vine după ce președintele francez Emmanuel Macron a spus luni că Franța își va extinde arsenalul nuclear și își va consolida descurajarea printr-o cooperare fără precedent cu partenerii europeni.Într-o conferință la Varșovia, alături de omologul său polonez, Radosław Sikorski, Țoiu a...
2.000 de ținte lovite de SUA în Iran. Iranul spune că are control asupra Strâmtorii Ormuz. Trump promite escortă militară pentru petroliere # Europa Liberă România
Șeicul Muhammad bin Abdulrahman al-Thani, prim-ministru și ministru de externe al Qatarului, a cerut Iranului să oprească imediat atacurile asupra țărilor din Golf, spunând că astfel de atacuri nu reflectă bunăvoința Iranului față de vecinii săi. Pe 4 martie, Ministerul qatarez de Externe a scris într-o postare pe X că ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, i-a spus lui al-Thani, într-o convorbire telefonică, că „atacurile cu rachete ale Iranului au fost îndreptate împotriva intereselor am...
EPPO anchetează fraudarea a miliarde de euro din PNRR în UE. Frauda vamală și cea cu TVA au făcut daune de 45 de miliarde de euro # Europa Liberă România
Parchetul European (EPPO) se ocupă de peste 500 de anchete privind fraude legate de Fondul de redresare al UE în urma pandemiei, cu daune estimate la 5 miliarde de euro.
Secretarul de stat american Marco Rubio justifică atacurile asupra Iranului și avertizează că „cele mai dure lovituri urmează” # Europa Liberă România
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a susținut decizia Washingtonului de a lovi ținte iraniene și a spus că atacurile armatei americane sunt o campanie preventivă menită să protejeze forțele americane. Oficialul american spune că forțele SUA se confruntau cu o „amenințare iminentă” înainte de atacuri. El a adăugat că „cele mai dure lovituri din partea armatei americane urmează”.„A existat fără îndoială o amenințare iminentă”, le-a declarat Rubio jurnaliștilor la Washington, pe 2...
Escaladarea tensiunilor în regiunea Orientului Mijlociu, declanșată de atacurile coordonate ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, care au dus la moartea liderului suprem Ali Khamenei, a generat perturbări majore pe piețele globale de energie.Teheranul a amenințat cu blocarea Strâmtorii Ormuz, o rută esențială pentru transportul a 20% din consumul mondial de petrol.Ca urmare, prețurile la țițeiul Brent au urcat brusc, ajungând la 80,60 dolari pe baril marți, cu o creștere de...
Noul ambasador a SUA în România, Darryl Nirenberg, își începe mandatul și își va prezenta la Cotroceni scrisorile de acreditare # Europa Liberă România
Noul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, își începe oficial mandatul prin prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui Nicușor Dan, marți, la ora 14:00, la Palatul Cotroceni.Acest moment marchează preluarea deplină a funcției, după ce diplomatul a depus jurământul la sfârșitul lunii februarie 2026.Nominalizat de președintele Donald Trump în mai 2025, Darryl Nirenberg a fost confirmat oficial de Senatul american pe 19 decembrie 2025.Anterior, postul era ocupat de...
Conflictul din Orientul Mijlociu escaladează. Două drone au lovit ambasada SUA din Riad. Atacuri în mai multe țări din zonă # Europa Liberă România
Emmanuel Macron a anunțat marți că dorește să construiască o coaliție care să pună în comun resurse, „inclusiv resurse militare ”, cu scopul de a asigura „rutele maritime esențiale pentru economia globală ”. „Astăzi, Strâmtoarea Ormuz este practic închisă. Canalul Suez și Marea Roșie sunt, de asemenea, sub presiune și amenințate ”, a declarat el într-un discurs solemn. „Luăm inițiativa de a construi o coaliție pentru a pune în comun resursele, inclusiv forța militară, pentru a relua și securiza...
Rectorul Universității de la Suceava, Mihai Dimian, propus de Bolojan la conducerea Ministerului Educației # Europa Liberă România
Rectorul Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, Mihai Dimian, a fost nominalizat luni de liberali pentru conducerea Ministerului Educației, la propunerea premierului Ilie Bolojan.
