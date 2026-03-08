Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina, la cote maxime, după ce Budapesta a reținut transportul unei bănci ucrainene: „Vrem să știm ce fac ucrainenii cu acești bani”
Adevarul.ro, 8 martie 2026 16:00
Tensiunile dintre Ucraina și Ungaria au atins cote maxime după ce autoritățile ungare au reținut două vehicule blindate aparținând băncii de stat ucrainene Oschadbank, transportând numerar și aur în valoare totală de aproximativ 80 de milioane de dolari și 9 kilograme de aur.
• • •
Debut în forță pentru Mitriță în campionatul Chinei: gol și pasă decisivă în prima etapă. Românul a decis meciul pentru Zhejiang
Românul a contribuit decisiv la victoria lui Zhejiang cu Qingdao West Coast, reușind un gol și o pasă decisivă.
Fotbalistele Iranului, acuzate de „trădare" și amenințate cu execuția la întoarcerea în țară
Naționala feminină de fotbal a Iranului a încheiat dramatic participarea la Cupa Asiei, după ce a pierdut și ultimul meci din grupa A, 0–2 cu Filipine, și a fost eliminată. jucătoarele, care se întorc acasă sub amenințarea cu execuția, după ce la primul meci au refuzat să intoneze imnul țării lor.
Un zbor charter de repatriere, organizat de Ministerul Afacerilor Externe în contextul deteriorării situației de securitate din Orientul Mijlociu, aduce în țară, duminică, 8 martie, 183 de cetățeni români aflați în Qatar.
Tehnologie rusească găsită în dronele care au atacat baza britanică din Cipru: legătura periculoasă dintre Moscova și Teheran
O dronă iraniană care a atacat baza aeriană britanică RAF Akrotiri din Cipru ar fi fost echipată cu tehnologie militară rusească.
Țara care a limitat consumul de benzină după criza din Golf: un mort în altercațiile la pompe. „Am așteptat o oră să pun doi litri"
Bangladesh a început duminică să limiteze cantitatea de combustibil vândută la benzinării, după ce aprovizionarea a fost afectată de tensiunile și conflictul din Orientul Mijlociu.
Războiul din Iran, o bulă de oxigen pentru Rusia. „Este mai mult decât o crimă, este o greșeală"
Stocurile de rachete Patriot, esențiale pentru apărarea Ucrainei, se diminuează rapid, prețul petrolului crește și atenția internațională se mută de la războiul european - sunt efectele principale ale războiului din Iran care avantajează Rusia, spune analiștii consultați de „Adevărul”.
Evadare neobișnuită din calea războiului: un ucrainean a aterizat cu un avion ușor în județul Suceava
Un eveniment neobișnuit a avut loc duminică dimineață în județul Suceava, unde un tânăr din Ucraina a ales o metodă inedită pentru a se salva din fața conflictului armat din țara sa.
Charalambous părăsește Capitala cu buzunarele pline. Suma consistentă strânsă de cipriot în trei ani de mandat la FCSB
După trei ani pe banca tehnică, Elias Charalambous pleacă de la FCSB cu rezultate notabile.
Românii aleg siguranța Bulgariei în 2026: explozie de rezervări pe litoralul vecin în contextul tensiunilor din Orient
Tot mai mulți români aleg litoralul bulgăresc pentru vacanțele din 2026, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al incertitudinilor din turismul internațional.
Linia 5 de tramvai, redeschisă după doi ani. „A revenit pe șinele reabilitate, dar pe un traseu extins"
Tramvaiul 5 și-a reluat duminică circulația în Capitală, după doi ani în care linia a fost complet închisă pentru lucrări de modernizare. Reluarea traseului „tramvaiul corporatiștilor”, cum e supranumit, marchează finalizarea unui tronson de 4,25 kilometri.
SUA ar fi lovit școala de fete din Iran, arată analizele preliminare ale imaginilor prin satelit
Imagini din satelit, analize ale experților, oficiali americani și informații făcute publice de armatele SUA și Israelului sugerează că explozia care a ucis zeci de eleve iraniene la o școală ar fi putut fi provocată de lovituri aeriene americane vizând un complex al Gardienilor Revoluției.
