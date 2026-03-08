LIVE Val de atacuri asupra țărilor din Golf. Trump nu vrea kurzii în război. Dă vina pe Iran pentru masacrul de la școala de fete. Pregătiți pentru șase luni de război intens
SportMedia, 8 martie 2026 09:50
Orientul Mijlociu a intrat în a opta zi de război cu atacuri ale Israelului în Iran și Liban, dar și cu atacuri iraniene în nordul Israelului și în mai multe țări din Golf. Israelul a bombardat mai multe ținte din Teheran, inclusiv instalații de stocare a combustibilului, iar imagini apărute în cursul nopții au arătat …
FCSB se gândește la un singur nume de antrenor după demisia lui Charalambous: ”Pe el îl sun” # SportMedia
FCSB a terminat sâmbătă seara sezonul regular în genunchi după un umilitor 1-3 acasă cu Universitatea Cluj, meci care pune bomboana pe colivă asupra unui sezon competițional absolut catastrofal al campioanei încă en-titre. După acest meci, antrenorul cipriot Elias Charalambous a decis să părăsească echipa, anunțându-și demisia, spunând că vrea să creeze un șoc pentru …
Conducerea celor de la FCSB pune tunurile pe 6 jucători după eșecul cu U Cluj: „Trebuie schimbat totul din temelii!” # SportMedia
FCSB s-a făcut din nou de râs acasă pe Arena Națională, pierzând în ultima etapă din sezonul regular, scor 1-3 cu cei de la U Cluj, poate o candidată la titlu chiar. Iar patronul celor de la FCSB, Gigi Becali a hotărât să intre din nou în direct ca să-și spulbere jucătorii, chiar dacă a …
O explozie a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică la Ambasada Statelor Unite din Oslo, provocând pagube minore, dar fără a face victime, au anunțat autoritățile norvegiene. Potrivit poliției, explozia s-a produs în jurul orei 1:00 (00:00 GMT) și a afectat intrarea în secția consulară a ambasadei di capitala Norvegiei, relatează Reuters și …
Șoferul care a produs accidentul mortal din Pitești era urmărit de poliție. Tânărul era băut, avea permisul suspendat și antecedente rutiere # SportMedia
Șoferul care a provocat accidentul mortal produs sâmbătă seară în Pitești, în urma căruia un bărbat a murit și alte trei persoane au fost rănite, era urmărit de polițiști în momentul producerii tragediei, după ce a refuzat să oprească la semnalul acestora. Potrivit IPJ Argeș, polițiștii de la Secția 3 Poliție Pitești au observat autoturismul …
Primele nume propuse pentru postul de antrenor la FCSB după demisia lui Charalambous: „Chiar știe fotbal!” # SportMedia
După demisia lui Elias Charalabous de la FCSB, la capătul unui sezon regular catastrofal, în care campioana se vede nevoită să joace pentru prima dată în istorie în play-out, apar și primele propuneri de antrenor nou. Foștii fotbaliști ai Stelei, Basarab Panduru și Marius Baciu, analiști TV în prezent la televiziunea Prima Sport, și-au dat …
China avertizează că „flăcările războiului” se pot extinde și cere SUA să coopereze înaintea summitului Xi-Trump # SportMedia
China a avertizat că războiul din Orientul Mijlociu riscă să se extindă și a cerut Statelor Unite să gestioneze diferențele dintre cele două puteri înaintea întâlnirii așteptate dintre președintele chinez Xi Jinping și liderul american Donald Trump. Ministrul chinez de Externe Wang Yi a declarat duminică, în marja reuniunii anuale a legislativului chinez, că conflictul …
Trump anunță o coaliție militară pentru „eradicarea” cartelurilor din America Latină. Mexicul și Brazilia îi încurcă planurile # SportMedia
Preşedintele american Donald Trump, aflat în plin război cu Iranul, a lansat oficial sâmbătă, împreună cu mai mulţi aliaţi din America Latină, o „coaliţie militară" pentru „eradicarea" cartelurilor, dacă este necesar cu ajutorul rachetelor, şi a făcut din nou declaraţii agresive la adresa Cubei. El a dat asigurări în Florida că insula comunistă, afectată de …
8 martie: Provocarea prezentului nu e redefinirea rolurilor sociale, ci reconectarea la propria viață # SportMedia
