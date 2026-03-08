De 8 Martie, ministrul Radu Miruţă recunoaşte cum l-au ajutat femeile în cariera sa
Gândul, 8 martie 2026 13:20
Ministrul Apărării scrie că educaţia sănătoasă pe care a primit-o este exclusiv meritul femeilor din viaţa sa: mama, soţia şi sora. În mesajul adresat femeilor, de 8 Martie, Radu Miruţă acesta spune că mama domniei sale a fost aceea de la care a învăţat să-şi ţină cuvântul şi să-şi facă treaba cu seriozitate. „De la o […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
13:30
Vortex polar. Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai văzut # Gândul
Vortex polar. Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai văzut. Vortex polar Doar un curent de aer mai poate „zdruncina” iarna care se strecoară prin „rama veche” de fereastră, pentru a ne revedea la sfârșitul acestui an. Undeva, sus, deasupra Polului Nord, se iscă un vortex polar, un motor […]
13:30
Netflix și Meghan Markle au încheiat colaborarea după 11 luni. Ce decizie a luat Ducesa de Sussex # Gândul
Netflix a întrerupt colaborarea cu Meghan Markle la 11 luni de la lansarea brandului „As Ever”. El a fost lansat în primăvara lui 2025, odată cu serialul Netflix „With Love, Meghan”. Acum, parteneriatul a ajuns la final, iar un purtător de cuvânt al platformei de streaming a confirmat că Ducesa de Sussex își va dezvolta […]
Acum o oră
13:20
Ministrul Apărării scrie că educaţia sănătoasă pe care a primit-o este exclusiv meritul femeilor din viaţa sa: mama, soţia şi sora. În mesajul adresat femeilor, de 8 Martie, Radu Miruţă acesta spune că mama domniei sale a fost aceea de la care a învăţat să-şi ţină cuvântul şi să-şi facă treaba cu seriozitate. „De la o […]
13:20
Daciana Sârbu, mesaj pentru fiicele ei de Ziua Femeii: „Lupt cu oricine și cu orice rău ca să le apăr și nu mă sperie nimic” # Gândul
Daciana Sârbu a transmis, duminică, un mesaj pentru fiicele ei de Ziua Femeii, pentru care „merge până la capătul lumii”. Fosta soție a lui Victor Ponta a trecut recent prin clipe grele, când una dintre fiice, Irina, nu a fost lăsată să se îmbarce în avionul care aducea copiii români din Dubai. „Pentru fetele mele […]
13:10
Șefa de robotică OpenAI demisionează din cauza utilizării inteligenței artificiale în război și în supravegherea cetățenilor # Gândul
Caitlin Kalinowski, director executiv de top în domeniul roboticii la OpenAI, și-a anunțat sâmbătă demisia, invocând preocupări legate de modul în care compania colaborează cu guvernul american. Ea se opune utilizării inteligenței artificiale în scopuri militare și pentru supravegherea cetățenilor fără control judiciar. Caitlin Kalinowski: „A fost vorba de principii, nu de oameni” OpenAI a […]
Acum 2 ore
12:40
Patru morți după un atac aerian israelian asupra unui hotel din Beirut. Israelul spune că a vizat comandanți iranieni # Gândul
Cel puțin patru persoane au murit după ce un atac aerian israelian a lovit, duminică dimineața, o clădire în care funcționează hotelul Ramada din centrul capitalei libaneze, Beirut, potrivit Ministerului Sănătății din Liban. Israelul a declarat că ținta operațiunii au fost comandanți ai Gărzii Revoluționare iraniene. Atac aerian în centrul Beirutului Lovitura aeriană a vizat […]
12:40
În cea mai recentă Pastilă editorială, gazetarul Ion Cristoiu vorbește despre „Nicușor Dan și politica lui Eu sînt mic nu știu nimic”. „În scandalul Oana Țoiu versus fata lui Victor Ponta, a apărut un conflict în care s-a manifestat, pentru prima dată în post-decembrism, aș spune eu, o politică de tip nazistoid, chiar legionar-lezionaroidă, pentru […]
12:30
Horoscop săptămânal 8-14 martie 2026. Zodia care are o revelație în plan personal, potrivit astrologului Alina Bădic # Gândul
Astrologul Alina Bădic a prezentat, la B1 TV, horoscopul pentru săptămâna 8-14 martie 2026. Iată ultimele detalii pentru fiecare nativ. Veștile sunt de bun augur pentru mai multe zodii. Săptămâna 8-14 martie vine cu energie, forță și noi oportunități pentru nativi. Berbec „Pentru nativii Berbec… trebuie să învățați să vă structurați să fiți foarte practici, […]
