VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au al doilea jucător eliminat şi îşi compromit meciul

Primasport.ro, 8 martie 2026 16:20

VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au al doilea jucător eliminat şi îşi compromit meciul

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
16:50
Wolfsburg, echipă aflată în zona retrogradării, se desparte de antrenor cu nouă etape înainte de finalul sezonului Primasport.ro
Wolfsburg, echipă aflată în zona retrogradării, se desparte de antrenor cu nouă etape înainte de finalul sezonului
Acum 30 minute
16:40
Surpriză! Cine este prima variantă de antrenor la FCSB. Gigi Becali îl preferă în detrimentul lui Mirel Rădoi Primasport.ro
Surpriză! Cine este prima variantă de antrenor la FCSB. Gigi Becali îl preferă în detrimentul lui Mirel Rădoi
16:30
După demisia lui Charalambous, Becali a dezvăluit ce a discutat cu Mirel Rădoi pentru a veni la FCSB! Primasport.ro
După demisia lui Charalambous, Becali a dezvăluit ce a discutat cu Mirel Rădoi pentru a veni la FCSB!
16:30
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt 0-2. Totul a mers prost pentru moldoveni, care au avut 3 jucători eliminaţi Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt 0-2. Totul a mers prost pentru moldoveni, care au avut 3 jucători eliminaţi
Acum o oră
16:20
Blocat în Dubai din cauza războiului din Orientul Mijlociu, Daniil Medvedev a povestit despre călătoria sa la turneul de la Indian Wells Primasport.ro
Blocat în Dubai din cauza războiului din Orientul Mijlociu, Daniil Medvedev a povestit despre călătoria sa la turneul de la Indian Wells
16:20
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au al doilea jucător eliminat şi îşi compromit meciul Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au al doilea jucător eliminat şi îşi compromit meciul
16:10
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Chiţu deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Chiţu deschide scorul
16:00
Elena Curtoni a câştigat proba de Super-G de la Val di Fassa Primasport.ro
Elena Curtoni a câştigat proba de Super-G de la Val di Fassa
16:00
Mihăiţă Papară s-a retras din proba de Snowboard Cross de la Jocurile Paralimpice Primasport.ro
Mihăiţă Papară s-a retras din proba de Snowboard Cross de la Jocurile Paralimpice
16:00
Încă un titlu european pentru România la schi-alpinism. Matei Petre, aur şi la Vertical U18 Primasport.ro
Încă un titlu european pentru România la schi-alpinism. Matei Petre, aur şi la Vertical U18
16:00
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au două goluri anulate Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au două goluri anulate
Acum 2 ore
15:50
„Dacă ajunge la +13 puncte, cine să-l mai prindă?” Sneijder anunţă titlul pentru Interul lui Cristi Chivu înainte de derby-ul cu AC Milan Primasport.ro
„Dacă ajunge la +13 puncte, cine să-l mai prindă?” Sneijder anunţă titlul pentru Interul lui Cristi Chivu înainte de derby-ul cu AC Milan
15:40
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bană, eliminat în prelungirile primei reprize Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bană, eliminat în prelungirile primei reprize
15:10
Bomba zilei! Propus la FCSB, Adi Mutu s-a decis şi e gata de revenire: "Şi-a găsit liniştea în familie" Primasport.ro
Bomba zilei! Propus la FCSB, Adi Mutu s-a decis şi e gata de revenire: "Şi-a găsit liniştea în familie"
15:10
VIDEO | Alexandru Maxim a marcat pentru Gaziantep în remiza cu Karagumruk Primasport.ro
VIDEO | Alexandru Maxim a marcat pentru Gaziantep în remiza cu Karagumruk
15:10
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Chiţu Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Chiţu
Acum 4 ore
14:50
A scăpat de suspendare şi este pregătit de play-off! Cristiano Bergoi: „Urmează un turneu de 10 finale” Primasport.ro
A scăpat de suspendare şi este pregătit de play-off! Cristiano Bergoi: „Urmează un turneu de 10 finale”
14:30
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
14:00
