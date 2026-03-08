Val de demisii la FCSB! Pleacă Charalambous. Și nu e singurul!
National.ro, 8 martie 2026 10:20
Antrenorul Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB după eșecul de pe teren propriu cu Universitatea Cluj, scor 1-3. Antrenorul roș-albaștrilor susține că aceasta a fost ultima sa zi pe banca tehnică a campioanei, adăugând că decizia îi aparține în totalitate, scrie ProSport. Charalambous și Pintilii părăsesc FCSB După demisia lui Elias Charalambous, acum […]
• • •
Acum 5 minute
10:50
Zambilele şi lalelele sunt cele mai căutate flori weekendul acesta, cu ocazia zilei de 8 Martie. Sunt flori de sezon, dar au şi cele mai accesibile preţuri. Alegerea florilor pentru Ziua Femeii este mai ales pentru bărbaţi un proces destul de complicat. Dar nefericire, multitudinea de plante care se regăsește în piețe, supermarketuri și florării […]
Acum 30 minute
10:20
Antrenorul Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB după eșecul de pe teren propriu cu Universitatea Cluj, scor 1-3. Antrenorul roș-albaștrilor susține că aceasta a fost ultima sa zi pe banca tehnică a campioanei, adăugând că decizia îi aparține în totalitate, scrie ProSport. Charalambous și Pintilii părăsesc FCSB După demisia lui Elias Charalambous, acum […]
Acum 2 ore
09:50
O explozie a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică la Ambasada Statelor Unite din Oslo, provocând pagube minore, dar fără a face victime, au anunțat autoritățile norvegiene. Potrivit poliției, explozia s-a produs în jurul orei 1:00 (00:00 GMT) și a afectat intrarea în secția consulară a ambasadei din capitala Norvegiei, relatează Reuters. Pagube […]
09:30
Încă o tragedie din cauza drumului înnămolit, în Iași. Un bebeluș născut prematur a murit după ce ambulanța s-a blocat în noroi # National.ro
Tragedie la Iași! Un bebeluș născut prematur a murit din cauza întârzierii intervenției medicale. Ambulanța care trebuia să ajungă la mama gravidei, însărcinată în luna a șaptea, s-a împotmolit în noroi la aproximativ doi kilometri de locuința acesteia. Două echipaje au fost trimise simultan, dar acestea au fost nevoite să ocolească traseul. Acest lucru a […]
09:00
Două avioane cu 369 de turiști români, repatriați din Emiratele Arabe Unite. Au ajuns la București pe cheltuiala unei agenții de turism # National.ro
O agenție de turism a organizat două zboruri speciale pentru a aduce în țară 369 de turiști români blocați în Emiratele Arabe Unite. Cele două aeronave au decolat din Fujairah și au ajuns în Capitală după o oprire tehnică în Egipt. 369 de turişti români, repatriaţi cu două zboruri speciale Cei peste 350 de români […]
Acum 4 ore
08:30
Soarele strălucește pentru toate semnele zodiacale pe 8 Martie 2026! Află care sunt veștile bune și sfaturile astrologice menite să-ți ghideze pașii. Horoscop Berbec Astăzi trebuie să te adaptezi pentru a te integra mai ușor în situațiile care apar. Pot apărea mici lipsuri sau confuzii, de aceea nu este recomandat să iei decizii importante. Evită […]
Acum 24 ore
12:00
Am avut un început de primăvară călduros, cu temperaturi peste media perioadei! Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării valorile termice se vor apropia de cele normale. Temperaturile maxime se vor situa între 7 și 17 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori termice […]
11:30
Alertă alimentară! Loturi întregi de pâine, retrase din magazine. S-a găsit plastic într-un produs # National.ro
Autoritățile sanitare au anunțat retragerea de pe piață a unor loturi de pâine produse de Vel Pitar, după ce într-un caz izolat a fost descoperit un fragment de material plastic într-un produs. Două tipuri de pâine Vel Pitar, retrase din magazine Decizia a fost luată ca măsură de precauție, iar compania a demarat rechemarea voluntară […]
11:00
Războiul din Iran, o afacere profitabilă pentru industria de armament. SUA a aprobat o vânzare de arme în valoare de 151,8 mil. $ către Israel # National.ro