Există momente în istorie când ai impresia că lumea se reorganizează sub ochii tăi. Trăim, cel mai probabil, într-un astfel de moment. Tehnologia schimbă modul în care muncim și comunicăm, economia își redesenează constant regulile, iar discursul public – cultural, social, politic – revine tot mai des asupra unei teme care pare să nu își …
În anumite colțuri ale internetului, clarvăzătoarea bulgară Baba Vanga a căpătat o aură aproape mitică. Pe rețelele sociale și în presa tabloidă din întreaga lume, i se atribuie predicții despre atentatele din 11 septembrie, pandemia de Covid-19 sau războiul din Ucraina. Recent, unele titluri au mers și mai departe, întrebând dacă ar fi prezis războiul …
Inteligența artificială schimbă războaiele. Noua eră a început în Iran: Atacurile sunt planificate „mai rapid decât viteza gândului” # SportMedia
Războiul din Iran arată că o schimbare majoră în modul în care sunt purtate conflictele militare este deja în curs: inteligența artificială este folosită tot mai intens pentru identificarea și selectarea țintelor, accelerând ritmul operațiunilor militare la un nivel fără precedent. Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat recent că omenirea se află într-un …
„Este aproape imposibil să învingi Rusia într-un război de iarnă”. Dar Ucraina tocmai a reușit # SportMedia
Strategia Rusiei de a învinge Ucraina prin distrugerea sistemului energetic în plină iarnă nu a reușit. Deși Moscova a lansat luni de bombardamente asupra infrastructurii electrice și de încălzire, Ucraina a reușit să mențină funcțională rețeaua energetică, iar odată cu venirea primăverii, electricitatea este din nou disponibilă în aproape toată țara. Campania rusă, scrie The …
Coșmarul economiei mondiale: închiderea strâmtorii Ormuz poate declanșa o criză globală # SportMedia
Închiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru energie din lume, este de ani de zile scenariul de coșmar al economiei globale. Acum, acest scenariu începe să devină realitate. Traficul naval prin acest canal îngust – poarta de ieșire din Golful Persic – s-a redus aproape la zero. Pentru analiștii geopolitici, acesta …
Simina Tănăsescu, președintele CCR, despre decizia pe legea pensiilor magistraților: Curtea nu s-a poziționat în niciun fel față de puterea judecătorească # SportMedia
După 6 ani și cel puțin patru decizii de neconstituționalitate pe legi care vizau reforma pensiilor speciale, o majoritate de judecători CCR validează legea asumată de Guvernul României în fața Parlamentului, prin care cuantumul pensiilor magistraților este redus la 70% din veniturile salariale medii, iar vârsta de pensionare este crescută la 65 de ani, cu …
FCSB a fost învinsă de U Cluj pe Arena Națională, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat. Deși a avut un start bun de meci și s-a aflat în avantaj din minutul 10, după autogolul lui Stanojev, FCSB nu a putut ține de rezultat. Macalou l-a depășit ușor pe Joao Paulo și a pasat …
Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB după înfrângerea cu U Cluj. El a afirmat că vrea să creeze un șoc la echipă prin demisia pe care tocmai și-a dat-o. „Nu am ce să spun despre meci. Am spus-o și săptămâna trecută. Am decis înainte de meci… Echipa asta are obiectivul să ajungă în …
La Ciugud se face „Școala Viitorului”, cu 10 milioane de euro, bani de la administrația locală și comunitate # SportMedia
În comuna Ciugud, județul Alba, a fost lansat sâmbătă proiectul „Școala Viitorului", care prevede construirea unei noi unități de învățământ moderne. Investiția este estimată la peste 10 milioane de euro și ar urma să fie susținută de administrația locală, dar și de comunitate. Noua școală va fi construită pe un teren de aproximativ 15 hectare, …
Aproape o treime dintre tinerii din generația Z consideră că o soție ar trebui să-și asculte soțul, potrivit unui sondaj global realizat pe 23.000 de persoane, care arată că tinerii bărbați au viziuni mai tradiționale decât generațiile mai în vârstă. Conform cercetării realizate de Ipsos și Global Institute for Women's Leadership de la King's College …
Campania electorală din Ungaria riscă să devină și mai murdară. Înregistrare intimă cu rivalul lui Viktor Orbán? # SportMedia
