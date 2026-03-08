Primul Mondial câștigat de Argentina, în plină dictatură militară: un general sângeros și acuzații de blat
Antena Sport, 8 martie 2026 08:50
În 1978, Argentina cucerea primul ei titlu mondial. O făcea acasă, la Buenos Aires, cu starul Mario Kempes pe teren, dar la capătul unui turneu cu „cântec" și controverse. Argentinienii au învins în finală Olanda și s-au încununat campioni mondiali, însă trofeul a fost contestat de rivali, atât din cauza unui presupus „blat", cât și
• • •
Acum 30 minute
09:00
Peste 10.500 de fani la meciurile din liga a patra! Fosta sfert-finalistă de UCL e susținută de fani „și în iad” # Antena Sport
Unul dintre marile cluburi din Franța, cu șase titluri și patru Cupe în palmares, Girondins Bordeaux evoluează momentan în Championnat National 2, echivalentul ligii a patra. Chiar și așa, echipa beneficiază de o susținere extraordinară. Aflată la al doilea sezon consecutiv în Championnat National 2, după ce în 2024 a fost retrogradată din cauza problemelor
08:50
Primul Mondial câștigat de Argentina, în plină dictatură militară: un general sângeros și acuzații de blat # Antena Sport
Acum o oră
08:40
Întrebat de o posibilă luptă cu George Russell pentru primul loc, Charles Leclerc a avut un răspuns tranşant! # Antena Sport
Charles Leclerc, care s-a clasat pe locul 3 în prima cursă de Formula 1 a noului sezon, din Australia, a fost întrebat dacă s-ar fi putut lupta pe final cu Russell pentru victorie, în condiţiile în care Ferrari ar fi procedat diferit prima dată când am avut Safety Car în această cursă. Atunci când s-a
08:30
Charles Leclerc, care s-a clasat pe locul 3 în prima cursă de Formula 1 a noului sezon, din Australia, a fost întrebat dacă s-ar fi putut lupta pe final cu Russell pentru victorie, în condiţiile în care Ferrari ar fi procedat diferit prima dată când am avut Safety Car în această cursă. Atunci când s-a […] The post Întrebat de o posibilă luptă pentru Russell pentru primul loc, Charles Leclerc a avut un răspuns tranşant! appeared first on Antena Sport.
08:20
Antonelli, după “dubla” Mercedes din Australia: “Nu ne-am dorit acest weekend, dar s-a terminat foarte bine” # Antena Sport
Kimi Antonelli, care a reuşit să se claseze pe 2 la finalul primei curse de Formula 1 a sezonului, din Australia, a vorbit despre cele întâmplate în primul weekend al noului sezon. Antonelli a întâmpinat probleme, dar în cele din urmă weekend-ul s-a dovedit unul perfect pentru Mercedes, care a avut maşinile pe primele două
Acum 2 ore
08:10
“A fost o luptă incredibilă” George Russell, prima reacţie după ce a câştigat prima cursă a sezonului de F1! # Antena Sport
George Russell a câştigat cursa Marelui Premiu al Australiei, care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. A fost un weekend perfect pentru Mercedes, care s-a clasat pe primele două locuri cu ambele maşini. Colegul lui Russell, Kimi Antonelli, a venit pe 2. Russell a vorbit despre problemele cu bateria pe care
Acum 4 ore
07:00
Dezastru pentru Oscar Piastri! A suferit un accident înainte de cursă şi nu a luat startul în Australia # Antena Sport
Oscar Piastri a avut un weekend de coşmar în Australia, chiar la el acasă! Favoritul tribunelor în Australia a suferit un accident înainte de startul cursei şi nu a mai plecat în prima cursă a noului sezon de Formula 1, care se vede exclusiv în Universul Antena. Oscar Piastri a pierdut controlul monopostului său în
Acum 12 ore
00:00
Barcelona s-a deplasat în cadrul etapei cu numărul 27 din campionatul Spaniei pe terenul celor de la Athletic Club Bilbao, iar formația antrenată de Hansi Flick s-a impus greu, scor 1-0. Campioana en-titre a refăcut avansul de patru puncte față de rivala Real Madrid, care a câștigat dramatic vineri seară în deplasare cu Celta Vigo,
7 martie 2026
23:40
Gigi Becali cede că este foarte aproape de un acord cu Adi Ilie. Latifundiarul i-a propus deja să revină la FCSB, iar cei doi urmează să se întâlnească pentru a discuta. Adrian Ilie a decis însă să nu negocieze cu Gigi Becali partea financiară. "Cobra" a dat asigurări că nu va avea niciun salariu la
