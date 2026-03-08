Cum te protejezi de scumpirea benzinei în trei pași simpli
Impact.ro, 8 martie 2026 16:20
Pentru a ne proteja de scumpirea benzinei la pompă, scumpire ce nu pare a avea precedent sub perspectiva amplorii, există de mai mult timp în spațiul public o soluție cu trei pași simpli. Deși soluția,
• • •
Acum 30 minute
16:40
A fost ales noul lider suprem al Iranului, dar numele lui e ținut la secret. Nu din cauza GDPR, ci din cauza unor rachete SUA # Impact.ro
Adunarea Experților din Iran a anunțat că a ales noul lider suprem care îi va succeda lui Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în urma unor atacuri aeriene atribuite Israelului și Statelor Unite..Singurul detaliu care
Acum o oră
16:20
Impact.ro, 8 martie 2026 16:20
Cum te protejezi de scumpirea benzinei în trei pași simpli
Acum 4 ore
14:30
Mircea Radu reia emisiunea „Din dragoste”. Doar că acum ar trebui să se numească „Din interes”. Alte vremuri # Impact.ro
Mircea Radu a postat un clip în care apare urcându-se în celebra caravană a emisiunii „Din dragoste". Mesajul cu care și-a însoțit clipul a fost simplu: „Abia aștept". De aici, nu se poate înțelege altceva
13:30
Statul dă bani și dacă muncești, nu doar dacă nu muncești: 27.000 de lei de la stat pentru tinerii aflați la primul job # Impact.ro
Guvernul a decis să încurajeze munca într-un mod revoluționar: cu bani. Printr-o ordonanță de urgență, tinerii care nu lucrează și nu sunt la școală – categoria celebră NEET – pot primi până la 27.000 de
Acum 6 ore
12:20
Sindicatele profesorilor vor să boicoteze simulările. Oricum, pentru culesul de sparanghel nu e nevoie de simulare # Impact.ro
Sindicatele din Educație amenință că vor boicota simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat. Cu o săptămână înainte de teste, profesorii încă votează dacă participă sau nu. Liderii din Federația Spiru Haret spun că majoritatea membrilor
11:20
Gigi Becali anunță principalul obiectiv al FCSB: evitarea retrogradării. La anul ar putea să strige „Aduceți echipe în Liga 2!” # Impact.ro
Într-o nouă și hotărâtă intervenție telefonică la un post de televiziune, intervenție ce a avut loc în plină perioadă de retragere din viața publică, Gigi Becali a recunoscut că acum se gândește doar la cum
Acum 12 ore
06:30
Rapid – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 30-a din campionatul României, este programat, duminică, 8 martie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport
06:10
Oţelul Galaţi – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 30-a din campionatul României, este programat, duminică, 8 martie 2026, de la ora 14:30, pe Stadionul Oţelul din Galaţi, şi va fi transmis în direct de
06:10
FC Argeş – Unirea Slobozia, meci contând pentru etapa a 30-a din campionatul României, este programat, duminică, 8 martie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, şi va fi transmis în direct
Acum 24 ore
01:30
Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB. Acum, Becali va fi și antrenor secund, nu doar principal # Impact.ro
După înfrângerea surprinzătoare cu FC Universitatea Cluj, scor 1–3, antrenorul Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB. Reacția patronului Gigi Becali a venit imediat: „Foarte bine a făcut. Nu mai poate. Demnitate." Practic, omul
7 martie 2026
23:00
Litrul de benzină s-a scumpit cu 28 de bani după prima săptămână de război. Vizionarul ministru al Energiei știa că se va scumpi cu doar 3–5 bani # Impact.ro
După prima săptămână de conflict, litrul de benzină s-a scumpit cu aproximativ 28 de bani. Tradus pe înțelesul șoferilor: un plin costă cam cu 15-20 de lei mai mult. Nu pare mult, dar dacă mai
22:40
„Locurile goale” din avionul în care nu a fost lăsată fiica lui Victor Ponta erau de fapt ocupate de cetățeni străini. Urmează noi valuri de naționalism la televiziuni # Impact.ro
Scandalul avionului în care nu a prins loc fiica lui Victor Ponta a primit o explicație oficială de la Ministerul Afacerilor Externe al României: locurile nu erau goale. Doar că erau ocupate de alți europeni.
