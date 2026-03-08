SUA afirmă că nu vizează nicio infrastructură energetică iraniană
8 martie 2026
Statele Unite nu intenţionează să atace infrastructura energetică iraniană, în cadrul ofensivei americano-israeliene împotriva Republicii Islamice, a declarat duminică secretarul american al Energiei, Chris Wright
Zelenski: and #8221;Experţii ucraineni în drone vor fi în Orientul Mijlociu, săptămâna viitoare and #8221; # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că experţi ucraineni vor fi în Orientul Mijlociu and #8222;săptămâna viitoare and #8221; pentru a-şi oferi expertiza în lupta împotriva dronelor iraniene
MAE: 183 de cetăţeni români vor reveni din Qatar prin intermediul unui zbor de repatriere asistată # Bursa
Ministerul de Externe anunţă, duminică, revenirea în România a 183 de cetăţeni români din Qatar, prin intermediul unui zbor de repatriere asistată pe ruta Riad-Bucureşti. Cetăţenii au fost transferaţi pe cale rutieră pe ruta Doha-Riad, cu 4 autocare însoţite de o echipă consulară din cadrul misiunii diplomatice de la Doha
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat ca and #8222;sunetul bombelor să înceteze and #8221; în Orientul Mijlociu şi ca and #8222;să se deschidă un spaţiu pentru dialog and #8221;, adresându-se credincioşilor adunaţi în Piaţa Sfântul Petru din Roma în a noua zi a atacurilor israeliano-americane împotriva Iranului
Emiratele Arabe Unite şi Kuweitul au început să îşi diminueze producţia de petrol, pe fondul perturbărilor majore provocate de închiderea aproape totală a Strâmtorii Ormuz, situaţie care afectează fluxurile energetice globale şi tensionează pieţele de profil
Novak Djokovici: and #8221;Unul dintre obiectivele pe termen lung este să ajung la Jocurile Olimpice din 2028 and #8221; # Bursa
Novak Djokovici a declarat că, chiar şi la 38 de ani, are încă obiective pe termen lung şi este dornic să-şi apere titlul olimpic de la Paris la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028
Donald Trump: and #8222;Giorgia Meloni întotdeauna încearcă să ajute, este o mare lideră and #8221; # Bursa
Donald Trump a lăudat-o pe Giorgia Meloni, prim-ministrul italian, şi a declarat că aceasta este dispusă să ajute Statele Unite şi Israelul în războiul lor cu Iranul
Britanicul George Russell (Mercedes), plecat din pole-position, a câştigat, duminică, Marele Premiu al Australiei, prima etapă a sezonului 2026 din Formula 1
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea bască Athletic Bilbao, în etapa a 27-a din La Liga
Echipa italiană Juventus Torino a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia Pisa, în etapa a 28-a din Serie A
Echipa germană Borussia Dortmund a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia FC Koln, în etapa a 25-a din Bundesliga
Formaţia Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 30-a din Superligă, ultima a sezonului regulat
Ministerul iranian al Sănătăţii: Atacurile aeriene americane şi israeliene au provocat moartea a 200 de copii # Bursa
Loviturile aeriene lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului au provocat moartea a aproximativ 200 de copii cu vârste sub 12 ani şi a circa 200 de femei de la începutul conflictului, la 28 februarie, potrivit lui Hossein Kermanpour, purtător de cuvânt al Ministerului iranian al Sănătăţii
Adunarea Experţilor din Iran a desemnat un nou Lider Suprem, care urmează să-i succeadă ayatollahului Ali Khamenei, ucis la 28 februarie în urma unor lovituri aeriene atribuite Israelului şi Statelor Unite
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 47,22%, în ianuarie 2026, până la 5.403, faţă de 3.670 în luna ianuarie 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Transportul aerian de pasageri a crescut cu 9,5%, în 2025 comparativ cu anul anterior, ajungând la 28.477.600 pasageri, de la 26.000.800 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică
Armata israeliană îl va viza pe succesorul conducătorului iranian ucis, ayatollahul Ali Khamenei, şi pe cei implicaţi în alegerea liderului, a avertizat duminică
Mai multe ţări din Golful Persic au raportat lovituri aeriene şi interceptări în primele ore ale dimineţii de duminică, potrivit unor mesaje publicate pe reţelele sociale de conturi guvernamentale din regiune
