Papa Leon al XIV-lea s-a rugat pentru „dialog” şi ca „sunetul bombelor să înceteze” în Orientul Mijlociu
News.ro, 8 martie 2026 14:50
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat ca „sunetul bombelor să înceteze” în Orientul Mijlociu şi ca „să se deschidă un spaţiu pentru dialog”, adresându-se credincioşilor adunaţi în Piaţa Sfântul Petru din Roma în a noua zi a atacurilor israeliano-americane împotriva Iranului, informează AFP.
