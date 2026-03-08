O rachetă balistică rusească lovește în plin un bloc de locuințe la Harkov
Europa Libera Moldova, 8 martie 2026 09:50
Cel puțin 10 oameni au fost uciși de o rachetă balistică trasă de Rusia, care a lovit pe 7 martie un bloc de locuințe cu cinci etaje în orașul Harkov, au spus oficiali ucraineni. În urma loviturii, președintele Volodimir Zelenski a cerut din nou partenerilor occidentali să facă ceva.
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum o oră
09:50
Ghemuiți în cuști spre Occident: „Nu mai e mult, stai liniștit”. Cum a devenit România hub al traficului de migranți # Europa Libera Moldova
Traficul de migranți din România s-a transformat în ultimii ani dintr-un fenomen de tranzit, într-o afacere de crimă organizată în care lumea interlopă și funcționarii își dau mâna pentru a câștiga bani din dramele celor care vor să fugă de sărăcie sau război.
09:50
Acum 2 ore
09:10
Trupele ucrainene folosesc vehicule robotizate terestre pentru a evacua soldații răniți de lângă Kosteantinivka, regiunea Donețk, una din cele mai fierbinți zone ale frontului. Pentru infanterie, misiunile de salvare pot fi aproape sinucigașe, însă dronele conduse de la distanță pot salva vieți.
08:40
38.000 de euro în mână și un pașaport rusesc. Cum sunt recrutați belarușii ca să lupte împotriva Ucrainei # Europa Libera Moldova
Cel puțin 80 de belaruși și-au pierdut viața luptând de partea Kievului pe frontul din Ucraina, în timp ce numărul victimelor printre belarușii recrutați de Rusia depășește 314. Serviciului belarus al RFE/RL a aflat și cum sunt ademeniți belarușii pe front, în ciuda interdicțiilor oficiale.
Acum 4 ore
08:20
Din romanele „sci-fi”, pe front: Armele cu laser sunt de acum o realitate în combaterea dronelor # Europa Libera Moldova
Imagini de amator, tremurate, cu rachete dispărând în explozii de scântei deasupra Libanului, au fost postate pe rețele pe 2 martie, cu mențiunea că videoclipurile arătau efectele unei arme futuriste de apărare aeriană israeliene în acțiune, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.
Ieri
08:20
Investigație: Corespondența unui general relevă amploarea corupției din armata rusă pe timp de război # Europa Libera Moldova
O vastă corespondență a unui general rus, analizată de proiectele de investigații ucrainene și ruse ale RFE/RL, Schemes și Sistema, oferă dovezi detaliate privind omniprezența corupției în armata rusă și impactul acesteia, pe fondul continuării invaziei rusești în Ucraina, începută în urmă cu 4 ani.
6 martie 2026
13:00
Iranienii descriu bombardamente „terifiante”. Bilanțul victimelor războiului crește # Europa Libera Moldova
Numărul victimelor civile din Iran au continuat să crească vineri, când atacurile comune SUA-Israel intrau în a șasea zi. În timp ce bombele cad, iranienii se confruntă cu strămutări, distrugeri și moarte, iar țara aflată deja în cădere liberă economică, se pregătește pentru ceea ce va urma.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Plantele de la birou trădează absența lui Putin pe fondul intensificării conflictului din Iran # Europa Libera Moldova
În timp ce Statele Unite și Israelul bombardau Iranul, un partener de lungă durată al Rusiei, administrația președintelui rus publica imagini video cu întâlnirile lui Vladimir Putin, care păreau calculate să sugereze că totul decurge într-o manieră obișnuită pentru Kremlin.
10:10
În Ucraina, Rusia a pierdut teren, spun experții. Dar nu se așteaptă o schimbare majoră pentru Kiev # Europa Libera Moldova
Pentru prima dată în cel puțin doi ani, forțele ruse par să fi pierdut teritoriu în Ucraina, potrivit experților în domeniul războiului și cercetătorilor din surse deschise, în timp ce forțele ucrainene obțin mici victorii pe câmpul de luptă și resping trupele ruse.