17:50
După ce Iranul a închis robinetul la Ormuz, americanii au început să se uite mai cu atenție la ruși: se pare că petrolul de la Moscova ar putea să scape de sancțiuni. Secretarul Trezoreriei SUA,
Ieri
14:30
Nicușor Dan a numit-o pe Mirabela Grădinaru „Prima doamnă”. Și uite așa mai scapă un an de însurătoare. Smart! # Impact.ro
Într-o conferință de presă susținută la Varșovia, președintele Nicușor Dan a vorbit despre proiectele sociale în care este implicată partenera sa, Mirabela Grădinaru, și a numit-o direct „Prima doamnă". Momentul a fost interesant, pentru că,
12:20
Nicușor Dan crede că jumătate din prețul benzinei e petrolul și jumătate sunt taxele și accizele. În realitate, „jumătatea” de taxe și accize e de 70% # Impact.ro
Președintele Nicușor Dan a explicat recent cum se formează prețul benzinei: jumătate ar fi costul petrolului rafinat, iar cealaltă jumătate ar fi taxe și accize. O explicație simplă, rotundă și ușor de ținut minte. Doar
11:00
Injecțiile de slăbit sunt tot mai căutate, deși te ajută să pierzi nu atât kilogramele cât banii # Impact.ro
Tot mai mulți oameni apelează la injecții pentru slăbit precum, tratamente care pot costa până la 400 de dolari pe lună. De slăbit slăbești rapid, dar mai ales la portofel. Potrivit unor cercetări publicate în
09:10
FCSB – U Cluj, meci contând pentru etapa a 30-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 7 martie 2026, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de
09:00
Botoşani – Petrolul Ploieşti, meci contând pentru etapa a 30-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 7 martie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal din Botoşani, şi va fi transmis în direct de
6 martie 2026
21:30
Suspendarea permisului pentru amenzi neplătite, contestată la CCR de Avocatul Poporului care nu are bani de amenzi, dar are de benzină # Impact.ro
Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituțională ordonanța prin care Guvernul vrea să suspende permisul șoferilor care nu își plătesc amenzile. Instituția susține că măsura e neclară și prea dură, fiind practic o „pedeapsă civilă
18:30
Încă un an de plafonare a prețului la gaze, dar nu pentru că Gaza vine de la gaze, ci dimpotrivă # Impact.ro
Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis să mai țină un an capacul pe prețul gazelor pentru populație: gazele rămân plafonate până în 2027, ca să nu explodeze facturile înainte să explodeze altceva. Premierul a
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
După ce domnul Bolojan a venit cu soluția „Asta e, o să vedem cum ne descurcăm", iată că acum e rândul lui Donald Trump să își prezinte public soluția la creșterea alarmantă a prețului benzinei:
12:10
Victor Ponta plătește mult ca fiica lui să facă facultatea în Emirate, dar ar fi frumos ca măcar pentru doctorat să o aducă în țară # Impact.ro
Site-ul defapt.ro scrie că universitatea pe care dorește să o urmeze fiica domnului Victor Ponta în Emiratele Arabe Unite percepe o taxă de aproape 70.000 de dolari pe an. E o suma mare – dar
11:20
Trump a vorbit despre atacul din Iran în compania lui Messi. Dar are sens, fiindcă Messi e atacant # Impact.ro
Președintele Donald Trump a primit la Casa Albă delegația lui Inter Miami CF și pe marele Lionel Messi, după succesul din MLS Cup. După ce a întrebat cine e mai bun între Pelé și Messi
10:40
Mihaela Bilic, doctorul nutriționist al siluetei neamului, pretinde că ar trebui să bem minimum 3 cafele pe zi # Impact.ro
Doctorul nutriționist Mihaela Bilic.a susținut la un podcast tematic teoria că, pentru a vorbi cu adevărat despre beneficii, ar trebui să bem minimum trei cafele pe zi. Ba chiar dă exemplul țărilor nordice, unde oamenii,
10:20
