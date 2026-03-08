Gardienii Revoluţiei Iraniene spun că pot rezista cel „puţin şase luni într-un război intens”

Business Magazin, 8 martie 2026 11:20

Gardienii Revoluţiei Iraniene spun că pot rezista cel „puţin şase luni într-un război intens”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Business Magazin

Acum 30 minute
11:40
De ce vede Costa Cruises în români noua generaţie de pasageri: „Suntem abia la început” Business Magazin
11:40
Traderii din energie avertizează că petrolul la 100 de dolari barilul este iminent. Traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz aproape că s-a oprit complet, iar pieţele globale de energie trec prin una dintre cele mai mari perturbări din istorie Business Magazin
Acum o oră
11:20
Preşedintele Trump nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină din cauza războiului. ”Războiul va dura oricât va fi nevoie” Business Magazin
11:20
Gardienii Revoluţiei Iraniene spun că pot rezista cel „puţin şase luni într-un război intens” Business Magazin
Acum 24 ore
18:00
Cine a ajuns la „sufletul” lui Claude? Femeia care modelează personalitatea unuia dintre cei mai avansaţi chatboţi Business Magazin
16:00
Angajările continuă, dar filtrul e mai dur: cine mai are avantaj pe piaţa muncii în 2026? Business Magazin
15:10
De ce vede Costa Cruisesîn români noua generaţie de pasageri: „Suntem abia la început” Business Magazin
14:00
Cine este omul care a lansat medicina privată în România şi cum vrea el să construiască acum un „oraş medical” Business Magazin
12:10
Agenţia de rating Moody’s spune că România trebuie să continue măsurile de consolidare fiscală, altfel riscă retrogradarea în categoria „junk”. Riscurile politice şi continuarea războiului din Ucraina pun presiune suplimentară pe buget Business Magazin
Ieri
10:50
Cum a ajuns Shayne Coplan la doar 26 de ani sa influenţeze evenimentele geopolitice ale lumii prin platforma Polymarket, aflată la graniţa dintre produs un financiar, de predicţii, şi barometru cultural Business Magazin
10:40
Războiul din Orientul Mijlociu ar putea arunca preţurile combustibililor în aer. Cât de pregătită e România de o nouă criză energetică? VIDEO Business Magazin
10:40
Preţurile petrolului au urcat la cel mai ridicat nivel din 2023, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Noua criză a zguduit pieţele de materii prime din toată lumea, ducând la explozii de costuri pentru tot, de la benzină la combustibil pentru avioane Business Magazin
6 martie 2026
20:40
100 cei mai admiraţi CEO din România: Locul 38 - Alexandru Stânean, CEO, TeraPlast Business Magazin
20:00
S-a terminat „miracolul economic” promis de Trump? Economia americană a pierdut 92.000 de locuri de muncă în februarie. „Aceste date sunt surprinzător de slabe” Business Magazin
20:00
Prima săptămână de război în Iran aduce scăderi pe Bursa de la Bucureşti: indicele BET pierde 2,4%, acţiunile MedLife scad cu 15%, TTS cu 12%, în timp ce OMV Petrom creşte cu 4% pe fondul aprecierii preţului petrolului Business Magazin
20:00
Eurodeputat PNL, acuzaţii la adresa PSD după ce Avocatul Poporului a sesizat CCR Business Magazin
Europarlamentarul PNL Daniel Buda a reacţionat vineri după ce Avocatul Poporului a sesizat CCR în legătură cu OUG privind reforma administraţiei publice. „PSD spune în discurs că vrea reforme, dar în realitate face tot posibilul să le blocheze”, a spus europarlamentarul într-o postare pe Facebook.
19:50
​Consilierii locali din Sectorul 3 au iniţiat un proiect pentru eliminarea sălilor de jocuri de noroc Business Magazin
19:50
Tensiuni tot mai mari în pieţele internaţionale. Preţul petrolului sparge pragul de 90 de dolari pe baril, după declaraţiile inflamatoare ale lui Trump: „Nu va exista niciun acord cu Iranul în afară de capitularea necondiţionată!” Business Magazin
19:50
Reprezentant MAE: Fiica Dacianei Sârbu şi a lui Victor Ponta nu apare în evidenţele consulare Business Magazin
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, spune că fiica Dacianei Sârbu şi a lui Victor Ponta nu apare în evidenţele consulare şi în sistemul gestionat de MAE pentru situaţii de criză şi că niciun copil singur nu a fost lăsat.
19:50
Avocatul Poporului sesizează CCR privind ordonanţa de Guvern pentru reforma administraţiei publice Business Magazin
Avocatul Poporului a atacat vineri, la Curtea Constituţională, ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind reforma administraţiei publice, relatează G4Media.
19:50
Trump la CNN: „Cuba va cădea curând” / „Suntem foarte concentraţi pe asta chiar acum” Business Magazin
Preşedintele Donald Trump a declarat vineri dimineaţă pentru CNN că „Cuba va cădea destul de curând”.
16:40
Întorsătură de situaţie: Avocatul Poporului, Renate Weber, contestă la Curtea Constituţională reforma administraţiei publice adoptată de Bolojan Business Magazin
16:30
Fiul lui Nicolae Guţă, reţinut după ce a condus drogat şi cu permisul suspendat Business Magazin
Fiul manelistului Nicolae Guţă a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a fost prins conducând cu substanţe interzise în organism şi cu permisul suspendat din 2023.
16:20
Ce poţi face weekendul acesta în Bucureşti: târguri, sesiuni de shopping cu produse tradiţionale româneşti şi de primăvară, filme şi muzica anilor '90-'00 Business Magazin
16:20
Electrica cere aprobarea acţionarilor pentru un program de obligaţiuni de până la 1 miliard de euro în 2026–2027, prin una sau mai multe emisiuni Business Magazin
