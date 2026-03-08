Fără săli de jocuri de noroc în oraşe. Primăriile care interzic sau limitează „păcănelele”
PSNews.ro, 8 martie 2026 13:20
Slatina, Petroşani, Deva, Ploieşti, Timişoara sunt oraşele în care operatorilor economici care deţin săli de jocuri de noroc nu li se vor mai prelungi autorizaţiile de funcţionare după ce cele existente vor expira, au anunţat deja primăriile sau, după caz, Consiliile Locale ale acestor municipalităţi. Guvernul a modificat, în februarie, reglementările referitoare la organizarea şi […] Articolul Fără săli de jocuri de noroc în oraşe. Primăriile care interzic sau limitează „păcănelele” apare prima dată în PS News.
Acum o oră
13:20
Wizz Air a suspendat zborurile dintre capitalele României și Emiratelor Arabe Unite. Măsura este valabilă până în a doua jumătate a lunii septembrie 2026. Compania low-cost maghiară a decis să suspende zborurile dintre aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) din București și aeroportul principal din Dubai (Emiratele Arabe) pentru următoarele luni. Wizz Air ar urma să reia […] Articolul Wizz Air suspendă ruta București – Dubai până în septembrie 2026 apare prima dată în PS News.
13:20
Ponta, prima reacție după întoarcerea fiicei sale în țară. O acuză pe Țoiu de intervenție „ilegală” și „abuzivă” # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a publicat sâmbătă un mesaj extrem de dur pe pagina sa de Facebook, după ce fiica sa a ajuns în siguranță în România. Ponta acuză MAE de abuz, minciună și „vendetă politică” și susține că minora a fost exclusă intenționat din grup la ordinul ministrei Oana Țoiu. Victor Ponta susține că fiica […] Articolul Ponta, prima reacție după întoarcerea fiicei sale în țară. O acuză pe Țoiu de intervenție „ilegală” și „abuzivă” apare prima dată în PS News.
13:20
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a transmis sâmbătă liderului ucrainean Volodimir Zelenski că nu îl poate intimida, el cerându-i acestuia să înceteze cu “ameninţările şi şantajul”. „Domnule preşedinte Zelenski, încetaţi ameninţările şi şantajul! La maghiari nu funcţionează asemenea metode”, a transmis Viktor Orbán într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, potrivit MTI. În imaginile postate […] Articolul Viktor Orban este la cuțite cu Zelenski: „Încetaţi ameninţările şi şantajul!” apare prima dată în PS News.
13:20
O agenție privată repatriază 369 de turiști români blocați în EAU cu două zboruri speciale # PSNews.ro
Agenția de turism Christian Tour a organizat sâmbătă două zboruri speciale pentru revenirea în România a 369 de turiști români blocați în Emiratele Arabe Unite din cauza conflictului din Orientul Mijlociu și a perturbărilor traficului aerian. Aeronavele cu 180 și respectiv 189 de locuri au plecat din Fujairah. Sunt turiști care ar fi trebuit să […] Articolul O agenție privată repatriază 369 de turiști români blocați în EAU cu două zboruri speciale apare prima dată în PS News.
13:20
LOTO, 8 martie 2026. Trageri speciale duble, premii suplimentate. Șanse mai mari la premiul uriaș de la Joker # PSNews.ro
Loteria Română organizează duminică, 8 martie 2026, Tragerile Speciale Loto ale Primăverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au loc două trageri. Este vorba de o tragere principală și o tragere suplimentară. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri. La categoria I la Loto […] Articolul LOTO, 8 martie 2026. Trageri speciale duble, premii suplimentate. Șanse mai mari la premiul uriaș de la Joker apare prima dată în PS News.