12:10
Zeci de persoane au fost salvate de pe munte în 24 de ore. Cele mai multe apeluri s-au primit la Salvamont Sinaia # Gândul
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 58 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri s-au primit pentru zona Sinaia. Acestea sunt apelurile primite în 24 de ore, a anunțat, duminică, Salvamont România: 14 apeluri pentru Salvamont Sinaia, 7 apeluri pentru Salvamont Municipiul […]
12:00
Când știi că este momentul oportun de a trece de la anvelopele de iarnă la cele de vară? Specialiștii în domeniul auto au explicat perioada potrivită în care ar trebui schimbate anvelopele și de ce temperatura poate afecta compoziția cauciucului. Producătorii de anvelope susțin că ar fi ideal ca cele de vară să fie montate […]
Acum 4 ore
11:40
Mesaj special al Poliției Capitalei de Ziua Femeii: „Voi sunteți puterea din spatele fiecărei reușite” # Gândul
Poliția Capitalei a publicat un videoclip special cu ocazia Ziua Internațională a Femeii, în care apare Andreea, negociator în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, care transmite un mesaj de apreciere pentru rolul și forța femeilor, atât în familie, cât și în profesii dificile. „Dialogul poate salva vieți” În videoclipul publicat pe pagina oficială de Facebook, […]
11:40
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de duminică, de la ora 20.00, până marţi, la ora 22.00. În acest interval, vântul va avea intensificări în sud-vestul ţării, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali, iar marţi local şi în Moldova, cu viteze de 40-50 de kilometri pe oră, chiar 60-80 e kilometri pe […]
11:10
Digi RCS-RDS a venit cu un nou anunț valabil atât pentru actualii clienți, cât și pentru cei care ar avea în plan să devină abonați. Pe site-ul oficial al gigantului de telecomunicații se specifică prețurile aferente unui abonament la internet, acum, în 2026. Pe site-ul oficial al companiei se află mai multe oferte și servicii […]
11:00
Forțele aeriene ale SUA anunță primul zbor al avionului de vânătoare F-47, de generație a VI-a. Programul militar, crucial pentru viitorul Boeing # Gândul
US Air Force confirmă că dezvoltarea avionului de vânătoare F-47 de generația a șasea avansează conform planului, cu primul zbor programat pentru 2028. Programul militar este considerat crucial pentru viitorul companiei Boeing, după pierderi de miliarde de dolari. Forțele Aeriene ale Statelor Unite au confirmat că dezvoltarea avionului de vânătoare F-47, un proiect de generația […]
10:50
Ce salariu trebuie să primești, ca să nu ai grija zilei de mâine în 2026, în funcție de orașul din România în care locuiești # Gândul
Diferențele dintre orașele din România sunt uriașe atunci când vine vorba despre costul vieții. Chirii, utilități, servicii sau chiar prețul alimentelor poate varia semnificativ de la o regiune la alta. Din acest motiv, salariul necesar pentru un trai decent nu este același peste tot. O analiză a costurilor pentru anul 2026 arată ce venit lunar […]
10:40
Ce amendă primești, în 2026, dacă locuiești la bloc și refuzi accesul administratorului sau președintelui asociației de locatari, în apartamentul tău # Gândul
Iată ce amendă primești, în 2026, dacă locuiești la bloc și refuzi accesul administratorului sau președintelui asociației de locatari, în apartamentul tău. Persoana în cauză se expune unor sancțiuni clare prevăzute de Legea nr. 196/2018. În condițiile în care refuzi să permiți accesul președintelui asociației sau al unei persoane delegate de acesta în apartamentul în […]
10:40
În emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru felul în care gestionează subiectul „parteneriatului strategic” cu Franța și inițiativa lui Emmanuel Macron privind extinderea protecției nucleare franceze. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Ion Cristoiu pornește de la declarația în care Nicușor Dan spune că România are un […]
