Andriy Shevchenko l-a lăudat pe Chivu înainte de AC Milan - Inter: „A fost mereu inteligent, încă de pe vremea când era fotbalist”
Gazeta Sporturilor, 8 martie 2026 14:50
Andriy Shevchenko (49 de ani), legendarul fotbalist al lui AC Milan, a prefațat „Derby della Madonnina” din această seară și l-a elogiat pe Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter.Înaintea etapei 28 din Serie A, Inter este lider autoritar, având un avans de 10 puncte față de principala urmăritoare, AC Milan. O eventuală victorie a „nerazzurrilor” ar fi un pas uriaș către titlu. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
15:10
Suspendat pentru pariuri în trecut, jucătorul a intrat pe „orbita” lui Real Madrid # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul lui Newcastle, Sandro Tonali (25 de ani), ar putea deveni ținta unei lupte acerbe pe piața transferurilor în această vară. Internaționalul italian a fost asociat cu Arsenal încă de la finalul ferestrei de transferuri din iarnă, însă, conform presei engleze, Real Madrid îl urmărește și ea cu mare atenție în încercarea de a-l aconta. ...
15:10
Gol pentru Alexandru Maxim în Turcia! Căpitanul lui Gaziantep a marcat cu un șut din afara careului # Gazeta Sporturilor
Alexandru Maxim a înscris duminică dimineață pentru Gaziantep în partida disputată pe teren propriu cu Fatih Karagumruk, din etapa a 25-a a campionatului Turciei.Căpitanul echipei a deschis scorul cu un șut din afara careului, într-un meci în care au mai fost implicați și alți români: Deian Sorescu, introdus la pauză, și Denis Drăguș, indisponibil din cauza unei accidentări.FOTO. ...
15:10
Din Qatar, explică diferența dintre Craiova și Rapid: „Uite de ce mi-e un pic teamă” » Pe cine vede capabilă să facă eventul # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Stângă, 53 de ani, speră ca Universitatea Craiova să învingă diseară în Grant și, totodată, să se lupte pentru dubla campionat - Cupa României.Ovidiu Stângă, 53 de ani, lucrează din 2020 în Qatar, la cea mai titrată grupare din această țară, la Al-Sadd. Olteanul este de mai mult timp antrenor la academia clubului.Tehnicianul urmărește de la distanță și ceea ce se întâmplă în Superliga României. În mod special, cum se descurcă Universitatea Craiova. ...
Acum o oră
14:50
Andriy Shevchenko l-a lăudat pe Chivu înainte de AC Milan - Inter: „A fost mereu inteligent, încă de pe vremea când era fotbalist” # Gazeta Sporturilor
Andriy Shevchenko (49 de ani), legendarul fotbalist al lui AC Milan, a prefațat „Derby della Madonnina” din această seară și l-a elogiat pe Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter.Înaintea etapei 28 din Serie A, Inter este lider autoritar, având un avans de 10 puncte față de principala urmăritoare, AC Milan. O eventuală victorie a „nerazzurrilor” ar fi un pas uriaș către titlu. ...
14:40
Real Madrid a reînnoit contractul cu cel mai mare sponsor al său, Emirates. Acordul dintre gigantul spaniol și compania aeriană din Emiratele Arabe Unite a fost prelungit până la sfârșitul sezonului 2030-2031. Pentru această perioadă, clubul de pe Bernabeu va primi în total suma de aproximativ 444 de milioane de euro, anunță marca.com. ...
14:30
Cât câștigă cu adevărat Lionel Messi la Miami » Cristiano Ronaldo e la ani lumină # Gazeta Sporturilor
Coproprietarul lui Inter Miami, Jorge Mas, a recunoscut că-i plătește lui Lionel Messi (38 de ani) între 70 și 80 de milioane de dolari pe an.Mas susține că este încântat să-i achite lui Messi o asemenea sumă, pentru că internaționalul argentinian merită toți banii. „Motivul pentru care am nevoie de sponsori și ca aceștia să fie de talie mondială este pentru că jucătorii sunt scumpi. ...
