Finala Europa League la București Un diplomat de carieră va conduce Comitetul pentru edițiile din 2028 și 2029
Golazo.ro, 8 martie 2026
Guvernul României a emis decizia prin care se constituie Comitetul interministerial care va coordona candidatura și organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 la București.
• • •
FCSB - U CLUJ 1-3. Issouf Macalou (27 de ani), atacantul „studenților”, a vorbit despre un posibil transfer la gruparea roș-albastră.
Charalambous și-a găsit echipă? Tehnicianul a plecat de la FCSB și e aproape să semneze cu „un club important"
FCSB - U Cluj 1-3. Elias Charalambous s-ar afla în discuții cu o nouă echipă, după ce sâmbătă seara și-a anunțat plecarea de la FCSB.
Scene șocante în Italia O arbitră de 17 ani a fost bătută pe teren: „Nu e un comportament uman". Pedeapsa primită de agresor
O arbitră în vârstă de 17 ani a fost agresată în timpul unui meci de amatori din Sardinia, dintre Nuova La Salle și Gioventu Sarroch, care a avut loc pe 28 februarie.
Dan Udrea Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Becali schimbă antrenorii cu alți antrenori care să accepte imixtiunea lui. De fapt, nu schimbă nimic
Încă o demisie la FCSB După Charalambous, și Pintilii a ales să se despartă de gruparea roș-albastră
FCSB - U CLUJ 1-3. Mihai Pintilii (41 de ani) va pleca și el de la FCSB, după ce Elias Charalambous (45 de ani) a decis să își dea demisia de la formația bucureșteană.
„O să vorbesc cu Rădoi" Gigi Becali caută antrenor pentru FCSB, după demisia lui Charalambous: „Așa vreau să fie!"
FCSB - U Cluj 1-3. Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea revenirii lui Mirel Rădoi la formația roș-albastră, după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia.
Cine este românul care a șocat Italia Povestea lui Troy Tomșa, mijlocașul care a apucat de gât un arbitru la un meci de tineret
Cine este Troy Tomșa (18 ani), românul care a șocat în Italia, după ce l-a luat de gât pe arbitrul meciului Napoli - Sassuolo din campionatul Primavera 1, scor 5-2, meci care s-a disputat sâmbătă.
A jucat contra lui Messi FOTO. Louis Munteanu l-a întâlnit pe teren pe starul argentinian » Cifrele românului în meciul cu Inter Miami
DC United - Inter Miami 1-2. Louis Munteanu, atacantul gazdelor, a bifat 29 de minute în partida cu echipa la care joacă Lionel Messi.
Cea mai nebună cursă F1! FOTO. Schimbările au revoluționat Formula 1. Russell a câștigat prima etapă. Spectacol total
George Russell a învins, duminică, în Marele Premiu al Australiei. Mercedes a făcut „dubla”: Kimi Antonelli, pe 2. Totul s-a schimbat în Formula 1: mașini, motoare, modul de condus
Lojile lui Badea nu pot fi atinse Ce se întâmplă cu structurile care blochează demolarea tribunei oficiale a vechiului stadion Dinamo
Demolarea tribunei oficiale a stadionului Dinamo trebuie să mai aștepte cel puțin 12 zile.
Schimbare de atitudine VIDEO+FOTO Mesajul suporterilor de la FCSB, după ratarea play-off-ului și eșecul cu U Cluj + Cum a fost surprins Tănase
FCSB - U Cluj 1-3. Suporterii campioanei și-au arătat susținerea pentru echipă la finalul ultimei partide din sezonul regulat.
„Îi omoram" Alexandru Chipciu nu s-a putut abține după victoria obținută de U Cluj cu FCSB: „Dacă eram și eu..."
FCSB - U Cluj 1-3. Alexandru Chipciu, jucătorul oaspeților, nu s-a putut abține să nu glumească pe seama fostei sale echipe, după succesul clujenilor de pe Arena Națională.
I-a lăsat fără cuvinte Fotbaliștii de la FCSB, surprinși de demisia lui Elias Charalambous: „Nu a intrat în vestiar"
FCSB - U Cluj 1-3. Florin Tănase și Valentin Crețu au oferit primele reacții după demisia lui Elias Charalambous.
Ironii pentru FCSB Oficialul lui CFR Cluj, „înțepături" după ce campioana a ratat play-off-ul: „Să prindă locul 7 în primul rând, apoi vedem"
Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv de la CFR Cluj, i-a ironizat pe cei de la FCSB, după ce formația lui Gigi Becali a ratat play-off-ul în acest sezon.
„Foarte bine a făcut" Reacția lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Nu voiam să-l dau afară"
FCSB - U Cluj 1-3. Gigi Becali, patronul campioanei, a oferit o primă reacție după ce Elias Charalambous a anunțat că nu va mai fi antrenorul echipei.