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a opta zi. Armata israeliană a anunţat, sâmbătă dimineaţa, că răspunde la un atac cu rachete lansat asupra teritoriului său din Iran. De asemenea, mai multe explozii au fost auzite în Dubai. SUA și Israel sunt angajate într-un război din ce în ce mai intens în Orientul Mijlociu. […]
Ieri
10:30
Val de scumpiri dacă motorina atinge 10 lei. Cât ar putea costa pâinea dacă se scumpesc carburanții # National.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea avea efecte directe asupra prețurilor din România. Dacă prețul carburanților continuă să crească, comercianții avertizează că și alimentele ar putea deveni mai scumpe, iar consumul ar putea scădea semnificativ. Motorina a trecut deja de pragul de 8,5 lei pe litru, în timp ce benzina se apropie de acest nivel. […]
10:10
Oraşul din România care vrea să facă un „cartier roşu” la periferie. Acolo se vor muta jocurile de noroc # National.ro
Primăria Timişoarei vrea să înfiinţeze „cartierul roşu" la marginea oraşului, unde să mute jocuri de noroc, barurile şi alte distracţii pentru adulţi departe de şcoli şi blocuri de locuințe. Operatorii jocurilor de noroc vor trebui să se mute și să respecte noile reguli stabilite de Primăria Timișoara. Timișoara vrea să facă zone speciale pentru păcănele […]
09:40
Irakul, sub asediul dronelor. Mai multe situri petroliere și aeroporturi au fost atacate # National.ro
Dronele iraniene fac prăpăd în Orientul Mijlociu. Iranul a lansat noi atacuri asupra unor obiective americane și aliate, ca represalii ale bombardamentelor Israelului și SUA. Companiile americane Halliburton și KBR au fost ţinta unor atacuri cu drone şi rachete, birouri și depozite fiind apoi cuprinse de un incendiu, scrie Reuters. Acestea vizau un complex din […]
09:00
SUA relaxează sancțiunile privind vânzările de petrol rusesc către India pe durata războiului din Iran # National.ro
SUA permit Indiei să cumpere petrol rusesc timp de o lună, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Măsura pe termen scurt este de fapt menită să permită petrolului să continue să circule pe piaţa globală, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, potrivit BBC. Departamentul Trezoreriei americane a emis Indiei o licență de 30 de […]
08:30
Horoscopul zilei de sâmbătă, 7 martie 2026, aduce momente de introspecție și revelații importante pentru multe zodii. Află ce-ți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă din rândurile următoare! Horoscop Berbec Îți va fi ușor să ai o perspectivă pozitivă și să te simți mai optimist decât de obicei. Relațiile cu soțul sau soția, partenerul și […]
6 martie 2026
18:20
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a ieșit public cu o idee care pare să fie prezentată drept mare reformă administrativă: eliminarea gratuităților pentru parcările gestionate de Primărie. Motivul invocat? Numărul mașinilor care beneficiază de scutiri ar fi ajuns să fie aproape dublu față de numărul locurilor disponibile. Dar în loc să explice clar cum […]
17:10
Ordonanța Guvernului Bolojan privind tăierile din administrație, atacată de Avocatul Poporului la CCR # National.ro
Avocatul Poporului, Renate Weber, a trimis Curții Constituționale a României (CCR) o sesizare în legătură cu Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) care vizează reforma administrației publice centrale și locale. E vorba despre OUG care prevede tăieri de 10% în administrația publică. Sesizarea vizează mai multe prevederi din actul normativ, respectiv articolele I, VI, VIII, […]
17:00
Ce măsuri ia Ciucu în cazul penalităților uriașe pe care le plătește Primăria Capitalei via Nicușor Dan? # National.ro
Primăria Capitalei nu se conduce doar din conferințe de presă și declarații despre reformă sau din smiorcăieli. Există situații și dosare lăsate de Nicușor Dan care înseamnă sume uriașe. Din decizii judecătorești. Din penalități care curg zilnic. Dar ce face Ciprian Ciucu cu moștenirea lăsată de Nicușor Dan? Ce măsuri ia? Va pune în aplicare […]
