Comunele din Giurgiu care au apă potabilă doar în acte. Pe țeavă vin gaze toxice și apă sulfuroasă. Pagubele sunt uriașe
StirileProtv.ro, 8 martie 2026 19:20
„Nesimțire până la ultima picătură”. În sudul ţării, oriunde am merge, întâlnim situaţii revoltătoare, oameni fără apă şi canalizare. Şi, din nou, bani au fost şi sunt.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 10 minute
19:30
Tânărul beat care a ucis un șofer în Pitești, arestat preventiv pentru 30 de zile. Lista acuzațiilor grave care i se aduc # StirileProtv.ro
Un tânăr de 20 de ani băut și cu permisul de conducere suspendat a provocat un teribil accident în Pitești.
Acum 30 minute
19:20
Comunele din Giurgiu care au apă potabilă doar în acte. Pe țeavă vin gaze toxice și apă sulfuroasă. Pagubele sunt uriașe # StirileProtv.ro
„Nesimțire până la ultima picătură”. În sudul ţării, oriunde am merge, întâlnim situaţii revoltătoare, oameni fără apă şi canalizare. Şi, din nou, bani au fost şi sunt.
19:20
Donald Trump a spus de ce vrea să fie implicat în alegerea noului lider al Iranului. Poziția fermă a președintelui SUA # StirileProtv.ro
În ultimele 24 de ore, apărarea antiaeriană din Emirate Arabe Unite, Kuweit, Bahrein și Arabia Saudită a intervenit în repetate rânduri pentru a intercepta proiectile lansate de Teheran.
19:20
Un cuplu din Olanda, fără experiență, a construit o căsuță de la 0 cu ajutorul ChatGPT. Unde i-a ajutat și unde a dat greș # StirileProtv.ro
Un cuplu din Olanda și-a îndeplinit visul de a locui altfel, construind în cinci luni o casă de dimensiuni reduse în satul Minitopia, folosind asistența ChatGPT și sfaturile unui arhitect prieten.
19:20
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine” # StirileProtv.ro
În timp ce carburanții s-au scumpit chiar și de la o zi la alta în România, stațiile din apropierea granițelor vecine sunt vizitate de mașini cu numere românești.
19:20
„Cel mai frumos cadou de 8 Martie”. Aproape 200 de români blocați în Qatar, repatriați. Au fost transportați și prin deșert # StirileProtv.ro
În aceste momente sunt așteptați să ajungă în țară 183 de români, blocați în Qatar de la începutul conflictului. Ministerul Afacerilor Externe a organizat pentru ei un zbor de repatriere asistată pe ruta Riad–București.
19:10
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 8 martie 2026.
19:10
România are 8,9 miliarde de euro de la UE pentru canalizare, dar cinci milioane de români nu au apă în gospodării # StirileProtv.ro
„Nesimțire până la ultima picătură”. Miliarde de euro am avut și avem la dispoziție pentru a rezolva problema canalizării, pentru care suntem în infrigement.
19:10
Dezastrul ecologic de la Curtea de Argeș. Cum a devenit stația de epurare un focar de infecție sub ochii Apelor Române # StirileProtv.ro
Stația de epurare din Curtea de Argeș își deversează dejecțiile în râul Argeș. Un dezastru ecologic. Revoltător este faptul că angajații Apelor Române nici măcar nu au habar unde se întâmplă.
Acum o oră
19:00
Ai reușit, ai muncit, ai rezultate, dar în interior simți că a fost doar noroc. Gândul că, la un moment dat, ceilalți vor descoperi că nu ești atât de capabil pe cât cred poate deveni apăsător.
19:00
Israelul a lansat un nou val de atacuri aeriene extinse asupra Iranului. Ce au vizat de această dată bombardamentele # StirileProtv.ro
Israelul a lansat duminică după-amiază un nou val de atacuri aeriene asupra Iranului, vizând Teheranul și depozite de petrol, o rafinărie și cartierul general al forțelor spațiale iraniene, care controlează satelitul „Khayyam”, informează AFP și EFE.
Acum 2 ore
18:20
Ești gata să pui deoparte hainele de iarnă? Iată câteva metode simple, care economisesc spațiu, pentru depozitarea hainelor de iarnă, astfel încât dulapul să fie mai aerisit, iar sezonul următor să nu creeze probleme.