Declarația UE privind Iranul arată rolul său diminuat ca actor în politica externă # Europa Liberă România
Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au emis o declarație comună în care își exprimă „cea mai mare îngrijorare” după ce miniștrii de Externe ai blocului comunitar s-au întâlnit online timp de aproape trei ore pentru a discuta despre atacul americano-israelian asupra Iranului din weekend și despre răspunsul militar ulterior al Teheranului asupra mai multor țări din regiune.Declarația, emisă pe 1 martie, reflectă influența limitată a UE în regiune și rolul său diminuat ca actor de...
Ministerul Justiției publică luni rezultatele selecției pentru funcțiile de conducere ale parchetelor # Europa Liberă România
Ministerul Justiţiei anunță că luni, 2 martie, va face publice pe site-ul instituției rezultatele selecției desfășurate în urma celor patru zile de interviuri organizate pentru desemnarea conducerii marilor parchete: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).După afișarea rezultatelor, ministrul Justiției, Radu Marinescu, va transmite...
Atacuri aeriene reciproce între Rusia și Ucraina, soldate cu victime, distrugeri și pene de curent # Europa Liberă România
Cel puțin cinci persoane au fost ucise în Ucraina în urma atacurilor rusești din noaptea de 1 spre 2 martie, potrivit autorităților ucrainene. Trei dintre victime și-au pierdut viața în orașul Kramatorsk din estul țării, aflat sub presiunea înaintării forțelor ruse, a anunțat șeful administrației militare locale.În regiunea centrală Dnipropetrovsk, trupul unui bărbat de 55 de ani a fost găsit sub dărâmăturile unei locuințe distruse, iar în regiunea Cernigău o femeie bătrână a fost ucisă,...
Conflictul din Iran se extinde în Liban. Armata israeliană lovește Hezbollah după un atac asupra Israelului # Europa Liberă România
Într-o conferință de presă susținută luni, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Washingtonul nu-și va limita opțiunile. „Nu există trupe americane în Iran”, a declarat Hegseth reporterilor de la Pentagon. „Acesta nu este un așa-zis război pentru schimbarea regimului. Dar regimul s-a schimbat cu siguranță. Și lumea o duce mai bine astăzi datorită acestui lucru”, a spus el. „Nu noi am început acest război, dar îl vom termina”, a declarat el. Într-o serie de interviuri acordate publicaț...
Super-femeia comunistă: muncitoare, mamă eroină, mereu pe fugă, mereu la coadă, mereu cu sacoșa în poșetă # Europa Liberă România
De 1 Martie, Europa Liberă și fundația Konrad Adenauer, în proiectul comun „Contra minciunii”, vă propun o călătorie în anii 1980 din perspectivă feminină. E cel mai lăudat deceniu în propaganda anti-democrație. Cum rămâne însă cu „Mi-au fost luați și risipiți cei mai frumoși ani din viață”?
În urma știrilor despre moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, Israelul a continuat să bombardeze locuri din Iran în a doua zi a unui atac comun masiv al Tel Avivului și Washingtonului asupra republicii islamice.
Exclusiv | „Nu este o crimă de război dacă a fost distractiv”. Trei ani de mesaje sângeroase ale unui general rus # Europa Liberă România
Redacțiile de investigație ucrainene și ruse ale RFE/RL au obținut corespondența – trimisă și primită pe parcursul a trei ani – unui general rus de rang înalt care luptă în Ucraina. Glumele despre tortură, mutilare și execuții ale prizonierilor de război abundă.
Israelul a atacat Iranul cu coordonarea SUA. Norii de fum se văd din Teheran, după lovituri „preventive” # Europa Liberă România
Israel carried out what it described as a preemptive strike against Iran on February 28, sharply escalating tensions in the Middle East and dimming hopes for a diplomatic resolution between Tehran and Washington over Iran’s nuclear program.
SmartJob contra minciunii | Mihai Rotariu (DNSC) despre fraudele online: Le dai informații personale, CNP? Pe românește, te fac din vorbe # Europa Liberă România
Mihai Rotariu vorbește la SmartJob despre tipuri de fraude online cărora le cad pradă românii, despre greșeli frecvente în social media, dar și despre atacatori: „Autoritățile sau banca nu îți vor cere niciodată prin telefon date personale, date de card sau de autentificare. Este exclus”.
