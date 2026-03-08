Un avion cu 183 de cetățeni români din Qatar va ateriza duminică la București. Aeronava decolează din Arabia Saudită
Gândul, 8 martie 2026 15:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că duminică, 8 martie, va ateriza la București un zbor de repatriere asistată, în regim charter, pentru 183 de cetățeni români care se aflau în Qatar. „Cetățenii români se aflau în Qatar de la începutul crizei din regiune. Cu sprijinul Celulei de criză MAE şi al Ambasadei României la Doha, […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
16:30
Un tânăr a fugit cu un avion din Ucraina și a aterizat la Suceava: a vrut să scape de mobilizare și s-a ales cu dosar penal # Gândul
Un episod neobișnuit a avut loc duminică dimineața în nordul României. Un tânăr ucrainean a fugit de război cu un avion ultra-ușor și a aterizat pe un câmp din județul Suceava, la doar câțiva kilometri de granița cu Ucraina. Un tânăr ucrainean fugit pentru a scăpa de mobilizare Războiul dintre Rusia și Ucraina a izbugnit […]
Acum o oră
15:50
Un avion cu 183 de cetățeni români din Qatar va ateriza duminică la București. Aeronava decolează din Arabia Saudită # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că duminică, 8 martie, va ateriza la București un zbor de repatriere asistată, în regim charter, pentru 183 de cetățeni români care se aflau în Qatar. „Cetățenii români se aflau în Qatar de la începutul crizei din regiune. Cu sprijinul Celulei de criză MAE şi al Ambasadei României la Doha, […]
15:40
Adio, vacanță pe litoral? Patronii unităților de cazare avertizează: „Totul e blocat! Așteptăm amenzi!” # Gândul
Patronatele din turism atenționează că, deși unitățile din stațiunile de pe litoral sunt pregătite pentru a fi deschise la 1 mai, cadrul normativ face imposibilă deschiderea lor, deoarece nu pot fi obținute, în timp util, certificatele de clasificare, autorizațiile și avizele de funcționare necesare. Hotelurile nu se pot deschide în cadrul legal „Deţinătorii de structuri […]
Acum 2 ore
15:30
Noul film Netflix, „War Machine”, scris și regizat de Patrick Hughes, a debutat în acest weekend și a ajuns rapid pe primul loc în clasamentul celor mai urmărite producții de pe platforma de streaming. Alan Ritchson, în rolul principal Filmul îl are în rol principal pe Alan Ritchson, cunoscut din serialul Reacher de pe Prime […]
15:20
Șoferul de BMW care a produs un accident mortal în timp ce era urmărit în viteză de Poliție a fost reținut. Era și beat, și fără permis # Gândul
Un șofer de BMW care a provocat sâmbătă seară, la Piteşti, un accident rutier soldat cu un mort şi trei răniţi a fost reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţiile de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş. Potrivit poliţiştilor, înainte de producerea accidentului, tânărul în vârstă […]
15:10
Mesajul lui Nicușor Dan de 8 Martie. Președintele a vorbit despre lupta cu relațiile toxice și soarta mamelor singure # Gândul
Președintele Nicușor Dan a postat un mesaj de 8 Martie pe pagina sa de Facebook. Șeful statului a pus accent pe curajul feminin și pe datoria pe care societatea o are față de femei. Nicușor Dan a urat „La mulți ani!” tuturor femeilor și a adus mulțumiri pentru efortul lor constant. Acesta a precizat că […]
14:50
Nicuşor Dan a dat lupte grele cu engleza în ultima vizită, în Polonia. La un moment dat, a virat-o pe română într-unul din interviuri # Gândul
Aflat în vizită oficială în Polonia, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, preşedintele României a oferit un interviu în exclusivitate, în limba engleză, postului TVP World. La un moment dat, afundat în explicații, Nicuşor Dan a uitat în ce limbă trebuie să răspundă și a combinat cuvintele englezești cu cele românești. „Acum..now, contextul este mult […]
14:50