Analiștii se așteaptă ca, odată încheiată etapa depunerii candidaturilor, campania electorală din Ungaria să intre într-o fază și mai agresivă, cu atacuri personale, dezvăluiri compromițătoare și posibile campanii de manipulare. Unul dintre episoadele așteptate în spațiul public este apariția unei presupuse înregistrări intime cu liderul opoziției, Péter Magyar, principalul rival al premierului Viktor Orbán, relatează …
La o săptămână de la declanșarea atacurilor americane și israeliene asupra Iranului, conflictul a destabilizat deja Orientul Mijlociu și a extins violențele pe o arie care merge din Asia Centrală până la marginea Europei. Operațiunea militară – denumită „Epic Fury" de SUA și „Roaring Lion" de Israel – a fost prezentată drept o demonstrație de …
Economia SUA dă semne de avertizare. Evoluții care amintesc de începutul crizei din anii ’70 # SportMedia
Economia SUA începe să transmită semnale de avertizare, pe fondul unei piețe a muncii în slăbire, al unei inflații care rămâne ridicată și al riscului unei crize energetice generate de războiul cu Iranul. Combinația acestor factori amintește de condițiile care au precedat stagflația din anii '70, cea mai gravă criză economică americană de după Marea …
Consulul României la Dubai către elevi blocați în Emirate: „Bucurați-vă că ați avut șansa să fiți aproape de un război” (Video) # SportMedia
Consulul României la Dubai, Viorel-Riceard Badea, este în centrul unei controverse după apariția unei înregistrări video în care le spune unor elevi români blocați în Emiratele Arabe Unite să se bucure că au avut ocazia să fie „aproape de un război". Filmarea, publicată de jurnalistul Sebastian Oancea de la publicația Vrancea 24, îl arată pe …
MAE pregătește un charter cu 189 de locuri pentru repatrierea unor români blocați în Qatar. Unii stau de 7 zile în tranzit # SportMedia
Ministerul Afacerilor Externe pregătește repatrierea asistată a unor cetățeni români aflați în Qatar, prin organizarea unui zbor charter pe ruta Riad – București, cu o capacitate de 189 de locuri. Anunțul a fost făcut, sâmbătă, de purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea. Potrivit acestuia, românii care au solicitat sprijin pentru revenirea în țară vor …
Începe reducerea personalului din prefecturi. Bucureștiul va avea 45 de posturi, cele mai mici prefecturi – 33 # SportMedia
Începe redimensionarea schemelor de personal din toate prefecturile din țară. Pentru a aplica reorganizarea decisă de Guvern, ministrul de Interne a emis un ordin prin care este stabilit numărul maxim de posturi pentru fiecare Instituție a Prefectului. Potrivit ministerului, noile scheme de personal au fost stabilite în funcție de mai multe criterii, precum numărul de …
Un fotbalist român este în centrul atenției după ce a agresat fizic un arbitru din Italia. Numele lui Troy Tomsa nu spune prea multe în fotbalul românesc. Deși este component al loturilor naționale de juniori, nu a avut evoluții prin care să se remarce. Primul moment prin care reușește să iasă în evidență este unul … The post Un fotbalist român a agresat fizic un arbitru în Italia appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat sâmbătă într-un accident rutier produs în centrul Capitalei, două persoane din celălalt autoturism fiind rănite ușor. Potrivit Brigăzii Rutiere, accidentul a avut loc în jurul orei 11:10, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, la intersecția cu strada Dem I. Dobrescu, în Sectorul 1. „La data de 07.03.2026, în jurul orei … The post Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, implicat într-un accident appeared first on spotmedia.ro.
Sportivul român Mihăiță Papară s-a calificat în optimile de finală ale probei de para snowboard cros (SB-LL1), sâmbătă, la Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina 2026, după ce a ocupat ultimul loc, 16, în cele două manșe preliminare. În prima manșă, Papară a fost cronometrat cu timpul de 1 min 23 sec 10/100, iar în a … The post Jocurile Paralimpice: Mihăiță Papară avansează la snowboard cros appeared first on spotmedia.ro.
