Polonia riscă să piardă 44 miliarde euro din cauza conflictului premier – președinte pe tema reînarmării
SportMedia, 8 martie 2026 15:50
Un nou conflict politic major între președintele Poloniei și guvernul de la Varșovia amenință accesul țării la aproximativ 44 de miliarde de euro din împrumuturi ieftine ale Uniunii Europene pentru apărare, într-un moment în care Bruxellesul încearcă să accelereze reînarmarea Europei în fața amenințării Rusiei. Programul european SAFE (Security Action for Europe), în valoare de …
Ziua 1474 O rachetă nouă folosită la Harkov, cel puțin 10 morți. Kievul lovește un depozit de petrol. Zelenski acuză cooperarea Rusia-Iran # SportMedia
Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei, folosind 29 de rachete și 480 de drone, potrivit președintelui Volodimir Zelenski. Țintele principale au fost infrastructura energetică din Kiev și din alte regiuni centrale, iar cel puțin șapte obiective au fost avariate. La Kiev, o rachetă a lovit o instalație de infrastructură critică, lăsând 1.905 …
Poziția premierului spaniol Pedro Sánchez față de politica externă a lui Donald Trump poate părea, la prima vedere, o confruntare riscantă. În realitate, însă, liderul socialist urmărește o strategie politică atent calculată, atât pe plan intern, cât și internațional, scrie The Guardian. Sánchez și-a intitulat memoriile politice din 2019 A Manual for Resistance, un titlu …
La FCSB lucrurile au stat în ultima perioadă și stau și acum sub un mare butoi cu pulbere. După înfrângerea usturătoare de acasă cu U Cluj, scor 1-3 acasă pe Arena Națională, sâmbătă seara, înfrângere care a consfințit finalul de sezon regular și o dată cu el și retrogradarea în play-out, FCSB se confruntă acum …
Una dintre perlele nou-descoperite în Liga 1 a fost pe masa FCSB și a fost refuzat de Mihai Stoica: Răspunsul campioanei # SportMedia
Unul dintre cei mai apreciați jucători din ultimele luni din Superliga, aflat mai nou și în grațiile lui Mircea Lucescu pentru o convocare la echipa națională, s-a aflat pe masa celor de la FCSB, care s-au comportat, din nou, superficial. Fundașul central român născut în Italia, Andrei Coubiș, 22 de ani, legitimat în prezent la …
Războiul din Orientul Mijlociu și modul în care Statele Unite au acționat împotriva regimului iranian au declanșat o analiză intensă la Phenian. Liderul nord-coreean Kim Jong Un și cercul său restrâns de securitate urmăresc cu atenție operațiunile militare americane și modul în care administrația Donald Trump combină diplomația cu utilizarea rapidă a forței, relatează CNN. …
Duminică, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian luptă pentru optimi la Indian Wells. De la ce oră încep partidele # SportMedia
Marele Masters 1000 WTA de la Indian Wells, desfășurat între 4 și 15 martie 2026, a ajuns în faza cu turul al treilea, unde fetele implicate luptă pentru optimile de finală. Acolo avem și două românce, care duminică vor da piept cu adversare grele pentru a obține aceste bilete. Sorana Cîrstea, 38 WTA la 35 …
SUA și Israelul ar putea trimite forțe speciale în Iran pentru a securiza stocul de uraniu. O operațiune extrem de riscantă # SportMedia
Statele Unite și Israelul au discutat posibilitatea trimiterii unor unități de forțe speciale în Iran pentru a securiza stocul de uraniu puternic îmbogățit al Teheranului într-o etapă ulterioară a războiului. Patru surse familiarizate cu discuțiile au confirmat pentru Axios varianta luată în calcul. Ideea face parte din obiectivul declarat al administrației americane de a împiedica …
Meteorologii anunță intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării până marți seara, potrivit unei informări emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Informarea este valabilă de duminică, ora 20:00, până marți, ora 22:00. În acest interval, vântul va avea intensificări temporare în sud-vestul țării și în zona Carpaților Meridionali, iar marți local și …
Louis Munteanu, atacantul român al celor de la DC United, a avut parte de un duel fabulos cu marele Leo Messi în runda curentă de MLS. Chiar dacă Louis Munteanu nu a scapăt încă de statutul de rezervă la DC, Munteanu a pătruns totuși pe teren în înfruntarea cu Inter Miami, echipa patronată de David …