Acum 2 ore
14:20
„Este tanc", l-a complimentat Alex Chipciu pe coechipierul său, Andrei Coubiș, după victoria-șampanie cu FCSB (3-1). Într-un meci în care trio-ul ofensiv Macalou - Lukic - Mendy a luat caimacul, fundașul central al lui U Cluj a fost de-a dreptul impresionant.O scurtă introducere: crescut la Milan, spectator la Samp, ochit de Dinamo, convins de U ClujMai rar un fotbalist, mai ales că este foarte tânăr, să se adapteze atât de repede la noua echipă. ...
13:50
Momentul care a decis MP al Australiei: Mercedes a riscat și a câștigat, Ferrari a pierdut timp prețios # Gazeta Sporturilor
Noul sezon de Formula 1 a început cu o bătălie intensă între Mercedes și Ferrari pentru primele poziții. Dar a doua jumătate a Marelui Premiu al Australiei a fost la discreția lui Russell și a lui Antonelli. Motivul? O mutare inspirată a „Săgeților Argintii” și o greșeală strategică a celor de la Ferrari. Ce este Overcut F1? Disecăm cele 24 de curse dintr-un sezon uluitor de Formula 1, fiecare punct critic, fiecare depășire. ...
13:50
Ce rămâne după Charalambous » Trei mari probleme pentru FCSB înainte de play-off # Gazeta Sporturilor
FCSB a pierdut într-un mod categoric în fața lui U Cluj, scor final 1-3, în ultima rundă a campionatului regulat din Superliga. După duelul fără miză, în care roș-albaștrii au arătat mai vulnerabili decât oricând din punct de vedere tactic, Elias Charalambous și-a anunțat demisia.Episodul tinde să devină mai degrabă unul de context, întrucât problemele bucureștenilor sunt grave și dificil de reparat într-un timp scurt, fie și cu un nou tehnician pe bancă. ...
13:50
„Au făcut greșeli stupide acolo” » Costin Lazăr a numit punctul slab al Rapidului, înaintea meciului cu Craiova: ce jucător l-a impresionat # Gazeta Sporturilor
Costin Lazăr, 44 de ani, a numit în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor marea problemă pe care Rapid a avut-o în această stagiune. Fostul mijlocaș din Giulești este de părere că vișiniii puteau ocupa primul loc la finalul sezonului regulat dacă nu făceau atât de multe erori în defensivă.Partida dintre Rapid și Universitatea Craiova va fi liveTEXT pe GSP. ...
13:40
Radu Petrescu a revenit la „centru” pentru prima dată după gafa imensă din meciul Petrolul Ploiești - FC Argeș 2-1, care i-a adus o suspendare de 12 etape în Superliga. Duminică dimineață, arbitrul FIFA a condus partida dintre AS Viitorul Podoleni și CS Speranța Răucești, din faza inferioară a Cupei României, încheiată 2-7 pentru oaspeți.Contextul suspendării:Incidentul controversat de la Ploiești a avut loc când scorul era 1-1. ...
13:30
România - Slovacia, în etapa a 4-a din EHF Euro Cup » Ștefania Stoica revine în echipă # Gazeta Sporturilor
România joacă astăzi, de la ora 19:00, la Bistrița împotriva Slovaciei, meciul din etapa a 4-a din EHF Euro Cup. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și va fi transmis în direct de Pro Arena.România este superfavorită în partida de astăzi de la Bistrița, după ce în tur a câștigat în Slovacia cu 32-26, meci în care Sorina Grozav a marcat 10 goluri din 15 aruncări. După 3 etape, România este pe locul 2 în grupă cu 4 puncte. ...
Acum 4 ore
13:20
Cristiano Bergodi a rupt tăcerea! Prima reacție după victoria-șampanie cu FCSB: „Așa vom juca 10 finale în play-off” # Gazeta Sporturilor
Cristano Bergodi, 61 de ani, a avut o intervenție pentru GSP.ro în care a ținut să mulțumească jucătorilor și colegilor din staff-ul tehnic pentru victoria cu FCSB (3-1), dar și, în mod special, pentru toată luna în care antrenorul a fost suspendat. ...