Vreme mai caldă decât normalul perioadei: maxime de până la 18 grade în următoarele zile # SportMedia
Vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în aproape toată țara în următoarele zile, iar temperaturile maxime pot ajunge până la 18 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Meteorologii spun că probabilitatea de precipitații va rămâne redusă, iar cerul va fi în general variabil sau … The post Vreme mai caldă decât normalul perioadei: maxime de până la 18 grade în următoarele zile appeared first on spotmedia.ro.
Sclavie în Italia. Cum au profitat trei români de mai mulți muncitori moldoveni. Erau obligați să doarmă într-un depozit # SportMedia
Într-un depozit din Italia, zeci de muncitori moldoveni, printre care și minori, au fost obligați să muncească în condiții de exploatare extremă și să doarmă acolo. Trei cetățeni români, un bărbat și două femei, au fost arestați în Italia, fiind acuzați de exploatarea mai multor muncitori moldoveni, inclusiv minori. Acesta este doar unul dintre aspectele … The post Sclavie în Italia. Cum au profitat trei români de mai mulți muncitori moldoveni. Erau obligați să doarmă într-un depozit appeared first on spotmedia.ro.
Huiduielile au marcat vineri revenirea sportivilor ruși la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, în timp ce aceștia defilau sub steagul național la ceremonia de deschidere a evenimentului, boicotată de mai multe state care se opuneau reintegrării acestora în timp ce conflictul continuă în Ucraina, scrie AFP. Patru membri ai delegației ruse purtând drapelul național … The post Jocurile Paralimpice: Delegația Rusiei, primită cu huiduieli appeared first on spotmedia.ro.
Două femei au ajuns la spital după ce au căzut din autobuz, la Sibiu. Ușile vehiculului nu ar fi fost asigurate # SportMedia
Două pasagere în vârstă de 72 de ani au fost transportate, sâmbătă, la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Sibiu, după ce au căzut dintr-un autobuz care pleca din stație. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, evenimentul rutier s-a produs pe strada Siretului din municipiul Sibiu. ”Din primele verificări efectuate la fața locului … The post Două femei au ajuns la spital după ce au căzut din autobuz, la Sibiu. Ușile vehiculului nu ar fi fost asigurate appeared first on spotmedia.ro.
Dalian Yingbo, formația la care Nicolae Stanciu s-a transferat în această iarnă, a evoluat pe terenul celor de la Shanghai Shenhua în prima etapă a campionatului Chinei. Echipa căpitanului naționalei României a fost învinsă cu scorul de 5-3. Stanciu a fost titular și a rămas pe teren până la finalul partidei, însă nu a reușit … The post Nicolae Stanciu a debutat în China: A avut emoții de la primul meci appeared first on spotmedia.ro.
Emma Răducanu (Marea Britanie, 24 WTA, cap de serie nr.25) și Coco Gauff (SUA, 4 WTA, favorită nr. 4) s-au calificat în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari. Răducanu s-a impus vineri seara, în două seturi, 6-1, 6-3, în fața rusoaicei … The post Rezultatele din turul 2 de la Indian Wells: Emma Răducanu și Coco Gauff avansează appeared first on spotmedia.ro.
Chisăliță (AEI): Prețul la pompă nu explodează doar din cauza petrolului, explodează și din cauza taxelor # SportMedia
Prețul carburanților din România nu mai este determinat doar de evoluția petrolului, ci și de taxe și accize, care au crescut constant între 2020 și 2026, perioadă în care prețul la pompă a urcat cu peste 80%, se arată într-o analiză publicată sâmbătă de președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță. ”În România, discuția despre … The post Chisăliță (AEI): Prețul la pompă nu explodează doar din cauza petrolului, explodează și din cauza taxelor appeared first on spotmedia.ro.
Ștefan Târnovanu și-a pierdut răbdarea după ce a fost tras pe linie moartă la FCSB și vrea să plece. El și-a anunțat deja impresarul să îi caute echipă, iar acesta a anunțat că în vară va veni cu o ofertă concretă. Târnovanu speră să fie lăsat să plece cu 2 milioane de euro, după ce … The post Ștefan Târnovanu și-a pierdut răbdarea: Pleacă de la FCSB appeared first on spotmedia.ro.