„Nu mai avem echipă" Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare" + L-a taxat pe MM pentru transferuri
FCSB - U Cluj 1-3. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a comentat eșecul suferit roș-albaștri în ultima etapă a sezonului regulat.
„Ca să fac o glumă..." Dan Nistor, după ce U Cluj a ajuns pe podium: „Sper să continue pe această linie"
FCSB - U Cluj 1-3. Dan Nistor (37 de ani) a oferit o primă reacție după victoria din ultima etapă a sezonului regulat, pe terenul campioanei.
Șoc la FCSB! Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici"
FCSB - U Cluj 1-3. Elias Charalambous (45 de ani) și-a anunțat demisia în direct la flash-interviu, imediat după finalul partidei.
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini"
Lando Norris, pilotul de la McLaren, a criticat în termeni duri noile schimbări din acest sezon din Formula 1.
„Nu putem să intervenim" Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid"
Constantin Din, președintele Federației Române de Handbal, a vorbit despre posibilitatea ca turneele finale de handbal să poată fi urmărite și la TV, nu doar pe platforma Voyo.
FCSB, făcută KO VIDEO+FOTO. U Cluj s-a dezlănțuit, Macalou a marcat un gol superb! Camerele l-au arătat imediat pe Târnovanu: care a fost reacția
FCSB - U Cluj. Issouf Macalou (27 de ani), aripa dreaptă a „șepcilor roșii”, a marcat un gol superb pe Arena Națională, după ce apărarea campioanei a fost depășită complet.
„Duel" Bărbosu - Chiles Gimnasta noastră se va reîntâlni cu rivala! Universitățile celor două vor concura în NCCA: „Nu va vorbi despre asta"
Ana Bărbosu, 18 ani, a fost recent numită cea mai bună gimnastă europeană a anului 2025.
NU S-A VĂZUT LA TV Ironii, un moment frumos și un suporter de lux la FCSB - U Cluj: „Serie B, Serie B!"
Meciul dintre FCSB și U Cluj nu a oferit doar spectacol pe teren din partea ardelenilor, ci și câteva momente interesante în afara cadrului surprins de camerele TV.
Fază bizară în FCSB - U Cluj FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!"
FCSB - U Cluj. Dorin Codrea (28 de ani) a fost în centrul unui episod ciudat, în momentul în care a văzut cartonașul galben din partea arbitrului Rareș Vidican.
Greșeală imensă pe Arenă FOTO. FCSB a deschis scorul cu U Cluj după un autogol » Cum s-a întâmplat
FCSB - U Cluj. Gazdele au deschis scorul pe Arena Națională după o greșeală imensă a lui Jug Stanojev (26 de ani), aripa „șepcilor roșii”.
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Suporterii din Peluza „Cătălin Hîldan” (PCH) și Peluza Sud au mers la baza de la Săftica a celor de la Dinamo pentru a discuta cu antrenorii Zeljko Kopic și Florentin Petre.
Record la meciul lui Chivu Derby-ul dintre AC Milan și Inter este pe cale să genereze o sumă fabuloasă!
Derby della Madonnina se joacă duminică, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.
Mai are Madonna tricoul? Artista americană a venit cu un răspuns pentru Celta Vigo, după campania lansată de clubul lui Ionuț Radu
Artista americană Madonna (67 de ani) a venit cu răspuns pentru clubul Celta Vigo, cu privire la tricoul echipei purtat de aceasta la un concert din 1990.
Chivu, despre derby Subiectul evitat de român, înaintea duelului AC Milan - Inter: „Sunt ultima persoană care poate vorbi despre asta"
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a prefațat derby-ul cu AC Milan de duminică, din etapa #28 din Serie A.
Scene incredibile! Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Partida dintre Slask Wroclaw și Wisla Cracovia a fost reprogramată și ar putea fi anulată de tot.
„Acest no name..." Discurs agresiv, după contrele Pleșan - MM Stoica: „Să nu te iei cu mine niciodată în viața ta!"
Impresarul sârb Zvonko Milojkovic a venit cu un răspuns dur pentru Mihăiță Pleșan (43 de ani), după contrele pe care fostul fotbalist le-a avut cu Mihai Stoica (60 de ani).
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Football Meets Data a publicat șansele de calificare ale fiecărei naționale aflate la barajul pentru CM 2026.
Evacuare de urgență Colegul lui Florinel Coman și un alt spaniol au fost repatriați din Qatar, în urma atacurilor de la Doha
Javi Martinez (37 de ani) și Joselu (35 de ani), actual coleg cu Florinel Coman, s-au numărat printre persoanele evacuate din Qatar în cursul zilei de sâmbătă.
Amenințată înainte de meci Numărul #95 WTA a trecut prin momente groaznice: „Mi-a trimis o fotografie cu o armă"
Panna Udvardy (27 de ani, #95 WTA) a primit mai multe amenințări înainte de meciul din sferturile de finală de la turneul WTA 125 din Antalya.