Cei care au centrală termică știu că aceste echipamente emit o varietate de sunete în timpul funcționării. Majoritatea zgomotelor sunt normale și fac parte din funcționarea standard, însă există și situații în care sunetele neobișnuite pot semnala probleme tehnice interne. Centralele termice nu sunt silențioase: cum distingem zgomotele normale de cele care indică o problemă […]
14:40
FCSB vrea antrenor. Ce replică dă Adrian Mutu. „E sezonul cel mai slab din era Gigi Becali” # Gândul
Adrian Mutu a spus că nu ar vrea să fie antrenor la FCSB din cauza implicării lui Gigi Becali în aspectele tactice ale echipei. După ce FCSB a pierdut și cu U Cluj, 1-3, Charalambous și Pintilii au plecat de la echipă și omul de afaceri caută antrenor. Charalambous a venit la FCSB în martie […]
Acum 4 ore
14:20
Cu cât au ajuns să se vândă mucenicii moldovenești la o cofetărie din Capitală. Cât plătești pentru o cutie cu 3 bucăți # Gândul
Mucenicii moldovenești (cunoscuți și drept „sfințișorii”) reprezintă un desert tradițional de primăvară care este savurat de multe persoane. Mucenicii pot fi cumpărați din patiserii și cofetării, însă pot fi pregătiți perfect și acasă, cu ingredientele potrivite. Totuși, cei care doresc să își facă „pofta”, pot achiziționa acest desert din oraș. Iată cu cât au ajuns […]
14:10
Linia 5 de tramvai din București a fost deschisă „românește”. Ce lipsește de fapt de pe „ruta corporatiștilor” # Gândul
Linia 5 de tramvai din București a fost deschisă de duminică, după doi ani de lucrări de modernizare. Totuși, redeschiderea este una făcută în stilul românesc: pe linie nu se găsesc deocamdată copertinele pentru peroane, care sunt comandate din China, și vor ajunge cel mai devreme la sfârșitul lunii aprilie. Totuși, deschiderea liniei era foarte […]
14:10
Românul din spatele succesului lui Taylor Swift, Adele și Michael Jackson. Șerban Ghenea, inginerul muzical care a câștigat peste 20 de premii Grammy # Gândul
Puțini români sunt cunoscuți în culisele industriei muzicale globale, însă numele lui Șerban Ghenea apare pe unele dintre cele mai mari hituri ale ultimelor decenii. Inginerul de mixaj născut la București a ajuns să lucreze cu artiști precum Taylor Swift, Adele, Beyonce, Michael Jackson, Bruno Mars sau Justin Timberlake, devenind unul dintre cei mai influenți […]
14:10
Rapid – Universitatea Craiova, derby-ul ultimei ETAPE a sezonului regulat. „Nu de neînvins” # Gândul
Costel Gâlcă a discutat despre meciul cu Universitatea Craiova, din ultima etapă a sezonului regulat. Partida e duminică, ora 20:00, pe stadionul Giulești, în runda 30 a Superligii. Oltenii sunt pe primul loc în Superliga, 59 de puncte, și Rapid are 55 de puncte. Craiova va încheia sezonul regulat pe primul loc, chiar dacă va […]
14:00
Gabriela Cristea, pe cale să reclame un șofer. Ce a pățit pe autostrada A3: „Mi se pare de noaptea minții” # Gândul
Gabriela Cristea (51 de ani) dorește să reclame un șofer la poliție, după ce acesta a efectuat o serie de manevre riscate în trafic, pe A3. Momentele au fost surprinse de camera de bord. Vedeta se afla în mașină alături de cele două fiice ale sale. Gabriela Cristea a explicat, pe rețelele de socializare, că […]
13:30
Vortex polar. Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai văzut # Gândul
Vortex polar. Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai văzut. Vortex polar Doar un curent de aer mai poate „zdruncina” iarna care se strecoară prin „rama veche” de fereastră, pentru a ne revedea la sfârșitul acestui an. Undeva, sus, deasupra Polului Nord, se iscă un vortex polar, un motor […]
13:30
Netflix și Meghan Markle au încheiat colaborarea după 11 luni. Ce decizie a luat Ducesa de Sussex # Gândul
Netflix a întrerupt colaborarea cu Meghan Markle la 11 luni de la lansarea brandului „As Ever”. El a fost lansat în primăvara lui 2025, odată cu serialul Netflix „With Love, Meghan”. Acum, parteneriatul a ajuns la final, iar un purtător de cuvânt al platformei de streaming a confirmat că Ducesa de Sussex își va dezvolta […]
13:20
