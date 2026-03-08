Beneficiile miraculoase mai puțin știute ale shot-ului de ghimbir. Poate fi preparat ușor, acasă
8 martie 2026
Beneficiile pentru sănătate ale shot-urilor cu ghimbir pot include reducerea inflamației, calmarea indigestiei și susținerea imunității. Totuși, trebuie acordată atenție conținutului de zahăr atunci când sunt cumpărate sau preparate. Shot-urile cu ghimbir, băuturi realizate din cantități concentrate de rădăcină de ghimbir (Zingiber officinale), sunt considerate utile pentru prevenirea îmbolnăvirilor și pentru întărirea sistemului imunitar. Deși […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache" începe luni, 9 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
După criza financiară din 2008 și pandemia din 2020, generația milenială se confruntă cu a treia mare provocare globală: scumpirea petrolului
Anxietatea milenialilor este în creștere după ce SUA și Israel au atacat Iranul, rezultând un război la scară regională care a dus la scumpirea petrolului. După înregistrarea celor mai mari turbulențe globale pe piața energetică de la crizele petroliere dintre anii 1973 și 1979, milenialii își exprimă nemulțumirile constant prin meme-uri postate pe platformele de […]
Cum îți poți afla istoricul amenzilor și numărul de puncte de penalizare. Serviciul a fost pus la dispoziția șoferilor
Șoferii pot verifica online starea dreptului de a conduce, istoricul amenzilor și numărul punctelor de penalizare, tot ce trebuie să facă este să acceseze platforma digitală a Ministerului Afacerilor Interne, în secțiunea „Istoric de sancțiuni la regimul circulației” și vei fi îndrumat pas cu pas. Serviciul este disponibil de pe 6 martie Pe 6 martie, […]
În premieră, în Polonia, Nicușor Dan s-a referit la Mirabela Grădinaru ca la "Prima Doamnă". România nu are o astfel de instituție, cei doi nici măcar nu sunt căsătoriți. Gândul a mai scris în trecut despre "metoda concubinajul", noul trend în politica românească. Ce ascunde ea
Premieră absolută în diplomația românească. Aflat în vizită oficială la Varșovia, Nicușor Dan a forțat protocolul și a numit-o pe partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, „Prima Doamnă”. Deși România nu are oficial această instituție, iar cei doi nici măcar nu sunt căsătoriți, termenul de „Primă Doamnă” a fost folosit oficial inclusiv pe pagina de […]
George Russell a câștigat Marele Premiu al Australiei, prima cursă din sezonul acesta de Formula 1. Kimi Antonelli a fost pe locul doi și Charles Leclerc a încheiat pe locul trei, iar Max Verstappen, pilot Red Bull, a avut cel mai bun timp al cursei, 1:22.091 în turul 43. Oscar Piastri, favoritul fanilor locali, nu […]
Fermierii anunță dezastrul din agricultură din cauza prețului la carburant. Producătorii de legume spun că la vară va fi producție mai scumpă
Agricultorii români spun că prețurile crescute la carburanți vor conduce la o situație foarte dificilă la vară, când producția va fi mai puțină și mai scumpă. Unul dintre cei mai mari fermieri din țara noastră spune că mulți agricultori își vor închide afacerile pe minus în acest an. Constantin Iancu, din Dolj, cultivă peste 2.500 […]
Alimentul la care românii nu vor să renunţe ușor, deși a ajuns aproape un lux. Vânzările au crescut cu 50%
Ciocolata a devenit un mic lux, dar unul la care românii nu prea renunță așa ușor, iar asta se vede în cifre. Anul trecut, de exemplu, s-au consumat în țara noastră 35 de mii de tone de ciocolată într-o piață care a depășit 300 de milioane de euro. Perioada aceasta pe care o traversăm, lunile februarie […]