17:40
Iranul a recunoscut că este ajutat de Rusia în războiul cu SUA și Israel: „Nu este ceva nou”. Ce ascunde însă Teheranul # StirileProtv.ro
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat duminică că relația de cooperare militară dintre Iran și Rusia este de lungă durată și va continua, refuzând însă să precizeze exact în ce mod Moscova ar ajuta Teheranul în război.
17:40
Ce beneficii are ashwagandha. Utilizări și tot ce trebuie să știi despre „ginsengul indian” # StirileProtv.ro
Stresul cotidian îi determină pe tot mai mulți oameni să se întoarcă către remedii străvechi pentru a-și recăpăta calmul și energia. În acest context, una dintre cele mai populare soluții pentru stres, anxietate și tulburări de somn este Ashwagandha.
17:40
Dronă „misterioasă” detectată în apropierea aeroportului din Sofia. Spațiul aerian a fost închis temporar # StirileProtv.ro
Spațiul aerian de deasupra aeroportului Vasil Levski din Sofia a fost temporar închis sâmbătă, după ce sistemele de securitate au detectat o dronă în apropierea principalului hub aerian al capitalei, potrivit relatărilor Bulgarian National Television.
Acum 4 ore
17:30
„Un război chimic intenționat”și „genocid”. Reacția Iranului după incendierea depozitelor de petrol # StirileProtv.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmaeil Baghaei, afirmă că atacurile SUA-Israel asupra instalațiilor de stocare a combustibilului nu sunt altceva decât „un război chimic intenționat” împotriva cetățenilor iranieni.
16:50
Elveția a decis protejarea numerarului: 73% dintre alegători vor ca statul să garanteze plățile cash # StirileProtv.ro
Peste trei sferturi dintre alegătorii elvețieni (73%) au susținut duminică o inițiativă care impune statului să garanteze disponibilitatea constantă a numerarului, excluzând înlocuirea acestuia cu monedă virtuală, informează EFE.
16:50
Ce a pățit un ucrainean care a intrat ilegal în România cu un aparat de zbor și a aterizat pe un câmp, în Suceava # StirileProtv.ro
Un cetăţean ucrainean de 31 de ani este cercetat penal, după ce a intrat, duminică, în România cu un aparat de zbor de mici dimensiuni.
16:40
Cea mai lungă croazieră din lume. Pasagerii stau în cabine 301 zile și vizitează peste 100 de țări pe 5 continente # StirileProtv.ro
Una dintre cele mai lungi croaziere din lume este Villa Vie Residences, cu expediția sa World Uncharted, care va porni în 2027. Oaspeții de la bordul Villa Vie Residences vor vizita peste 100 de țări și cinci continente pe parcursul a 301 zile.
16:20
Un profesor de liceu a fost ucis în fața casei într-o farsă eșuată. Mai mulți elevi se adunaseră afară # StirileProtv.ro
Un profesor de liceu din Georgia a fost ucis în fața casei sale într-un accident bizar, când cinci adolescenți i-au luat casa în vizor într-o farsă nocturnă care a luat o întorsătură neașteptată.
16:10
Parcul Național 23 August – spațiul verde ideal pentru sport, relaxare și plimbări. De ce se numește așa # StirileProtv.ro
Parcul Național, cunoscut în trecut sub numele de „Parcul 23 August”, este unul dintre cele mai mari și importante parcuri din București.
16:00
Ucraina anunță că va trimite specialiști anti-dronă în luptele din Orientul Mijlociu. Ce speră să primească la schimb # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că experţi ucraineni vor fi în Orientul Mijlociu „săptămâna viitoare” pentru a-şi oferi expertiza în lupta împotriva dronelor iraniene.
16:00
Axios: SUA și Iasraelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el # StirileProtv.ro
SUA și Israelul au discutat despre trimiterea forțelor speciale în Iran pentru a confisca stocurile de uraniu îmbogățit într-o etapă ulterioară a ostilităților, a raportat Axios, citând surse apropiate subiectului.
15:40
Explozie la Ambasada SUA din Oslo: poliția investighează un posibil act terorist. Suspecți, căutați cu câini și drone # StirileProtv.ro
Ambasada SUA la Oslo a fost ținta unei explozii în noaptea de sâmbătă spre duminică, care nu a făcut victime, dar a provocat „pagube materiale minore" la intrarea în secția consulară.