10:20
Donald Trump, despre războiul împotriva regimului de la Teheran: „SUA au făcut lumii un serviciu atacând Iranul. Ar fi folosit arme nucleare” # Gândul
Președintele Donald Trump susține că atacurile americane și israeliene asupra Iranului au prevenit o amenințare nucleară majoră, care ar fi putut porni un Al Treilea Război Mondial. Liderul de la Casa Albă a afirmat că Teheranul era foarte aproape de obținerea armei nucleare cu care ar fi atacat Israelul și America. Președintele Donald Trump a […]
10:10
Valentin Stan: Kuweitul tocmai a dărâmat 3 avioane de vânătoare ale aliaților americani. Erori apar într-un război # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan face o comparație între legea și prevederile internaționale și realitatea de pe teren din timpul unui conflict direct. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Stan vorbește despre cum prevederile internaționale, care au ca scop crearea unui cadru cât mai […]
10:10
Unde dai și unde crapă. SUA încearcă să pună „frână” Chinei, dar războaiele lui Trump stimulează exporturile de petrol ale Rusiei # Gândul
Intervențiile SUA din Iran și Venezuela sunt în conformitate cu strategia lui Donald Trump de a pune „frână” Chinei, dar – paradoxal – consolidează și poziția Rusiei lui Vladimir Putin. Războiul lansat împotriva Iranului de Statele Unite și Israel escaladează rapid, iar modul în care se vor desfășura evenimentele este greu de prezis la momentul […]
10:00
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile # Gândul
Anumiți pensionari din România primesc 840 de lei în plus la pensiem în condițiile în care va avea loc indexarea de la data de 1 ianuarie 2027. În acest caz, se vor înregistra majorări ale pensiilor cu 160 – 1.200 de lei. Sunt vești importante pentru pensionarii din România. O anumită categorie de seniori ar […]
Acum 6 ore
09:50
SUA, lovite de furtuni și tornade puternice. Cel puțin șase morți, zeci de răniți, zeci de case distruse și sute de gospodării, fără electricitate # Gândul
Furtuni violente și tornade au lovit statele americane Michigan și Oklahoma, provocând moartea a cel puțin șase persoane, printre care un băiat de 12 ani. Zeci de oameni au fost răniți, iar pagubele până în acest moment sunt însemnate, cu locuințe distruse și sute de gospodării fără electricitate. Cel puțin șase persoane au murit, iar […]
09:40
Dan Dungaciu: „Administrația Trump nu a anunțat obiective foarte clare în Iran în mod deliberat” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat conflictul din Orientul Mijlociu și posibilitatea extinderii lui la nivel global. Invitatul a explicat de ce, în opinia sa, nu există în acest moment condițiile pentru izbucnirea unui război mondial. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan […]
09:30
Superstiții și tradiții de 8 Martie. De Ziua Femeii, se spune că este de bun augur să oferi flori și mărțișoare. Tradiția arată că acest gest poate să aducă sănătate, noroc și protecție. În spatele tradițiilor se află, în schimb, superstiții vechi și obiceiuri care datează de sute de ani. Superstiții și tradiții de 8 […]
09:20
Orban suspectează Kievul de „spălare de bani”, după reținerea unui transport de 40.000.000 $, 35.000.000 € și 9 kg de aur transportate de Ucraina # Gândul
Premierul ungar Viktor Orbán cere clarificări după interceptarea la Budapesta a două vehicule blindate care transportau zeci de milioane de dolari, euro și aur aparținând băncii de stat ucrainene. Autoritățile ungare investighează cazul într-un dosar penal privind suspiciuni de spălare de bani. Un nou scandal tensionează relațiile dintre Budapesta și Kiev, după ce autoritățile ungare […]
09:20
Actorul Timothee Chalamet și-a pus în cap lumea artelor, după o afirmație considerată nepotrivită. Ce replică a aprins spiritele # Gândul
