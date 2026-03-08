Rapid - Universitatea Craiova, derby de titlu de la 20:00! Ultimul meci înainte de play-off pentru cele două
Sport.ro, 8 martie 2026 13:20
Cele două echipe sunt primele în clasamentul din Superligă.
• • •
Acum 5 minute
13:50
Oțelul primește astăzi, de la 14:30, vizita celor de la Hermannstadt, în ultima etapă din sezonul regulat.
Acum o oră
13:20
13:20
Americanii au analizat noua Dacia Striker și au remarcat un detaliu interesant: „Nu e o coincidență” # Sport.ro
Dacia prezintă marți, 10 martie, noul Striker.
13:10
Real Madrid este în căutare de antrenor. Printre cei vizați, Jurgen Klopp.
13:10
Legendă a sportului ucrainean vrea să-i ia locul lui Volodimir Zelenski: "Îmi doresc să fiu președinte!" # Sport.ro
Ucraina ar putea organiza în câțiva ani următoarele alegeri pentru funcția de președinte.
13:00
Echipa din Ștefan cel Mare continuă sezonul bun.
13:00
Ce surpriză! Meciul la care a fost delegat azi Radu Petrescu, după scandalul provocat în Superliga # Sport.ro
Radu Petrescu are șanse mici să mai arbitreze în acest sezon de Superliga, după gafa majoră comisă luna trecută, la Petrolul - FC Argeș 2-1.
Acum 2 ore
12:40
AC Milan - Inter, LIVE TEXT de la 21:45. Chivu poate ajunge la +13 cu o victorie în Derby della Madonnina # Sport.ro
AC Milan și Inter se înfruntă pe San Siro, diseară, de la ora 21:45, în runda cu numărul 28 din Serie A. Cu o victorie, echipa lui Cristi Chivu poate deja să își facă planurile pentru sărbătoarea de titlu.
12:40
Suma importantă câștigată de Elias Charalambous la FCSB.
12:30
Real Madrid riscă să nu câștige în acest sezon nici Liga Campionilor, nici La Liga.
12:30
Rapid - Universitatea Craiova, de la 20:00. Echipe probabile + cotele caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
Superliga, ultima etapă a sezonului regulat.
12:20
Lens nu se lasă după ce PSG a pierdut cu Monaco! Lupta pentru titlu în Ligue 1, pe VOYO de la 16:00 # Sport.ro
Partidele din campionatul Franței sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
12:00
Radu Drăgușin este incert pentru meciul lui Tottenham cu Atletico Madrid de marți din Liga Campionilor.
Acum 4 ore
11:50
"Nu e deloc normal!" Sneijder a văzut parcursul lui Chivu la Inter și a reacționat înaintea marelui derby # Sport.ro
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, pare că se pregătește de momentul în care va sărbători câștigarea matematică a titlului de campioană în Serie A.
11:40
Leeds United - Norwich City în FA Cup, LIVE pe VOYO de la 18:30! ”Inamicul” lui Ianis Hagi este antrenorul oaspeților # Sport.ro
Partidele din FA Cup sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
11:10
Universitatea Cluj a învins-o ieri pe FCSB, scor 3-1, în ultima etapă a sezonului regulat.
11:10
HC Buzău o egalează la puncte pe Dinamo! ”Dulăii” joacă astăzi derby-ul cu Potaissa Turda # Sport.ro
Luptă palpitantă pentru titlu în Liga Zimbrilor, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO și Pro Arena.
10:40
Alex Mitriță, debut fulminant ACUM în noul sezon din China! Ce isprăvi a făcut în prima repriză din Zhejiang - Qingdao # Sport.ro
Fostul internațional român joacă excelent în China.
10:40
Mirel Rădoi i-a răspuns lui Gigi Becali după mesajul "Sunt nașul tău, am nevoie de ajutor!" # Sport.ro
Gigi Becali îl dorește pe Mirel Rădoi pe banca tehnică a lui FCSB, după ce Elias Charalambous a demisionat de la campioana României.
10:30
În tur, tricolorele s-au impus în deplasare cu 32-26.
10:30
Inter Milano caută întăriri. Jucătorul de 30 de milioane de euro care a intrat pe radarul lui Cristi Chivu # Sport.ro
Inter Milano pregătește schimbări la mijlocul terenului.
10:20
Sezonul regulat din Superliga este foarte aproape de final, iar cele șase echipe care vor participa în play-off sunt deja cunoscute.
Acum 6 ore
09:50
Prima confruntare după scandalul de la Paris: Ana Bărbosu și Jordan Chiles s-au duelat în SUA # Sport.ro
Ana Bărbosu și Jordan Chiles s-au reîntâlnit sâmbătă noapte în NCAA, prima oară de la controversa olimpică. Cele două au obținut aceeași notă la sol.
09:40
Echipa din Gheorgheni a câștigat al doilea titlu consecutiv.