Interviu cu garda jos. După 25 de ani de magistratură, fostul şef al Tribunalului Argeş, deputatul Mariana Vârgă spune: „Din păcate, uneori a fost nevoie să colaborez cu oameni fără conştiinţă"
Mariana Vârgă este magistrat, de profesie, cu peste 25 de ani de experienţă, care a deţinut funcţia de preşdinte al Tribunalului Argeş. În 2024 a intrat în politică, după ce a câştigat un mandat de deputat pe listele SOS România. În prezent, aceasta este independentă şi este o voce puternică mai ales atunci când vine […]
Un tânăr a fugit cu un avion din Ucraina și a aterizat la Suceava: a vrut să scape de mobilizare și s-a ales cu dosar penal
Un episod neobișnuit a avut loc duminică dimineața în nordul României. Un tânăr ucrainean a fugit de război cu un avion ultra-ușor și a aterizat pe un câmp din județul Suceava, la doar câțiva kilometri de granița cu Ucraina. Un tânăr ucrainean fugit pentru a scăpa de mobilizare Războiul dintre Rusia și Ucraina a izbugnit […]
Un avion cu 183 de cetățeni români din Qatar va ateriza duminică la București. Aeronava decolează din Arabia Saudită
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că duminică, 8 martie, va ateriza la București un zbor de repatriere asistată, în regim charter, pentru 183 de cetățeni români care se aflau în Qatar. „Cetățenii români se aflau în Qatar de la începutul crizei din regiune. Cu sprijinul Celulei de criză MAE şi al Ambasadei României la Doha, […]
Adio, vacanță pe litoral? Patronii unităților de cazare avertizează: „Totul e blocat! Așteptăm amenzi!"
Patronatele din turism atenționează că, deși unitățile din stațiunile de pe litoral sunt pregătite pentru a fi deschise la 1 mai, cadrul normativ face imposibilă deschiderea lor, deoarece nu pot fi obținute, în timp util, certificatele de clasificare, autorizațiile și avizele de funcționare necesare. Hotelurile nu se pot deschide în cadrul legal „Deţinătorii de structuri […]
Noul film Netflix, „War Machine”, scris și regizat de Patrick Hughes, a debutat în acest weekend și a ajuns rapid pe primul loc în clasamentul celor mai urmărite producții de pe platforma de streaming. Alan Ritchson, în rolul principal Filmul îl are în rol principal pe Alan Ritchson, cunoscut din serialul Reacher de pe Prime […]
Șoferul de BMW care a produs un accident mortal în timp ce era urmărit în viteză de Poliție a fost reținut. Era și beat, și fără permis
Un șofer de BMW care a provocat sâmbătă seară, la Piteşti, un accident rutier soldat cu un mort şi trei răniţi a fost reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţiile de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş. Potrivit poliţiştilor, înainte de producerea accidentului, tânărul în vârstă […]
Mesajul lui Nicușor Dan de 8 Martie. Președintele a vorbit despre lupta cu relațiile toxice și soarta mamelor singure
Președintele Nicușor Dan a postat un mesaj de 8 Martie pe pagina sa de Facebook. Șeful statului a pus accent pe curajul feminin și pe datoria pe care societatea o are față de femei. Nicușor Dan a urat „La mulți ani!” tuturor femeilor și a adus mulțumiri pentru efortul lor constant. Acesta a precizat că […]
Nicuşor Dan a dat lupte grele cu engleza în ultima vizită, în Polonia. La un moment dat, a virat-o pe română într-unul din interviuri
Aflat în vizită oficială în Polonia, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, preşedintele României a oferit un interviu în exclusivitate, în limba engleză, postului TVP World. La un moment dat, afundat în explicații, Nicuşor Dan a uitat în ce limbă trebuie să răspundă și a combinat cuvintele englezești cu cele românești. „Acum..now, contextul este mult […]