23:20
Tănase, despre plecarea lui Charalambous: “Antrenorii plătesc când nu sunt rezultate!” Ce spune despre atacul lui Becali # Antena Sport
Elias Charalambous şi-a dat demisia, iar Florin Tănase a declarat că plecarea lui vine după o perioadă proastă. "În vestiar nu a intrat. Am auzit și eu. Ce să zic? Îi mulțumim pentru performanțele pe care le-am făcut împreună. Nu a spus nimic zilele acestea. Probabil acest meci l-a făcut să ia această decizie. E
23:00
Gigi Becali nu mai vrea să-i prelungească contractul lui Tănase: “Joci fotbal din devieri de vârfuri” # Antena Sport
Gigi Becali anunţa în urmă cu câteva zile că i-a pregătit lui Tănase prelungirea contractului, care îi expiră în câteva luni cu FCSB. Supărat de ultimul rezultat, eşecul cu Universitatea Cluj, Gigi Becali a declarat că nu ar mai vrea să continue cu fotbalistul şi din vară. „(n.r. dacă îi mai prelungește contractul lui Tănase)
23:00
Marius Șumudică, eșec devastator în Arabia Saudită! Umilit în fața propriilor suporteri # Antena Sport
Marius Șumudică a suferit una dintre cele mai grele înfrângeri de când a fost instalat pe banca celor de la Al-Okhdood. Formația pregătită de tehnicianul român a fost distrusă pe teren propriu de Al Fayha, scor 5-0. Deși etapa trecută reușise să tragă o gură mare de aer după victoria cu Al Najma, acum a
22:50
Mirel Rădoi, prima variantă pentru FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Trebuie să vorbesc cu el” # Antena Sport
Elias Charalambous și-a dat demisia! Gigi Becali a anunţat că nu se va opune și acceptă doleanța cipriotului, urmând să caute un antrneor în perioada imediat următoare. Primul pe lista lui Gigi Becali este Mirel Rădoi, care acum este liber de contract, după ce a plecat de la Universitatea Craiova. "Și egalul era bun (n.r.
22:50
Gigi Becali, reacție imediată după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Un gest de demnitate” # Antena Sport
Eșecul contra celor de la Universitatea Cluj a fost prea mult pentru Elias Charalambous, care și-a anunțat imediat după meci decizia de a demisiona din postura de antrenor principal al roș-albaștrilor. Gigi Becali nu știa de ce are de gând tehnicianul cipriot, însă a reacționat în direct cu privire la anunțul acestuia. Ce mesaj i-a
22:30
Gigi Becali, discurs furibund după FCSB – U Cluj 1-3: „Noi nu mai avem o echipă de fotbal”. Ofri Arad, distrus de patron # Antena Sport
Universitatea Cluj a produs surpriza pe Arena Națională și a răpus campioana FCSB, la capătul unui meci fantastic realizat de formația pregătită de Cristiano Bergodi. Macalou a fost omul serii pentru „șepcile roșii", fotbalistul dorit în trecut de Gigi Becali fiind de departe cel mai bun jucător de pe terenul roș-albaștrilor. Gigi Becali nu a
22:30
Elias Charalambous şi-a anunţat plecarea de la FCSB după eşecul cu Universitatea Cluj: "Este ultima mea zi la echipă" Revenim cu amănunte
22:20
Dan Nistor, declarația serii după FCSB – U Cluj 1-3: „Am marcat patru goluri și am bătut cu 3-1” # Antena Sport
FCSB a suferit un eșec dureros pe Arena Națională, în ultima etapă a sezonului regular din Liga 1. Formația antrenată de Elias Charalambous a pierdut clar disputa cu Universitatea Cluj, la capătul unui meci controlat de „șepcile roșii". Suporterii campioanei României și-au penalizat favoriții încă de la finalul primei reprize, atunci când i-au ironizat pe
22:20
Chipciu, glume la adresa FCSB: “Dacă erau şi eu, îi omoram!” Laude la Coubiş: “E tanc!” # Antena Sport
Formaţia Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 30-a din Liga 1, ultima a sezonului regulat. La acest meci, Alex Chipciu a lipsit din cauza unei accidentări şi a glumit la final de joc. "Le-am lipsit mult, tare! Dacă erau şi eu, îi omoram!", a glumit
22:10
Braga – Sporting 2-2. Remiză dramatică scoasă de gazde! Penalty transformat în minutul 90+4 # Antena Sport
Sporting Lisabona continuă goana către liderul FC Porto, însă gruparea alb-verde a ratat o șansă mare de a se apropia la doar un singur punct de formația clasată pe prima poziție. Braga a dat lovitura în al patrulea minut de prelungire, dintr-un penalty transformat de Zalazar. Braga – Sporting Lisabona 2-2 Final de meci! Min.