Tot mai multe state se mobilizează. Războiul declanșat de Trump împotriva Iranului riscă să devină global # SportMedia
Conflictul dintre SUA și Iran se extinde rapid dincolo de Orientul Mijlociu și riscă să devină o confruntare globală, pe măsură ce tot mai multe state își mobilizează forțele sau sunt afectate direct de atacuri. Potrivit unei analize Sky News, mai mult de o duzină de țări sunt deja implicate indirect în conflict, fie prin …
Jucătoarea rusă de tenis Mirra Andreeva, campioana en titre, și poloneza Iga Swiatek (2 WTA, favorită nr. 2) s-au calificat în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari. Andreeva (8 WTA, favorită nr. 8), care a obținut primul său titlu WTA din …
Premieră în Japonia: O casă cu două etaje imprimată 3D, inspirată de peșteri și rezistentă la cutremure (Foto) # SportMedia
O clădire cu un design inspirat de geometria peșterilor naturale a devenit prima casă din beton armat imprimată 3D, cu două etaje, din Japonia care a primit aprobarea oficială a guvernului pentru respectarea strictelor norme japoneze de proiectare seismică. Finalizarea locuinței O House marchează un pas important pentru construcțiile automatizate în una dintre țările cele …
După demisia lui Elias Charalambous, care va pleca de la campioana FCSB împreună cu secundul Mihai Pintilii, s-a speculat și o eventuală demisie sau chiar demitere a managerului general și a președintelui Consiliului de Administrație, în persoana lui Mihai Stoica. Patronul FCSB Gigi Becali a anunțat soarta lui MM, la capătul unui sezon catastrofal pentru …
Mercedes începe sezonul perfect! Russel câștigă Marele Premiu al Australiei la începutul CM de Formula 1 # SportMedia
Marele Circ din Formula 1 și-a programat debutul Campionatului Mondial din 2026 în acest week-end în Australia, iar pe circuitul Albert Park din Melbourne a câștigat englezul George Russel de la Mercedes. Mercedes de altfel a făcut dubla la Antipozi și se anunță marea favorită la titlu, atât la individual, cât și la constructori, având …
Marius Șumudică, aproape de i se rezilia contractul, după o nouă rușine în Arabia Saudită # SportMedia
Gruparea lui Marius Șumudică din Arabia Saudită, Al Akhdoud a suferit o nouă rușine catastrofală, scor 0-5 cu cei de la Al Fayha, iar viitorul său pe banca arabilor devine deja unul problematic. Forma grupării lui Șumudică e din ce în ce mai slabă, iar viitorul său pe banca echipei este incert și urmează discuții …
Charalambous și-a dat demisia de la FCSB pentru a putea prelua o forță a Ciprului – presă # SportMedia
Antrenorul cipriot Elias Charalambous a părăsit sâmbătă seara formația campioană FCSB, dându-și demisia după un final de sezon regular catastrofal, care a dus gruparea roș-albastră în premieră în play-out. Charalambous va pleca alături de secundul său Mihai Pintilii, iar zvonurile amplificate de presa din țara natală îl dau ca și plecat la o formație de …
Sondaj WVR: o treime dintre adolescenți spun că au văzut lipsă de respect față de mamă în familie. Vor familii altfel decât cele în care au crescut # SportMedia
Familia rămâne cea mai importantă valoare pentru adolescenții din România, însă mulți dintre ei spun că își doresc să construiască relații diferite de cele în care au crescut. Un sondaj realizat de World Vision România (WVR) arată că 59% dintre tinerii între 16 și 18 ani vor să întemeieze familii care să nu semene cu …
FCSB se gândește la un singur nume de antrenor după demisia lui Charalambous: ”Pe el îl sun” # SportMedia
FCSB a terminat sâmbătă seara sezonul regular în genunchi după un umilitor 1-3 acasă cu Universitatea Cluj, meci care pune bomboana pe colivă asupra unui sezon competițional absolut catastrofal al campioanei încă en-titre. După acest meci, antrenorul cipriot Elias Charalambous a decis să părăsească echipa, anunțându-și demisia, spunând că vrea să creeze un șoc pentru …
Conducerea celor de la FCSB pune tunurile pe 6 jucători după eșecul cu U Cluj: „Trebuie schimbat totul din temelii!” # SportMedia