Uniunea Europeană examinează posibilitatea reducerii taxelor energetice, a tarifelor de reţea şi a costurilor legate de emisiile de carbon, pentru a diminua presiunea asupra industriei afectate de preţurile ridicate ale energiei
Companiile energetice din India au majorat pentru prima dată în aproximativ un an preţurile gazului petrolier lichefiat (GPL), utilizat în principal pentru gătit, pe fondul creşterii cotaţiilor globale după ce războiul dintre SUA şi Iran a perturbat aprovizionarea din Orientul Mijlociu
Ministerul Comerţului din China a avertizat sâmbătă asupra riscului unei noi crize globale în lanţul de aprovizionare cu semiconductori, din cauza and #8221;noilor conflicte and #8221; dintre producătorul olandez de cipuri Nexperia şi subsidiara sa din China
Gardienii Revoluţiei Iraniene anunţă că sunt capabili să facă faţă la and #8221;cel puţin şase luni de război intens and #8221; # Bursa
Gardienii Revoluţiei Iraniene au afirmat, duminică dimineaţă, că pot face faţă la and #8222;cel puţin şase luni de război intens and #8221; împotriva Statelor Unite şi Israelului şi că au lovit deja peste 200 de ţinte americane şi israeliene în regiune
Trump: and #8221;Trupele terestre americane ar putea fi trimise în Iran, dar nu fără un motiv bun and #8221; # Bursa
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că trupe americane ar putea fi trimise la sol în Iran, pe măsură ce războiul continuă, dar ar fi nevoie de un and #8222;motiv foarte bun and #8221;
Armata israeliană (IDF) a început un nou val de lovituri împotriva infrastructurii Hezbollah din Beirut, a anunţat armata sâmbătă seară, adăugând separat că a distrus lansatorul de rachete folosit pentru a ţinti comunităţi din Galileea
Fostul premier Marcel Ciolacu compară felul în care a intervenit, în noiembrie 2023, pentru repatrierea a 93 de cetăţeni români din Gaza şi, în 2024, pentru aducerea în ţară din Dubai a unui grup de 20 de copii români cu doi însoţitori cu modul în care autorităţile de la Bucureşti intervin acum pentru a-i ajuta pe românii blocaţi în Orientul Mijlociu să revină acasă
Kuwait Petroleum Corporation a început sâmbătă să reducă producţia de petrol şi a declarat forţă majoră, în contextul în care războiul dintre Statele Unite şi Iran a blocat transporturile energetice din Orientul Mijlociu pentru a opta zi consecutiv
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a transmis sâmbătă liderului ucrainean Volodimir Zelenski că nu îl poate intimida, el cerându-i acestuia să înceteze cu 'ameninţările şi şantajul and #8221;
Ilie Bolojan: and #8221;Se lucrează la organizarea unor zboruri pentru românii aflaţi în Orientul Mijlociu and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că se lucrează la organizarea unor noi zboruri pentru ca românii aflaţi în Orientul Mijlociu să poată reveni în ţară, arătând că la începutul săptămânii viitoare sunt programate două curse prin Oman, iar autorităţile din Emiratele Arabe Unite au confirmat creşterea numărului de zboruri comerciale spre Bucureşti, în funcţie de condiţiile de securitate
Ministerul britanic al Apărării a anunţat sâmbătă, printr-un mesaj publicat pe platforma X, că forţele armate ale Statelor Unite au început să folosească baze militare din Regatul Unit pentru and #8222;operaţiuni defensive specifice menite să împiedice Iranul să lanseze rachete în regiune and #8221;, situaţie care ar putea pune în pericol viaţa unor cetăţeni britanici
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a acuzat sâmbătă Statele Unite de atacul asupra unei uzine de desalinizare de pe o insulă din Golf, dând vina pe aceasta pentru stabilirea unui and #8222;precedent and #8221;
Bogdan Ivan: and #8221;Este extrem de important pentru noi ca preţurile carburanţilor să nu ajungă la două cifre and #8221; # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, la Bistriţa, că este 'extrem de important' ca în România preţul carburanţilor să nu ajungă la două cifre, motiv pentru care în momentul de faţă se lucrează la cinci scenarii care să prevină o astfel de situaţie
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în ianuarie 2026 a fost de 2.046, în creştere cu 19,93% comparativ cu prima lună din anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat sâmbătă că Libanul riscă să and #8222;plătească preţul and #8221; pentru faptul că nu a reuşit să dezarmeze Hezbollah, organizaţia militantă susţinută de Iran care exercită o influenţă majoră în sudul ţării