13:10
Besiktas a pierdut derby-ul cu Galatasaray, scor 0-1, dar susține că echipa campioană trebuia să aibă nu unul, ci doi jucători-cheie eliminați.Galatasaray l-a pierdut pe Leroy Sane în minutul 62, atunci când a driblat un adversar, dar, în același timp, l-a și lovit în zona tendonului lui Ahile. ...
13:00
Odată cu înfrângerea contra celor de la U Cluj (1-3), la FCSB a început debandada. Mai multe nume și-au anunțat plecarea, iar Gazeta Sporturilor a aflat că după tehnicienii echipei, Mihai Pintilii (41 de ani) și Elias Charalambous (45 de ani), un nou nume ia în calcul plecarea. Este vorba despre Ofri Arad (27 de ani), mijlocaș care nu a primit prea multe șanse de la venirea în România. ...
13:00
Reacția lui Fred Vasseur după cele petrecute în MP al Australiei: „Acum suntem și noi puțin surprinși, dar cred că și Mercedes este” # Gazeta Sporturilor
Mercedes, prin George Russell (locul 1) și Kimi Antonelli (locul 2) a dominat Marele Premiu de Formula 1 al Australiei, cei doi terminând la mare distanță de rivalii de la Ferrari, Charles Leclerc și Lewis Hamilton. ...
13:00
Blake Lively a atras toate privirile la meciul echipei lui Ryan Reynolds! Wrexham, eliminată din Cupa Angliei de Chelsea # Gazeta Sporturilor
Atmosferă spectaculoasă la meciul dintre Wrexham și Chelsea din Cupa Angliei, unde actorul Ryan Reynolds și soția sa, Blake Lively, au trăit emoții intense din loja stadionului. Starul din „Deadpool” a fost surprins sărutând-o pe Lively în timpul partidei, în timp ce cei doi urmăreau duelul în care micuța echipă galeză a reușit să conducă de două ori în fața formației din Premier League. ...
12:50
Americanii au văzut cum arată noul model Dacia și au remarcat: „Nu e o coincidență” # Gazeta Sporturilor
Noul model Dacia, denumit Striker, se va lansa în doar două zile, pe 10 martie, și va fi primul dintre cele două pe care marca de la Mioveni le va prezenta în 2026. Americanii au văzut detaliile acestei noi mașini, neprezentate încă oficial, și au observat un aspect interesant. ...
12:50
CSM Reșița și Corvinul Hunedoara s-au întâlnit duminică dimineață în etapa #20 din Liga 2, penultima a sezonului regular, iar Răzvan Grădinaru (30 de ani) a oferit un moment memorabil. Mijlocașul echipei CSM Reșița, dublu campion al României cu FCSB, a înscris un gol formidabil în minutul 18, lăsându-l fără reacție pe portarul Codruț Sandu. ...
12:40
Marius Șumudică poate reveni la Rapid?! „E clubul pe care îl iubesc!” » Ce a spus despre Dan Șucu # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică (55 de ani) nu exclude o revenire pe banca Rapidului în viitor și spune că legătura sa cu clubul din Giulești a rămas una puternică. Tehnicianul susține că a rămas în relații bune cu conducerea și crede că proiectul condus de Dan Șucu va continua mulți ani.Șumudică a demisionat de la Rapid pentru că nu și-a îndeplinit obiectivul în sezonul trecut. ...
12:10
Nemaivăzut, nemaiauzit! Ce a făcut crainicul stadionului din Koln te lasă mască! # Gazeta Sporturilor
Crainicul de pe ”RheinEnergie Stadion” și-a pierdut cumpătul la o decizie a arbitrului Daniel Siebert, în prima repriză a meciului FC Koln - Borussia Dortmund (1-2).În minutul 42 al meciului, la scorul de 1-0 pentru Borussia, jucătorul lui FC Koln, Jahmai Simpson-Pusei, a părut să-și fi lovit adversarul, pe Maximilian Beier, cu crampoanele la tendonul lui Ahile. ...