22:00
FCSB – U Cluj 1-3. Campioana Ligii 1 pierde clar și se pregătește de play-out! Macalou, ONE-MAN SHOW pe Arenă # Antena Sport
FCSB a suferit o înfrângere clară pe Arena Națională contra celor de la Universitatea Cluj, în ultima etapă a sezonului regular. Campioana României începuse bine partida, dar s-a lovit de o ofensivă incredibilă a oaspeților. Macalou a avut o adevărată demonstrație de forță pe cel mai mare stadion al țării, acolo unde suporterii roș-albaștrilor și-au
21:40
Veşti bune despre Răzvan Marin înainte de Turcia. Ce notă a luat pentru evoluţia lui în victoria cu AEL Larissa # Antena Sport
Echipa greacă AEK Atena, cu Răzvan Marin integralist, a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia AEL Larissa, în etapa a 24-a din campionatul Greciei. Atenienii au deschis scorul în minutul 5, prin Harold Moukoudi, iar în finalul primei reprize echipa lui Marko Nikolic a primit un penalti, însă arbitrul Polychronis a anulat decizia
21:20
Suporterii FCSB i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous! Ce au scandat la finalul primei reprize cu U Cluj # Antena Sport
FCSB joacă împotriva Universității Cluj pe Arena Națională, în ultima etapă a sezonului regular. Campioana României a deschis rapid scorul, dar oaspeții au întors rezultatul până la pauză. Puținii spectatori care au luat decizia de a-și susține echipa favorită de pe stadion i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous la finalul primei reprize, când aceștia
21:10
Vlad Dragomir a devenit om de bază la echipa naţională a României, iar în campionatul din Cipru echipa la care activează, Pafos, a făcut o partidă de poveste. Pafos a trecut de Krasava, în etapa a 25-a, cu scorul de 7-0. Correia (12, 37, 42), Anderson Silva (18), Jaja (85) și Bassouamina (89) au marcat
20:40
Ajuns la vârsta de 31 de ani, Marko Dugandzic a rămas liber de contract la începutul anului 2026. Înțelegerea lui cu FC Seoul s-a încheiat la 1 ianuarie. Din posura de jucător liber de contract, Dugandzic este așteptat să semneze cu Levski Sofia, liderul din Bulgaria, potrivit dsport.bg. Înainte de a se transfera la FC
20:30
Eugen Neagoe nu s-a ferit de cuvinte, după Botoșani – Petrolul 1-0: „Le-am spus și lor realitatea” # Antena Sport
Petrolul Ploiești a încheiat bine sezonul regular și s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la FC Botoșani. Golul marcat de Rafael Hermann a fost cel care a făcut diferența pe tabelă. Eugen Neagoe știe că echipa sa nu este ferită de grijile retrogradării, motiv pentru care a ținut să tragă un
Acum 24 ore
20:10
The post Jurnal Antena Sport | Încep finalele pentru titlu appeared first on Antena Sport.
20:00
The post Jurnal Antena Sport | Singuri acasă appeared first on Antena Sport.
19:50
The post Jurnal Antena Sport | Tot Giuleştiul are farmec appeared first on Antena Sport.