13:20
Blocaj în coaliție pe tema numirii Avocatului Poporului. Partidele își împart funcții și la Curtea de Conturi și CNCD # PSNews.ro
Parlamentul ar urma să voteze, pe 10 martie, noul Avocat al Poporului. Va vota și noua componență a CNCD și a Curții de Conturi. Numirile stârnesc însă tensiuni între partidele coaliției. Numirile care ar urma sa fie avizate de Parlament pe 10 martie ar putea genera un nou blocaj. Aceasta în contextul în care PSD […] Articolul Blocaj în coaliție pe tema numirii Avocatului Poporului. Partidele își împart funcții și la Curtea de Conturi și CNCD apare prima dată în PS News.
13:20
Acum 2 ore
12:20
Alexandru Nazare, după evaluarea făcută de Moody’s: Validează măsurile Guvernului de la Bucureşti # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că ultima evaluare realizată de agenția internațională de rating Moody’s confirmă stabilitatea financiară a României și potențialul de creștere economică pe termen mediu. Noua evaluarea Moody’s validează măsurile adoptate de Guverrn pentru consolidarea finanțelor publice, consideră ministrul. „Moody’s reconfirmă stabilitatea financiară a României şi potenţialul solid de creştere economică […] Articolul Alexandru Nazare, după evaluarea făcută de Moody’s: Validează măsurile Guvernului de la Bucureşti apare prima dată în PS News.
12:10
8 martie celebrează realizările și rolul extraordinar pe care l-au avut și îl au femeile în istorie şi în societate. În 2026, Ziua Internațională a Femeii este celebrată sub tema „Drepturi. Justiție. Acțiune. Pentru TOATE femeile și fetele”. Femeile au doar 64% din drepturile legale pe care le dețin bărbații la nivel mondial. Dacă progresul […] Articolul Este Ziua Internațională a Femeii. De ce 8 martie apare prima dată în PS News.
12:10
Explozie puternică la ambasada SUA din Oslo. Este primul incident de acest gen de la izbucnirea războiului din Iran # PSNews.ro
O explozie a avut loc, duminică dimineață, la Ambasada SUA din Oslo. A provocat pagube minore, dar nu și victime, a declarat poliția norvegiană, citată de Reuters. O explozie puternică a fost auzită în apropierea complexului ambasadei din vestul Oslo, în jurul orei 1 dimineața (00:00 GMT), iar în zonă s-a văzut fum, au declarat […] Articolul Explozie puternică la ambasada SUA din Oslo. Este primul incident de acest gen de la izbucnirea războiului din Iran apare prima dată în PS News.
12:10
Înainte de starul play-out-ului, FCSB a rămas fără antrenori. Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au dat demisia sâmbătă, 7 martie, după 1-3 cu U Cluj. Iar Gigi Becali caută tehnicieni, are și un profil pentru noul antrenor principal: „Român și să fie stelist”. Tehnicianul cipriot Elias Charalambous și-a anunțat, sâmbătă seara, demisia din funcția de […] Articolul FCSB a rămas fără antrenori la finalul sezonului regulat. Este Șumudică în cărți? apare prima dată în PS News.
12:10
Ciprian Ciucu, radiografie dură a Capitalei: Dezordine, degradare, delăsare, nepăsare. O să am de lucru # PSNews.ro
Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a scris sâmbătă seară pe pagina sa de Facebook despre starea actuală a orașului. El a făcut o serie de observații critice referitor la degradarea continuă a Capitalei. „Dezordine, degradare, delăsare, nepăsare peste care un strat subțire de inițiativă privată a deschis niște localuri de calitate și se încăpățânează să țină țesutul […] Articolul Ciprian Ciucu, radiografie dură a Capitalei: Dezordine, degradare, delăsare, nepăsare. O să am de lucru apare prima dată în PS News.