Actorul Timothee Chalamet, nominalizat la Oscar în 2026, a stârnit o adevărată controversă în lumea artelor performative după ce a afirmat că nu crede că publicul se mai interesează de balet și operă, considerând aceste domenii ca nefiind pe placul maselor Potrivit BBC, comentariile au fost făcute într‑o discuție informală cu Matthew McConaughey la University […]
09:10
Al-Qaeda s-a trezit la viață și prezice al Treilea Război Mondial. „Pe lângă presupuneri și manipulări, documentul conține elemente îngrijorătoare pentru stabilitatea globală # Gândul
Al-Qaeda, una dintre cele mai mari organizații teroriste internaționale din lume, prezice izbucnirea iminentă a celui de-al Treilea Război Mondial și, mai mult, transmite că se va afla printre câștigători la finalul conflictului. Al-Qaeda își propune să exploateze un conflict global al tuturor împotriva tuturor pentru a-și extinde influența în Africa, Asia, Orientul Mijlociu și […]
09:10
Valentin Stan: Art. 42 din Carta ONU susține că se poate face o intervenție militară dacă agresorul nu se supune deciziilor Consiliului de Securitate # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan a analizat reglementările Cartei ONU, dar și condițiile în care statele membre ar putea ataca în mod excepțional un alt stat. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan a analizat articolele din Carta ONU în care se vorbește […]
08:50
Italia cere accelerarea producției de armament, pe fondul escaladării războiului din Orient. Apel pentru reducerea birocrației în industria de apărare # Gândul
Ministrul Apărării din Italia, Guido Crosetto, a cerut companiilor din industria de apărare să accelereze producția militară pentru a consolida securitatea națională, invocând deteriorarea rapidă a situației internaționale și riscurile geopolitice tot mai mari, atât pentru securitatea Italiei, cât și pentru cea a Europei. Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a cerut industriei naționale de […]
08:50
Oscar Piastri a suferit un accident în timpul pregătirii pentru cursa de la Marele Premiu al Australiei # Gândul
În cursul zilei de duminică, 8 martie 2026, Oscar Piastri a suferit un accident în timpul pregătirii pentru cursa de la Marele Premiu al Australiei. Incidentul a avut loc în drum spre grila de start. Oscar Piastri a suferit un accident, în cursul zilei de duminică, 8 martie 2026, în timpul pregătirii pentru cursa de […]
08:50
Ce este „sharentingul”, fenomenul de pe rețelele sociale care poate afecta relația dintre părinți și copii. Psihologii explică pericolele # Gândul
Deși multe țări discută despre interzicerea accesului minorilor pe rețelele sociale, specialiștii avertizează asupra unui alt pericol din mediul online: „sharentingul”. Mai exact, este vorba despre obiceiul părinților de a posta frecvent fotografii, videoclipuri sau informații despre copiii lor pe internet. Multe dintre aceste postări surprind momente aparent inofensive, cum ar fi vacanțe, joacă sau […]
08:40
H.D. Hartmann: „Khamenei a preluat un Iran complet distrus după războiul cu Irak și cu o economie la pământ, iar țara nu era nici măcar electrificată” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a vorbit despre transformarea Iranului după venirea la putere a liderului suprem Ali Khamenei. Invitatul a explicat contextul economic și social în care acesta a preluat conducerea și cum a evoluat Iranul după sfârșitul războiului cu Irakul. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
08:20
Explozie puternică la ambasada SUA din Oslo, duminică dimineață. Incidentul s-a produs chiar la intrarea în secția consulară a ambasadei # Gândul
O explozie puternică a avut loc duminică dimineață la ambasada SUA din Oslo, provocând pagube la intrarea secției consulare. Din fericire în urma exploziei nu au existat victime. O explozie a avut loc duminică dimineață la ambasada Statelor Unite din Oslo, capitala Norvegiei, provocând pagube minore clădirii, dar fără a provoca victime, au anunțat autoritățile […]
08:20
Reacțiile jucătorilor după demisia lui Elias Charalambous de la FCSB: „Nici n-a intrat în vestiar”. Cine e primul nume ofertat de Gigi Becali # Gândul