19:20
Michael Ballack, declaraţii cutremurătoare despre moartea fiului său: “Mă tulbură prea mult….” # Antena Sport
Este o tragedie care a emoţionat întreaga Germanie. În august 2021, Michael Ballack, fost căpitan al Bayern München şi al echipei naţionale, şi-a pierdut fiul, pe Emilio, care a murit la vârsta de 18 ani într-un tragic accident cu ATV-ul. Cinci ani mai târziu, fostul mijlocaş, foarte emoţionat, a acceptat să acorde un interviu canalului
19:10
FC Botoșani – Petrolul 0-1. Echipa lui Valeriu Iftime este în cădere liberă înainte de începerea play-out-ului # Antena Sport
Se adâncește criza la FC Botoșani, chiar înainte de începerea play-out-ului. Rămasă fără antrenor după demiterea lui Leo Grozavu, botoșănenii au pierdut pe teren propriu confruntarea cu Petrolul Ploiești. În ultima etapă a sezonului regular, moldovenii au fost învinși de către formația antrenată de Leo Grozavu, scor 1-0. Petrolul, victorie de moral la Botoșani Lupta
18:50
Pleşan, făcut praf la câteva ore de la atacul la Meme Stoica: “Impresar de calculator, un no name” # Antena Sport
Scandalul Meme Stoica – Mihăiţă Pleşan ia amploare, iar în dispută intră şi impresarul Zvonko Milojkovic. Un scurt istoric al conflictului: Mihăiţă Pleşan afirma vineri că FCSB putea să-l transfere pe Carlos Mora şi Raul Florucz, dar Meme Stoica s-a opus. Managerul a reacţionat ferm. „Despre Carlos Mora n-am vorbit cu nimeni". Sâmbătă, Pleșan a
18:30
Fostul jucător al lui Cristi Chivu a luat o decizie radicală! Își părăsește echipa și merge la război # Antena Sport
Situația tensionată dintre Iran, Israel și Statele Unite ale Americii a escaladat în ultimele zile, iar unii jucători iau decizii radicale și complet neașteptate. Este și cazul lui Mehdi Taremi, fostul jucător al celor de la Inter. Fotbalistul iranian i-a anunțat pe oficialii de la Olympiacos că este decis să plece de la echipă și
18:20
Dan Petrescu revine în antrenorat. Când semnează? Giovanni Becali: “Mi-a zis frate-miu” # Antena Sport
Veşti bune despre Dan Petrescu. Fostul component al Generaţiei de Aur a învins boala şi revine în antrenoral. Anunţul a fost făcut de Giovanni Becali. Cel mai probabil, Dan Petrescu va antrena din nou, din vară. „Dan Petrescu a luat masa cu frate-miu (n.r. – Victor Becali). E bine, sănătos. Își caută echipă. Orice ofertă
18:00
Mircea Lucescu revine pe stadion! Ce partidă va urmări selecționerul României, înainte de barajul cu Turcia # Antena Sport
Mircea Lucescu s-a luptat cu probleme mari de sănătate încă de la finalul anului 2025, iar selecționerul nu a mai luat parte de atunci la niciun meci din campionatul României. După ce a revenit mai puternic, după un
17:50
Cristiano Ronaldo, prima reacție după accidentarea suferită! Mesajul starului portughez pentru colegii de la Al-Nassr # Antena Sport
Cristiano Ronaldo s-a accidentat în ultimul meci jucat pentru saudiții de la Al-Nassr, partidă în care a ratat și o lovitură de la 11 metri pentru formația antrenată de Jorge Jesus. Din informațiile confirmate de antrenorul său, lusitanul ar avea probleme de ordin muscular, motiv pentru care a plecat din Arabia Saudită, pentru a se […] The post Cristiano Ronaldo, prima reacție după accidentarea suferită! Mesajul starului portughez pentru colegii de la Al-Nassr appeared first on Antena Sport.
17:40
Florin Bratu, prima reacție după debutul pe banca lui Metaloglobus: „Nu mai avem timp de regrete” # Antena Sport
Florin Bratu a avut parte de un debut destul de bun pe banca celor de la Metaloglobus, echipa sa reușind să scoată o remiză din confruntarea cu UTA, în ultima etapă a sezonului regular. Tehnicianul venit de la CS Dinamo București este optimist în ceea ce privește salvarea de la retrogradare, dar este conștient în […] The post Florin Bratu, prima reacție după debutul pe banca lui Metaloglobus: „Nu mai avem timp de regrete” appeared first on Antena Sport.
17:40
Florin Manea i-a aruncat cuvinte grele lui Mihai Rotaru, căruia i-a urat să ia campionatul când “învie tata”. Florin Manea este fiul regretaului Nae Manea, care s-a stins în 2014, la 60 de ani! De unde a plecat conflictul dintre cei doi? Florin Manea susţine că Mihai Rotaru negocia cu jucătorii pe care îi impresaria, […] The post Mihai Rotaru, blestemat de impresarul Florin Manea: “Să ia titlul când învie tata” appeared first on Antena Sport.