Cei care au centrală termică știu că aceste echipamente emit o varietate de sunete în timpul funcționării. Majoritatea zgomotelor sunt normale și fac parte din funcționarea standard, însă există și situații în care sunetele neobișnuite pot semnala probleme tehnice interne. Centralele termice nu sunt silențioase: cum distingem zgomotele normale de cele care indică o problemă […]
FCSB vrea antrenor. Ce replică dă Adrian Mutu. „E sezonul cel mai slab din era Gigi Becali"
Adrian Mutu a spus că nu ar vrea să fie antrenor la FCSB din cauza implicării lui Gigi Becali în aspectele tactice ale echipei. După ce FCSB a pierdut și cu U Cluj, 1-3, Charalambous și Pintilii au plecat de la echipă și omul de afaceri caută antrenor. Charalambous a venit la FCSB în martie […]
Cu cât au ajuns să se vândă mucenicii moldovenești la o cofetărie din Capitală. Cât plătești pentru o cutie cu 3 bucăți
Mucenicii moldovenești (cunoscuți și drept „sfințișorii”) reprezintă un desert tradițional de primăvară care este savurat de multe persoane. Mucenicii pot fi cumpărați din patiserii și cofetării, însă pot fi pregătiți perfect și acasă, cu ingredientele potrivite. Totuși, cei care doresc să își facă „pofta”, pot achiziționa acest desert din oraș. Iată cu cât au ajuns […]
Linia 5 de tramvai din București a fost deschisă „românește". Ce lipsește de fapt de pe „ruta corporatiștilor"
Linia 5 de tramvai din București a fost deschisă de duminică, după doi ani de lucrări de modernizare. Totuși, redeschiderea este una făcută în stilul românesc: pe linie nu se găsesc deocamdată copertinele pentru peroane, care sunt comandate din China, și vor ajunge cel mai devreme la sfârșitul lunii aprilie. Totuși, deschiderea liniei era foarte […]
Românul din spatele succesului lui Taylor Swift, Adele și Michael Jackson. Șerban Ghenea, inginerul muzical care a câștigat peste 20 de premii Grammy
Puțini români sunt cunoscuți în culisele industriei muzicale globale, însă numele lui Șerban Ghenea apare pe unele dintre cele mai mari hituri ale ultimelor decenii. Inginerul de mixaj născut la București a ajuns să lucreze cu artiști precum Taylor Swift, Adele, Beyonce, Michael Jackson, Bruno Mars sau Justin Timberlake, devenind unul dintre cei mai influenți […]
Rapid – Universitatea Craiova, derby-ul ultimei ETAPE a sezonului regulat. „Nu de neînvins"
Costel Gâlcă a discutat despre meciul cu Universitatea Craiova, din ultima etapă a sezonului regulat. Partida e duminică, ora 20:00, pe stadionul Giulești, în runda 30 a Superligii. Oltenii sunt pe primul loc în Superliga, 59 de puncte, și Rapid are 55 de puncte. Craiova va încheia sezonul regulat pe primul loc, chiar dacă va […]
Gabriela Cristea, pe cale să reclame un șofer. Ce a pățit pe autostrada A3: „Mi se pare de noaptea minții"
Gabriela Cristea (51 de ani) dorește să reclame un șofer la poliție, după ce acesta a efectuat o serie de manevre riscate în trafic, pe A3. Momentele au fost surprinse de camera de bord. Vedeta se afla în mașină alături de cele două fiice ale sale. Gabriela Cristea a explicat, pe rețelele de socializare, că […]
Vortex polar. Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai văzut
Vortex polar. Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai văzut. Vortex polar Doar un curent de aer mai poate „zdruncina” iarna care se strecoară prin „rama veche” de fereastră, pentru a ne revedea la sfârșitul acestui an. Undeva, sus, deasupra Polului Nord, se iscă un vortex polar, un motor […]
Netflix și Meghan Markle au încheiat colaborarea după 11 luni. Ce decizie a luat Ducesa de Sussex
Netflix a întrerupt colaborarea cu Meghan Markle la 11 luni de la lansarea brandului „As Ever”. El a fost lansat în primăvara lui 2025, odată cu serialul Netflix „With Love, Meghan”. Acum, parteneriatul a ajuns la final, iar un purtător de cuvânt al platformei de streaming a confirmat că Ducesa de Sussex își va dezvolta […]
