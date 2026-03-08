Alexandru Maxim a marcat pentru Gaziantep în campionatul Turciei

12:20

Dintre cei trei ruşi care au ajuns cu întârziere în California din cauza războiului din Orientul Mijlociu, Daniil Medvedev a fost singurul care s-a calificat în turul trei, sâmbătă, la Indian Wells. După ce l-a învins pe Alejandro Tabilo (6-4, 6-2) în ultima partidă a sesiunii de noapte, câştigătorul US Open 2021 a povestit apoi despre călătoria sa de la Dubai, unde a câştigat titlul după ce Tallon Griekspoor s-a retras din finală, până la primul Masters 1000 al sezonului.