De la „președinte al păcii” la Operațiunea Epic Fury. Drumul lui Donald Trump spre război # SportMedia
Donald Trump a ordonat începerea războiului împotriva Iranului vinerea trecută după-amiază, când se afla la bordul Air Force One, în timp ce avionul prezidențial cobora spre Corpus Christi, Texas. Trump se îndrepta spre orașul portuar pentru a ține un discurs intitulat ”Dominația energetică americană”, iar în timpul zborului de trei ore a discutat cu politicieni … The post De la „președinte al păcii” la Operațiunea Epic Fury. Drumul lui Donald Trump spre război appeared first on spotmedia.ro.
George Russell, pilotul britanic de la Mercedes, a dominat sâmbătă sesiunea de calificări pentru Marele Premiu al Australiei, depășindu-și coechipierul Kimi Antonelli și pe Isack Hadjar de la Red Bull. Este al optulea pole position din cariera lui Russell la volanul monopostului Mercedes. Britanicul a fost cel mai rapid în toate cele trei segmente ale … The post Formula 1: Rezultatele din calificările din Australia appeared first on spotmedia.ro.
Războaiele pierd adesea sprijinul publicului în timp. Trump este primul președinte din timpurile moderne care a început conflictul fără pic de susținere # SportMedia
Președintelui Donald Trump îi place să afirme că a realizat lucruri pe care niciun alt președinte nu le-a realizat. Odată cu deschiderea atacului său militar împotriva Iranului, el a obținut o altă distincție: este primul președinte din era sondajelor moderne care duce Statele Unite la război fără sprijinul publicului, scrie Peter Baker, corespondentul principal al … The post Războaiele pierd adesea sprijinul publicului în timp. Trump este primul președinte din timpurile moderne care a început conflictul fără pic de susținere appeared first on spotmedia.ro.
Daniel Pancu este aproape să plece de la CFR Cluj la finalul acestui sezon. Impresarul lui Pancu, Giovani Becali, a afirmat că sunt șanse de 60% ca antrenorul să o părăsească pe CFR Cluj. El a menționat că Pancu are o clauză de reziliere de 50 de mii de euro și că poate pleca în … The post Daniel Pancu, gata să plece de la CFR Cluj: Suma a fost făcută publică appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1473 Șapte morți în Harkov, alertă în toată Ucraina. Sute de drone și zeci de rachete deasupra țării (Foto) # SportMedia
Ziua 1473 de război a debuat cu un atac masiv al rușilor asupra Ucrainei. Au fost lansate 29 de rachete și 480 drone. O alertă de raid aerian a fost declanșată peste noapte în toată țara. Cea mai gravă situație a fost în Harkov, unde șapte persoane au fost ucise și mai multe de zece … The post Ziua 1473 Șapte morți în Harkov, alertă în toată Ucraina. Sute de drone și zeci de rachete deasupra țării (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
Zi perfectă la Indian Wells: Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian se califică în turul 3 # SportMedia
Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au obținut calificarea în turul 3 de la Indian Wells. Sorana a eliminat-o pe ocupanta locului 20 în clasamentul WTA, Diana Shnaider, după ce s-a impus cu 6-2, 7-6 (0), într-o oră și 34 de minute. Pentru Sorana, urmează un meci în turul 3 cu favorita numărul 14, Linda Noskova. … The post Zi perfectă la Indian Wells: Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian se califică în turul 3 appeared first on spotmedia.ro.
Celta Vigo a fost foarte aproape să obțină un rezultat important în fața celor de la Real Madrid, însă oaspeții s-au impus dramatic cu 2-1, în etapa a 27-a din La Liga. Titular în poarta gazdelor, portarul român Ionuț Radu a evoluat pe toată durata partidei, dar nu a avut intervenții majore. Madrilenii au deschis … The post Ionuț Radu, titular contra lui Real Madrid: Nota primită de portarul român appeared first on spotmedia.ro.
Interesul FCSB pentru primul jucător pe care vrea să îl transfere după ce a ajuns în play-out a fost confirmat. Roș-albaștrii sunt interesați de transferul lui Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt, conform unui anunț făcut de conducerea sibienilor. „Sunt echipe interesate de el din România, dar discutăm din vară. Este jucătorul nostru under 21, mai … The post Interes confirmat: Primul jucător pe care FCSB vrea să-l transfere appeared first on spotmedia.ro.