Ministrul Apărării scrie că educaţia sănătoasă pe care a primit-o este exclusiv meritul femeilor din viaţa sa: mama, soţia şi sora. În mesajul adresat femeilor, de 8 Martie, Radu Miruţă acesta spune că mama domniei sale a fost aceea de la care a învăţat să-şi ţină cuvântul şi să-şi facă treaba cu seriozitate. „De la o […]
Daciana Sârbu, mesaj pentru fiicele ei de Ziua Femeii: „Lupt cu oricine și cu orice rău ca să le apăr și nu mă sperie nimic"
Daciana Sârbu a transmis, duminică, un mesaj pentru fiicele ei de Ziua Femeii, pentru care „merge până la capătul lumii”. Fosta soție a lui Victor Ponta a trecut recent prin clipe grele, când una dintre fiice, Irina, nu a fost lăsată să se îmbarce în avionul care aducea copiii români din Dubai. „Pentru fetele mele […]
Șefa de robotică OpenAI demisionează din cauza utilizării inteligenței artificiale în război și în supravegherea cetățenilor
Caitlin Kalinowski, director executiv de top în domeniul roboticii la OpenAI, și-a anunțat sâmbătă demisia, invocând preocupări legate de modul în care compania colaborează cu guvernul american. Ea se opune utilizării inteligenței artificiale în scopuri militare și pentru supravegherea cetățenilor fără control judiciar. Caitlin Kalinowski: „A fost vorba de principii, nu de oameni” OpenAI a […]
Patru morți după un atac aerian israelian asupra unui hotel din Beirut. Israelul spune că a vizat comandanți iranieni
Cel puțin patru persoane au murit după ce un atac aerian israelian a lovit, duminică dimineața, o clădire în care funcționează hotelul Ramada din centrul capitalei libaneze, Beirut, potrivit Ministerului Sănătății din Liban. Israelul a declarat că ținta operațiunii au fost comandanți ai Gărzii Revoluționare iraniene. Atac aerian în centrul Beirutului Lovitura aeriană a vizat […]
În cea mai recentă Pastilă editorială, gazetarul Ion Cristoiu vorbește despre „Nicușor Dan și politica lui Eu sînt mic nu știu nimic”. „În scandalul Oana Țoiu versus fata lui Victor Ponta, a apărut un conflict în care s-a manifestat, pentru prima dată în post-decembrism, aș spune eu, o politică de tip nazistoid, chiar legionar-lezionaroidă, pentru […]
Horoscop săptămânal 8-14 martie 2026. Zodia care are o revelație în plan personal, potrivit astrologului Alina Bădic
Astrologul Alina Bădic a prezentat, la B1 TV, horoscopul pentru săptămâna 8-14 martie 2026. Iată ultimele detalii pentru fiecare nativ. Veștile sunt de bun augur pentru mai multe zodii. Săptămâna 8-14 martie vine cu energie, forță și noi oportunități pentru nativi. Berbec „Pentru nativii Berbec… trebuie să învățați să vă structurați să fiți foarte practici, […]
Zeci de persoane au fost salvate de pe munte în 24 de ore. Cele mai multe apeluri s-au primit la Salvamont Sinaia
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 58 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri s-au primit pentru zona Sinaia. Acestea sunt apelurile primite în 24 de ore, a anunțat, duminică, Salvamont România: 14 apeluri pentru Salvamont Sinaia, 7 apeluri pentru Salvamont Municipiul […]
Când știi că este momentul oportun de a trece de la anvelopele de iarnă la cele de vară? Specialiștii în domeniul auto au explicat perioada potrivită în care ar trebui schimbate anvelopele și de ce temperatura poate afecta compoziția cauciucului. Producătorii de anvelope susțin că ar fi ideal ca cele de vară să fie montate […]
Mesaj special al Poliției Capitalei de Ziua Femeii: „Voi sunteți puterea din spatele fiecărei reușite"
