Explozie puternică la ambasada SUA din Oslo. Ce au descoperit autoritățile la fața locului

De aproape un deceniu, cauza bolilor ciudate care afectează sute de ofițeri de informații americani, diplomați și membrii familiilor acestora a fost tratată ca un mister nerezolvat. De la început, s-a suspectat că sindromul Havana, care implică de obicei amețeli, greață, dureri de cap severe, probleme de echilibru și memorie, ar putea fi cauzat de un fel de armă energetică. Rusia sau China au fost suspectate în primul rând de a fi în spatele incidentelor, dar serviciile secrete americane au negat acest lucru pe tot parcursul anchetei. S-a menționat posibilitatea unei psihoze în masă sau a altor factori de mediu, iar ipoteza că simptomele ar fi fost cauzate de acțiunile unui inamic străin a fost exclusă.