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, 1-3! Liderul din Liga 2 le condamă pe gazde la play-out Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, 1-3! Liderul din Liga 2 le condamă pe gazde la play-out
13:50
„Se îngroaşă gluma!” Adrian Mutu avertizează FCSB înainte de startul play-out-ului: „Nu sunt obişnuiţi cu lupta la retrogradare” Primasport.ro
„Se îngroaşă gluma!” Adrian Mutu avertizează FCSB înainte de startul play-out-ului: „Nu sunt obişnuiţi cu lupta la retrogradare”
13:50
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Corvinul preia din nou conducerea Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Corvinul preia din nou conducerea
13:30
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt, de la 14:30, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dorinel Munteanu, faţă-n faţă cu fosta echipă. Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt, de la 14:30, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dorinel Munteanu, faţă-n faţă cu fosta echipă. Echipele de start
13:30
Se destramă FCSB, după ce Pintilii şi Charalambous şi-au dat demisia?! Jucătorul despre care MM Stoica spunea că este "coloana vertebrală a echipei" s-a săturat de Becali şi vrea să plece Primasport.ro
Se destramă FCSB, după ce Pintilii şi Charalambous şi-au dat demisia?! Jucătorul despre care MM Stoica spunea că este "coloana vertebrală a echipei" s-a săturat de Becali şi vrea să plece
13:30
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie mare ratată de gazde Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie mare ratată de gazde
Acum 6 ore
12:40
Ce lovitură! Starul lui Bayern, dorit de Cristi Chivu la Inter Primasport.ro
Ce lovitură! Starul lui Bayern, dorit de Cristi Chivu la Inter
12:40
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mario Bratu deschide scorul cu o execuţie de poveste, iar Grădinaru egalează imediat Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mario Bratu deschide scorul cu o execuţie de poveste, iar Grădinaru egalează imediat
12:30
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, ASTĂZI, de la 12:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mario Bratu deschide scorul cu o execuţie de poveste Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, ASTĂZI, de la 12:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mario Bratu deschide scorul cu o execuţie de poveste
12:20
Lionel Messi a marcat pentru Inter Miami şi se apropie de golul 900 al carierei Primasport.ro
Lionel Messi a marcat pentru Inter Miami şi se apropie de golul 900 al carierei
12:10
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, ASTĂZI, de la 12:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, ASTĂZI, de la 12:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă
11:40
„Ăsta e un lucru important într-o echipă atât de numerică”! Secretul lui Filipe Coelho, dezvăluit de un fost jucător al oltenilor Primasport.ro
„Ăsta e un lucru important într-o echipă atât de numerică”! Secretul lui Filipe Coelho, dezvăluit de un fost jucător al oltenilor
11:20
Surpriză mare! Încă o variantă de antrenor la FCSB: "Nu îl plângeţi voi pe Charalambous" Primasport.ro
Surpriză mare! Încă o variantă de antrenor la FCSB: "Nu îl plângeţi voi pe Charalambous"
Acum 8 ore
10:20
Elias Charalambous şi-a găsit echipă după despărţirea de FCSB! Tehnicianul cipriot va intra la negocieri Primasport.ro
Elias Charalambous şi-a găsit echipă după despărţirea de FCSB! Tehnicianul cipriot va intra la negocieri
10:20
„A arătat că e capabil să câştige campionatul!” Numele propus de Basarab Panduru după demisiile lui Charalambous şi Pintilii | EXCLUSIV Primasport.ro
„A arătat că e capabil să câştige campionatul!” Numele propus de Basarab Panduru după demisiile lui Charalambous şi Pintilii | EXCLUSIV
10:00
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, ASTĂZI, de la 12:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel de foc în Valea Domanului Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, ASTĂZI, de la 12:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel de foc în Valea Domanului