Femeile care au schimbat lumea cu invențiile lor: 20 de povești fascinante din spatele ideilor care ne-au îmbunătățit viața
De-a lungul ultimelor două secole, femeile au contribuit decisiv la dezvoltarea unor obiecte și tehnologii pe care oamenii le folosesc zilnic, de multe ori fără să știe cine se află în spatele lor.
Reacția lui Trump la informația că Rusia transmite Iranului informații: „Nu merge prea bine, dacă o fac"
Președintele american Donald Trump a minimizat importanța informațiile potrivit cărora Rusia ar furniza Iranului date de țintire împotriva forțelor SUA din Orientul Mijlociu, susținând că, dacă astfel de acțiuni au loc, impactul lor este redus.
Destin remarcabil. Paralimpicul care a supraviețuit opt ore atârnat în ruinele unei clădiri, după cutremur: „Eram pe moarte!"
Ralf Etienne reușește să îmbine sportul paralimpic cu munca și implicarea în comunitate.
Lacul de acumulare Călimănești, curățat în șase zile de tone de gunoaie. Ministrul Mediului: „Nu mai întoarce nimeni privirea"
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a lăudat finalizarea, în mai puțin de o săptămână, a operațiunii de curățare a lacului de acumulare de la Călimănești, după ce a sesizat Administrația Națională „Apele Române” în legătură cu cantitățile mari de deșeuri observate pe luciul apei.
„Un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată". Mesajul Chinei înaintea summitului Xi-Trump
China avertizează că tensiunile din Orientul Mijlociu riscă să scape de sub control și face apel la dialog pentru a preveni extinderea conflictului.
Arabia Saudită a avertizat Iranul cu represalii înaintea mesajului de scuze al președintelui Iranului. Semne de diviziuni în cadrul regimului
Arabia Saudită a transmis un avertisment ferm către Teheran, subliniind că, deși sprijină o soluție diplomatică pentru conflictul în curs dintre Iran și Statele Unite, continuarea atacurilor asupra regatului și a infrastructurii sale energetice ar putea forța Riyadhul să riposteze în aceeași manieră
Trump ia în calcul o operațiune îndrăzneață pentru confiscarea uraniului îmbogățit al Iranului
Președintele SUA, Donald Trump, analizează posibilitatea unei misiuni riscante menite să pună mâna pe stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului, într-un moment în care temerile privind o eventuală deturnare a acestora către actori ostili cresc de la o zi la alta, scrie Daily Mail.
Grecia ar folosi tensiunile apărute după conflictul dintre SUA/Israel și Iran pentru a-și extinde prezența militară în regiune, susține o publicație turcă.
De ce iubesc românii filmul italian. Directoarea Institutului Cultural Italian: „Cinematografia a fost prima fereastră deschisă către România"
Filmul, precum mâncarea sau sportul, este una dintre puținele limbi universale. Nu doar că poți afla cât mai multe lucruri despre o societate poate aflată la capătul lumii, dar poți şi găsi o conexiune umană în cea mai sinceră formă a ei.
Povești din Scânteia comunistă de Ziua Femeii: „Sărut mâna, Țesătoare!" sau revenirea la condiția de „fabrică de copii"
Ziua Femeii, inițiată în cadrul mișcării de emancipare a femeilor, a fost transformată în ultima parte a epocii Ceaușescu într-o Zi a Mamei, în concordanță cu politica de natalitate a partidului. Femeia a revenit la condiția de „fabrică de copii”, arată o analiză a articolelor din ziarul Scânteia.
„Ori zbori, ori mănânci". Strategia prin care piloții israelieni ating un ritm record de atacuri asupra Iranului
IDF au adoptat un ritm fără precedent în operațiunile împotriva Iranului, desfășurând până la trei raiduri pe zi asupra țintelor militare iraniene.
Cine e magnatul care continuă transporturile prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce majoritatea operatorilor s-au retras
În timp ce atacurile iraniene au paralizat traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale ale lumii, flota controlată de un miliardarul grec a continuat să navigheze prin zonă, asumându‑și riscuri pe care majoritatea transportatorilor le evită.
Trump a lansat „Scutul Americilor", o coaliție militară împotriva cartelurilor de droguri din America Latină: „Avem nevoie de ajutorul vostru"
Președintele SUA, Donald Trump, a găzduit sâmbătă, în statul Florida, primul summit regional intitulat „Shield of the Americas” („Scutul Americilor”), prilej cu care a anunțat lansarea unei noi inițiative de securitate menite să combată cartelurile de droguri și criminalitatea organizată.