Ministrul Apărării scrie că educaţia sănătoasă pe care a primit-o este exclusiv meritul femeilor din viaţa sa: mama, soţia şi sora. În mesajul adresat femeilor, de 8 Martie, Radu Miruţă acesta spune că mama domniei sale a fost aceea de la care a învăţat să-şi ţină cuvântul şi să-şi facă treaba cu seriozitate. „De la o […]
13:20
Daciana Sârbu, mesaj pentru fiicele ei de Ziua Femeii: „Lupt cu oricine și cu orice rău ca să le apăr și nu mă sperie nimic” # Gândul
Daciana Sârbu a transmis, duminică, un mesaj pentru fiicele ei de Ziua Femeii, pentru care „merge până la capătul lumii”. Fosta soție a lui Victor Ponta a trecut recent prin clipe grele, când una dintre fiice, Irina, nu a fost lăsată să se îmbarce în avionul care aducea copiii români din Dubai. „Pentru fetele mele […]
13:10
Șefa de robotică OpenAI demisionează din cauza utilizării inteligenței artificiale în război și în supravegherea cetățenilor # Gândul
Caitlin Kalinowski, director executiv de top în domeniul roboticii la OpenAI, și-a anunțat sâmbătă demisia, invocând preocupări legate de modul în care compania colaborează cu guvernul american. Ea se opune utilizării inteligenței artificiale în scopuri militare și pentru supravegherea cetățenilor fără control judiciar. Caitlin Kalinowski: „A fost vorba de principii, nu de oameni” OpenAI a […]
12:40
Patru morți după un atac aerian israelian asupra unui hotel din Beirut. Israelul spune că a vizat comandanți iranieni # Gândul
Cel puțin patru persoane au murit după ce un atac aerian israelian a lovit, duminică dimineața, o clădire în care funcționează hotelul Ramada din centrul capitalei libaneze, Beirut, potrivit Ministerului Sănătății din Liban. Israelul a declarat că ținta operațiunii au fost comandanți ai Gărzii Revoluționare iraniene. Atac aerian în centrul Beirutului Lovitura aeriană a vizat […]
12:40
În cea mai recentă Pastilă editorială, gazetarul Ion Cristoiu vorbește despre „Nicușor Dan și politica lui Eu sînt mic nu știu nimic”. „În scandalul Oana Țoiu versus fata lui Victor Ponta, a apărut un conflict în care s-a manifestat, pentru prima dată în post-decembrism, aș spune eu, o politică de tip nazistoid, chiar legionar-lezionaroidă, pentru […]
Acum 6 ore
12:30
Horoscop săptămânal 8-14 martie 2026. Zodia care are o revelație în plan personal, potrivit astrologului Alina Bădic # Gândul
Astrologul Alina Bădic a prezentat, la B1 TV, horoscopul pentru săptămâna 8-14 martie 2026. Iată ultimele detalii pentru fiecare nativ. Veștile sunt de bun augur pentru mai multe zodii. Săptămâna 8-14 martie vine cu energie, forță și noi oportunități pentru nativi. Berbec „Pentru nativii Berbec… trebuie să învățați să vă structurați să fiți foarte practici, […]
12:10
Zeci de persoane au fost salvate de pe munte în 24 de ore. Cele mai multe apeluri s-au primit la Salvamont Sinaia # Gândul
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 58 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri s-au primit pentru zona Sinaia. Acestea sunt apelurile primite în 24 de ore, a anunțat, duminică, Salvamont România: 14 apeluri pentru Salvamont Sinaia, 7 apeluri pentru Salvamont Municipiul […]
12:00
Când știi că este momentul oportun de a trece de la anvelopele de iarnă la cele de vară? Specialiștii în domeniul auto au explicat perioada potrivită în care ar trebui schimbate anvelopele și de ce temperatura poate afecta compoziția cauciucului. Producătorii de anvelope susțin că ar fi ideal ca cele de vară să fie montate […]
11:40
Mesaj special al Poliției Capitalei de Ziua Femeii: „Voi sunteți puterea din spatele fiecărei reușite” # Gândul
Poliția Capitalei a publicat un videoclip special cu ocazia Ziua Internațională a Femeii, în care apare Andreea, negociator în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, care transmite un mesaj de apreciere pentru rolul și forța femeilor, atât în familie, cât și în profesii dificile. „Dialogul poate salva vieți” În videoclipul publicat pe pagina oficială de Facebook, […]
