Femeia de sacrificiu

„Trupele de șoc" cu care Donald Trump terorizează imigranții au comis o nouă crimă, după cele două care au îndoliat orașul Minneapolis. De data asta, la Buffalo (statul New York), victimă n-a mai fost un cetățean american, ci un refugiat din Myanmar, care avea statut legal în SUA. Serviciul de Imigrare și Control Vamal al […]