Mesajele liderilor politici de 8 Martie: ce le-au transmis femeilor Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor
Premierul Ilie Bolojan, liderul PSD, Sorin Grindeanu, și președintele UDMR, Kelemen Hunor, le-au transmis doamnelor și domnișoarelor din România urări de 8 Martie - Ziua Internațională a Femeii.
Proxi cu alt nume: cum alimentează discret Rusia și China mașina de război iraniană (II)
Orientul Mijlociu traversează cel mai fluid și imprevizibil moment de la revoluția iraniană din 1979. Vechea ordine se erodează, iar noua arhitectură regională nu este încă definită. Într-un asemenea context, inclusiv scenariile care astăzi par improbabile rămân posibile.
Piloții Mercedes au dominat startul sezonului de Formula 1.
Mesajul SRI de 8 Martie stârnește controverse pe internet. Postarea ironică a instituției, considerată sexistă
O postare publicată de SRI, cu ocazia zilei de 8 Martie, a devenit virală și a provocat numeroase reacții în mediul online.
Gafă de proporții la Kremlin: momentul în care Putin face semne disperate după ce rămâne fără glas în timpul mesajului de Ziua Femeii
Kremlinul a publicat din greșeală o înregistrare needitată a mesajului președintelui Vladimir Putin pentru Ziua Internațională a Femeii. În imaginile originale, ulterior șterse, Putin se oprește brusc din citirea discursului, se întoarce în afara cadrului și își drege vocea.
Rusia a lovit orașul Harkov cu noua rachetă balistică Izdeliye-30. Cel puțin 11 morți după atacul asupra unui bloc de apartamente
Procurorii ucraineni au anunțat că Rusia a folosit racheta Izdeliye-30, într-un atac asupra orașului Harkov din nord-estul Ucrainei, în urma căruia au fost uciși mai civili, relatează presa ucraineană.
Peste 4 milioane de români au vârste între 50 și 59 de ani. Cum îți găsești loc de muncă atunci când ești considerat „supracalificat"
Mai mult de 4 milioane de români au vârste cuprinse între 50 și 59 de ani, o bună parte dintre aceștia căutându-și un nou loc de muncă după ce au fost concediați sau firmele unde lucrau s-au închis pe fondul incertitudinilor economice.
Louis Munteanu, evoluție notabilă pe același teren cu Messi. Aproape să înscrie un gol senzațional în duelul direct cu argentinianul
Louis Munteanu a intrat pe teren în repriza secundă și a adus un plus de energie în atacul lui DC United.
Războiul din Orientul Mijlociu escaladează: rafinării din Iran în flăcări, explozie la Ambasada SUA din Oslo, un mort în Dubai după atacuri cu dronă
Conflictul dintre Iran, Statele Unite și Israel s‑a intensificat în ultimele 24 de ore. Au avut loc atacuri coordonate asupra infrastructurii energetice iraniene, incidente grave în statele din Golf și o explozie produsă în fața Ambasadei SUA din Oslo.
Sprijin uriaș pentru Ana Bărbosu. Stanford University plătește 300.000 de dolari pentru a o salva pe româncă de suspendare
Două dintre controalele antidoping ratate de gimnasta Ana Bărbosu ar fi avut loc în perioada în care se afla în Statele Unite, iar unul în România.
Cine va conduce Iranul după Khamenei? Consens majoritar în Adunarea Experților. Israelul a anunțat că ar putea deveni „o țintă"
Adunarea Experților, organismul care trebuie să desemneze noul lider suprem al Iranului după moartea ayatollahului Ali Khamenei, a ajuns la un consens majoritar asupra succesorului.
Mirabela Grădinaru, prima doamnă a României, începe să iasă din umbra președintelui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, intră tot mai vizibil în rolul simbolic de „primă doamnă”. Aparițiile sale publice s-au înmulțit în ultimele luni, chiar dacă acest rol este abordat diferit față de alte state, unde soțiile șefilor de stat au biografii oficiale.