Poliția Capitalei a publicat un videoclip special cu ocazia Ziua Internațională a Femeii, în care apare Andreea, negociator în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, care transmite un mesaj de apreciere pentru rolul și forța femeilor, atât în familie, cât și în profesii dificile. „Dialogul poate salva vieți” În videoclipul publicat pe pagina oficială de Facebook, […]
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de duminică, de la ora 20.00, până marţi, la ora 22.00. În acest interval, vântul va avea intensificări în sud-vestul ţării, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali, iar marţi local şi în Moldova, cu viteze de 40-50 de kilometri pe oră, chiar 60-80 e kilometri pe […]
Digi RCS-RDS a venit cu un nou anunț valabil atât pentru actualii clienți, cât și pentru cei care ar avea în plan să devină abonați. Pe site-ul oficial al gigantului de telecomunicații se specifică prețurile aferente unui abonament la internet, acum, în 2026. Pe site-ul oficial al companiei se află mai multe oferte și servicii […]
Forțele aeriene ale SUA anunță primul zbor al avionului de vânătoare F-47, de generație a VI-a. Programul militar, crucial pentru viitorul Boeing
US Air Force confirmă că dezvoltarea avionului de vânătoare F-47 de generația a șasea avansează conform planului, cu primul zbor programat pentru 2028. Programul militar este considerat crucial pentru viitorul companiei Boeing, după pierderi de miliarde de dolari. Forțele Aeriene ale Statelor Unite au confirmat că dezvoltarea avionului de vânătoare F-47, un proiect de generația […]
Ce salariu trebuie să primești, ca să nu ai grija zilei de mâine în 2026, în funcție de orașul din România în care locuiești
Diferențele dintre orașele din România sunt uriașe atunci când vine vorba despre costul vieții. Chirii, utilități, servicii sau chiar prețul alimentelor poate varia semnificativ de la o regiune la alta. Din acest motiv, salariul necesar pentru un trai decent nu este același peste tot. O analiză a costurilor pentru anul 2026 arată ce venit lunar […]
Ce amendă primești, în 2026, dacă locuiești la bloc și refuzi accesul administratorului sau președintelui asociației de locatari, în apartamentul tău
Iată ce amendă primești, în 2026, dacă locuiești la bloc și refuzi accesul administratorului sau președintelui asociației de locatari, în apartamentul tău. Persoana în cauză se expune unor sancțiuni clare prevăzute de Legea nr. 196/2018. În condițiile în care refuzi să permiți accesul președintelui asociației sau al unei persoane delegate de acesta în apartamentul în […]
În emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru felul în care gestionează subiectul „parteneriatului strategic” cu Franța și inițiativa lui Emmanuel Macron privind extinderea protecției nucleare franceze. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Ion Cristoiu pornește de la declarația în care Nicușor Dan spune că România are un […]
Donald Trump, despre războiul împotriva regimului de la Teheran: „SUA au făcut lumii un serviciu atacând Iranul. Ar fi folosit arme nucleare"
Președintele Donald Trump susține că atacurile americane și israeliene asupra Iranului au prevenit o amenințare nucleară majoră, care ar fi putut porni un Al Treilea Război Mondial. Liderul de la Casa Albă a afirmat că Teheranul era foarte aproape de obținerea armei nucleare cu care ar fi atacat Israelul și America. Președintele Donald Trump a […]
Valentin Stan: Kuweitul tocmai a dărâmat 3 avioane de vânătoare ale aliaților americani. Erori apar într-un război
Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan face o comparație între legea și prevederile internaționale și realitatea de pe teren din timpul unui conflict direct. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Stan vorbește despre cum prevederile internaționale, care au ca scop crearea unui cadru cât mai […]