Tensiuni SUA-Iran | Personalul neesențial de la ambasada României la Tel Aviv, retras. SUA își încurajează cetăţenii să părăsească țara # Europa Liberă România
Personalul neesențial și a membrii de familie de la Ambasada României la Tel Aviv, Consulatul General la Haifa și Oficiul de Reprezentare la Ramallah vor fi repatriați din ordinul ministrului român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu.Decizia a fost luată ca răspuns la evoluțiile recente de securitate din regiune. Și Departamentul de Stat a autorizat plecarea personalului guvernamental american care nu este în situații de urgență și a membrilor familiilor personalului guvernamental american...
Nicușor Dan despre plângerea mai veche a AEP împotriva sa: „Nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu” # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan a criticat vineri Autoritatea Electorală Permanentă, Agenția Națională de Integritate și Inspectoratul de Stat în Construcții, într-o replică la o știre despre plângerea penală a AEP făcută în urmă cu mai bine de un an împotriva sa.
SmartJob contra minciunii | Mihai Rotariu (DNSC) despre fraudele online: Le dai informații personale, CNP-ul? Pe românește, te fac din vorbe # Europa Liberă România
Mihai Rotariu vorbește la SmartJob despre tipuri de fraude online cărora le cad pradă românii, despre greșeli frecvente în social media, dar și despre atacatori: „Autoritățile sau banca nu îți vor cere niciodată prin telefon date personale, date de card sau de autentificare. Este exclus”.
SmartJob contra minciunii | Mihai Rotariu (DNSC) despre fraudele online: Le dai informații personale, CNP? Pe românește, te fac din vorbe # Europa Liberă România
Mihai Rotariu vorbește la SmartJob despre tipuri de fraude online cărora le cad pradă românii, despre greșeli frecvente în social media, dar și despre atacatori: „Autoritățile sau banca nu îți vor cere niciodată prin telefon date personale, date de card sau de autentificare. Este exclus”.
Au fost adoptate ordonanțele de urgență care reduc impozitele la proprietăți și autoturisme pentru persoanele cu handicap # Europa Liberă România
Guvernul a adoptat vineri ordonanțele de urgență care reduc impozitele la locuințele, în proprietate sau de locuit, și autoturismele persoanelor cu handicap grav
Cât de compatibil financiar ești în cuplu? Expertă în educație financiară: Dacă nu vorbim despre bani, șansele de eșec sunt destul de mari # Europa Liberă România
Cât de infidel financiar ești în cuplu? Cine gestionează banii și ce înseamnă compatibilitate financiară într-un cuplu? – sunt doar două dintre întrebările ale căror răspunsuri definesc sănătatea financiară a unui cuplu.Sănătatea financiară a cuplului este, de fapt, testul real al relației. Datele unui recent studiu despre relațiile și compatibilitățile financiare ale tinerilor arată că 36% dintre aceștia spun că o ceartă despre bani le-a afectat intimitatea, iar 40% au avut cel puțin o...
Oficial. Europa Liberă România se închide începând cu 31 martie 2026. Europa Liberă Bulgaria, de asemenea # Europa Liberă România
Președintele Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Stephen Capus, a anunțat închiderea a Serviciului Român al Europei Libere începând cu 31 martie 2026, invocând dificultăți bugetare persistente. O decizie asemănătoare a fost luată și în ceea ce privește Serviciul Bulgar al Europei Libere.Măsura de închidere a serviciilor român și bulgar vine în contextul aprobării unui buget mai redus pentru Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) în exercițiul bugetar 2025/2026 care a început la 1...
Kievul propune o întâlnire Zelenski–Putin pe teritoriu neutru. Atacurile rusești continuă # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Kievul contează pe organizarea unei viitoare reuniuni trilaterale cu Statele Unite și Rusia la începutul lunii martie, după ce echipele de negociere ale Ucrainei și SUA au încheiat cea mai recentă rundă de discuții de pace în Elveția, scrie RFE/RL.Într-un mesaj video publicat pe Telegram după întâlnirea din 26 februarie, la Geneva, Zelenski a afirmat că „există mai multă disponibilitate pentru următorul format trilateral”.„Cel mai...
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor magistraților. Ce prevede legea și ce urmează # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan a promulgat în această dimineață legea privind pensiile magistraților, după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituțională a României (CCR) prin care a fost respinsă obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).„Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de...