Gardienii Revoluţiei spun că Iranul poate susține „șase luni de război intens" cu SUA și Israel
Gardienii Revoluției din Iran susțin că armata țării este pregătită să susțină un conflict de lungă durată cu Statele Unite și Israel, estimând că pot menține ritmul actual al operațiunilor pentru „cel puțin șase luni”.
O româncă de 21 de ani, dispărută de o săptămână în Italia. Telefonul ei, găsit pe marginea drumului
Autoritățile italiene continuă căutările pentru o tânără româncă de 21 de ani dispărută în zona Foggia.
Caz neobișnuit după un divorț: judecătorii au respins cererea unui tată de a plăti mai mulți bani fiicei sale
Un ieșean a ajuns în fața instanței cu o solicitare neobișnuită: a cerut să fie obligat prin hotărâre judecătorească să plătească pensie de întreținere pentru fiica sa de 10 ani, în cuantum mai mare decât prevede legea. Judecătorii au refuzat însă să admită cererea, considerând că demersul este lips
8 martie, ziua în care vocile femeilor au devenit imposibil de ignorat. Povestea unei sărbători născute din revoltă și curaj
Ziua Internațională a Femeii, marcată anual pe 8 martie, are rădăcini adânci în mișcările pentru drepturile femeilor din secolul XX. Duminică se împlinesc 51 de ani de când Organizația Națiunilor Unite a stabilit oficial ca această zi să fie dedicată celebrării femeilor din întreaga lume.
Președintele Emiratelor Arabe Unite, în vizită la victimele atacurilor iraniene internate în spital
Președintele Mohamed bin Zayed Al Nahyan a vizitat mai multe persoane rănite în urma atacurilor recente atribuite Iranului, care sunt internate în spitale.
Operațiune eșuată a forțelor speciale israeliene în Liban: 41 de morți în urma căutării rămășițelor unui pilot dispărut în 1986
O incursiune a forțelor speciale israeliene într-un bastion al Hezbollahului din estul Libanului s-a soldat cu zeci de victime.
Trump spune că e „posibil" să trimită trupe terestre americane în Iran, dar ar fi nevoie de un „motiv foarte bun"
Trupe americane terestre ar putea fi trimise la sol în Iran, pe măsură ce războiul continuă, a declarat președintele SUA, Donald Trump, însă a precizat că, pentru acest lucru, ar fi nevoie de un „motiv foarte bun”, potrivit CNN.N.
FCSB caută deja un înlocuitor pentru Elias Charalambous, pregătindu-se pentru schimbarea de pe banca tehnică a echipei.
„A făcut-o din demnitate, jucătorii lui batjocoresc fotbalul!". Gigi Becali a explodat după anunțul demisiei lui Charalambous. A găsit vinovatul
După trei ani și mai multe trofee câștigate cu FCSB, Elias Charalambous a anunțat că își încheie mandatul pe banca tehnică a echipei.
Documente declasificate arată o posibilă conexiune între epidemia de Lyme și experimentele CIA privind armele biologice
Noi afirmații explozive făcute de un biochimist cunoscut au reaprins dezbaterea privind probabilitatea ca cercetările CIA asupra armelor biologice din perioada Războiului Rece să fi contribuit la epidemia actuală de boală Lyme din SUA, relatează Daily Mail.
Una dintre cele mai importante sărbători tradiționale românești se sărbătorește pe 9 martie. Este vorba despre „Cei 40 de Sfinți" sau muncenici, un eveniment deopotrivă creștin și păgân, care marchează trecerea hotarului dintre iarnă și primăvară și debutul anului agricol.
Soldații ucraineni din prima linie, avertismente cu privire la dronele Shahed lansate de Iran în Orientul Mijlociu
Soldații ucraineni care luptă împotriva dronelor Shahed de ani de zile relatează că experiența lor pe câmpul de luptă oferă lecții esențiale pentru apărarea împotriva acestor arme aeriene ieftine, relatează Business Insider.
Mamă și ofițer pe flancul estic al NATO: povestea căpitanului Diana Panait din Poliția Militară
Visul Dianei Panait a fost zborul, dar destinul a așezat-o în fruntea logisticii unei structuri de elită. Într-un interviu pentru „Adevărul”, căpitanul Poliției Militare vorbește despre despre rigoare, misiunea de a fi mamă sub jurământ militar și cum se vede siguranța României.