09:20
Un nou front în Iran? SUA ia în considerare înarmarea grupurilor de opoziție kurde # Europa Libera Moldova
Statele Unite iau în considerare înarmarea grupurilor de opoziție kurde iraniene cu sediul în Irakul vecin, potrivit unor relatări, într-o manevră care ar putea deschide un nou front în războiul împotriva Iranului.
4 martie 2026
14:00
Franța oferă „umbrelă nucleară” Europei. Rusia protestează, România este invitată la discuții cu Parisul # Europa Libera Moldova
Rusia a declarat miercuri că planul Franței de a-și extinde arsenalul nuclear este o mișcare extrem de „destabilizatoare”, care reprezintă o potențială amenințare pentru Moscova. Planul anunțat luni de președintele Macron ar urma să ofere Europei „umbrela” atomică a singurei puteri nucleare din UE.
07:50
SUA și Israelul promit că nu vor slăbi presiunea și vor provoca „multe daune” Iranului # Europa Libera Moldova
SUA și Israelul au promis că nu vor slăbi campania militară împotriva Iranului, în timp ce Tel Avivul a lansat un nou „val amplu de atacuri”, iar președintele Donald Trump a spus că Teheranul „va avea de suferit mult” în zilele următoare.
06:50
SUA anunță obiectivele de război, în timp ce Trump spune că „trebuia făcut ceva” în privința Iranului # Europa Libera Moldova
Președintele american Donald Trump a declarat, la Casa Albă, alături de cancelarul german Friedrich Merz, că „trebuia făcut ceva” în privința Iranului. Declarația a venit în a patra zi de bombardamente americane și israeliene asupra republicii islamice, care a ripostat cu atacuri în regiune.
3 martie 2026
15:10
„N-am învățat nimic după Ucraina”. Dependența de gaz și petrol a Europei, pusă în lumină de războiul cu Iranul # Europa Libera Moldova
La fel ca în 2022, când Rusia a invadat Ucraina, noul război din Orientul Mijlociu demonstrează încă o dată cât de mult au rămas în urmă Europa și alte țări în ceea ce privește înlocuirea combustibililor fosili din import cu energia solară și eoliană produsă la nivel național, spun specialiștii.
11:50
Evreii din Israel sărbătoresc Purimul în parcări subterane, pe fondul războiului, dar cu multă veselie # Europa Libera Moldova
În Israel se marchează sărbătoarea Purim, venită pe fondul noului conflict militar cu Iranul, declanșat la 28 februarie prin lovituri israeliene și americane care l-au ucis pe liderul spiritual al Republicii Islamice, provocând riposte iraniene, inclusiv sute de rachete lansate spre Israel.
11:00
Secretarul de stat american Marco Rubio a apărat decizia Washingtonului de a lovi ținte iraniene, descriind atacurile ca o măsură preventivă pentru a proteja forțele americane de ceea ce el a numit o „amenințare iminentă”.
10:40
Interviu | Generalul american David Petraeus despre țintele SUA în războiul cu Iranul # Europa Libera Moldova
Președintele american Donald Trump a spus luni că războiul început cu două zile mai devreme de SUA și Israel împotriva Iranului ar putea fi mai amplu și continua mai mult decât 4-5 săptămâni, durată estimată inițial. Dar cum pot fi înțelese obiectivele războiului și care sunt șansele de a fi atinse?
2 martie 2026
15:20
Zelenski: Ucraina a rezistat „celei mai grele ierni” de la începutul războiului # Europa Libera Moldova
Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina a rezistat „celei mai grele ierni” de la începutul războiului, în ciuda eforturilor Rusiei de a-i distruge sistemul energetic și logistica. El a recunoscut însă că sectorul este în continuare afectat de loviturile rusești aproape zilnice.
12:00
Criza iraniană testează diplomațiile europene. Moldova condamnă Teheranul și face apel la „reținere” # Europa Libera Moldova
Ofensiva americano-israeliană împotriva conducerii clericale a Iranului, începută la 28 februarie și soldată cu uciderea liderului spiritual Ayatollah Ali Khamenei, a pus din nou la încercare unitatea politicii externe a Uniunii Europene.
09:00
Președintele american, Donald Trump, a spus pe 1 martie că SUA vor continua operațiunile împotriva Iranului „cu toată forța”, până când își vor atinge toate obiectivele în războiul declanșat pentru a contracara ambițiile nucleare ale Iranului. Dar ce efecte pot exista asupra războiului din Ucraina?