Fotbaliștii au fost extrem de supărați după eșecul cu Universitatea Cluj, scor 1-3, dar mai ales pentru faptul că au ratat playoff-ul pentru prima oară în cei 10 ani în care se desfășoară acest sistem competițional. Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a confirmat despărțirea de cuplul Charlambous – Pintilii, anunțând totodată […]
08:10
Pisica maidaneză devenită vedetă la Campionatul European Felin. Povestea de film a curajoasei Duracell, salvată de pe străzile Iașiului # Gândul
Povestea fascinantă a unui motan maidanez recuperat de pe străzile din Iași a cucerit planeta iubitorilor de pisici. Duracell a devenit o adevărată vedetă europeană, după ce a câștigat laurii la Campionatul European Felin desfășurat week-end-ul trecut la Graz (Austria). Povestea sa arată cum se poate schimba în mod fericit și total destinul unui animal […]
08:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a discutat despre perioada comunistă și ambițiile lui Nicolae Ceaușescu, în contextul tensiunilor din Orient și al discuțiilor privind implicarea armelor nucleare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Adrian Severin a făcut niște afirmații uimitoare privind planurile pe care le […]
08:10
Elias Charalambous a anunţat, sâmbătă seară, după meciul cu Universitatea Cluj, scor 1-3, că părăsește FCSB. Cipriotul antrena FCSB din martie 2023. A câştigat cu echipa bucureşteană de două ori Superliga (2024, 2025) şi de două ori Supercupa României (2024, 2025). Gigi Becali a rămas fără antrenor la FCSB! Elias Charalambous: „Este decizia mea” Conform […]
08:10
Numerele extrase la tragerile duble la Loto, duminică, 8 martie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 11 milioane de euro # Gândul
Numerele extrase la tragerile duble la Loto, duminică, 8 martie 2026. Loteria Română pregătește un nou live, de la 18:30, la RTV, cu ocazia tragerilor speciale Loto ale primăverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară, anunță Loteria Română. Este […]
Acum 8 ore
07:40
H.D. Hartmann: „Khamenei voia să lase moștenire bomba nucleară, ceea ce reprezenta un pericol existențial față de toate țările din zonă” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a comentat motivele din spatele escaladării conflictului cu Iranul și posibilele calcule geopolitice ale Statelor Unite și ale Israelului. Invitatul a vorbit despre ipoteza unei presiuni israeliene asupra administrației americane și despre temerile legate de programul nuclear iranian. Urmăriți aici, integral, […]
07:40
Cât costă firul de zambilă și de lalea, azi, de 8 Martie. Cât plătești pentru un buchet de flori # Gândul
Zambilele și lalelele se află printre opțiunile multor persoane, astăzi, cu ocazia zilei de 8 Martie. Ziua Femeii nu doar că aduce voie bună, ci și clipe în care cei dragi își arată compasiunea și respectul. Florăriile de la colț de stradă, precum și piețele de flori sunt pregătite pentru a face față sărbătorii. Iată […]
07:40
Netanyahu anunță ofensivă totală împotriva regimului de la Teheran: „Israelul deține „controlul aproape integral” asupra spațiului aerian iranian” # Gândul
Premierul israelian Benjamin Netanyahu susține că Israelul controlează aproape complet spațiul aerian iranian și anunță continuarea operațiunilor militare împotriva Teheranului. Liderul israelian spune că ofensiva urmărește „eradicarea regimului” și schimbarea echilibrului în Orientul Mijlociu. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă seara că Israelul deține „controlul aproape total asupra spațiului aerian iranian”, într-un discurs adresat […]
07:20
8 Martie, calendarul zilei: Se naște Zavaidoc. Cynthia Rothrock împlinește 69 de ani. Se stinge Gala Galaction # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 8 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Zavaidoc, pe numele său real Marin Gheorghe Teodorescu, s-a născut pe 8 martie 1896 în Pitești. A fost unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți români de muzică populară și romanțe din perioada […]
07:10