LIVE Explozii la Dubai și Manama. Cea mai mare campanie de bombardamente a SUA. Peste 80 de avioane de vânătoare au lovit Iranul. Aeroportul din Teheran, în flăcări (Foto & Video) # SportMedia
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a opta zi, iar atacurile SUA și Israelului asupra Iranului continuă să se intensifice. Un oficial de rang înalt din administrația Trump a declarat că noaptea trecută a marcat „cea mai mare campanie de bombardamente” a Americii în Iran. De câteva zile, Casa Albă a avertizat că atacurile … The post LIVE Explozii la Dubai și Manama. Cea mai mare campanie de bombardamente a SUA. Peste 80 de avioane de vânătoare au lovit Iranul. Aeroportul din Teheran, în flăcări (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
În ultimele zile, Israelul și-a intensificat ofensiva în Liban, unde vizează miliția Hezbollah, susținută de Iran. Analiștii citați de Sky News spun că Libanul este amenințat de o „criză umanitară majoră”, având în vedere că zeci de mii de oameni fug de atacuri în interiorul țării înguste și dens populate. Iată ce trebuie să știți … The post De ce atacă Israelul Libanul? Țara s-ar putea confrunta cu o criza umanitară majoră appeared first on spotmedia.ro.
FCSB trece la fapte după ce a ratat calificarea în play-off. Roș-albaștrii au decis să prelungească înțelegerile pentru trei jucători în vârstă, conform Gsp.ro. Astfel, Valentin Crețu, Mihai Popescu și Florin Tănase vor primi propuneri pentru prelungirea contractelor. Primii doi vor semna aproape sigur, în timp ce Florin Tănase mai așteaptă să vadă ce oferte … The post FCSB trece la fapte: Primele mutări pregătite după ratarea play-off-ului appeared first on spotmedia.ro.
Aurul din Dubai este tranzacționat cu discounturi semnificative față de prețul de referință global, pe fondul perturbărilor logistice cauzate de războiul din Orientul Mijlociu. Restricțiile aeriene și riscurile de securitate au afectat transportul lingourilor, determinând comercianții să reducă prețurile pentru a evita costurile ridicate de depozitare și finanțare. Potrivit unor surse din piață, traderii oferă … The post Aurul din Dubai, vândut cu discount din cauza războiului din Orientul Mijlociu appeared first on spotmedia.ro.
Moody’s ar putea retrograda România dacă planul de consolidare fiscală nu va fi implementat în mod eficient # SportMedia
Agenția de evaluare financiară Moody’s Ratings a finalizat o analiză periodică a ratingurilor României, inclusiv a ratingului pe termen lung Baa3, cu perspectivă ”negativă”, precizând că această perspectivă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambițios de consolidare fiscală al Guvernului de la București. Potrivit Moody’s, măsurile fiscale adoptate din iulie 2025 au avut … The post Moody’s ar putea retrograda România dacă planul de consolidare fiscală nu va fi implementat în mod eficient appeared first on spotmedia.ro.
Te-ai întrebat vreodată de ce privirea ți se relaxează instantaneu atunci când întâlnești un gazon perfect tăiat sau o grădină plină de flori bine îngrijite? Există ceva profund terapeutic în contactul cu natura, iar atunci când acest spațiu se află chiar în curtea ta, responsabilitatea de a-l menține frumos devine o extensie a grijii pentru … The post Sfaturi practice pentru întreținerea spațiului verde appeared first on spotmedia.ro.
Opera Națională București, surpriză artistică pentru călătorii aflați în tranzit pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, de Ziua Internațională a Femeii # SportMedia
Opera Națională București, în parteneriat cu Aeroportul Internațional Henri Coandă București, a marcat Ziua Internațională a Femeii, vineri, 6 martie, ora 11:00, cu o acțiune artistică care s-a desfășurat în incinta culoarului de „Plecări”. „Aripi, Inimi și un Tango” este o activare artistică ce a transformat pentru câteva minute aeroportul într-un cadru cinematografic, unde eleganța … The post Opera Națională București, surpriză artistică pentru călătorii aflați în tranzit pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, de Ziua Internațională a Femeii appeared first on spotmedia.ro.