1 martie 2026
18:30
Bilanțul morților crește în Israel și alte țări din regiune, în urma ripostei Iranului. Au murit și soldați americani # Europa Libera Moldova
Iranul a continuat duminică să lovească cu rachete Israelul și alte țări din Orientul Mijlociu, la o zi după ce bombardamentele israeliene și americane l-au ucis pe liderul spiritual al Republicii Islamice, ayatollahul Ali Khamenei. Tot duminică, s-au raportat și primii soldați americani morți.
09:50
„Nu este o crimă de război dacă te-ai distrat”. Trei ani de mesaje macabre ale unui general rus # Europa Libera Moldova
Redacțiile de investigație ucrainene și ruse ale RFE/RL – Sistema și Schemes – au obținut corespondența – trimisă și primită pe parcursul a trei ani – a unui general rus de rang înalt care luptă în Ucraina. Glumele despre tortură, mutilare și execuții ale prizonierilor de război abundă.
09:20
Șeful Crucii Roșii: Rusia blochează accesul la prizonierii de război ucraineni (interviu) # Europa Libera Moldova
Aproape 200.000 de cereri de căutare a persoanelor dispărute au fost depuse la Comitetul Internațional al Crucii Roșii (ICRC) de către familii ucrainene și ruse, de la începutul invaziei, a declarat directorul general al ICRC, Pierre Krähenbühl, pentru RFE/RL.
08:20
„Comandante, suntem cu tine”. Ce se întâmplă cu legiunea străină din armata ucraineană # Europa Libera Moldova
Câți voluntari străini se alătură armatei ucrainene? Cum sunt instruiți? Și de ce Kievul a decis să desființeze legiunile internaționale din cadrul Forțelor Terestre și să le integreze în trupele de asalt? A încercat să afle proiectul Donbas Realities al Serviciului ucrainean al RFE/RL.
28 februarie 2026
17:10
Lideri din lumea întregă au reacționat sâmbătă la știrea că SUA și Israelul au atacat Iranul, iar Teheranul a răspuns atacând alte țări, constatând fără excepție că situația creată este plină de pericole pentru regiunea Orientului Mijlociu și nu doar pentru ea.
09:40
De patru ani, Ucraina se află în plin război. De atunci, armata rusă a distrus complet mai multe localități ucrainene și atacă zilnic cu rachete și drone marile așezări urbane - capitala Kiev, orașele Harkov, Dnipro, Krivi Rih, Zaporijie, Sumî, Odesa, Herson, Lvov, Kramatorsk ș.a.
09:10
„Până în ultima clipă am crezut, am sperat că va putea să-și țină fiica în brațe”. Povestea unui medic ucrainean dispărut pe front # Europa Libera Moldova
Medicul militar ucrainean Ivan Kukovitskii a dispărut fără urmă, în timp ce soția sa era în a opta lună de sarcină. Tânăra spera să-și vadă soțul la fiecare schimb de prizonieri, până când a aflat, în 2025, că a fost ucis pe front.
08:40
Un îndrăgit actor iranian fuge din țară după reprimarea sângeroasă a protestelor # Europa Libera Moldova
Actorul iranian Amirali Danaei a părăsit Iranul, denunțând republica islamică ca fiind o dictatură după reprimarea violentă a protestelor. Fostul star al televiziunii de stat jură că nu va mai lucra niciodată în sistemul clerical, calificând criza curentă drept o tragedie umană.
08:10
Recrutați în Rusia, bărbații kârgâzi dispar în Ucraina, lăsându-și soțiile disperate # Europa Libera Moldova
Mii de familii din Asia Centrală sunt în căutarea bărbaților recrutați în armata rusă și dispăruți în războiul din Ucraina. Informațiile oficiale sunt puține, iar obstacolele juridice - tot mai mari. Multe dintre aceste familii sunt lăsate să se descurce singure în tăcere, incertitudine și durere.
