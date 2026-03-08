Wizz Air suspendă ruta București – Dubai până în septembrie 2026

11:10

Au trecut 49 de ani de la cutremurul dezastruos din 4 martie 1977. Zeci de mii de familii și-au pierdut locuința și peste 1.500 de oameni au murit. Românii sunt acum mai expuși ca niciodată la riscul unui eveniment catastrofal. Paradoxal, peste 53% sunt conștienți că riscă oricând să piardă tot, însă sub 20% iau […] Articolul Record trist în România. La 49 de ani de la cutremurul din 1977, suntem cei mai expuși europeni apare prima dată în PS News.