Andriy Shevchenko l-a lăudat pe Chivu înainte de AC Milan - Inter: „A fost mereu inteligent, încă de pe vremea când era fotbalist”

Oțelul - FC Hermannstadt, din etapa a 30-a a Superligii, se dispută azi, de la 14:30 pe arena din Galați. Partida va li liveTEXT pe GSP.ro și va fi transmisă la TV de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Oțelul vine după una dintre cele mai grele înfângeri din acest sezon, 0-4 în deplasare cu U Cluj, în timp ce FC Hermannstadt a bifat în runda precedentă abia cel de-al 4-lea succes a stagiunii, 3-1 cu FC Botoșani, echipa care, în retur, a căzut de pe primul loc până pe 8. ...