FCSB s-a făcut din nou de râs acasă pe Arena Națională, pierzând în ultima etapă din sezonul regular, scor 1-3 cu cei de la U Cluj, poate o candidată la titlu chiar. Iar patronul celor de la FCSB, Gigi Becali a hotărât să intre din nou în direct ca să-și spulbere jucătorii, chiar dacă a …
O explozie a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică la Ambasada Statelor Unite din Oslo, provocând pagube minore, dar fără a face victime, au anunțat autoritățile norvegiene. Potrivit poliției, explozia s-a produs în jurul orei 1:00 (00:00 GMT) și a afectat intrarea în secția consulară a ambasadei di capitala Norvegiei, relatează Reuters și …
Șoferul care a produs accidentul mortal din Pitești era urmărit de poliție. Tânărul era băut, avea permisul suspendat și antecedente rutiere # SportMedia
Șoferul care a provocat accidentul mortal produs sâmbătă seară în Pitești, în urma căruia un bărbat a murit și alte trei persoane au fost rănite, era urmărit de polițiști în momentul producerii tragediei, după ce a refuzat să oprească la semnalul acestora. Potrivit IPJ Argeș, polițiștii de la Secția 3 Poliție Pitești au observat autoturismul …
LIVE Val de atacuri asupra țărilor din Golf. Trump nu vrea kurzii în război. Dă vina pe Iran pentru masacrul de la școala de fete. Pregătiți pentru șase luni de război intens # SportMedia
Orientul Mijlociu a intrat în a opta zi de război cu atacuri ale Israelului în Iran și Liban, dar și cu atacuri iraniene în nordul Israelului și în mai multe țări din Golf. Israelul a bombardat mai multe ținte din Teheran, inclusiv instalații de stocare a combustibilului, iar imagini apărute în cursul nopții au arătat …
Primele nume propuse pentru postul de antrenor la FCSB după demisia lui Charalambous: „Chiar știe fotbal!” # SportMedia
După demisia lui Elias Charalabous de la FCSB, la capătul unui sezon regular catastrofal, în care campioana se vede nevoită să joace pentru prima dată în istorie în play-out, apar și primele propuneri de antrenor nou. Foștii fotbaliști ai Stelei, Basarab Panduru și Marius Baciu, analiști TV în prezent la televiziunea Prima Sport, și-au dat …
China avertizează că „flăcările războiului” se pot extinde și cere SUA să coopereze înaintea summitului Xi-Trump # SportMedia
China a avertizat că războiul din Orientul Mijlociu riscă să se extindă și a cerut Statelor Unite să gestioneze diferențele dintre cele două puteri înaintea întâlnirii așteptate dintre președintele chinez Xi Jinping și liderul american Donald Trump. Ministrul chinez de Externe Wang Yi a declarat duminică, în marja reuniunii anuale a legislativului chinez, că conflictul …
Trump anunță o coaliție militară pentru „eradicarea” cartelurilor din America Latină. Mexicul și Brazilia îi încurcă planurile # SportMedia
Preşedintele american Donald Trump, aflat în plin război cu Iranul, a lansat oficial sâmbătă, împreună cu mai mulţi aliaţi din America Latină, o „coaliţie militară" pentru „eradicarea" cartelurilor, dacă este necesar cu ajutorul rachetelor, şi a făcut din nou declaraţii agresive la adresa Cubei. El a dat asigurări în Florida că insula comunistă, afectată de …
8 martie: Provocarea prezentului nu e redefinirea rolurilor sociale, ci reconectarea la propria viață # SportMedia
Există momente în istorie când ai impresia că lumea se reorganizează sub ochii tăi. Trăim, cel mai probabil, într-un astfel de moment. Tehnologia schimbă modul în care muncim și comunicăm, economia își redesenează constant regulile, iar discursul public – cultural, social, politic – revine tot mai des asupra unei teme care pare să nu își …
În anumite colțuri ale internetului,
Inteligența artificială schimbă războaiele. Noua eră a început în Iran: Atacurile sunt planificate „mai rapid decât viteza gândului” # SportMedia
Războiul din Iran arată că o schimbare majoră în modul în care sunt purtate conflictele militare este deja în curs: inteligența artificială este folosită tot mai intens pentru identificarea și selectarea țintelor, accelerând ritmul operațiunilor militare la un nivel fără precedent. Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat recent că omenirea se află într-un … The post Inteligența artificială schimbă războaiele. Noua eră a început în Iran: Atacurile sunt planificate „mai rapid decât viteza gândului” appeared first on spotmedia.ro.