11:50
Dan Nistor, ironie supremă la adresa CFR Cluj: „Să împărțim peluza?!” » Liderul vestiarului vrea ambele derby-uri pe Cluj Arena # Gazeta Sporturilor
Universitatea Cluj a terminat sezonul regulat cu o victorie în fața celor de la FCSB, iar acum clujenii se pregătesc de play-off. Dan Nistor a vorbit despre așteptări și e de acord ca derby-ul Clujului să se joace pe cel mai mare stadion din oraș.Cu Cristiano Bergodi însă suspendat după incidentele grave de la meciul cu CFR Cluj din februarie, Universitatea Cluj s-a impus 3-1 la București și acum e gata să atace play-off-ul cu toate forțele. ...
11:40
Debut de vis pentru Alex Mitriță în noul sezon din China » Românul a fost din nou decisiv pentru Zhejiang Professional # Gazeta Sporturilor
Alexandru Mitriță (31 de ani) a început în forță noul sezon din prima ligă a Chinei, contribuind decisiv la cele 3 puncte obținute de Zhejiang Professional în prima etapă, după 2-0 cu Qingdao West Coast.Fostul internațional român a reușit o pasă de gol magnifică în prima parte a meciului, în care a și reușit să marcheze cu un șut excepțional din afara careului. ...
11:30
„Fiara” Andrei Coubiș a fost pe masa FCSB: avem detaliile contractului și răspunsul campioanei! # Gazeta Sporturilor
Andrei Coubiș, 22 de ani, impresionează la U Cluj. Fundașul central venit din Italia leagă prestațiile solide în tricoul ardelenilor. El putea să ajungă și la FCSB! Detalii, în continuare.Coubiș, 1,90m înălțime, a semnat cu U Cluj în ianuarie, împrumut de la Sampdoria, cu opțiune de cumpărare. „Șepcile roșii” activează clauza transferului definitiv, în valoare de 125.000 €. E deja un om esențial al formației care va evolua în play-off. ...
Acum 6 ore
11:10
Jucătoarea de 18 ani a făcut spectacol la Indian Wells » Dublu 6-0 în doar 52 de minute # Gazeta Sporturilor
Mirra Andreeva (18 ani, #8 WTA) a produs o adevărată demonstrație de forță în turul 2 de la Indian Wells, unde a învins-o pe Solana Sierra (21 de ani, #65 WTA) cu un dublu 6-0, într-un meci care a durat doar 52 de minute.În turul următor, Andreeva o va înfrunta pe Katerina Siniakova (29 de ani, #44 WTA), care a trecut de canadianca Leylah Fernandez (23 de ani, #27 WTA), scor 5-7, 6-4, 7-6(1), la capătul unui meci care a durat 3 ore și 31 de minute. ...
11:10
Izgonit de Craiova, nu crede în șansele oltenilor la titlu: „Am auzit că multă lume spune” # Gazeta Sporturilor
Atanas Trică (21 de ani), nepotul legendei Universității Craiova, Ilie Balaci, în prezent atacant la Universitatea Cluj, nu crede că formația olteană este principala favorită la câștigarea titlului. În opinia sa, Dinamo are prima șansă la a ridica trofeul în această stagiune. Indiferent de rezultatul meciului de duminică seara, dintre Craiova și Rapid, formația lui Filipe Coelho va încheia prima sezonul regulat. ...
11:10
Max Verstappen a criticat dur noile reguli introduse în sezonul 2026 din Formula 1 și speră ca reacțiile negative ale piloților și fanilor să determineFederația Internațională a Automobilului să ia măsuri după prima cursă a sezonului, desfășurată la Marele Premiu al Australiei.Sezonul 2026 a adus unele dintre cele mai importante schimbări de regulament din istoria competiției, atât la nivelul șasiului, cât și al unităților de propulsie. ...
10:50
Wesley Sneijder e categoric: „Inutil și periculos să-l compari pe Chivu cu Mourinho” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional olandez Wesley Sneijder (41 de ani) și Cristian Chivu (45 de ani) au fost coechipieri în echipa lui Inter care a câștigat Liga Campionilor, Cupa Italiei și „Lo Scudetto” în 2010, sub comanda lui Jose Mourinho.Într-un interviu acordat cotidianului italian Gazzetta dello Sport, Sneijder a spus că anul acesta, derby-ul Milan - Inter, „ar putea decide definitiv un Scudetto pe deplin meritat. ...
