Întrebat de o posibilă luptă cu George Russell pentru primul loc, Charles Leclerc a avut un răspuns tranşant!

Charles Leclerc, care s-a clasat pe locul 3 în prima cursă de Formula 1 a noului sezon, din Australia, a fost întrebat dacă s-ar fi putut lupta pe final cu Russell pentru victorie, în condiţiile în care Ferrari ar fi procedat diferit prima dată când am avut Safety Car în această cursă. Atunci când s-a […] The post Întrebat de o posibilă luptă cu George Russell pentru primul loc, Charles Leclerc a avut un răspuns tranşant! appeared first on Antena Sport.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena Sport