12:10
Furia românilor blocaţi pe aeroportul din Dubai: „Ruşii au fost foarte bine trataţi, noi, ultimii” # PSNews.ro
O cursă aeriană care transporta români din Dubai spre Bucureşti a fost amânată aproape 12 ore. Aceasta după ce o dronă iraniană a căzut sâmbătă în zona aeroportului din Emiratele Arabe Unite. Au fost perturbări majore ale traficului aerian. Aeronava a reușit să decoleze abia după reluarea operațiunilor și a ajuns în ţară duminică dimineaţa. […] Articolul Furia românilor blocaţi pe aeroportul din Dubai: „Ruşii au fost foarte bine trataţi, noi, ultimii” apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
11:10
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 9. Noi atacuri în Golf. Iranul se declară pregătit pentru 6 luni de conflict intens # PSNews.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat acum în a doua săptămână. Depozite de petrol din Teheran au fost lovite. Oficiali libanezi spun că patru persoane au fost ucise într-un atac israelian asupra unui hotel din Beirut. Israelul susține că a lovit „comandanți cheie” ai Corpului Libanez al Forței Quds, brațul de operațiuni externe al Gărzilor […] Articolul Război în Orientul Mijlociu, Ziua 9. Noi atacuri în Golf. Iranul se declară pregătit pentru 6 luni de conflict intens apare prima dată în PS News.
11:10
ANM anunță că vremea de 8 Martie este una frumoasă, cu temperaturi peste cele normale pentru această perioadă. Temperaturile vor atinge 17 grade Celsius în anumite regiuni. În perioada duminică, 8 martie, ora 9.00 – luni, 9 martie, ora 9.00, în sud și sud-est, cerul va fi variabil. Va fi ceață locală în prima parte […] Articolul METEO Cum este vremea de 8 Martie în București și în restul țării apare prima dată în PS News.
11:10
Record trist în România. La 49 de ani de la cutremurul din 1977, suntem cei mai expuși europeni # PSNews.ro
Au trecut 49 de ani de la cutremurul dezastruos din 4 martie 1977. Zeci de mii de familii și-au pierdut locuința și peste 1.500 de oameni au murit. Românii sunt acum mai expuși ca niciodată la riscul unui eveniment catastrofal. Paradoxal, peste 53% sunt conștienți că riscă oricând să piardă tot, însă sub 20% iau […] Articolul Record trist în România. La 49 de ani de la cutremurul din 1977, suntem cei mai expuși europeni apare prima dată în PS News.
11:10
Ilie Bolojan: Autoritățile din Emirate ne-au confirmat creșterea numărului de zboruri zilnice către București # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a dat o veste bună românilor blocaţi în Orientul Mijlociu. Creşte numărul de zboruri comerciale zilnice către București, în funcție de condițiile de securitate. Acesta a mai spus că Guvernul tratează cu cea mai mare atenție situația românilor surprinși de izbucnirea războiului. „Până în acest moment, prin zboruri de repatriere asistată și […] Articolul Ilie Bolojan: Autoritățile din Emirate ne-au confirmat creșterea numărului de zboruri zilnice către București apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:30
Planul Uniunii Europene de a împiedica noii membri să devină „o nouă Ungarie”. Un stat va fi „cobai” # PSNews.ro
Când vine vorba de admiterea de noi membri în UE, Comisia Europeană are o prioritate principală. Să se asigure că niciunul dintre candidați nu va deveni o nouă Ungarie. Pentru a realiza acest lucru, planul este de a folosi Muntenegru. Ţara este aproape de finalizarea negocierilor de aderare şi va fi „cobai”. Președintele muntenegrean Jakov […] Articolul Planul Uniunii Europene de a împiedica noii membri să devină „o nouă Ungarie”. Un stat va fi „cobai” apare prima dată în PS News.
21:30
METEO Temperaturi de 18 grade Celsius și cer senin în următoarea săptămână în toată țara. Prognoza până la 15 martie # PSNews.ro
Temperaturile se vor situa peste normalul perioadei în toată ţara. Maximele vor fi de până la 18 grade Celsius. Cerul va fi senin, iar șansele de ploaie sunt slabe, a anunțat Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) în prognoza săptămânală. 7-8 martie Astfel, în intervalul 7 martie, ora 20:00 – 8 martie, ora 8:00, în regiunile […] Articolul METEO Temperaturi de 18 grade Celsius și cer senin în următoarea săptămână în toată țara. Prognoza până la 15 martie apare prima dată în PS News.