10:50
După ce clubul lui Ionuț Radu i-a scris Madonnei, artista a răspuns: „Vă reprezint echipa în gând!” # Gazeta Sporturilor
Celta Vigo, clubul la care evoluează portarul român Ionuț Radu, a primit un răspuns din partea celebrei artiste Madonna, după apelul public lansat în urmă cu câteva zile. Totul a pornit de la o scrisoare deschisă publicată de Marian Mourino, președinta clubului galician, care a încercat să afle ce s-a întâmplat cu un tricou al Celtei purtat de Madonna în timpul unui concert susținut la Vigo în 1990. ...
10:40
„Îmi vine să râd!” » Adrian Mutu nu s-a abținut după demisia lui Elias Charalambous de la FCSB: „Lucrurile sunt clare” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mutu (47 de ani), fost antrenor la Rapid, CFR Cluj sau Petrolul Ploiești, a reacționat după ce Elias Charalambous (45 de ani) și-a dat demisia de pe banca tehnică a celor de la FCSB, decizie luată și de „secundul” Mihai Pintilii (41 de ani). ...
10:40
Cu Cristiano Bergodi suspendat, U Cluj a călcat tot în picioare! Dezvăluire din interior: „A transmis informații” # Gazeta Sporturilor
Suspendarea pe o lună a lui Cristiano Bergodi a fost atenuată de cei de la U Cluj cu victorii pe bandă rulantă în Superliga și în Cupa României. Italianul a ținut permanent legătura cu staff-ul său, inclusiv în timpul partidelor.U Cluj este în formă maximă! Este considerată o pretendentă la titlu în acest moment, a făcut furori în ultima lună. ...
10:40
Novak Djokovic a vomitat în turul 2 de la Indian Wells, apoi a avut o conferință-maraton # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, locul 3 ATP) a revenit în circuit la turneul Masters 1000 de la Indian Wells 2026 cu o victorie muncită în fața lui Kamil Majchrzak (30 de ani, locul 57 ATP), scor 4-6, 6-1, 6-2, continuându-și forma excelentă după ce a ajuns în finala de la Australian Open cu câteva săptămâni în urmă. După meciul extrem de complicat, în care i-a fost rău, a abordat mai multe subiecte la conferința de presă. ...
10:30
La nici 24 de ore după ce a demisionat, ciprioții anunță: „Elias Charalambous va prelua o echipă importantă” # Gazeta Sporturilor
La doar o zi după ce și-a anunțat plecarea de la FCSB, numele lui Elias Charalambous este deja legat de o posibilă nouă aventură pe banca unei echipe importante din Cipru. După meciul de sâmbătă seara, pierdut de campioana României pe teren propriu în fața celor de la Universitatea Cluj, scor 1-3, Elias Charalambous și-a anunțat demisia atât la flash-interviu, cât și la conferința de presă de după partidă. ...
10:20
Apocalipsa în vestiarul FCSB! Culise incredibile și totul despre conflictele dintre jucători: „I-au rupt de realitate și de grup” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, și-a anunțat decizia de a demisiona, după ce echipa sa a pierdut cu 3-1 în fața celor de la U Cluj, în ultima etapă din sezonul regulat de Superliga. GSP.RO a pus cap la cap mai multe informații de culise, care descriu haosul din vestiarul campioanei.Atmosfera din vestiarul FCSB a devenit explozivă în ultimele luni, iar tensiunile interne au împărțit lotul în tabere clar delimitate. ...
10:20
FC Argeș - Unirea Slobozia, ultima apariție a piteștenilor înainte de play-off » Echipe probabile + singura miză rămasă # Gazeta Sporturilor
FC Argeș, formație calificată deja în play-off, o întâlnește în această după-amiază pe Unirea Slobozia, într-o partidă contând pentru ultima rundă a sezonului regulat. Partida de la Mioveni începe la ora 17:00 și e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. ...
10:20
Charles Leclerc, descumpănit după MP al Australiei: „Locul 3 a fost cel mai bun pe care îl puteam obține astăzi” # Gazeta Sporturilor
Pilotul Ferrari Charles Leclerc (28 de ani) a declarat, după încheierea Marelui Premiu al Australiei, că el și coechipierul său Lewis Hamilton (41 de ani) nu ar fi putut lupta real pentru victorie în cursa de la Melbourne.Monegascul a condus în prima fază a cursei de pe „Albert Park”, având un duel intens cu George Russell (28 de ani) pentru prima poziție. ...