„Este aproape imposibil să învingi Rusia într-un război de iarnă”. Dar Ucraina tocmai a reușit # SportMedia
Strategia Rusiei de a învinge Ucraina prin distrugerea sistemului energetic în plină iarnă nu a reușit. Deși Moscova a lansat luni de bombardamente asupra infrastructurii electrice și de încălzire, Ucraina a reușit să mențină funcțională rețeaua energetică, iar odată cu venirea primăverii, electricitatea este din nou disponibilă în aproape toată țara. Campania rusă, scrie The … The post „Este aproape imposibil să învingi Rusia într-un război de iarnă”. Dar Ucraina tocmai a reușit appeared first on spotmedia.ro.
Coșmarul economiei mondiale: închiderea strâmtorii Ormuz poate declanșa o criză globală # SportMedia
Închiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru energie din lume, este de ani de zile scenariul de coșmar al economiei globale. Acum, acest scenariu începe să devină realitate. Traficul naval prin acest canal îngust – poarta de ieșire din Golful Persic – s-a redus aproape la zero. Pentru analiștii geopolitici, acesta … The post Coșmarul economiei mondiale: închiderea strâmtorii Ormuz poate declanșa o criză globală appeared first on spotmedia.ro.
Simina Tănăsescu, președintele CCR, despre decizia pe legea pensiilor magistraților: Curtea nu s-a poziționat în niciun fel față de puterea judecătorească # SportMedia
După 6 ani și cel puțin patru decizii de neconstituționalitate pe legi care vizau reforma pensiilor speciale, o majoritate de judecători CCR validează legea asumată de Guvernul României în fața Parlamentului, prin care cuantumul pensiilor magistraților este redus la 70% din veniturile salariale medii, iar vârsta de pensionare este crescută la 65 de ani, cu … The post Simina Tănăsescu, președintele CCR, despre decizia pe legea pensiilor magistraților: Curtea nu s-a poziționat în niciun fel față de puterea judecătorească appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a fost învinsă de U Cluj pe Arena Națională, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat. Deși a avut un start bun de meci și s-a aflat în avantaj din minutul 10, după autogolul lui Stanojev, FCSB nu a putut ține de rezultat. Macalou l-a depășit ușor pe Joao Paulo și a pasat … The post Superliga: FCSB pierde cu U Cluj și încheie sezonul regulat în genunchi appeared first on spotmedia.ro.
Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB după înfrângerea cu U Cluj. El a afirmat că vrea să creeze un șoc la echipă prin demisia pe care tocmai și-a dat-o. „Nu am ce să spun despre meci. Am spus-o și săptămâna trecută. Am decis înainte de meci… Echipa asta are obiectivul să ajungă în … The post Elias Charalambous a demisionat de la FCSB: „A fost ultima mea zi aici” appeared first on spotmedia.ro.
La Ciugud se face „Școala Viitorului”, cu 10 milioane de euro, bani de la administrația locală și comunitate # SportMedia
În comuna Ciugud, județul Alba, a fost lansat sâmbătă proiectul „Școala Viitorului”, care prevede construirea unei noi unități de învățământ moderne. Investiția este estimată la peste 10 milioane de euro și ar urma să fie susținută de administrația locală, dar și de comunitate. Noua școală va fi construită pe un teren de aproximativ 15 hectare, … The post La Ciugud se face „Școala Viitorului”, cu 10 milioane de euro, bani de la administrația locală și comunitate appeared first on spotmedia.ro.