20:00
Câți bani am pierdut în 7 zile de război în Orient. Românii, loviți în buzunare la raft, la pompă și servicii de bază # PSNews.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu îi costă scump pe români. Prețul carburanților a atins vârful ultimilor ani, iar barilul de petrol pare că nu se mai oprește din creștere. Astfel, prețul petrolului Brent, de referință pe plan global, a atins 93,32 de dolari pe baril în cursul zilei de vineri De la pompă, scumpirea ajunge ușor la raft. […] Articolul Câți bani am pierdut în 7 zile de război în Orient. Românii, loviți în buzunare la raft, la pompă și servicii de bază apare prima dată în PS News.
19:30
Sâmbăta trecută, Israelul şi SUA lansau atacuri asupra Iranului, aprinzând butoiul cu pulbere în întreaga regiune. Liderul suprem iranian Ali Khamenei a fost eliminat încă din prima zi, dar ostilităţile sunt departe de a se calma. Dimpotrivă, au escaladat şi s-au extins în întreaga regiune, iar consecinţele se simt la nivel global. După o săptămână, […] Articolul Ce este de reţinut după prima săptămână de război în Orientul Mijlociu apare prima dată în PS News.
19:30
Colegiul Medicilor va oferi asistenţă juridică medicilor care sunt agresaţi în timpul exercitării profesiei # PSNews.ro
Colegiul Medicilor din România anunţă că va oferi, prin avocaţii săi, asistenţă juridică medicilor agresaţi în timpul exercitării profesiei. ”Colegiul Medicilor din România (CMR) va oferi asistenţă juridică, prin intermediul avocaţilor care reprezintă CMR, în funcţie de fiecare caz în parte, medicilor agresaţi în timpul exercitării profesiei medicale”, a anunţat, vineri, instituţia. Potrivit procedurii publicate […] Articolul Colegiul Medicilor va oferi asistenţă juridică medicilor care sunt agresaţi în timpul exercitării profesiei apare prima dată în PS News.
18:20
Festivalul Mamaia, colaborare cu Festivalul de la Sanremo pentru a internaționaliza evenimentul românesc # PSNews.ro
Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia și Festivalul Cântecului Italian de la Sanremo, două evenimente iconice ale muzicii ușoare europene, vor colabora pentru a promova cultura dincolo de granițe. Ramona Bădescu, stabilită în Italia, va acționa ca mediator cultural, sprijinind internaționalizarea Festivalului Mamaia prin colaborarea cu Centrul Cultural Județean Constanța ‘Teodor T. Burada’. Colaborarea […] Articolul Festivalul Mamaia, colaborare cu Festivalul de la Sanremo pentru a internaționaliza evenimentul românesc apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO Haos pe aeroportul din Dubai după suspendarea zborurilor în urma unui atac cu dronă. Pasagerii, duși în tuneluri # PSNews.ro
Iranul a lansat atacuri asupra statelor din Golf, ca răspuns la campania de bombardamente desfășurată de Israel și Statele Unite. Guvernul din Emirate a anunțat activarea sistemelor de apărare aeriană. Iar mai multe explozii au fost auzite, sâmbătă dimineață, în Dubai. Pasagerii care așteptau zboruri pe Aeroportul Internațional Dubai, cel mai aglomerat hub de transport […] Articolul VIDEO Haos pe aeroportul din Dubai după suspendarea zborurilor în urma unui atac cu dronă. Pasagerii, duși în tuneluri apare prima dată în PS News.