17:20
Adrian Mihalcea i-a pus gând rău FCSB-ului, după 2-2 cu Metaloglobus: „Complicat nu e să câștigăm play-out-ul” # Antena Sport
UTA Arad a remizat în ultima etapă a sezonului regular, scor 2-2 contra celor de la Metaloglobus, la debutul lui Florin Bratu pe banca formației nou promovate. După fluierul final, Adrian Mihalcea a scos în evidență vulnerabilitatea echipei sale la fazele fixe, însă a lansat și un obiectiv ambițios pentru play-out. Adrian Mihalcea crede că […] The post Adrian Mihalcea i-a pus gând rău FCSB-ului, după 2-2 cu Metaloglobus: „Complicat nu e să câștigăm play-out-ul” appeared first on Antena Sport.
17:10
Sorin Cârțu este unul dintre jucătorii emblematici ai Universităţii Craiova. El are în palmares trei titluri câştigate cu Universitatea Craiova, două ca jucător și unul ca antrenor, dar şi patru Cupe ale României, ca antrenor și jucător. Iar în fotbal el a activat aproximativ 45 de ani. “Vechimea” în fotbal nu i-a ţinut însă de […] The post Adevărul despre pensia lui Sorin Cârțu: “Nesimțită! Nesimțit de mică, adică!” appeared first on Antena Sport.
17:10
Duminică seară va avea loc un nou episod din ”Derby della Madonnina”, iar formația antrenată de Cristi Chivu va avea ocazia să își ia revanșa în fața marii rivale, care s-a impus în partida tur cu scorul de 1-0. Spectacolul va fi garantat și în tribune, acolo unde s-a anunțat de zile bune sold-out pentru […] The post Record absolut în Serie A! Ce sumă s-a strâns din bilete pentru AC Milan – Inter appeared first on Antena Sport.
17:00
Cristi Chivu trage un semnal de alarmă înainte de meciul cu AC Milan: „Nu trebuie să pierdem simțul realității” # Antena Sport
Inter își va întâlni eterna rivală în etapa cu numărul 28 din Serie A, iar echipa antrenată de Cristi Chivu se poate desprinde la 13 puncte, ceea ce ar însemna un pas uriaș către titlu. La conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul român a vorbit despre importanța acestui meci, dar și despre absențele cu care […] The post Cristi Chivu trage un semnal de alarmă înainte de meciul cu AC Milan: „Nu trebuie să pierdem simțul realității” appeared first on Antena Sport.
16:40
Braga – Sporting LIVE VIDEO (20:00). Gruparea din Lisabona vrea să se apropie de liderul Porto # Antena Sport
Sporting Braga – Sporting Lisabona este capul de afiș al zilei de sâmbătă din Liga Portugal, partida putând fi urmărită în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Meciul se vede integral pe AntenaPLAY. Tot sâmbătă mai sunt programate alte trei partida: Alverva – AFS, Moreirense – Nacional și Estoril – Casa […] The post Braga – Sporting LIVE VIDEO (20:00). Gruparea din Lisabona vrea să se apropie de liderul Porto appeared first on Antena Sport.
16:30
Metaloglobus București și UTA Arad au remizat în primul meci al zilei de sâmbătă, în ultima etapă a sezonului regular. Formația antrenată de Adrian Mihalcea a bifat a treia partidă la rând fără succes. Va urma o adevărată bătălie pentru supraviețuire pentru gruparea pregătită de Florin Bratu, care va avea un bonus de 10.000 de […] The post Metaloglobus – UTA 2-2. Rezultat bun la debut pentru Florin Bratu appeared first on Antena Sport.
16:30
“Cazul Ganea” s-a repetat! Un internaţional român a prins de gât arbitrul! Scenele sunt şocante # Antena Sport
Ionel Ganea a lovit un arbitru pe 26 august 2007, în timpul meciului dintre Poli Timișoara și Rapid București. Imaginile au şocat fotbalul românesc. După ce a fost eliminat, Ionel Ganea l-a strâns de gât și l-a lovit cu pumnul în coaste pe arbitrul asistent Dorin Mudura. Scenele halucinante s-au repetat, iar de această dată […] The post “Cazul Ganea” s-a repetat! Un internaţional român a prins de gât arbitrul! Scenele sunt şocante appeared first on Antena Sport.