15:50
Armata israeliană susține că a lansat 100 de bombe asupra buncărului lui Khamenei. Imagini din momentul atacului – VIDEO # National.ro
Armata israeliană afirmă că aproximativ 50 de avioane de luptă au lansat în jur de 100 de bombe asupra unui buncăr subteran din Teheran, despre care spune că aparținea liderului suprem iranian Ali Khamenei. Și care ar fi continuat să fie utilizat de oficiali de rang înalt ai regimului iranian. Deocamdată, autoritățile iraniene nu au […]
13:10
Cum va fi vremea până la început de aprilie. Vin vești bune de la meteorologi. Prognoza anunțată de ANM # National.ro
Cum se anunță a fi vremea în următoarele săptămâni din martie, prima lună de primăvară din calendar, dar și ce surprize ar putea rezerva „luna lui Mărțișor" din punct de vedere termic? Aflăm răspunsuri de la meteorologi, sub forma prognozei pentru următoarele patru săptămâni. Astfel, vremea va fi ceva mai caldă decât ar fi normal, […]
12:40
Președintele SUA, Donald Trump, a lăsat să se înțeleagă că, după ce conflictul cu Iranul se va fi încheiat, Cuba ar putea deveni următoarea prioritate a administrației americane. Declarațiile au fost făcute la ceremonia de primire a campioanei ligii de fotbal din Statele Unite, Inter Miami, echipă la care evoluează mai multe vedete ale fotbalului […]
12:00
Conflict în Orientul Mijlociu, ziua 7. Israelul anunță o „nouă fază” în războiul său împotriva Iranului # National.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a șaptea zi. Israelul anunță o „nouă fază" în războiul său contra Iranului. Războiul din Orientul Mijlociu a intrat vineri în a șaptea zi, după ce Israelul a anunțat o „nouă fază" în conflictul său împotriva Iranului, în paralel cu noi lovituri vizând gruparea șiită Hezbollah din […]
11:30
O mașină a luat foc, în mers, în Capitală. Șoferul a reușit să se salveze, autoturismul s-a făcut scrum # National.ro
Au fost momente de panică, joi seară târziu, pe o stradă din Capitală. O mașină a luat foc în mers, iar incendiul, unul puternic, a distrus complet autoturismul. E important de menționat faptul că șoferul a reușit să iasă la timp din autovehicul, salvându-și viața. Autoturismul a fost cuprins de flăcări în plină stradă. La […]
11:00
Doi dintre șefii vămilor din Portul Constanța, intrați în vizorul procurorilor anticorupție, ar fi fost reținuți pentru acuzația de luare de mită. Cei doi ar fi fost prinși în flagrant. Vineri dimineață, 6 martie, s-a aflat că doi dintre șefii Vămilor din Portul Constanța ar fi fost reținuți de DNA încă din noaptea de joi […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Daciana Sârbu anunţă că face plângere penală pe numele Oanei Ţoiu, după ce fiica sa nu a fost lăsată să ajungă la avion: „Copilul meu nu are vină” # National.ro
Ia amploare scandalul izbucnit după ce fiica de 17 ani a Dacianei Sârbu și a fostului premier Victor Ponta nu a mai fost lăsată să urce într-un autocar care urma să transporte mai mulți cetățeni români către aeroport, pentru a se îmbarca într-un avion pentru a ajunge, în cele din urmă, înapoi în țară, în […]
09:00
Estrogenul, „bodyguard-ul” care ne părăsește după 40 de ani: Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu dezbate soluțiile pentru sănătatea femeilor la Conferința „Harta Longevității Feminine” # National.ro
„Estrogenul a fost mult timp bodyguard-ul discret al femeii, influențând vasele de sânge, oasele și chiar distribuția grăsimii, dar după vârsta de 40 de ani, acest avantaj natural începe să scadă", explică Carmen Brumă, masterand în nutriție. Această realitate biologică, care aduce provocări noi pentru sănătatea inimii și a creierului, va fi analizată pe larg […]
09:00
