Business MAGAZIN. Cine este Roxana Lupescu, directorul de leasing operaţional pentru Arval PNB Paribas

Gigantul american Apple a eliminat discret de pe pagina sa de configurare opţiunea de 512 GB de memorie unificată pentru Mac Studio echipat cu cipul M3 Ultra - cea mai costisitoare variantă de memorie din portofoliul companiei, cu un preţ de 4.000 de dolari. Modificarea a fost observată pentru prima dată de publicaţia MacRumors pe 5 martie 2026 şi confirmată ulterior de Tom's Hardware, Cult of Mac, VideoCardz şi alte publicaţii de tehnologie.