10:10
Oțelul - FC Hermannstadt, o partidă din runda #30 a Superligii, între două echipe care se vor confrunta și în play-out » Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Oțelul - FC Hermannstadt, din etapa a 30-a a Superligii, se dispută azi, de la 14:30 pe arena din Galați. Partida va li liveTEXT pe GSP.ro și va fi transmisă la TV de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Oțelul vine după una dintre cele mai grele înfângeri din acest sezon, 0-4 în deplasare cu U Cluj, în timp ce FC Hermannstadt a bifat în runda precedentă abia cel de-al 4-lea succes a stagiunii, 3-1 cu FC Botoșani, echipa care, în retur, a căzut de pe primul loc până pe 8. ...
10:00
Max Verstappen, după ce a terminat pe locul 6 MP al Australiei: „Nu a fost o luptă foarte echitabilă” # Gazeta Sporturilor
Max Verstappen (28 de ani) a început sezonul de Formula 1 cu o cursă foarte bună, în care a avansat 14 poziții pentru a termina pe locul 6 în Marele Premiu al Australiei.Cu toate acestea, cvadruplul campion mondial a declarat că nu s-a bucurat de cursa de la Melbourne. Potrivit spuselor sale, aproape toate depășirile sale de la început au fost doar protocolare, deoarece se lupta cu mașini mult mai lente, iar bătălia nu a fost una echitabilă. ...
09:50
Antrenorul lui AC Milan, Massimiliano Allegri, a vorbit înaintea derby-ului cu Inter despre interesul lui Real Madrid pentru serviciile sale. Tehnicianul italian a fost clar din capul locului. Nu-l interesează s-o preia pe Real Madrid, în vară. „Sunt fericit la AC Milan și, în plus, am contract până-n 2027”, a replicat Massimiliano Allegri când a fost întrebat despre o posibilă preluare a echipei blanca. ...
09:50
Marius Șumudică, tot mai aproape de reziliere după înfrângerea usturătoare: „Mă voi întâlni cu președintele și vom lua decizii” # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică, antrenorul formației Al Akhdoud, este tot mai aproape de o despărțire de echipa din Arabia Saudită după rezultatele slabe din ultima perioadă. Tehnicianul român a lăsat de înțeles, la finalul meciului pierdut categoric cu Al-Fayha, scor 0-5, că viitorul său pe banca echipei este incert și că urmează discuții decisive cu conducerea. ...
09:40
AC Milan - Inter, „derby della Madonnina” în Italia » Cristi Chivu poate face pasul decisiv spre titlu # Gazeta Sporturilor
AC Milan și Inter se vor înfrunta în „derby della Madonnina”, un meci crucial din Serie A. Partida este programată pentru duminică seara, de la ora 21:45, pe stadionul „Giuseppe Meazza”. Duelul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. Înaintea acestui meci, echipa lui Cristi Chivu are 10 puncte avans față de rivala din Milano. ...
Acum 8 ore
09:10
Ana Bărbosu, față în față cu Jordan Chiles » Părinții româncei au călătorit pentru prima dată în SUA # Gazeta Sporturilor
Ana Maria Bărbosu (19 ani) s-a duelat azi noapte cu Jordan Chiles (24 de ani), în cadrul Campionatului Național Universitar (NCCA), o competiție în care universitățile celor două participă. UCLA, echipa americancei, a avut câștig de cauză chiar pe terenul celor de la Stanford. Părinții româncei au călătorit pentru prima dată în Statele Unite ale Americii, unde Ana Bărbosu învață, după plecarea din țară. ...
09:10
Pep Guardiola a intrat din nou în conflict cu arbitrii! » Ce suspendare îl așteaptă # Gazeta Sporturilor
Manchester City, echipa pregătită de Pep Guardiola, a bătut-o pe Newcastle cu 3-1, în deplasare, și s-a calificat în „sferturile” Cupei Angliei.Savinho și Marmoush, cu o „dublă”, au întors scorul deschis de Barnes, dar chiar și în condițiile unei asemenea victorii, Pep Guardiola tot a făcut o criză de nervi și s-a ales cu un „galben”.Managerul lui Manchester City și-a pierdut controlul în a doua repriză a meciului de pe St. ...