18:20
Angajaţii unei bănci ucrainene arestați în Ungaria cu 80 milioane dolari și 9 kg de aur, au fost eliberați # PSNews.ro
Ucraina a reușit să obțină eliberarea a șapte angajați ai băncii Oschadbank, arestați în Ungaria în timp ce transportau 80 de milioane de dolari și 9 kg de aur. Ministrul de externe ucrainean, Andriy Sybiha, a declarat că angajații sunt în siguranță și au trecut granița. Autoritățile ungare i-au reținut sub suspiciunea de spălare de […] Articolul Angajaţii unei bănci ucrainene arestați în Ungaria cu 80 milioane dolari și 9 kg de aur, au fost eliberați apare prima dată în PS News.
18:20
Declarații controversate ale consulului din Dubai în scandalul repatrierilor. Reacţia MAE # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a fost întrebat sâmbătă, în cadrul briefingului de presă, despre modul în care consulul României la Dubai, Viorel Riceard Badea, s-a adresat copiilor din Vrancea aflați în tabără. Acesta a transmis că îi va face o evaluare consulului. Reprezentantul MAE a precizat că, deși nu-și dorește […] Articolul Declarații controversate ale consulului din Dubai în scandalul repatrierilor. Reacţia MAE apare prima dată în PS News.
18:20
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a transmis că își cere scuze față de țările vecine atacate de armata sa. El a anunțat apoi că va opri atacurile doar dacă țările respective vor respecta condițiile Iranului. „Consiliul de conducere interimar a decis (vineri) că nu vor mai exista atacuri asupra ţărilor vecine, nu vor mai fi lansate […] Articolul Iranul își cere scuze de la vecini pentru că i-a bombardat apare prima dată în PS News.
18:20
Premierul Kristrún Frostadóttir a declarat că în data de 29 august se va organiza un referendum pentru a decide dacă va relua negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Negocierile au fost suspendate din 2013 din cauza unor dispute legate de politica de pescuit. Mai mult, acesta a subliniat că acest vot ar putea pune capăt […] Articolul Islanda, referendum la 29 august privind reluarea negocierilor de aderare la UE apare prima dată în PS News.
18:20
Preşedintele Senatului: Am făcut reformă. 17 milioane de lei, pe care i-am dat la bugetul de stat # PSNews.ro
Preşedintele Senatului Mircea Abrudean susţine că reforma demarată de Ilie Bolojan în ianuarie 2025 şi continuată pe tot parcursul anului a adus o economie de 17 miliarde de lei la bugetul statului. Abrudean anunţă că săptămâna viitoare plenul Senatului va desfiinţa încă un post de secretar general adjunct, o ”restanţă” de aproape un an. ”Am […] Articolul Preşedintele Senatului: Am făcut reformă. 17 milioane de lei, pe care i-am dat la bugetul de stat apare prima dată în PS News.
18:20
SUA lansează un program de reasigurare de 20 de miliarde dolari pentru petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz # PSNews.ro
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat un program de reasigurare de aproximativ 20 de miliarde de dolari destinat petrolierelor şi altor nave comerciale, în încercarea de a relua traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, afectat de războiul dintre Statele Unite, Israel şi Iran, transmite CNBC. Programul va oferi garanţii şi acoperire pentru riscurile legate de […] Articolul SUA lansează un program de reasigurare de 20 de miliarde dolari pentru petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz apare prima dată în PS News.
18:20
Baza Militară de la Deveselu a devenit una dintre cele mai importante instalații strategice din Europa după instalarea sistemului antirachetă american integrat în arhitectura de apărare a NATO. În urma conflictului din Iran, declanșat în urmă cu o lună, a fost intens citată ca fiind una dintre construcțiile militare americane care pot apăra Europa. Oficial […] Articolul Scutul antirachetă de la Deveselu: cum funcționează, ce poate și ce nu poate intercepta apare prima dată în PS News.