27 februarie 2026
21:00
Pakistanul bombardează Kabulul, într-un semn de „război deschis” cu talibanii # Europa Libera Moldova
Avioane de luptă pakistaneze au bombardat Kabulul la doar câteva ore după ce Afganistanul și Pakistanul s-au atacat reciproc în regiunea montană instabilă de la graniță, în timp ce tensiunile crescânde de mai multe zile au degenerat în ceea ce un înalt oficial din Islamabad a numit „război deschis”.
26 februarie 2026
09:40
În patru ani, lui Putin nu i-a „ieșit” cam nimic din ce și-a propus în Ucraina. De ce nu o să-i iasă nici de-acum (Analiză ISW) # Europa Libera Moldova
„Al cincilea an al invaziei rusești nu începe bine pentru Moscova. Recentele succese ucrainene pe câmpul de luptă contrazic speranțele Rusiei că situația Ucrainei nu poate decât să se înrăutățească cu cât Kievul întârzie mai mult să cedeze pretențiilor rusești.”
25 februarie 2026
14:20
Premierul român Bolojan taie cu 10% slujbele plătite de la buget. Birocrații de la guvern îl acuză de „ură de clasă” # Europa Libera Moldova
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a anunțat marți o reducere cu 10% a personalului din sectorul public, ca parte a măsurilor de reducere a costurilor pentru diminuarea celui mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. O parte din cei vizați direct de reduceri ripostează cu amărăciune.
08:50
Într-un discurs-record despre Starea Uniunii, Trump avertizează Iranul și promite pace în Ucraina # Europa Libera Moldova
Președintele american Donald Trump a folosit cel mai lung discurs despre Starea Uniunii din istoria SUA pentru a repeta amenințarea cu acțiuni militare împotriva Iranului, în cazul în care diplomația eșuează, și s-a angajat să continue negocierile pentru a opri războiul din Ucraina.
24 februarie 2026
16:20
Zelenski a arătat lumii „buncărul” de unde a condus Ucraina invadată de ruși # Europa Libera Moldova
Mergând printr-un labirint de tuneluri sub centrul orașului Kiev, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că din acest complex securizat a început să coordoneze răspunsul Ucrainei la invazia Rusiei din 24 februarie 2022.
15:10
In the four years since the full-scale Russian invasion was launched, scores of war-themed murals have appeared on buildings and walls throughout Kyiv. RFE/RL photojournalist Serhiy Nuzhnenko captured some of the most powerful examples of the public art.
23 februarie 2026
17:20
Reconstrucția Ucrainei ar urma să coste 600 de miliarde de dolari. Kievul vrea ca o parte cât mai mare să fie „smulsă” Rusiei # Europa Libera Moldova
Războiul din Ucraina a provocat pagube directe în valoare de 200 de miliarde de dolari, iar reconstrucția va costa încă alte sute de miliarde, potrivit unei noi estimări publicate luni, înaintea împlinirii a patru ani de la declanșarea conflictului pe scară largă.
13:20
Iranul, sub presiune pe plan intern și extern, pare pregătit pentru a treia rundă de discuții cu SUA # Europa Libera Moldova
Confruntat cu presiuni interne din cauza unei opoziții interne crescânde, iar la nivel global cu amenințări legate de un posibil atac militar american, guvernul Iranului pare pregătit pentru o a treia rundă de discuții cu negociatorii americani, mediate de Oman.
11:30
„Șocant”. Lideri din UE deplâng blocarea de către Ungaria a noului pachet de sancțiuni împotriva Rusiei # Europa Libera Moldova
Ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, s-a declarat „șocat” de opoziția Ungariei față de al 20-lea pachet de sancțiuni pregătit de Uniunea Europeană împotriva Rusiei înaintea împlinirii a patru ani de la invazia pe scară largă din Ucraina.
11:00
„Haosul durează din luna mai”. Cum și de ce FSB va putea opri internetul în Rusia # Europa Libera Moldova
În Rusia, Serviciul Federal de Securitate (FSB) va putea obliga operatorii de telefonie să blocheze comunicațiile mobile și internetul fix din propria inițiativă. Și va putea face acest lucru chiar şi atunci când nici întreaga Rusie, nici măcar o regiune a acesteia nu sunt în pericol.