Acum 6 ore
15:30
Mai multe linii STB își schimbă traseele de luni, după reînființarea tramvaiului 5. Un autobuz va fi desființat # StirileProtv.ro
Ca urmare a reînfiinţării liniei de tramvai 5, care asigură legătura între Aeroportul Băneasa, Şos. Ştefan cel Mare, Bucur Obor, Piaţa Iancului, Şos. Pantelimon şi terminalul multimodal "Pantelimon", vor fi reorganizate mai multe trasee.
15:20
Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară # StirileProtv.ro
Un oraș mic și pitoresc a fost desemnat cel mai bun loc de vizitat în Europa în luna aprilie. Acesta se remarcă prin combinația perfectă dintre arhitectură spectaculoasă, farmec istoric și o scenă gastronomică vibrantă.
15:20
Shot de ghimbir. Cum se prepară acasă. Beneficiile miraculoase mai puțin știute ale acestei băuturi # StirileProtv.ro
Ghimbirul este folosit de mult timp pentru beneficiile sale medicinale și culinare. Deși shot-urile cu ghimbir sunt foarte populare în prezent, ele reprezintă mai mult decât o simplă tendință de wellness.
15:10
Noul lider al Iranului ar putea deveni o țintă. Statul care ia în calcul eliminarea sa imediat după uciderea lui Ali Khamenei # StirileProtv.ro
Israelul ar putea ajunge să-l vizeze pe succesorul liderului suprem al Iranului, în contextul escaladării războiului dintre cele două state și al incertitudinii privind conducerea regimului de la Teheran după moartea ayatollahului Ali Khamenei.
15:10
Putin, criză de tuse în timpul înregistrării de 8 Martie. Secvența nefiltrată, difuzată, apoi ștearsă de propagandă # StirileProtv.ro
Vladimir Putin a fost nevoit să întrerupă înregistrarea unui discurs televizat de Ziua Internațională a Femeii după ce a început să tușească și să se înece incontrolabil.
14:50
Nicușor Dan, mesaj de 8 Martie: Prea des uitǎm cât de mult vǎ datorǎm. Din păcate, nu toate femeile primesc flori și prețuire # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, de 8 Martie, un mesaj de mulţumire femeilor, adăugând: ”Prea des uitǎm cât de mult vǎ datorǎm, cât de puternice şi de curajoase sunteţi”.
14:50
Papa Leon al XIV-lea: „Sunetul bombelor să înceteze". Suveranul pontif cere dialog în Orientul Mijlociu # StirileProtv.ro
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat duminică în Piața Sfântul Petru ca „sunetul bombelor să înceteze, ca armele să tacă și să se deschidă un spațiu pentru dialog în care popoarele să își poată face vocea auzită".
14:40
Lionel Messi, la un pas de o performanță istorică: golul 900. Cristiano Ronaldo a trecut deja de această bornă # StirileProtv.ro
Lionel Messi a înscris din nou în victoria lui Inter Miami cu 2-1 împotriva lui D.C. United, sâmbătă, în MLS, marcând al 899-lea gol din carieră, scrie AFP.
14:40
5 obiceiuri esențiale ale cuplurilor fericite, explicate de un psiholog. Ritualuri zilnice care nu trebuie ignorate # StirileProtv.ro
Cheia relațiilor armonioase poate sta în momentele mici, adesea trecute cu vederea, din viața de zi cu zi. Cele mai fericite cupluri dezvoltă ritualuri zilnice care adaugă sens relației.
14:30
Tramvaiul 5 revine pe traseu după doi ani de lucrări. Linia leagă din nou Aeroportul Băneasa de Pantelimon # StirileProtv.ro
Circulaţia tramvaiul pe linia 5 din Capitală a fost reluată, duminică,upă doi ani, perioadă în care au fost făcute lucrări pe acest tronson.
14:20
Prăjituri decorate manual de 8 martie pentru doamne. Cum au fost răsfățate femeile de partenerii lor # StirileProtv.ro
Peste tot în lume, femeile primesc duminică daruri, flori și urări, în semn de apreciere. Așa că de dimineață a început forfota în florării, cofetării și magazine.
14:00
Litoralul a prins viață de 8 martie. Mii de turiști se bucură de soare la malul mării # StirileProtv.ro
Este vreme de vacanță pe litoral, iar unii hotelieri au deschis mai devreme. Aproape 80 de unități de cazare sunt deschise și cel puțin 5.000 de turiști își petrec acest weekend cu vedere la mare.