Ion Cristoiu: „În decembrie 1989 nu s-a schimbat nimic. A căzut Ceaușescu și familia, dar tot sistemul a rămas intact” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre căderea regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu ca urmare a Revoluției din 1989. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gazetarul Ion Cristoiu susține că în decembrie 1989 au căzut soții Ceaușescu, familia lor și Comitetul Politic Executiv. Cu toate acestea, […]
07:10
Lupte în Orient: Bombardamente israeliene asupra Hezbollah în Beirut. Netanyahu: „Deținem supremația spațiului aerian Iranian” # Gândul
Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în a noua zi, iar tensiunile între SUA și Israel, pe de o parte și Iranul par că nu se vor calma prea curând. Armata israeliană a lansat noi lovituri asupra infrastructurii Hezbollah din Beirut. În această dimineață Iranul a lansat un nou tir de rachete asupra sudului Israelului. […]
06:10
Interviu cu garda jos. Alina Gorghiu: „Mă irită politicienii care îți oferă flori pe 8 Martie și în restul anului votează împotriva mecanismelor reale de protecție a femeilor” # Gândul
Pentru că Martie este Luna Femeii, celebrăm Femeia şi Feminitatea prin interviuri cu reprezentante din fiecare partid de pe eşichierul politic românesc. Vocile câtorva se ridică mai sus ca ale altora pentru că viaţa e compusă din pete de culoare. O voce de culoare galben-albastră este liberala Alina Gorghiu. Alina Gorghiu este „este exact cum […]
06:10
Spionul român care a cutremurat NATO. Cine a fost legendarul agent dublu care a sustras tone de informații ultrasecrete și cui le-a livrat # Gândul
Numele lui Mihai Caraman rămâne în istoria serviciilor secrete românești ca un spion excepțional, care a făcut NATO să tremure. A construit și a condus cea mai spectaculoasă rețea de spionaj care a acționat împotriva Alianței militare. Istoricii susțin că a fost cea mai complexă acţiune de spionaj la care a participat România, fiind și o […]
Acum 12 ore
05:10
Casa Poporului deține recordul pentru cele mai lungi și murdare perdele din România. Pare că n-au mai fost spălate de aproape 30 de ani # Gândul
Pentru a doua cea mai mare clădire administrativă din lume, e lesne de înțeles că perdelele și draperiile trebuie să fie pe măsură. Cu o lungime de aproape 10 metri, acestea ar putea fi declarate cele mai lungi perdele din România. Dar și cele mai murdare. La Camera Deputaților, acestea par să nu mai fi […]
05:10
Interviu cu garda jos. Fosta candidată la preşedinţie, Ioana Ramona Bruynseels: „Le-aș spune femeilor tinere un lucru foarte direct: nu intrați în politică pentru validare” # Gândul
Pentru că Martie este Luna Femeii, ne-am propus să celebrăm Femeia şi Feminitatea prin interviuri cu reprezentante din fiecare partid de pe eşichierul politic românesc. Poveştile acestor femei politician sunt poveştile oricărei femei care simte că poate să fie mai mult decât i se dă voie la nivel cultural, într-o ţară considerată patriarhală. „Trebuie să […]
Acum 24 ore
00:30
Aproape 370 de turişti români blocaţi în Emiratele Arabe Unite, repatriaţi cu două zboruri speciale # Gândul
Agenţia Christian Tour anunţă, prin intermediul unui comunicat de presă, că 369 de turişti români blocaţi în Emiratele Arabe Unite sunt repatriaţi cu două zboruri speciale, sâmbătă noapte. Aceștia nu au reuşit să se întoarcă în ţară din cauza conflictului izbucnit în Orientul Mijlociu ce a dus la perturbări ale traficului aerian, inclusiv închiderea spaţiului […]
00:10
Prognoză Paște 2026 | Cum va fi vremea în București. Meteorologii Accuweather au schimbat radical prognoza # Gândul
Prognoză Paște 2026 | Cum va fi vremea în București. Meteorologii Accuweather au schimbat radical prognoza. Prognoză Paște 2026 Mai este aproximativ o lună până la Paște și – deja – românii au început să se intereseze de prognoza meteo. Meteorologii Accuweather vin în ajutorul bucureștenilor cu previziunile pentru Paște 2026. Iată că în 12 […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.