Infracţionalitatea în ansamblu la nivel naţional a înregistrat, în anul 2025, o scădere de 11% faţă de anul 2024, situându-se sub media ultimilor zece ani, a anunţat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu ocazia prezentării bilanţului activităţii MAI pe anul trecut
Preşedintele Statelor Unite a declarat sâmbătă că Iranul va fi supus unor lovituri and #8222;extrem de puternice and #8221; în cursul zilei
Aviaţia israeliană a declanşat sâmbătă un nou val de bombardamente descrise drept and #8222;masive and #8221; asupra unor infrastructuri ale regimului iranian din Teheran şi Isfahan, au anunţat Forţele de Apărare ale Israelului (IDF)
Ministerul de Interne anunţă, sâmbătă, demararea procedurilor de redimensionare a schemelor de personal din prefecturi, decizia fiind luată, între altele, în funcţie de mărimea judeţului şi de numărul de acte pe care instituţia trebuie să le verifice
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că în prezent PSD face parte din actuala coaliţie de guvernare, dar că există şi o oarecare rezistenţă, având în vedere declaraţiile publice
Diana Buzoianu: and #8221;România şi Republica Moldova plantează împreună o pădure and #8221; # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, sâmbătă, un parteneriat între Ministerul Mediului din România şi cel din Republica Moldova, urmând a fi plantată o pădure comună la Vama Sculeni, de-a lungul ambelor maluri ale râului Prut. Un eveniment comun va avea loc în 14 martie
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, în perioada 2-6 martie, controale la nivel naţional, în cadrul cărora au fost verificaţi peste 1.700 de operatori economici
Oana Ţoiu: and #8221;Cetăţenii români aflaţi în Orientul Mijlociu trebuie să aibă acces la aceeaşi informaţie şi tratament egal and #8221; # Bursa
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că românii aflaţi în zona conflictului din Orientul Mijlociu trebuie să beneficieze de aceleaşi informaţii şi de tratament egal din partea autorităţilor române
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat sâmbătă că ţara sa nu va capitula în faţa presiunilor militare, în contextul în care Israelul a anunţat o nouă ofensivă aeriană de amploare, la care au participat aproximativ 80 de avioane de luptă şi care ar fi provocat incendii la unul dintre principalele aeroporturi din Teheran
Compania aeriană Emirates a anunţat sâmbătă dimineaţă, printr-o postare pe platforma X, suspendarea tuturor zborurilor către şi dinspre Dubai and #8222;până la noi ordine and #8221;
Los Angeles Times: Departamentul american de Justiţie a publicat dosarele Epstein în care Trump este acuzat de viol # Bursa
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a publicat joi documente suplimentare din dosarul Jeffrey Epstein, care includ acuzaţii neconfirmate formulate de o femeie împotriva preşedintelui Donald Trump. Instituţia a precizat că aceste materiale au fost omise din greşeală în cadrul unei revizuiri anterioare
Alexandru Nazare: and #8221;Moody and #39;s reconfirmă stabilitatea financiară a României and #8221; # Bursa
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat sâmbătă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că cea mai recentă evaluare realizată de agenţia de rating Moody and #39;s confirmă stabilitatea financiară a României şi perspectivele favorabile de creştere economică pe termen mediu
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat sâmbătă că Iranul nu va mai lansa atacuri împotriva statelor din Golful Persic, cu excepţia situaţiei în care aceste ţări ar deveni puncte de plecare pentru lovituri împotriva teritoriului iranian
Ministerul Apărării saudit a anunţat sâmbătă că a distrus trei rachete balistice care se îndreptau spre Baza Aeriană Prince Sultan, care adăposteşte personal militar american, precum şi un total de 17 drone deasupra câmpului petrolier Shaybah din sud-estul Arabiei Saudite
Armata israeliană a anunţat că peste 80 de avioane de vânătoare au efectuat, sâmbătă, o serie de atacuri aeriene împotriva unor obiective militare iraniene, lansatoare de rachete şi alte ţinte din Teheran şi din centrul Iranului
Qatarul a anunţat reluarea zborurilor limitate pentru prima dată de la începutul războiului, în urmă cu o săptămână