Negoiță a pus camere de supraveghere lângă pubelele de gunoi ca să îi prindă pe cei care aruncă pe lângă. Să golească pubelele era mai complicat # Impact.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a trecut la tehnologie de ultimă generație: camere de supraveghere lângă pubelele de gunoi. Scopul este să fie identificați cetățenii care aruncă gunoiul lângă pubelă, nu în pubelă. Nu este
09:50
După ce a rezolvat rapid și elegant câteva treburi prin lume, Donald Trump a lăsat să se înțeleagă că următoarea oprire ar putea fi Cuba. Liderul american a spus că vrea să termine mai întâi
08:30
Metaloglobus – UTA Arad, meci contând pentru etapa a 30-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 7 martie 2026, de la ora 14:30, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct
08:20
Csikszereda – Farul Constanţa, meci contând pentru etapa a 30-a din campionatul României, este programat, vineri, 6 martie 2026, de la ora 19:30, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, şi va fi transmis în direct
01:10
Nicușor Dan, primit cu onoruri militare de Karol Nawroki, cel care ocupă postul de președinte al Poloniei în locul președintelui ales George Simion # Impact.ro
Un aspect mai puțin dezbătut al vizitei lui Nicușor Dan la Varșovia este cel legat de legitimitate. Ambii președinți, și cel al României, și cel al Poloniei, sunt considerați nelegitimi în cercurile suveraniste. Nicușor Dan,
5 martie 2026
21:40
Recent, domnul Victor Ponta a trecut printr-un moment important al vieții: divorțul de doamna Daciana Sârbu. Acest divorț este un moment important în viața domnului Ponta deoarece, în urma lui, domnul Ponta a rămas cu
21:10
În orașele mari ale României, un loc de veci costă între 5.000 și 15.000 de lei. Pentru Monaco și Dubai încă nu au apărut oferte # Impact.ro
Piața imobiliară din România merge bine chiar și după moarte. În orașele mari, precum București, un loc de veci costă între 5.000 și 15.000 de lei, iar în orașele mai mici sau în cimitirele periferice
20:40
România are propriul război: războiul pilelor de Dubai la urcarea în avion și la coborârea din avion # Impact.ro
Conflictul se extinde pe aeroportul din Dubai, România intervenind direct cu arma la care excelează: pila. E scandal că cineva a fost coborât din avionul de repatriere printr-o intervenție la consulat, după ce aceeași persoană,
16:50
Interviu exclusiv cu dirijorul Frédéric Chaslin, „pedepsit” de Filarmonica George Enescu pentru că a vorbit de muzică cu Epstein # Impact.ro
„Nu cred că Bach, Mozart sau Beethoven au încercat să controleze moralitatea sau viața privată a principilor care le asigurau existența." Afacerea Epstein are repercusiuni și în România, în sensul că un concert din 2027
16:40
Marele ayatollah al Iranului care ieri emisese fatwa pentru vărsarea sângelui lui Donald Trump ar fi plecat astăzi dintre noi. Cam grăbit! # Impact.ro
Lucrurile se mișcă foarte repede în Orientul Mijlociu. Ieri, marele ayatollah Abdollah Javadi Amoli ar fi emis o fatwa pentru vărsarea sângelui lui Donald Trump, iar astăzi apar deja rapoarte că ar fi fost eliminat
16:30
Un camion de transport lemne a fost filmat pe autostradă transportând butuci, iar pe butuci un SUV. SUV cu numărul unui județ renumit pentru actele de despădurire: Suceava. Desigur că se pune întrebarea de când
14:40
Până și Monica Tatoiu, care deține o pensie de peste 20.000 de lei și cunoștințe în toate domeniile, își ia haine de la sh # Impact.ro
Românii au primit o nouă lecție de economie practică de la Monica Tatoiu: chiar dacă ai o pensie de peste 20.000 de lei, tot e bine să mai treci din când în când pe la
13:10
Premierul Bolojan ne-a explicat cum ne poate proteja de creșterea prețurilor la benzină: nu poate. N’are! # Impact.ro
Întrebat dacă românii trebuie să se pregătească pentru benzină mai scumpă, premierul Ilie Bolojan a oferit o explicație foarte clară și foarte liniștitoare: depinde de petrol, de război, de strâmtoare și, în general, de univers.