11:40
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de duminică, de la ora 20.00, până marţi, la ora 22.00. În acest interval, vântul va avea intensificări în sud-vestul ţării, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali, iar marţi local şi în Moldova, cu viteze de 40-50 de kilometri pe oră, chiar 60-80 e kilometri pe […]
11:10
Digi RCS-RDS a venit cu un nou anunț valabil atât pentru actualii clienți, cât și pentru cei care ar avea în plan să devină abonați. Pe site-ul oficial al gigantului de telecomunicații se specifică prețurile aferente unui abonament la internet, acum, în 2026. Pe site-ul oficial al companiei se află mai multe oferte și servicii […]
11:00
Forțele aeriene ale SUA anunță primul zbor al avionului de vânătoare F-47, de generație a VI-a. Programul militar, crucial pentru viitorul Boeing # Gândul
US Air Force confirmă că dezvoltarea avionului de vânătoare F-47 de generația a șasea avansează conform planului, cu primul zbor programat pentru 2028. Programul militar este considerat crucial pentru viitorul companiei Boeing, după pierderi de miliarde de dolari. Forțele Aeriene ale Statelor Unite au confirmat că dezvoltarea avionului de vânătoare F-47, un proiect de generația […]
10:50
Ce salariu trebuie să primești, ca să nu ai grija zilei de mâine în 2026, în funcție de orașul din România în care locuiești # Gândul
Diferențele dintre orașele din România sunt uriașe atunci când vine vorba despre costul vieții. Chirii, utilități, servicii sau chiar prețul alimentelor poate varia semnificativ de la o regiune la alta. Din acest motiv, salariul necesar pentru un trai decent nu este același peste tot. O analiză a costurilor pentru anul 2026 arată ce venit lunar […]
10:40
Ce amendă primești, în 2026, dacă locuiești la bloc și refuzi accesul administratorului sau președintelui asociației de locatari, în apartamentul tău # Gândul
Iată ce amendă primești, în 2026, dacă locuiești la bloc și refuzi accesul administratorului sau președintelui asociației de locatari, în apartamentul tău. Persoana în cauză se expune unor sancțiuni clare prevăzute de Legea nr. 196/2018. În condițiile în care refuzi să permiți accesul președintelui asociației sau al unei persoane delegate de acesta în apartamentul în […]
10:40
În emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru felul în care gestionează subiectul „parteneriatului strategic” cu Franța și inițiativa lui Emmanuel Macron privind extinderea protecției nucleare franceze. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Ion Cristoiu pornește de la declarația în care Nicușor Dan spune că România are un […]
Acum 8 ore
10:20
Donald Trump, despre războiul împotriva regimului de la Teheran: „SUA au făcut lumii un serviciu atacând Iranul. Ar fi folosit arme nucleare” # Gândul
Președintele Donald Trump susține că atacurile americane și israeliene asupra Iranului au prevenit o amenințare nucleară majoră, care ar fi putut porni un Al Treilea Război Mondial. Liderul de la Casa Albă a afirmat că Teheranul era foarte aproape de obținerea armei nucleare cu care ar fi atacat Israelul și America. Președintele Donald Trump a […]
10:10
Valentin Stan: Kuweitul tocmai a dărâmat 3 avioane de vânătoare ale aliaților americani. Erori apar într-un război # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan face o comparație între legea și prevederile internaționale și realitatea de pe teren din timpul unui conflict direct. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Stan vorbește despre cum prevederile internaționale, care au ca scop crearea unui cadru cât mai […]
10:10
Unde dai și unde crapă. SUA încearcă să pună „frână” Chinei, dar războaiele lui Trump stimulează exporturile de petrol ale Rusiei # Gândul
Intervențiile SUA din Iran și Venezuela sunt în conformitate cu strategia lui Donald Trump de a pune „frână” Chinei, dar – paradoxal – consolidează și poziția Rusiei lui Vladimir Putin. Războiul lansat împotriva Iranului de Statele Unite și Israel escaladează rapid, iar modul în care se vor desfășura evenimentele este greu de prezis la momentul […]