09:20
Emil Boc a dat verdictul despre FCSB, după ce U Cluj a răpus campioana pe Arena Națională # Sport.ro
FCSB a încheiat sezonul regulat din Superliga cu un eșec pe teren propriu contra Universității Cluj, 1-3, iar campioana en-titre va juca în play-out.
09:20
Fostul atacant privește cu ironie situația băncii tehnice a FCSB, sugerând că noul tehnician va trebui să accepte compromisuri majore.
09:10
Fotbalistul cu două meciuri și un trofeu de campion la FCSB a debutat perfect ca antrenor la CS Dinamo! # Sport.ro
Florin Bratu a plecat din Ștefan cel Mare la Metaloglobus.
09:00
FCSB a rămas fără antrenor după ce Elias Charalambous a demisionat de la echipa campioană în urma eșecului cu Universitatea Cluj, scor 1-3.
09:00
Surpriză imensă în SuperLiga: un antrenor cu două titluri la CFR Cluj e gata să semneze cu Botoșani # Sport.ro
FC Botoșani este la un pas să aducă un nume greu pe banca tehnică pentru play-out.
08:50
Fenomenul Liviu Antal! Dublă în Lituania, acolo unde este legendă. La câte goluri a ajuns # Sport.ro
Fostul internațional român are 36 de ani.
08:30
DC United a avut meci cu Inter Miami în MLS.
08:30
Gigi Becali riscă să piardă o avere de la FIFA. Ngezana refuză operația: „Băi, nebunule!” # Sport.ro
Siyabonga Ngezana refuză intervenția chirurgicală la menisc, iar FCSB riscă să piardă 500.000 de euro de la FIFA, deoarece fundașul ar putea rata convocarea pentru Cupa Mondială din 2026.
08:30
Marius Șumudică este pe cale să se despartă de Al Okhdood, formația saudită pe care a preluat-o în urmă cu doar două luni.
08:00
Piloții Mercedes jubilează după cursa din Australia: "Luptă incredibilă". Leclerc, reacție sinceră după ce strategia Ferrari l-a încurcat # Sport.ro
Prima cursă din sezonul 2026 din Formula 1 s-a încheiat cu victoria celor de la Mercedes AMG. George Russell și Andrea Kimi Antonelli au ocupat primele două poziții.
08:00
Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB, la aproape trei ani după preluarea mandatului de antrenor principal la formația roș-albastră.
Acum 8 ore
07:40
Sezonul 2026 din Formula 1 a debutat într-un mod extrem de spectaculos, în Australia. Mercedes AMG a confirmat prestația din calificări și a obținut primele două poziții, dar Ferrari a ținut aproape. Strategia celor două echipe a făcut diferența.
Acum 12 ore
01:30
Gigi Becali a făcut anunțul despre MM Stoica, după ce Charalambous și Pintilii și-au prezentat demisiile # Sport.ro
FCSB trece printr-o perioadă de reorganizare.
01:00
FCSB va avea un sezon de play-out cu multe schimbări.
Acum 24 ore
00:00
La 55 de ani, românul traversează cel mai slab mandat pe care l-a avut în ultima perioadă.
7 martie 2026
23:40
FCSB a suferit o înfrângere surprinzătoare cu „U” Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga.
23:30
Rădoi, la FCSB, ar redeschide „cutia pandorei“: ce pățit la ultima sa colaborare cu Becali # Sport.ro
Fostul mijlocaș s-a umplut de bani, la formația patronată de Gigi Becali, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Și, totuși, când s-a așezat pe banca tehnică, relația n-a mai funcționat, la fel ca-n perioada în care Mirel era liderul din teren.
23:20
Pleacă și Florin Tănase de la FCSB? „Decarul” a surprins pe toată lumea după demisia lui Charalambous # Sport.ro
FCSB a pierdut cu „U” Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga.
23:10
FCSB a încheiat sezonul regulat cu o înfrângere pe teren propriu, 1-3 cu „U” Cluj, în etapa a 30-a din SuperLiga.
23:10
Cipriotul de 45 de ani a venit în România ca un antrenor anonim și a plecat acum, făcându-și un CV „beton“, între timp.
23:00
FCSB pregătește schimbări majore după înfrângerea cu FC Universitatea Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga.
22:50
FCSB va aborda play-out-ul Superligii cu un alt staff tehnic.
22:50
FCSB, învinsă de U Cluj, scor 1-3, sâmbătă seara, în ultima etapă a sezonului regular.
22:50
Singurii doi jucători de la FCSB care au scăpat de furia lui Becali: „L-ați lăsat singur în război!” # Sport.ro
FCSB a pierdut cu „U” Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga, iar reacția patronului Gigi Becali a fost extrem de dură.
22:30
Gigi Becali a intrat în direct la TV după FCSB - U Cluj 1-3 și a recunoscut: "Îmi pare rău că nu l-am scos pe ăla!" # Sport.ro
FCSB - U Cluj 1-3, sâmbătă seara, în ultima etapă a sezonului regular.
22:30
Fostul jucător al roș-albaștrilor a tras un semnal de alarmă, înainte ca echipa campioană să abordeze a doua parte a Superligii, în play-out.