Războiul din Iran este în plină desfășurare și înainte de a analiza situația din Golf ar trebui să ne uitam puțin în urmă și să înțelegem începutul acestuia nu să sărim direct la problema armelor nucleare. Războiul a izbucnit sâmbătă, 28 februarie, în zori. Operațiunea „Epic Fury" — lovituri aeriene masive ale SUA și Israelului […]
07:20
05:30
BERBEC O parte vitală din tine dorește să facă un pas înapoi de la îndatoririle tale, dar nu este ușor să te îndepărtezi complet. S-ar putea să te ocupi în sfârșit de o zonă cu probleme, dar a ajunge în acest punct poate fi perturbător dacă nu ești pregătit să faci asta. Rezultatele conflictelor pot […]
5 martie 2026
22:00
21:30
Românii întorși din Emirate în ultimele zile spun că au trăit o experiență absurdă. Nu războiul din Orientul Mijlociu i-a speriat cel mai mult, ci haosul birocratic al Ministerului Afacerilor Externe și lipsa totală de comunicare din partea consulatelor românești din regiunea Golfului. În timp ce tensiunile din regiune au blocat zboruri și au creat […]
20:10
Europa se pregătește pentru o posibilă creștere a imigrației din Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării conflictelor regionale. Potrivit celui mai înalt oficial ONU pentru migrație, statele europene încearcă să prevină un nou aflux masiv de refugiați pe continent, relatează Financial Times. Amy Pope, directorul general al Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), a subliniat că escal
19:40
Când politicienii se ceartă ca țațele pe ulița satului, țara plătește nota de plată. Această regulă nescrisă este valabilă peste tot în lume, dar românii o știu mai bine ca oricine. De ce? Pentru că, aici, la noi, există o specie aparte de guvernare: cea în care partidele conduc împreună, dar se bălăcăresc în public […] The post Grindeanu și Bolojan, două țațe la Palatul Victoria first appeared on Ziarul National.
19:10
Păcălelile Guvernului nu mai funcționează. Fără bonificații, polițiștii sunt deciși să iasă masiv la pensie # National.ro
Întâlnirea de săptămâna trecută a sindicaliștilor din MAI cu ministrul Cătălin Predoiu a avut drept scop calmarea spiritelor, prin noi promisiuni fără acoperire, că modificările la Legea pensiilor militare nu îi vor afecta. Polițiștii nu vor, însă, să se mai lase păcăliți, și au transmis Guvernului că, fără bonificații pentru cei care aleg să rămână […] The post Păcălelile Guvernului nu mai funcționează. Fără bonificații, polițiștii sunt deciși să iasă masiv la pensie first appeared on Ziarul National.
19:00
Conflictul din Orientul Mijlociu a propulsat prețurile gazelor în Europa la cel mai înalt nivel din ultimii trei ani, punând continentul în fața unei noi crize energetice, la patru ani de la invazia rusă în Ucraina. Având în vedere că transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, de o importanță crucială, este practic blocat, iar atacurile iraniene […] The post Europa în fața unei noi crize energetice first appeared on Ziarul National.
18:10
S-a dat ordinul pe unitate. Reorganizarea Romsilva, adoptată, cu toate ilegalitățile semnalate de Ministerul Justiției # National.ro
Pentru că s-a dat ordinul pe unitate, reorganizarea Romsilva, care, în opinia tuturor specialiștilor din domeniu, va duce la distrugerea patrimoniului forestier, a fost adoptată de Guvern. Sesizările de ilegalitate conținute de marea reformă de la Romsilva, a ministrului Mediului, nu au fost luate în seamă și, probabil, la presiunea USR, ministrul Justiției a schimbat […] The post S-a dat ordinul pe unitate. Reorganizarea Romsilva, adoptată, cu toate ilegalitățile semnalate de Ministerul Justiției first appeared on Ziarul National.
17:50
Real Madrid pregătește schimbarea de antrenor în vară, iar președintele Florentino Perez are deja două variante pe listă. Prima opțiune rămâne Jurgen Klopp, însă dacă neamțul va refuza oferta, madrilenii vor activa planul B. Acesta este Massimiliano Allegri, actualul tehnician al lui AC Milan. Italianul a mai fost dorit pe „Santiago Bernabeu” și în 2019 […] The post Real Madrid știe ce vrea, în cazul unui refuz de la Klopp first appeared on Ziarul National.