10:00
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile # Gândul
Anumiți pensionari din România primesc 840 de lei în plus la pensiem în condițiile în care va avea loc indexarea de la data de 1 ianuarie 2027. În acest caz, se vor înregistra majorări ale pensiilor cu 160 – 1.200 de lei. Sunt vești importante pentru pensionarii din România. O anumită categorie de seniori ar […]
09:50
SUA, lovite de furtuni și tornade puternice. Cel puțin șase morți, zeci de răniți, zeci de case distruse și sute de gospodării, fără electricitate # Gândul
Furtuni violente și tornade au lovit statele americane Michigan și Oklahoma, provocând moartea a cel puțin șase persoane, printre care un băiat de 12 ani. Zeci de oameni au fost răniți, iar pagubele până în acest moment sunt însemnate, cu locuințe distruse și sute de gospodării fără electricitate. Cel puțin șase persoane au murit, iar […]
09:40
Dan Dungaciu: „Administrația Trump nu a anunțat obiective foarte clare în Iran în mod deliberat” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat conflictul din Orientul Mijlociu și posibilitatea extinderii lui la nivel global. Invitatul a explicat de ce, în opinia sa, nu există în acest moment condițiile pentru izbucnirea unui război mondial. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan […]
09:30
Superstiții și tradiții de 8 Martie. De Ziua Femeii, se spune că este de bun augur să oferi flori și mărțișoare. Tradiția arată că acest gest poate să aducă sănătate, noroc și protecție. În spatele tradițiilor se află, în schimb, superstiții vechi și obiceiuri care datează de sute de ani. Superstiții și tradiții de 8 […]
09:20
Orban suspectează Kievul de „spălare de bani”, după reținerea unui transport de 40.000.000 $, 35.000.000 € și 9 kg de aur transportate de Ucraina # Gândul
Premierul ungar Viktor Orbán cere clarificări după interceptarea la Budapesta a două vehicule blindate care transportau zeci de milioane de dolari, euro și aur aparținând băncii de stat ucrainene. Autoritățile ungare investighează cazul într-un dosar penal privind suspiciuni de spălare de bani. Un nou scandal tensionează relațiile dintre Budapesta și Kiev, după ce autoritățile ungare […]
09:20
Actorul Timothee Chalamet și-a pus în cap lumea artelor, după o afirmație considerată nepotrivită. Ce replică a aprins spiritele # Gândul
Actorul Timothee Chalamet, nominalizat la Oscar în 2026, a stârnit o adevărată controversă în lumea artelor performative după ce a afirmat că nu crede că publicul se mai interesează de balet și operă, considerând aceste domenii ca nefiind pe placul maselor Potrivit BBC, comentariile au fost făcute într‑o discuție informală cu Matthew McConaughey la University […]
09:10
Al-Qaeda s-a trezit la viață și prezice al Treilea Război Mondial. „Pe lângă presupuneri și manipulări, documentul conține elemente îngrijorătoare pentru stabilitatea globală # Gândul
Al-Qaeda, una dintre cele mai mari organizații teroriste internaționale din lume, prezice izbucnirea iminentă a celui de-al Treilea Război Mondial și, mai mult, transmite că se va afla printre câștigători la finalul conflictului. Al-Qaeda își propune să exploateze un conflict global al tuturor împotriva tuturor pentru a-și extinde influența în Africa, Asia, Orientul Mijlociu și […]
09:10
Valentin Stan: Art. 42 din Carta ONU susține că se poate face o intervenție militară dacă agresorul nu se supune deciziilor Consiliului de Securitate # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan a analizat reglementările Cartei ONU, dar și condițiile în care statele membre ar putea ataca în mod excepțional un alt stat. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan a analizat articolele din Carta ONU în care se vorbește […]
08:50
