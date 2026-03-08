Cât de ”natural” trebuie să se mişte o proteză inteligentă pentru ca utilizatorul să o simtă ca pe propriul braţ

07:10

Şoferul care a provocat accidentul de sâmbătă seară, din Piteşti, soldat cu moartea unui bărbat şi rănirea altor trei persoane, era urmărit de poliţişti întrucât refuzase să oprească la semnalul acestora. El a încercat să fugă de la locul accidentului, fiind prins de trei poliţişti aflaţi în timpul liber şi de agenţii care îl urmăreau. Tânărul de 20 de ani avea permisul suspendat şi era băut, el având şi în trecut mai multe sancţiuni pentru depăşirea vitezei legale pentru care i s-a suspendat permisul de mai multe ori. În octombrie, el fusese prins când conducea deşi permisul îi era suspendat.