17:40
În timp ce războiul face ravagii în Orientul Mijlociu, toți ochii marinarilor sunt ațintiți asupra Strâmtorii Ormuz. Această rută navigabilă îngustă, care leagă apele închise ale Golfului Persic de largul Oceanului Indian, este practic blocată. Aproximativ 25% din fluxul mondial de petrol și gaze tranzitau prin sudul Golfului către piețele internaționale. Potrivit Bloomberg, Iranul a […] The post Iranul poate transforma Golful Persic într-un câmp minat first appeared on Ziarul National.
17:00
Celta de Vigo, echipa la care evoluează Ionut Radu, a lansat un apel inedit către celebra artistă Madonna. Clubul încearcă să recupereze un tricou purtat de cântăreață pe stadionul Balaídos în urmă cu mai bine de trei decenii. Momentul datează din 29 iulie 1990, când Madonna a susținut un concert la Vigo în cadrul turneului […] The post Echipa lui Ionuț Radu, strigăt de ajutor către Madonna! first appeared on Ziarul National.
17:00
În timp ce Statele Unite și Israelul continuă bombardamentele asupra Iranului, China urmărește situația cu o atenție sporită, conștientă de miza uriașă. Beijingul rămâne, în definitiv, cel mai important partener strategic al Teheranului, relație care se bazează pe opoziția comună față de ordinea mondială dominată de Occident. În 2025, peste 55% din totalul importurilor de […] The post China este interesată de petrol, nu de regimul de la Teheran first appeared on Ziarul National.
16:30
Din 28 februarie, SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului. Washingtonul a ținut să sublinieze că operațiunile se vor încheia în câteva săptămâni și nu se vor transforma într-un așa-numit „război fără sfârșit”. Însă America ar putea să rămână blocată în operațiunea ”Epic Fury” dacă regimul de la Teheran se dovedește mai rezistent decât […] The post America se îndreaptă către un război fără sfârșit? first appeared on Ziarul National.
16:00
Înainte ca administrația lui Donald Trump să transforme Venezuela dintr-un „cartel de droguri” gestionat de Nicolas Maduro într-un protectorat american relativ docil, strategia Washingtonului se ghida după o axiomă considerată imuabilă: regimurile nu pot fi schimbate fără o intervenție terestră masivă. În practică, după eșecurile de trilioane de dolari din Afganistan și Irak, această axiomă […] The post Va reuși Trump să repete ”modelul Venezuela” în Iran? first appeared on Ziarul National.
16:00
Cum a tocat Ucraina cei 300 milioane de la UE pentru securitatea nucleară? Curtea de Conturi Europeană acuză deturnarea de fonduri # National.ro
Într-un raport special publicat pe site-ul instituției, Curtea de Conturi Europeană atrage atenția că împrumutul de 300 milioane de euro acordat de Comisie Ucrainei pentru securitatea nucleară nu a fost deloc monitorizat. Astfel, Comisia Europeană a plătit împrumutul fără a avea asigurarea că fondurile vor finanța exclusiv cheltuielile legate de program și fără să fi […] The post Cum a tocat Ucraina cei 300 milioane de la UE pentru securitatea nucleară? Curtea de Conturi Europeană acuză deturnarea de fonduri first appeared on Ziarul National.
15:50
Surse: Marele ayatollah al Iranului ar fi fost eliminat. Emisese recent o fatwa împotriva președintelui Trump # National.ro
Pe măsură ce trec orele apar noi informații în privința conflictului din Orientul Mijlociu, ajuns în cea de-a șasea zi. Situația este tot mai tensionată. În tot acest context, apar speculații cu privire la soarta lui Abdollah Javadi Amoli. Rapoarte neconfirmate ale armatei SUA susțin că marele ayatollah iranian Abdollah Javadi Amoli ar fi fost […] The post Surse: Marele ayatollah al Iranului ar fi fost eliminat. Emisese recent o fatwa împotriva președintelui Trump first appeared on Ziarul National.
15:20
Oamenii care nu mai cer nimic/ Despre retragerea tăcută care apare înaintea epuizării reale # National.ro
Există o categorie de oameni care nu ridică probleme vizibile. Nu cer mult, nu protestează, nu creează conflicte. Sunt considerați adaptați, rezistenți, „ușor de dus”. Tocmai această capacitate de a duce mult îi face greu de observat atunci când încep să se epuizeze. Pentru că semnele nu sunt zgomotoase. Sunt tăcute. În practica clinică, această […] The post Oamenii care nu mai cer nimic/ Despre retragerea tăcută care apare înaintea epuizării reale first appeared on Ziarul National.