18:20
Turcia ia în considerare desfășurarea unor avioane de luptă F-16 în Cipru, potrivit unei surse din Ministerul turc al Apărării. Potrivit sursei, o astfel de măsură se află printre pașii analizați în cadrul unei planificări etapizate aflate în desfășurare, menite să asigure securitatea statului cipriot turc separatist din nordul insulei, în contextul extinderii conflictelor din […] Articolul Turcia analizează posibilitatea de a trimite avioane de luptă F-16 în Cipru apare prima dată în PS News.
17:10
Profesoara elevilor care au fost blocați în Dubai: Consulul ne-a făcut legătura cu domnul Olăroiu # PSNews.ro
Profesoara celor 10 copii, care au fost blocați timp de o săptămână în Dubai după izbucnirea războiului din Iran, a povestit, la Antena 3 CNN, că au trecut printr-un moment dificil când li s-a spus că trebuie să părăsească hotelul dacă nu mai pot plăti cazarea, iar ei au rămas fără resurse financiare. Atunci, l-au […] Articolul Profesoara elevilor care au fost blocați în Dubai: Consulul ne-a făcut legătura cu domnul Olăroiu apare prima dată în PS News.
17:10
India este una dintre cele mai mari piețe de aur din lume. Ţara a adoptat o nouă reglementare care modifică modul în care fondurile de investiții din această țară pot calcula valoarea aurului și a argintului. Decizia a fost anunțată oficial pe 26 februarie 2026 de Autoritatea pentru Reglementarea și Supravegherea Pieței de Capital din […] Articolul India modifică regulile de evaluare a aurului. Cum poate fi afectată România apare prima dată în PS News.
17:10
MAE pregătește un zbor charter Riad – București, cu 189 de locuri, pentru românii din Qatar # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al MAE Andrei Țărnea a anunțat că o parte dintre cetățenii români blocați în Qatar vor fi repatriați. Autoritățile române au finalizat pregătirile pentru un zbor charter Riad – București. În total, zborul va avea o capacitate de 189 de locuri. Prioritare vor fi cazurile speciale și cetățenii aflați în tranzit de […] Articolul MAE pregătește un zbor charter Riad – București, cu 189 de locuri, pentru românii din Qatar apare prima dată în PS News.
17:10
Lunea viitoare, 800 de recruţi vor începe un program de două luni de instrucţie militară de bază în Croaţia. Se marchează astfel reintroducerea serviciului militar obligatoriu după 17 ani. Această măsură face parte dintr-o strategie mai amplă a Croaţiei pentru a aborda problemele de securitate din Europa şi Balcanii Occidentali, în contextul tensiunilor cu Rusia. […] Articolul Croația reintroduce după 17 ani serviciul militar obligatoriu apare prima dată în PS News.
17:10
Bogdan Ivan: Alocăm 150 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei în baterii # PSNews.ro
Ministerul Energiei va investi 150 de milioane de euro în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei în baterii. Comisia Europeană a aprobat o schemă majoră de sprijin destinată consolidării sistemului energetic național. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Acesta a precizat că finanțarea nerambursabilă va susține dezvoltarea a 2.174 MWh de capacități de […] Articolul Bogdan Ivan: Alocăm 150 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei în baterii apare prima dată în PS News.
17:10
NewsVibe: Temele din politica internă în tendințe, în ultima săptămână / PS News, printre sursele relevante # PSNews.ro
În ultimele zile, spațiul online a fost dominat de teme de politică internă, economie și justiție, de la lansarea platformei guvernamentale „Fără hârtie” și condamnarea în primă instanță a fostului ministru Adrian Chesnoiu, la concedierile anunțate de Chimcomplex și disputele din justiție generate de intervențiile Roxanei Petcu. O evaluare realizată prin intermediul platformei NewsVibe, care […] Articolul NewsVibe: Temele din politica internă în tendințe, în ultima săptămână / PS News, printre sursele relevante apare prima dată în PS News.