Aproape o treime dintre tinerii din generația Z consideră că o soție ar trebui să-și asculte soțul, potrivit unui sondaj global realizat pe 23.000 de persoane, care arată că tinerii bărbați au viziuni mai tradiționale decât generațiile mai în vârstă. Conform cercetării realizate de Ipsos și Global Institute for Women’s Leadership de la King’s College … The post Crește numărul tinerilor care cred că soția trebuie să-și asculte soțul appeared first on spotmedia.ro.
Campania electorală din Ungaria riscă să devină și mai murdară. Înregistrare intimă cu rivalul lui Viktor Orbán? # SportMedia
Analiștii se așteaptă ca, odată încheiată etapa depunerii candidaturilor, campania electorală din Ungaria să intre într-o fază și mai agresivă, cu atacuri personale, dezvăluiri compromițătoare și posibile campanii de manipulare. Unul dintre episoadele așteptate în spațiul public este apariția unei presupuse înregistrări intime cu liderul opoziției, Péter Magyar, principalul rival al premierului Viktor Orbán, relatează … The post Campania electorală din Ungaria riscă să devină și mai murdară. Înregistrare intimă cu rivalul lui Viktor Orbán? appeared first on spotmedia.ro.
La o săptămână de la declanșarea atacurilor americane și israeliene asupra Iranului, conflictul a destabilizat deja Orientul Mijlociu și a extins violențele pe o arie care merge din Asia Centrală până la marginea Europei. Operațiunea militară – denumită „Epic Fury” de SUA și „Roaring Lion” de Israel – a fost prezentată drept o demonstrație de … The post 7 întrebări despre războiul SUA – Israel cu Iranul, la o săptămână de la debut appeared first on spotmedia.ro.
Economia SUA dă semne de avertizare. Evoluții care amintesc de începutul crizei din anii ’70 # SportMedia
Economia SUA începe să transmită semnale de avertizare, pe fondul unei piețe a muncii în slăbire, al unei inflații care rămâne ridicată și al riscului unei crize energetice generate de războiul cu Iranul. Combinația acestor factori amintește de condițiile care au precedat stagflația din anii ’70, cea mai gravă criză economică americană de după Marea … The post Economia SUA dă semne de avertizare. Evoluții care amintesc de începutul crizei din anii ’70 appeared first on spotmedia.ro.
Consulul României la Dubai către elevi blocați în Emirate: „Bucurați-vă că ați avut șansa să fiți aproape de un război” (Video) # SportMedia
Consulul României la Dubai, Viorel-Riceard Badea, este în centrul unei controverse după apariția unei înregistrări video în care le spune unor elevi români blocați în Emiratele Arabe Unite să se bucure că au avut ocazia să fie „aproape de un război”. Filmarea, publicată de jurnalistul Sebastian Oancea de la publicația Vrancea 24, îl arată pe … The post Consulul României la Dubai către elevi blocați în Emirate: „Bucurați-vă că ați avut șansa să fiți aproape de un război” (Video) appeared first on spotmedia.ro.
MAE pregătește un charter cu 189 de locuri pentru repatrierea unor români blocați în Qatar. Unii stau de 7 zile în tranzit # SportMedia
Ministerul Afacerilor Externe pregătește repatrierea asistată a unor cetățeni români aflați în Qatar, prin organizarea unui zbor charter pe ruta Riad – București, cu o capacitate de 189 de locuri. Anunțul a fost făcut, sâmbătă, de purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea. Potrivit acestuia, românii care au solicitat sprijin pentru revenirea în țară vor … The post MAE pregătește un charter cu 189 de locuri pentru repatrierea unor români blocați în Qatar. Unii stau de 7 zile în tranzit appeared first on spotmedia.ro.
Începe reducerea personalului din prefecturi. Bucureștiul va avea 45 de posturi, cele mai mici prefecturi – 33 # SportMedia
Începe redimensionarea schemelor de personal din toate prefecturile din țară. Pentru a aplica reorganizarea decisă de Guvern, ministrul de Interne a emis un ordin prin care este stabilit numărul maxim de posturi pentru fiecare Instituție a Prefectului. Potrivit ministerului, noile scheme de personal au fost stabilite în funcție de mai multe criterii, precum numărul de … The post Începe reducerea personalului din prefecturi. Bucureștiul va avea 45 de posturi, cele mai mici prefecturi – 33 appeared first on spotmedia.ro.