16:20
Mihăiţă Pleşan, scandal total cu Meme Stoica: “România duce lipsă de orice, dar de șmecheri, nu” # Antena Sport
Mihăiţă Pleşan afirma vineri că FCSB putea să-l transfere pe Carlos Mora, dar Meme Stoica s-a opus. Managerul a reacţionat ferm. „Despre Carlos Mora n-am vorbit cu nimeni. Am obiceiul de a salva chaturile cu agenții și cu cei care propun jucători”, spunea Meme Stoica. Sâmbătă, Pleșan a recunoscut că jucătorul nu i-a fost propus […] The post Mihăiţă Pleşan, scandal total cu Meme Stoica: “România duce lipsă de orice, dar de șmecheri, nu” appeared first on Antena Sport.
16:10
Elias Charalambous a pregătit surprize pentru meciul cu U Cluj. Care va fi marele absent din acest joc # Antena Sport
FCSB va primi sâmbătă seară vizita celor de la Universitatea Cluj, în ultima etapă a sezonului regular din Liga 1. Campioana României se pregătește de o prezență neașteptată în play-out, iar Elias Charalambous a pregătit surprize în meciul contra „șepcilor roșii”. Darius Olaru nu va fi în lot pentru disputa care va avea loc pe […] The post Elias Charalambous a pregătit surprize pentru meciul cu U Cluj. Care va fi marele absent din acest joc appeared first on Antena Sport.
15:40
Costel Gâlcă, anunț despre Kader Keita înainte de Rapid – Universitatea Craiova: „A venit la antrenamente” # Antena Sport
Costel Gâlcă a oferit declarații despre Kader Keita, înaintea derby-ului dintre Rapid și Universitatea Craiova de duminică, din etapa a 30-a din Liga 1. Meciul se va disputa de la ora 20:00, în Giulești. Înaintea partidei, Kader Keita a fost în centrul atenției din cauza unui eveniment nefericit. Mijlocașul Rapidului a lovit pe trecerea de […] The post Costel Gâlcă, anunț despre Kader Keita înainte de Rapid – Universitatea Craiova: „A venit la antrenamente” appeared first on Antena Sport.
15:10
Nicolae Stanciu, debut cu emoții la noua echipă. A rămas întins pe gazon, după o lovitură # Antena Sport
Nicolae Stanciu (32 de ani) a debutat la noua lui echipă, Dalian Yingbo. Căpitanul naționalei a fost integralist în partida pierdută cu Shanghai Shenhua, scor 3-5, în prima etapă a sezonului din China. Partida a fost una cu emoții pentru Nicolae Stanciu, care după un fault, a rămas întins pe gazon. Nicolae Stanciu, debut cu […] The post Nicolae Stanciu, debut cu emoții la noua echipă. A rămas întins pe gazon, după o lovitură appeared first on Antena Sport.
15:00
Cea mai titrată echipă din NBA, Boston Celtics, a înregistrat vineri seara o nouă victorie, învingând în faţa propriilor suporteri, cu 120-100, pe Dallas Mavericks. Jaylen Brown, cu 24 de puncte, și Derrick White, cu 20 de puncte, au fost cei mai buni marcatori ai lui Boston Celtics. Jayson Tatum a revenit pentru gazde, după […] The post Boston Celtics, un nou succes categoric în NBA. Jayson Tatum a revenit după 10 luni appeared first on Antena Sport.
14:20
FC Bihor, calificare dramatică în play-off-ul din Liga a 2-a. Gol în minutul 90+3 și revenire de la 0-2 cu Sepsi # Antena Sport
FC Bihor și-a asigurat dramatic prezența în play-off-ul din Liga a 2-a, după remiza cu Sepsi, scor 2-2, din etapa a 20-a. Echipa pregătită de Erik Lincar a reușit să marcheze în minutul 90+3. Sepsi a condus cu 2-0, după autogolul lui Gal-Andrezly și golul lui Cmijianic, în minutele 11, respectiv 72. FC Bihor, calificare […] The post FC Bihor, calificare dramatică în play-off-ul din Liga a 2-a. Gol în minutul 90+3 și revenire de la 0-2 cu Sepsi appeared first on Antena Sport.