13:50
Cât costă un buchet de 8 Martie. Lalelele și florile de primăvară, cele mai căutate de Ziua Femeii # StirileProtv.ro
8 Martie este ziua în care spunem „mulțumesc” și ne arătăm aprecierea față de mame, soții, prietene sau colege, iar florile rămân cel mai simplu și frumos mod de a face asta.
13:50
Românii blocați în Qatar au ajuns în București. Au mers peste zece ore cu autocarul până la Riad # StirileProtv.ro
Românii blocați în QatarMinisterul Afacerilor Externe a pregătit un zbor charter Riad–București, cu 189 de locuri.
13:50
Zi de 8 Martie la munte. Turiștii profită de vremea frumoasă și de ultimele zile de schi # StirileProtv.ro
Vremea le-a făcut un cadou minunat femeilor care au mers de ziua lor la munte. În stațiuni e cald și frumos, iar pârtiile au încă suficientă zăpada pentru schi și săniuș.
Acum 8 ore
13:30
Blocaj birocratic pe litoral înainte de 1 Mai. Autorizațiile pentru hoteluri nu pot fi obținute la timp - patronate # StirileProtv.ro
Patronatele din turism atrag atenţia că, deşi unităţile din staţiunile de pe litoral sunt pregătite pentru a fi deschise la 1 mai, cadrul normativ face imposibilă deschiderea acestora, întrucât nu pot fi obţinute, în timp util, documentele necesare.
13:30
Captură de produse contrafăcute la Giurgiu. Valoarea lor depășește două milioane de lei # StirileProtv.ro
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit peste 10.000 de produse susceptibile a fi contrafăcute.
12:50
Iranul a ales un nou lider suprem după moartea ayatollahului Ali Khamenei. Numele său nu a fost anunțat # StirileProtv.ro
Adunarea Experţilor din Iran l-a ales pe noul lider suprem care îi va succeda ayatollahului Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie de atacuri aeriene israeliene şi americane, au anunţat duminică membrii acestui organism clerical iranian.
12:30
Adolescenții din România cresc cu rănile conflictelor din familie. O treime au văzut lipsă de respect față de mamă - Sondaj # StirileProtv.ro
Familia rămâne cea mai importantă valoare pentru adolescenţii din România, însă mulţi dintre ei spun că îşi doresc să construiască relaţii diferite de cele în care au crescut, arată un studiu realizat de World Vision România şi făcut public de 8 Martie.
12:20
20 de invenții create de femei despre care probabil nu știai. Idei geniale care au schimbat viața de zi cu zi # StirileProtv.ro
De 8 Martie, nu sărbătorim doar delicatețea, ci și forța intelectuală care a definit confortul și siguranța vieții moderne.
12:10
Un martor descrie exploziile uriașe din Teheran după ce infrastructura petrolieră a fost atacată. „Părea sfârșitul lumii” # StirileProtv.ro
Un locuitor din Teheran a declarat duminică pentru CNN că orașul pare apocaliptic după noile atacuri israeliene care au vizat depozitele de petrol ale Iranului și a văzut o uriașă minge de foc izbucnind în capitala iraniană.
12:00
Blocaj în coaliție pe tema bugetului pe 2026. Ședință la PSD pentru a decide poziția partidului în negocieri # StirileProtv.ro
Liderii PSD se întâlnesc luni, 9 martie, pentru a decide poziția partidului în negocierile din coaliție privind bugetul de stat pe 2026.
11:40
Armata israeliană avertizează că îl va viza pe succesorul lui Khamenei și „pe oricine încearcă să-l numească” # StirileProtv.ro
Armata israeliană îl va viza pe succesorul conducătorului iranian ucis, ayatollahul Ali Khamenei, şi pe cei implicaţi în alegerea liderului, a avertizat duminică.
Acum 12 ore
11:00
Temperaturi ridicate și cod galben de vânt. Zona în care rafalele vor atinge 80 km/h. Cum va fi vremea în București. HARTĂ # StirileProtv.ro
Meteorologii anunţă că, până marţi, vântul va avea intensificări în sud-vestul ţării, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali, iar marţi local şi în Moldova, cu viteze de 40-50 de kilometri pe oră, chiar 60-80 kilometri pe oră în zona montană.
11:00
Cum reacționăm la o agresiune? Prin inflamație. Doar asta știe să facă organismul uman. Tot inflamația pare să fie sursa bolilor cronice. Haideți să vedem cum prea multă mâncare produce inflamație cronică în organele vitale.
11:00
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 8 martie 2026
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.