17:10
Termocentrala Mintia, noua „Stea de pe Mureș”, așteptată în 2026. Șantier de 1,2 miliarde de euro # PSNews.ro
Peste 1,2 miliarde de euro au fost investite în noua termocentrală Mintia, așteptată să producă energie din 2026. În urmă cu cinci ani, vechea termocentrală pe cărbune fusese oprită, iar viitorul ei era privit cu incertitudine. La cinci ani de la oprirea definitivă a Termocentralei Mintia, care a produs timp de cinci decenii energie cu […] Articolul Termocentrala Mintia, noua „Stea de pe Mureș”, așteptată în 2026. Șantier de 1,2 miliarde de euro apare prima dată în PS News.
17:10
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că infracționalitatea în ansamblu la nivel național a înregistrat, în anul 2025, o scădere de 11% față de anul 2024. A fost sub media ultimilor zece ani. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței de evaluare a activității Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2025. Potrivit ministrului, instituțiile din […] Articolul Cătălin Predoiu: Infracționalitatea la nivel național a scăzut cu 11% în anul 2025 apare prima dată în PS News.
16:10
China își dezvoltă capacitățile militare mai rapid decât sugerează cifrele oficiale. Investiții în tehnologie și AI # PSNews.ro
Cheltuielile oficiale pentru apărare ale Chinei par, la prima vedere, mult mai mici decât cele ale Statelor Unite. Beijingul a anunțat un buget militar de aproximativ 245 de miliarde de dolari, comparativ cu aproape 900 de miliarde de dolari în cazul Washingtonului. Însă mai mulți analiști spun că această comparație poate fi înșelătoare. Potrivit unor […] Articolul China își dezvoltă capacitățile militare mai rapid decât sugerează cifrele oficiale. Investiții în tehnologie și AI apare prima dată în PS News.
16:10
Analiză ISW. Planul Moscovei de a „îngheța” Ucraina a dat greș. Rusia își schimbă țintele # PSNews.ro
Campania de iarnă lansată de Russia împotriva infrastructurii energetice din Ukraine ar fi trebuit, potrivit planurilor Moscovei, să paralizeze economia ucraineană, să distrugă rețeaua electrică și să pună presiune pe populație pentru a cere încetarea războiului. În realitate, niciunul dintre aceste obiective nu a fost atins, arată o analiză publicată de Institutul pentru Studiul Războiului […] Articolul Analiză ISW. Planul Moscovei de a „îngheța” Ucraina a dat greș. Rusia își schimbă țintele apare prima dată în PS News.
16:10
ANRE crește de 4 ori garanția financiară pentru investitorii din energie care cer racordarea la rețea. Proiect de ordin # PSNews.ro
ANRE crește de la 5 la 20% din valoarea tarifului de racordare garanția solicitată investorilor în capacități noi de producție de energie electrică pe care vor să le racordeze, potrivit unui proiect de ordin pus în dezbatere publică. “Majorarea valorii garanției financiare constituite de utilizatori în vederea emiterii ATR pentru racordarea locurilor de producere/de consum […] Articolul ANRE crește de 4 ori garanția financiară pentru investitorii din energie care cer racordarea la rețea. Proiect de ordin apare prima dată în PS News.
16:10
Primăria Iaşi a lansat o licitaţie de 115 milioane de lei pentru un inel de circulaţie în jurul Palatului Culturii # PSNews.ro
Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, anunţă pregătiri pentru o nouă investiţie cu fonduri europene, respectiv un inel de circulaţie în jurul Palatului Culturii. Municipalitatea a lansat o licitaţie în valoare de aproape 115 milioane de lei, cu TVA. ”Primăria Municipiului Iaşi a lansat şi licitaţia pentru încredinţarea lucrărilor aferente unui proiect major care va modifica […] Articolul Primăria Iaşi a lansat o licitaţie de 115 milioane de lei pentru un inel de circulaţie în jurul Palatului Culturii apare prima dată în PS News.