09:10
Ucraina spune că autorii „actelor de terorism” din Lvov au fost recrutați de Rusia prin Telegram # Europa Libera Moldova
Autoritățile ucrainene spun că autorii exploziilor care au ucis o polițistă și au rănit alți 25 de oameni, duminică la Lvov, au fost recrutați de Rusia. La patru ani de la invazia rusească la scară largă, președintele ucrainean a spus că Rusia ar intenționa să continue asemenea „acte de terorism”.
08:50
Lacul Issîk-Kul din Kîrgîzstan, situat în Munții Tien-Șan, s-a micșorat într-un ritm alarmant în ultimul deceniu, retrăgându-se cu până la 10 metri în unele locuri, potrivit cercetărilor. Unul din cele mai mari lacuri alpine din lume, parte vitală a „turnului de apă” al Asiei Centrale.
22 februarie 2026
09:40
Turnul Azadi: Arhitectul privește din exil cum un simbol iubit al Iranului este acaparat de regim # Europa Libera Moldova
La scurt timp după finalizarea celui mai faimos monument public al său, Hossein Amanat a fost nevoit să fugă din Iran în timpul revoluției islamice. Arhitectul a povestit pentru RFE/RL ce simte când vede Turnul Azadi folosit ca fundal pentru paradele militare ale regimului islamic.
08:50
Patru ani de la invazia Ucrainei. Ce-a învățat armata rusă? Este mai periculoasă? # Europa Libera Moldova
Patru ani de război împotriva Ucrainei înseamnă, teoretic, patru ani de învățare pentru forțele armate ruse. Dar cât de mult au învățat de fapt, cât de mult s-au reformat și cât de îngrijorate ar trebui să fie țările numite „neprietenoase” de Kremlin odată ce războiul din Ucraina se va termina?
21 februarie 2026
09:50
Excluși din școală: regulile Rusiei îi obligă pe cei mai mici imigranți să se întoarcă acasă # Europa Libera Moldova
La câteva luni după intrarea în vigoare a regulilor lingvistice și de înregistrare din Rusia, mii de copii din Asia Centrală rămân excluși din școli, forțând familiile să se întoarcă acasă și lăsând lacune în educația celor mici.
09:20
Forțele ucrainene contraatacă lângă Zaporojie: 200 km pătrați, în cinci zile # Europa Libera Moldova
O contraofensivă recentă a armatei ucrainene a reușit să împiedice înaintarea forțelor rusești spre Zaporojie, afirmă analiștii militari. Mai mult, militari ucraineni spun că au reușit să recâștige controlul asupra unor zone întinse ale regiunii, dar recunosc că situația rămâne dificilă.
08:40
„Ne este frică, dar rezistăm”. Viața sub bombardamente la Nikopol, oraș lângă centrala nucleară Zaporojie, ocupată de Rusia # Europa Libera Moldova
Centrala Nucleară Zaporojie se ridică amenințător pe malul stâng al râului Nipru, în orașul ocupat Enerhodar – un punct fierbinte al războiului și un nume evocat adesea la negocierile de pace.
08:10
Arheologii construiesc un „muzeu virtual” al patrimoniului Ucrainei, în vreme ce tezaurele rămân ascunse # Europa Libera Moldova
Un muzeu online, lansat pe 18 februarie, și-a propus să facă patrimoniul Ucrainei mai accesibil publicului, având în vedere că multe din comorile expuse nu pot fi văzute și admirate în persoană, la fața locului.
20 februarie 2026
20:30
Curtea Supremă a SUA a anulat, pe 20 februarie, taxele vamale impuse de Donald Trump, provocând o înfrângere usturătoare președintelui republican. Instanța unde judecătorii conservatori sunt majoritari a spus în decizia luată cu 6 voturi la 3 că președintele și-a depășit competențele.
09:50
Ucraina ar putea exporta în acest an bunuri și servicii militare în valoare de câteva miliarde de dolari, după ce a autorizat primele vânzări externe în timp de război și ia în considerare introducerea unei taxe pe aceste exporturi, a declarat un înalt oficial ucrainean din domeniul apărării.
09:00
UE votează al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Îl vor deraia Ungaria și Slovacia din cauza oleoductului Drujba? # Europa Libera Moldova
Uniunea Europeană se pregătește să aprobe noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei înaintea împlinirii a patru ani de la invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, dar s-ar putea să fi apărut un nou obstacol.