Italia cere accelerarea producției de armament, pe fondul escaladării războiului din Orient. Apel pentru reducerea birocrației în industria de apărare # Gândul
Ministrul Apărării din Italia, Guido Crosetto, a cerut companiilor din industria de apărare să accelereze producția militară pentru a consolida securitatea națională, invocând deteriorarea rapidă a situației internaționale și riscurile geopolitice tot mai mari, atât pentru securitatea Italiei, cât și pentru cea a Europei. Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a cerut industriei naționale de […]
08:50
Oscar Piastri a suferit un accident în timpul pregătirii pentru cursa de la Marele Premiu al Australiei # Gândul
În cursul zilei de duminică, 8 martie 2026, Oscar Piastri a suferit un accident în timpul pregătirii pentru cursa de la Marele Premiu al Australiei. Incidentul a avut loc în drum spre grila de start. Oscar Piastri a suferit un accident, în cursul zilei de duminică, 8 martie 2026, în timpul pregătirii pentru cursa de […]
08:50
Ce este „sharentingul”, fenomenul de pe rețelele sociale care poate afecta relația dintre părinți și copii. Psihologii explică pericolele # Gândul
Deși multe țări discută despre interzicerea accesului minorilor pe rețelele sociale, specialiștii avertizează asupra unui alt pericol din mediul online: „sharentingul”. Mai exact, este vorba despre obiceiul părinților de a posta frecvent fotografii, videoclipuri sau informații despre copiii lor pe internet. Multe dintre aceste postări surprind momente aparent inofensive, cum ar fi vacanțe, joacă sau […]
08:40
H.D. Hartmann: „Khamenei a preluat un Iran complet distrus după războiul cu Irak și cu o economie la pământ, iar țara nu era nici măcar electrificată” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a vorbit despre transformarea Iranului după venirea la putere a liderului suprem Ali Khamenei. Invitatul a explicat contextul economic și social în care acesta a preluat conducerea și cum a evoluat Iranul după sfârșitul războiului cu Irakul. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
Acum 12 ore
08:20
Explozie puternică la ambasada SUA din Oslo, duminică dimineață. Incidentul s-a produs chiar la intrarea în secția consulară a ambasadei # Gândul
O explozie puternică a avut loc duminică dimineață la ambasada SUA din Oslo, provocând pagube la intrarea secției consulare. Din fericire în urma exploziei nu au existat victime. O explozie a avut loc duminică dimineață la ambasada Statelor Unite din Oslo, capitala Norvegiei, provocând pagube minore clădirii, dar fără a provoca victime, au anunțat autoritățile […]
08:20
Reacțiile jucătorilor după demisia lui Elias Charalambous de la FCSB: „Nici n-a intrat în vestiar”. Cine e primul nume ofertat de Gigi Becali # Gândul
Fotbaliștii au fost extrem de supărați după eșecul cu Universitatea Cluj, scor 1-3, dar mai ales pentru faptul că au ratat playoff-ul pentru prima oară în cei 10 ani în care se desfășoară acest sistem competițional. Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a confirmat despărțirea de cuplul Charlambous – Pintilii, anunțând totodată […]
08:10
Pisica maidaneză devenită vedetă la Campionatul European Felin. Povestea de film a curajoasei Duracell, salvată de pe străzile Iașiului # Gândul
Povestea fascinantă a unui motan maidanez recuperat de pe străzile din Iași a cucerit planeta iubitorilor de pisici. Duracell a devenit o adevărată vedetă europeană, după ce a câștigat laurii la Campionatul European Felin desfășurat week-end-ul trecut la Graz (Austria). Povestea sa arată cum se poate schimba în mod fericit și total destinul unui animal […]
08:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a discutat despre perioada comunistă și ambițiile lui Nicolae Ceaușescu, în contextul tensiunilor din Orient și al discuțiilor privind implicarea armelor nucleare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Adrian Severin a făcut niște afirmații uimitoare privind planurile pe care le […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.