„E o rușine mare!" Charalambous, taxat pentru ce a spus după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Stă la adăpostul declarațiilor lui Becali"
Marius Baciu (50 de ani), fostul căpitan al Stelei, l-a criticat dur pe Elias Charalambous (45 de ani) pentru discursul avut după ratarea play-off-ului cu FCSB. Fostul fotbalist crede că atitudinea tehnicianului cipriot mult prea relaxată în raport cu miza momentului.
Tot corpul acoperit cu ventuze O imagine surprinzătoare a atacantului de la Juventus. Care e scopul
Lois Openda, internaționalul belgian al lui Juventus, a apărut cu spatele și picioarele plin cu tot felul de ventuze
Ce a fost în capul lui?! FOTO+VIDEO. Un internațional român l-a apucat de gât pe arbitru după ce a primit „roșu"! Clubul său a transmis un mesaj furios
Troy Tomșa (18 ani), jucător al naționalei U19 a României, l-a atacat pe „centralul” meciului Napoli - Sassuolo din campionatul Primavera 1, scor 5-2, care s-a disputat sâmbătă.
Când va putea juca Pușcaș Kopic a anunțat numele celor patru jucători care sunt OUT pentru meciul cu CFR: „Nu vor fi cu noi"
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre partida cu CFR Cluj, care va avea loc luni, de la ora 20:00. Tehnicianul „câinilor” a vorbit și despre momentul în care va putea conta pe George Pușcaș (29 de ani), atacantul naționalei transferat de Dinamo.
„România nu duce lipsă de șmecheri" Mihăiță Pleșan, răspuns exploziv pentru Mihai Stoica: „Poate fi o lecție de umilință"
Mihăiță Pleșan (43 de ani), fost fotbalist și actual impresar, i-a răspuns lui Mihai Stoica (60 de ani).
„Iran nu va merge la Mondial" Interviu cu Amir Kiarash, jurnalist român de origine iraniană, despre sportul din țara natală aflată în război
Amir Kiarash compară situația sportivilor iranieni cu cea a românilor în comunism, spune ce crede despre viitorul imediat al naționalei de fotbal, subliniază reacția fanilor iranieni
„Madonna, îl mai ai?" FOTO. Explicația tricoului bizar purtat de echipa lui Ionuț Radu înainte de meciul cu Real Madrid » Rugăminte uriașă pentru artistă
Clubul spaniol Celta Vigo, echipa la care joacă Ionuț Radu (28 de ani), a lansat o campanie inedită. Formația i-a cerut ajutorul Madonnei pentru a găsi un tricou vechi de 36 de ani, purtat de artista americană la un concert susținut în 1990.
„E foarte complicat" Gâlcă oferă noi detalii despre situația lui Kader Keita: „Cred că el are dreptul..." + Ce spune despre U Craiova
Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a prefațat partida cu Universitatea Craiova, ultima din sezonul regulat.
Lindsey Vonn e în picioare! FOTO. Schioarea americană a reluat pregătirea la 26 de zile după accidentarea gravă. I se putea amputa piciorul!
Lindsey Vonn nu renunță nici la 41 de ani. Vineri, americanca a arătat că se antrenează din nou, deși nu a trecut nici măcar o lună de la grava accidentare suferită la Jocurile Olimpice, care i-a pus în pericol piciorul stâng
Nicolae Stanciu, debut cu emoții FOTO+VIDEO. Prin ce a trecut mijlocașul echipei naționale la primul meci în China » Aproape de o accidentare gravă!
Nicolae Stanciu (32 de ani) a avut parte de un debut cu emoții în China, fiind la un pas de o accidentare gravă.
Dat afară după o lună? Tottenham își pierde răbdarea cu antrenorul lui Drăgușin: „Lecție de autodistrugere"
Igor Tudor, croatul care l-a înlocuit pe Thomas Frank la Tottenham luna trecută, a pierdut primele trei meciuri și e la un punct de zona retrogradării
„Cine protestează suferă consecințe" Îngrijorare cu privire la siguranța fotbalistelor din Iran: „Sunt ținute ostatice! Le însoțesc chiar și la toalete"
Comunitatea iraniană din Australia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța echipei naționale feminine a țării.
FCSB joacă împotriva celor de la U Cluj, astăzi, de la 20:00, în etapa #30 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1
Peste 10 ani după gratii! Procurorii cer o pedeapsă dură pentru atacantul din prima ligă spaniolă. De ce îl acuză!
Rafa Mir, 28 de ani, atacantul spaniol împrumutat de Sevilla la Elche în acest sezon, riscă să-și încheie cariera la închisoare, dacă va fi găsit vinovat de viol într-un caz ce durează din toamna lui 2024
Rușii, huiduiți în Italia! FOTO. Ce s-a întâmplat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice » Boicot organizat de mai multe țări. Ce a făcut România
Membrii delegației Rusiei au fost huiduiți de public la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice.
