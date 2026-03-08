Americanii au văzut cum arată noul model Dacia și au remarcat: „Nu e o coincidență”

23:20

Ulterior demisiei lui Elias Charalambous de la FCSB, foștii fotbaliști Marius Baciu și Basarab Panduru au venit cu două propuneri pentru campioana ultimelor două sezoane: primul crede că Adrian Ilie ar face treabă bună într-o poziție managerială, al doilea insistă pentru numirea lui Mirel Rădoi ca antrenor. Învins de U Cluj, 1-3, cu FCSB urmând să joace pentru prima dată în play-out, Elias Charalambous a decis să demisioneze din funcția de antrenor principal. ...