16:20
Rusia anunţă o creştere puternică a cererii pentru energia sa şi promite să rămână un furnizor „de încredere” pentru marile economii ale lumii Business Magazin
16:20
Petrolul continuă să urce spre maximele săptămânii, pe fondul temerilor că războiul din Orientul Mijlociu ar putea împinge barilul până la 150 de dolari Business Magazin
16:20
Preşedintele Nicuşor Dan spune România nu va folosi decât 10-20% din gazul din Marea Neagra: Vom consuma doar 1-2 miliarde de metri cubi, restul oferă oportunităţi Business Magazin
15:00
Cine este omul din spatele unuia dintre cele mai apreciate şi cunoscute branduri de lactate româneşti din ţara noastră Business Magazin
14:40
Europa, avertizată să nu-şi repete „greşelile istorice”: Şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie spune că întoarcerea la gazul rusesc ar fi o decizie economic şi politic dezastruoasă Business Magazin
14:30
Analiză Bitdefender: Ce riscă fanii când văd Formula 1 pe site-uri ilegale Business Magazin
14:20
Răspunsul Ministerului Educaţiei la ameninţarea cu boicotarea simulărilor: „Situaţia este dinamică" Business Magazin
14:00
Povestea românului care s-a reinventat de mai multe ori pentru a ajunge de la construcţia de rachete la staţii de încărcare pentru maşini electrice Business Magazin
13:50
Care sunt marile probleme întâmpinate de o afacere românească care a ajuns de la a fi aproape de faliment până la a-şi exporta produsele în mai multe ţări? Business Magazin
13:40
Mingea Neoficială ca punte între performanţă, incluziune şi brandul de angajator Business Magazin
Advertorial
12:20
Premieră în România: prima condamnare la închisoare pentru agresarea unui cadru medical Business Magazin
Judecătoria Feteşti a condamnat un bărbat la 2 ani şi 5 luni de închisoare cu executare pentru agresarea unui medic aflat în timpul serviciului. Decizia, pronunţată la 4 martie 2026, este considerată una dintre primele condamnări la închisoare din România pentru astfel de infracţiuni.
12:20
Motorina se scumpeşte pentru a treia zi consecutiv, iar benzina stagnează Business Magazin
12:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu: România „nu este un lider digital" dar guvernul „apasă butonul de restart" în digitalizarea sectorului public. „Avem sisteme moştenite. Avem instituţii fragmentate. Decenii de procese construite în jurul comodităţii statului, nu a cetăţenilor” Business Magazin
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat vineri, la conferinţa AI & Big Data Conference - Regional AI Valley, că România „nu este un lider digital" dar că guvernul „apasă butonul de restart" în digitalizarea sectorului public. Discursul a venit la câteva zile după lansarea platformei Fără Hârtie (fara-hartie.gov.ro), unde cetăţenii pot raporta blocajele birocratice pe care le întâmpină în interacţiunea cu statul - iar primele date de pe platformă arată, deloc surprinzător, că decalajul dintre promisiunile oficiale şi experienţa de la ghişeu rămâne substanţial.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Cine este femeia de afaceri care a construit liderul de autoritate pe piaţa suplimentelor alimentare din ţara noastră Business Magazin
11:00
ANAF: Captură de 6 kg de aur fără documente de provenienţă, în Călăraşi Business Magazin
Inspectorii Antifraudă din Bucureşti au confiscat aproximativ 6 kg de aur şi diamante, în valoare totală de 3,7 milioane lei, în urma unor verificări făcute la o firmă din Călăraşi.
11:00
Cum se face că, în era digitală a AI-ului, abilităţile umane rămân la putere? „Fundamentele rămân aceleaşi: curiozitatea, discernământul, rezilienţa şi spiritul de echipă. Aceste trăsături contează şi mai mult într-un mediu susţinut de inteligenţă artificială” Business Magazin
11:00
Câţi bugetari avea România la final de 2025 Business Magazin
11:00
Dragoş Damian, CEO Terapia: Nicuşor Dan, să ştii că cea mai bună adresă din Varşovia este Polna Corner, strada Ludwik Waryński numărul 3A Business Magazin
11:00
100 cei mai admiraţi CEO din România: Locul 41 - Alin Ioaneş, CEO, ROMBAT Business Magazin
10:50
Nicuşor Dan: nu se pune problema ca elemente nucleare să fie găzduite de teritoriul nostru Business Magazin
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi, la Varşovia, că România este protejată de umbrela nucleară a NATO oferită de SUA. Şeful statului a precizat că „a fi protejată de umbrela nucleară NATO nu presupune prezenţa unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României”.
10:50
Preşedintele Trump a demis-o pe Kristi Noem, controversata secretară pentru securitate internă, pe fondul reacţiilor publice negative generate de campania de deportări în masă şi al acuzaţiilor că ar fi folosit în mod abuziv fonduri publice Business Magazin
10:50
Preţul petrolului din SUA atinge cel mai ridicat nivel din 2024, pe fondul perturbării livrărilor din Orientul Mijlociu Business Magazin
10:50
One Athénée atrage primul magazin Cartier din România, alături de Hermes. Ateneul Român revine în prim-planul industriei de lux Business Magazin
10:50
Veşti bune de la ANM: Vreme caldă până la sfârşitul luni martie Business Magazin
Vremea va fi mai caldă decât cea normală în multe regiuni din ţară până la sfârşitul lunii martie, se arată în prognoza pentru următoarele patru săptămâni publicată vineri de ANM.
10:50
Cum a ajuns războiul din Iran să afecteze competiţiile sportive internaţionale? Business Magazin
Conflictul din Orientul Mijlociu începe să aibă efecte vizibile şi asupra sportului internaţional.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.