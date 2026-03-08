Mesaj de 8 martie pentru nepoată: Are 86 de ani, a fost canotoare în generația lui Patzaichin și a ajuns să aibă o comunitate digitală în jurul modei

18:00

„Când discutăm cu copiii despre ceea ce citim, ne asigurăm că ei înțeleg. Iar asta este o problemă foarte mare în România: unul din doi copii nu înțelege ce citește”, spune, într-o discuție cu HotNews, Andreea Nistor. Este unul dintre inițiatorii campaniei „Fitness pentru mintea copiilor”, care se desfășoară până pe 15 martie și care …