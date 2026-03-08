Ministrul energiei din Qatar a estimat că prețul petrolului ar putea ajunge la 150 de dolari pe baril

19:30

Președintele Emiratelor Arabe Unite a declarat că națiunea sa se află în vreme de război, dar este bine și le-a transmis dușmanilor săi că nu este o pradă ușoară, acestea fiind primele sale comentarii publice de când Iranul a lansat rachete asupra vecinului său din Golf, în contextul atacurilor americano-israeliene. „EAU are pielea groasă și […]