10:00
VIDEO | FC Argeş - Unirea Slobozia, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii vor să încheie sezonul regular cu o victorie Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Unirea Slobozia, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii vor să încheie sezonul regular cu o victorie
09:50
”Dublă” Mercedes la Grand Prix-ul Australiei. George Russell s-a impus la Melbourne, urmat de Kimi Antonelli Primasport.ro
”Dublă” Mercedes la Grand Prix-ul Australiei. George Russell s-a impus la Melbourne, urmat de Kimi Antonelli
09:40
MM Stoica, după Charalambous şi Pintilii?! Gigi Becali i-a decis viitorul imediat după ruşinea cu U Cluj: "N-am să uit niciodată” Primasport.ro
MM Stoica, după Charalambous şi Pintilii?! Gigi Becali i-a decis viitorul imediat după ruşinea cu U Cluj: "N-am să uit niciodată”
09:40
Pe cine consideră Vali Creţu vinovaţi de criza de la FCSB: „Să vină cineva să ne scoată din starea asta” Primasport.ro
Pe cine consideră Vali Creţu vinovaţi de criza de la FCSB: „Să vină cineva să ne scoată din starea asta”
09:40
Ce a făcut Louis Munteanu chiar sub ochii lui Messi. Românul, martor la un record istoric Primasport.ro
Ce a făcut Louis Munteanu chiar sub ochii lui Messi. Românul, martor la un record istoric
09:20
E gata! Gigi Becali plăteşte 2.000.000 € pentru un alt mijlocaş, după ce Ofri Arad a intrat pe lista neagră: "Nu i-am spus lui MM?" Primasport.ro
E gata! Gigi Becali plăteşte 2.000.000 € pentru un alt mijlocaş, după ce Ofri Arad a intrat pe lista neagră: "Nu i-am spus lui MM?"
09:10
VIDEO | Oţelul Galaţi – Hermannstadt, ASTĂZI, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dorinel Munteanu, faţă-n faţă cu fosta echipă Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Hermannstadt, ASTĂZI, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dorinel Munteanu, faţă-n faţă cu fosta echipă
09:10
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby în fruntea clasamentului Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby în fruntea clasamentului
Acum 24 ore
00:10
VIDEO | Athletic Bilbao - Barcelona 0-1. Lamine Yamal, din nou providenţial Primasport.ro
VIDEO | Athletic Bilbao - Barcelona 0-1. Lamine Yamal, din nou providenţial
7 martie 2026
23:50
VIDEO | Juventus - Pisa 4-0. Eşec dur suferit de Marius Marin Primasport.ro
VIDEO | Juventus - Pisa 4-0. Eşec dur suferit de Marius Marin
23:30
”El va fi în staff”. Gigi Becali a rezolvat deja aducerea unui nume cu greutate la FCSB Primasport.ro
”El va fi în staff”. Gigi Becali a rezolvat deja aducerea unui nume cu greutate la FCSB
23:10
Şi-au semnat sentinţa după meciul cu "U" Cluj! Gigi Becali a anunţat jucătorii pe care îi dă afară de la FCSB: "Nu am nevoie. Pleacă, bă!" | EXCLUSIV Primasport.ro
Şi-au semnat sentinţa după meciul cu "U" Cluj! Gigi Becali a anunţat jucătorii pe care îi dă afară de la FCSB: "Nu am nevoie. Pleacă, bă!" | EXCLUSIV
23:10
”În vestiar nu a intrat”. Florin Tănase, surprins de demisia lui Elias Charalambous Primasport.ro
”În vestiar nu a intrat”. Florin Tănase, surprins de demisia lui Elias Charalambous
23:10
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali a anunţat pe cine vrea antrenor în locul lui Elias Charalambous. ”Sever, aşa vreau eu” Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali a anunţat pe cine vrea antrenor în locul lui Elias Charalambous. ”Sever, aşa vreau eu”
23:00
Cebotaru îl suplineşte magistral pe Bergodi. ”Am vorbit cu el la telefon, e foarte mândru” Primasport.ro
Cebotaru îl suplineşte magistral pe Bergodi. ”Am vorbit cu el la telefon, e foarte mândru”
23:00
Şoc după şoc la FCSB! După Charalambous, încă un nume greu din vestiarul campioanei şi-a anunţat plecarea: "Pare că e un soi de sfârşit de lume" Primasport.ro
Şoc după şoc la FCSB! După Charalambous, încă un nume greu din vestiarul campioanei şi-a anunţat plecarea: "Pare că e un soi de sfârşit de lume"
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.