16:10
Digi respinge oferta de cumpărare de la gigantul spaniol Telefónica. „Nu există niciun motiv pentru a vinde” # PSNews.ro
Operatorul român de telecomunicații Digi anunță că respinge orice ofertă de preluare, inclusiv scenariul vehiculat privind o posibilă achiziţie de către grupul spaniol Telefónica, a declarat CEO-ul Serghei Bulgac în faţa investitorilor instituţionali la Madrid, în contextul pregătirii listării operaţiunilor din Spania, scrie News.ro. În pofida speculaţiilor din piaţă potrivit cărora grupul ar putea creşte tarifele […] Articolul Digi respinge oferta de cumpărare de la gigantul spaniol Telefónica. „Nu există niciun motiv pentru a vinde” apare prima dată în PS News.
16:10
Donald Trump a afirmat, pe rețeaua Truth Social, că Iranul nu va mai ataca vecinii din Orientul Mijlociu. Președintele Statelor Unite a catalogat țara drept „înfrântă” și a avertizat că va fi lovită puternic. „Iran, care este bătut până la capăt, și-a cerut scuze și s-a predat vecinilor săi din Orientul Mijlociu și a promis […] Articolul Trump amenință cu un atac masiv. „Iranul va fi lovit foarte puternic!” apare prima dată în PS News.
16:10
Se vor implementa noi reguli de calcul pentru amenzile plătite în termen de cincisprezece zile # PSNews.ro
Legea privind plata amenzilor se va modifica începând cu 27 martie 2026, conform anunțului făcut de Europol. Până acum, contravenienții puteau plăti jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, indiferent de cuantumul real al sancțiunii aplicate. Această regulă a dus la situații în care persoane cu fapte mai grave plăteau aceeași sumă ca cele cu […] Articolul Se vor implementa noi reguli de calcul pentru amenzile plătite în termen de cincisprezece zile apare prima dată în PS News.
16:10
România şi R. Moldova plantează împreună. Buzoianu: Vom planta o pădure comună la Vama Sculeni # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă un parteneriat între Ministerul Mediului din România şi cel din Republica Moldova. Va fi plantată o pădure comună la Vama Sculeni, de-a lungul ambelor maluri ale râului Prut. Un eveniment comun va avea loc în 14 martie. ”Începe sezonul de plantare în România, odată cu Luna Pădurii – perioada în […] Articolul România şi R. Moldova plantează împreună. Buzoianu: Vom planta o pădure comună la Vama Sculeni apare prima dată în PS News.
16:10
România, codaşă în UE la accesul pacienților la terapii aprobate european. Semnal de alarmă tras de Cristian Buşoi # PSNews.ro
România rămâne printre ultimele țări din UE în ceea ce privește accesul pacienților la terapii aprobate, a declarat Cristian Bușoi, membru în boardul EMA – Agenția Europeană pentru Medicamente. Declarațiile au fost făcute în cadrul Conferinței CDG ”„Programele de sănătate – sursă de securitate națională”, organizată în 4 martie 2026 de CursdeGuvernare.ro la Parlamentul României – în parteneriat […] Articolul România, codaşă în UE la accesul pacienților la terapii aprobate european. Semnal de alarmă tras de Cristian Buşoi apare prima dată în PS News.
15:10
Adrian Câciu: „Ați văzut vreo deplasare a lui Bolojan în Oman sau Emirate ca sa coordoneze repatrierea românilor?” # PSNews.ro
Adrian Câciu, deputat PSD și fost ministru al Finanțelor, le aduce reproşuri lui Ilie Bolojan și ministrei Oana Țoiu. El îi critică pentru nu s-au deplasat în Orientul Mijlociu pentru a coordona de la fața locului repatrierea cetățenilor români. „Ați văzut vreo deplasare a lui Bolojan în Oman sau Emirate ca sa coordoneze repatrierea românilor […] Articolul Adrian Câciu: „Ați văzut vreo deplasare a lui Bolojan în Oman sau Emirate ca sa coordoneze repatrierea românilor?” apare prima dată în PS News.