08:40
„Nu îi cântați prohodul” » Emil Boc a intervenit imediat după ce U Cluj a zdrobit-o pe FCSB la București # Gazeta Sporturilor
Emil Boc, primarul Clujului și cunoscut suporter al „șepcilor roșii”, a reacționat la scurt timp după ce echipa lui favorită a reușit să încheie cu succes sezonul regulat, victorie clară la București, pe terenul celor de la FCSB, scor 3-1.Campioana în exercițiu a ratat play-off-ul cu o rundă înainte de final, așa că meciul de pe Arena Națională nu mai avea nicio miză pentru ea. ...
08:30
Lionel Messi, la un pas de a scrie istoria chiar lângă Louis Munteanu » Românul a fost aproape de un gol spectaculos # Gazeta Sporturilor
Lionel Messi (38 de ani) se apropie de o nouă bornă impresionantă în cariera lui, golul cu numărul 900, după ce a contribuit în noaptea de sâmbătă spre duminică la a doua victorie a sezonului pentru Inter Miami în Major League Soccer, scor 2-1, în fața celor de la DC United, echipa internaționalului român Louis Munteanu (23 de ani). ...
08:30
Lamine Yamal, decisiv. Dar Hansi Flick are un alt remarcat: „Îi face mai buni pe toți” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul liderului Barcelona, Hansi Flick, a vorbit la finalul meciului cu Athletic, de la Bilbao (1-0).Servit impecabil de Pedri, Lamine Yamal a decis destinația punctelor în Athletic Bilbao - Barcelona (0-1) cu o execuție de zile mari. Șut în vinclul opus, de la marginea careului de16 metri. Însă după fluierul final, antrenorul catalanilor, Hansi Flick, a avut un alt remarcat. Deși l-a introdus abia la pauză, tehnicianul german îl consideră pe Pedri omul meciului. ...
08:10
La prima ei participare din istorie în play-out, FCSB, campioana în exercițiu, își cunoaște în mare programul, după ce a jucat și ultimul meci din sezonul regulat. Roș-albaștrii au terminat cu eșec, scor 1-3 cu U Cluj, dar sunt siguri că vor intra de pe primul loc în play-out.FCSB a terminat rău sezonul regulat, dar nici succesul nu o mai ajuta în vreun fel. ...
08:00
Două legende ale fotbalului italian sunt de acord în privința Interului lui Chivu # Gazeta Sporturilor
Foștii internaționali italieni Ciro Ferrara și Demetrio Albertini au prefațat derby-ul Milan - Inter, programat diseară, de la 21:45 (liveTEXT la gsp.ro, în direct la Digi Sport 2 și Prima Sport 2).Cirro Ferrara a fost un jucător exponențial pentru Juventus, Demetrio Albertini la AC Milan. Însă niciunul n-are vreo îndoială. Indiferent cum se termină Derby de la Madonnina, diseară, Interul lui Cristi Chivu nu mai poate pierde lo scudetto. ...
08:00
George Russell a câștigat categoric MP al Australiei! Mercedes începe sezonul cu o dublă: Antonelli pe 2. Ferrari doar 3–4 # Gazeta Sporturilor
Plecat de pe prima poziție, britanicul George Russell (Mercedes) a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Australiei, prima cursă a noului sezon. A fost urmat de colegul Kimi Antonelli și de Charles Leclerc (Ferrari).Mercedes a început cum nu se putea mai bine sezonul 2026, unul care a venit cu o serie de schimbări majore de regulament. ...
07:50
Ce se întâmplă cu MM Stoica, după ce Charalambous și Pintilii au demisionat împreună de la FCSB? „N-am să uit niciodată” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat că Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație, va rămâne la echipă, după seara în care antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat, la capătul eșecului cu U Cluj, scor 1-3, din etapa #30 a Superligii.Deși criticat public în repetate rânduri, cel mai recent după ratarea play-off-ului, MM Stoica va rămâne alături de campioana României. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.