11:40
Americanii au cheltuit un miliard de dolari doar pentru prima zi a războiului din Iran. Scump rău! Prima zi ar trebui să fie gratis, ca să te convingă să rămâi # Impact.ro
Administrația condusă de Donald Trump ar fi cheltuit peste un miliard de dolari doar pentru prima zi a conflictului cu Iran, potrivit estimărilor din presa internațională. În sumă intră pregătirile pentru loviturile începute pe 28
11:10
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, spune că ideea ca Europa să intre sub umbrela nucleară a Franței este „extrem de riscantă". Potrivit lui, dacă statele europene ar accepta protecția Parisului, ar însemna practic că
09:30
Putin, original ca de obicei: amenință Europa că îi taie gazele. Bine că nu îi deschide și geamul de la etaj # Impact.ro
Președintele rus Vladimir Putin a avertizat că Rusia ar putea opri livrările de gaze către Europa, în contextul exploziei prețurilor la energie provocate de tensiunile din Orientul Mijlociu. „Acum se deschid alte piețe. Poate că
08:10
Tottenham – Crystal Palace, meci contând pentru etapa a 29-a din campionatul Angliei, este programat, joi, 5 martie 2026, de la ora 22:00, pe Tottenham Hotspur Stadium din Londra, şi va fi transmis în direct
08:00
Dinamo – Metalul Buzău, meci contând pentru sferturile de finală din Cupa României, este programat, joi, 5 martie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Arcul de Triumf, şi va fi transmis în direct de
4 martie 2026
23:30
România nu e printre cele mai sigure țări în caz de război. Iar la prețuri, nici în caz de pace # Impact.ro
Topul celor mai sigure țări europene în caz de război arată că România e mai degrabă pe poziția „de e pace, de-i război, las' că merge și așa". Experții amintesc că suntem în NATO, adică
19:30
O rachetă iraniană a căzut pe o pășune din Siria. La noi era deja la fier vechi, nu mai apucau televiziunile să o filmeze # Impact.ro
O rachetă balistică iraniană a aterizat spectaculos pe o pășune de oi din Siria. A explodat la impact, dar, din fericire, nu era nimeni prin zonă. Doar niște oi, care probabil au decis că nu
19:10
Franța vrea România sub umbrela armelor ei nucleare, dar și România poate primi Franța sub umbrela laserului ei dacic # Impact.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, spune că România a fost invitată de Emmanuel Macron sub „umbrela" nucleară a Franța. Adică să avem și noi arme nucleare pe teritoriul țării. Nu ale noastre, ale francezilor, dar
18:40
Becali, declarații sub influența tămâiei: „La anul, vom fi campioni după primele 10-15 etape” # Impact.ro
Gigi Becali, cel
17:50
Litrul de carburant a sărit de 2 euro în Germania. Bătrânica cu Golful pe care îl scoate doar duminica la biserică nu e afectată # Impact.ro
În Germania, motorina a trecut de 2 euro litrul. La banii ăștia, mașina nu consumă doar carburant, consumă și emoțional. Tensiunile din Iran și blocajele din Strâmtoarea Ormuz au făcut ca nemții să bage in […] The post Litrul de carburant a sărit de 2 euro în Germania. Bătrânica cu Golful pe care îl scoate doar duminica la biserică nu e afectată appeared first on IMPACT.ro.
16:10
Ministerul Educației primește în 2026 un buget de 57 de miliarde de lei, în scădere față de cele 60 de miliarde din 2025. O diferență de doar 3 miliarde – adică exact cât să mai […] The post Bugetul Educației pe 2026, mai mic decât în 2025. Pardon, „m-ai mic” appeared first on IMPACT.ro.
13:20
Oracolul imobiliar de la Bălcești profețește că prețurile apartamentelor din Dubai se vor prăbuși cu 70% # Impact.ro
Profeție cu puternic impact emoțional pentru Bianca Drăgușanu, Anamaria Prodan, Brigitte Pastramă și alți investitori de soi în imobiliarele de la Dubai. Domnul Dumitru Dragomir, profet și milionar din imobiliare, a profețit la emisiunea lui […] The post Oracolul imobiliar de la Bălcești profețește că prețurile apartamentelor din Dubai se vor prăbuși cu 70% appeared first on IMPACT.ro.
13:00
Bucureștenii cred că au apărut cobrele la ei în oraș, dar de fapt sunt doar liniile de tramvai sărite de pe fix și înălțate ca un șarpe căruia îi cântă un fluier. Nu e nimic […] The post Nu, aceea nu este o cobră ieșiră din linia de tramvai. Aceea este o capcană de BMW appeared first on IMPACT.ro.