Un fotbalist român este în centrul atenției după ce a agresat fizic un arbitru din Italia. Numele lui Troy Tomsa nu spune prea multe în fotbalul românesc. Deși este component al loturilor naționale de juniori, nu a avut evoluții prin care să se remarce. Primul moment prin care reușește să iasă în evidență este unul … The post Un fotbalist român a agresat fizic un arbitru în Italia appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat sâmbătă într-un accident rutier produs în centrul Capitalei, două persoane din celălalt autoturism fiind rănite ușor. Potrivit Brigăzii Rutiere, accidentul a avut loc în jurul orei 11:10, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, la intersecția cu strada Dem I. Dobrescu, în Sectorul 1. „La data de 07.03.2026, în jurul orei … The post Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, implicat într-un accident appeared first on spotmedia.ro.
Sportivul român Mihăiță Papară s-a calificat în optimile de finală ale probei de para snowboard cros (SB-LL1), sâmbătă, la Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina 2026, după ce a ocupat ultimul loc, 16, în cele două manșe preliminare. În prima manșă, Papară a fost cronometrat cu timpul de 1 min 23 sec 10/100, iar în a … The post Jocurile Paralimpice: Mihăiță Papară avansează la snowboard cros appeared first on spotmedia.ro.
Vreme mai caldă decât normalul perioadei: maxime de până la 18 grade în următoarele zile # SportMedia
Vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în aproape toată țara în următoarele zile, iar temperaturile maxime pot ajunge până la 18 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Meteorologii spun că probabilitatea de precipitații va rămâne redusă, iar cerul va fi în general variabil sau … The post Vreme mai caldă decât normalul perioadei: maxime de până la 18 grade în următoarele zile appeared first on spotmedia.ro.
Sclavie în Italia. Cum au profitat trei români de mai mulți muncitori moldoveni. Erau obligați să doarmă într-un depozit # SportMedia
Într-un depozit din Italia, zeci de muncitori moldoveni, printre care și minori, au fost obligați să muncească în condiții de exploatare extremă și să doarmă acolo. Trei cetățeni români, un bărbat și două femei, au fost arestați în Italia, fiind acuzați de exploatarea mai multor muncitori moldoveni, inclusiv minori. Acesta este doar unul dintre aspectele … The post Sclavie în Italia. Cum au profitat trei români de mai mulți muncitori moldoveni. Erau obligați să doarmă într-un depozit appeared first on spotmedia.ro.
Huiduielile au marcat vineri revenirea sportivilor ruși la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, în timp ce aceștia defilau sub steagul național la ceremonia de deschidere a evenimentului, boicotată de mai multe state care se opuneau reintegrării acestora în timp ce conflictul continuă în Ucraina, scrie AFP. Patru membri ai delegației ruse purtând drapelul național … The post Jocurile Paralimpice: Delegația Rusiei, primită cu huiduieli appeared first on spotmedia.ro.
Două femei au ajuns la spital după ce au căzut din autobuz, la Sibiu. Ușile vehiculului nu ar fi fost asigurate # SportMedia
Două pasagere în vârstă de 72 de ani au fost transportate, sâmbătă, la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Sibiu, după ce au căzut dintr-un autobuz care pleca din stație. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, evenimentul rutier s-a produs pe strada Siretului din municipiul Sibiu. ”Din primele verificări efectuate la fața locului … The post Două femei au ajuns la spital după ce au căzut din autobuz, la Sibiu. Ușile vehiculului nu ar fi fost asigurate appeared first on spotmedia.ro.
Dalian Yingbo, formația la care Nicolae Stanciu s-a transferat în această iarnă, a evoluat pe terenul celor de la Shanghai Shenhua în prima etapă a campionatului Chinei. Echipa căpitanului naționalei României a fost învinsă cu scorul de 5-3. Stanciu a fost titular și a rămas pe teren până la finalul partidei, însă nu a reușit … The post Nicolae Stanciu a debutat în China: A avut emoții de la primul meci appeared first on spotmedia.ro.