15:10
Diana, soția lui Dan Șucu, îi atacă pe românii reveniți în țară din Orientul Mijlociu! Ce a provocat furia patroanei de la Rapid # National.ro
Soția acționarului majoritar al Rapidului, Diana Șucu, a criticat atitudinea unora dintre românii reveniți în țară din Orientul Mijlociu, respectiv a celor care s-au arătat nemulțumiți de faptul că și-au plătit singuri biletele pentru a se întoarce acasă. De câteva zile, de când a izbucnit conflictul din Orientul Mijlociu, se vorbește constant despre problemele întâmpinate […] The post Diana, soția lui Dan Șucu, îi atacă pe românii reveniți în țară din Orientul Mijlociu! Ce a provocat furia patroanei de la Rapid first appeared on Ziarul National.
14:20
Fiica lui Victor Ponta nu ar fi fost lăsată să urce în avionul spre România, pentru a se întoarce din Dubai. Acuzații la adresa ministrului de Externe # National.ro
Repatrierea unui grup de copii români rămași blocați în Dubai după anularea unor zboruri pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu pare să prindă și o conotație politică. În spațiul public au apărut informații cum că fiica fostului premier Victor Ponta s-ar fi aflat într-o situație greu se înțeles. Fiica lui Victor Ponta nu ar fi […] The post Fiica lui Victor Ponta nu ar fi fost lăsată să urce în avionul spre România, pentru a se întoarce din Dubai. Acuzații la adresa ministrului de Externe first appeared on Ziarul National.
14:10
Istoria nu uită, istoria se repetă, istoria este o lecție a trecutului dată viitorului prin prezent, sau cel puțin așa cred eu! Căutând date despre opera lui Mihai Eminescu, am dat peste o carte scrisă de acesta cu titlul Chestiunea evreiască, dar și peste un discurs ținut în 1961 de un mare sionist, Benjamin Friedman, […] The post De la Hitler la Trump first appeared on Ziarul National.
14:00
Exclusivitate și chiar mai mult! Document desecretizat! Schema de funcționare a U.E. în raporturile cu România # National.ro
1. Noul război merge slab din punct de vedere al zvârcolelii emoționale de pe centurile de socializare. Asta se întâmplă, probabil, pentru că au fost și niște români prinși la mijloc în Orientul Mijlociu. Pe unii i-a salvat Cosmin Olăroiu, că doar nu era să-i salveze Țoaia. Sau bolojenibilul semizeu al recesiunii tehnice. Dar nu-i […] The post Exclusivitate și chiar mai mult! Document desecretizat! Schema de funcționare a U.E. în raporturile cu România first appeared on Ziarul National.
13:50
VIDEO. Aeroport din Azerbaidjan, lovit de o dronă iraniană – doi răniți/O altă dronă ar fi căzut în apropierea unei școli # National.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a șasea zi, iar tensiunile din zonă par să se extindă. Informații de ultimă oră indică faptul că doi oameni au fost răniți după un atac cu drone iraniene în Azerbaijan – una a lovit aeroportul Nahicevan, iar alta ar fi căzut lângă o școală. Două drone […] The post VIDEO. Aeroport din Azerbaidjan, lovit de o dronă iraniană – doi răniți/O altă dronă ar fi căzut în apropierea unei școli first appeared on Ziarul National.
12:30
Un specialist avertizează! Urmează scumpiri la alimente, dacă motorina ajunge la 10 lei. Cât ar urma să coste pâinea, făina și uleiul # National.ro
Estimările specialiștilor nu sunt deloc dintre cele mai optimiste, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Conflictul ar putea duce la o creștere semnificativă a prețurilor alimentelor în România, în cazul în care scumpirea carburanților va continua, iar litrul de motorină va ajunge la 10 lei. Într-un astfel de scenariu, în care litrul de motorină ar […] The post Un specialist avertizează! Urmează scumpiri la alimente, dacă motorina ajunge la 10 lei. Cât ar urma să coste pâinea, făina și uleiul first appeared on Ziarul National.