Unde dai și unde crapă. SUA încearcă să pună „frână" Chinei, dar războaiele lui Trump stimulează exporturile de petrol ale Rusiei
Intervențiile SUA din Iran și Venezuela sunt în conformitate cu strategia lui Donald Trump de a pune „frână” Chinei, dar – paradoxal – consolidează și poziția Rusiei lui Vladimir Putin. Războiul lansat împotriva Iranului de Statele Unite și Israel escaladează rapid, iar modul în care se vor desfășura evenimentele este greu de prezis la momentul […]
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Anumiți pensionari din România primesc 840 de lei în plus la pensiem în condițiile în care va avea loc indexarea de la data de 1 ianuarie 2027. În acest caz, se vor înregistra majorări ale pensiilor cu 160 – 1.200 de lei. Sunt vești importante pentru pensionarii din România. O anumită categorie de seniori ar […]
SUA, lovite de furtuni și tornade puternice. Cel puțin șase morți, zeci de răniți, zeci de case distruse și sute de gospodării, fără electricitate
Furtuni violente și tornade au lovit statele americane Michigan și Oklahoma, provocând moartea a cel puțin șase persoane, printre care un băiat de 12 ani. Zeci de oameni au fost răniți, iar pagubele până în acest moment sunt însemnate, cu locuințe distruse și sute de gospodării fără electricitate. Cel puțin șase persoane au murit, iar […]
Dan Dungaciu: „Administrația Trump nu a anunțat obiective foarte clare în Iran în mod deliberat"
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat conflictul din Orientul Mijlociu și posibilitatea extinderii lui la nivel global. Invitatul a explicat de ce, în opinia sa, nu există în acest moment condițiile pentru izbucnirea unui război mondial. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan […]
Superstiții și tradiții de 8 Martie. De Ziua Femeii, se spune că este de bun augur să oferi flori și mărțișoare. Tradiția arată că acest gest poate să aducă sănătate, noroc și protecție. În spatele tradițiilor se află, în schimb, superstiții vechi și obiceiuri care datează de sute de ani. Superstiții și tradiții de 8 […]
Orban suspectează Kievul de „spălare de bani", după reținerea unui transport de 40.000.000 $, 35.000.000 € și 9 kg de aur transportate de Ucraina
Premierul ungar Viktor Orbán cere clarificări după interceptarea la Budapesta a două vehicule blindate care transportau zeci de milioane de dolari, euro și aur aparținând băncii de stat ucrainene. Autoritățile ungare investighează cazul într-un dosar penal privind suspiciuni de spălare de bani. Un nou scandal tensionează relațiile dintre Budapesta și Kiev, după ce autoritățile ungare […]
Actorul Timothee Chalamet și-a pus în cap lumea artelor, după o afirmație considerată nepotrivită. Ce replică a aprins spiritele
Actorul Timothee Chalamet, nominalizat la Oscar în 2026, a stârnit o adevărată controversă în lumea artelor performative după ce a afirmat că nu crede că publicul se mai interesează de balet și operă, considerând aceste domenii ca nefiind pe placul maselor Potrivit BBC, comentariile au fost făcute într‑o discuție informală cu Matthew McConaughey la University […]
Al-Qaeda s-a trezit la viață și prezice al Treilea Război Mondial. „Pe lângă presupuneri și manipulări, documentul conține elemente îngrijorătoare pentru stabilitatea globală
Al-Qaeda, una dintre cele mai mari organizații teroriste internaționale din lume, prezice izbucnirea iminentă a celui de-al Treilea Război Mondial și, mai mult, transmite că se va afla printre câștigători la finalul conflictului. Al-Qaeda își propune să exploateze un conflict global al tuturor împotriva tuturor pentru a-și extinde influența în Africa, Asia, Orientul Mijlociu și […]
