Conflict în Orientul Mijlociu - Ministerul de Externe: 12.500 de români mai sunt în ţările din zonă, dintre care 2.500 solicită revenirea în ţară / 400 de cazuri sunt prioritare / Oana Ţoiu: Nu răsuflăm încă uşuraţi
News.ro, 8 martie 2026 19:20
Ministerul de Externe anunţă, duminică seară, că peste 1.500 de cetăţeni români au revenit în ţară în siguranţă din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE. Alţi aproximativ 1.000 de cetăţeni se estimează că au ieşit din regiune cu zboruri comerciale. ”Nu răsuflăm încă uşuraţi”, a transmis ministrul Oana Ţoiu, precizând că mai sunt în zonă aproximativ 12.500 de români. Dintre acetia, 2.500 au cerut asistenţă pentru revenirea în ţară.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
19:30
Un adolescent a fost rănit, după ce s-a urcat pe un tren de marfă descompus în Halta Chiajna / A intrat în contact cu instalaţiile electrificate ale infrastructurii feroviare, fiind electrocutat # News.ro
Un adolescent de 14-16 ani a fost rănit, duminică, după ce s-a urcat pe un tren de marfă descompus în Halta Chiajna. El a intrat în contact cu instalaţiile electrificate ale infrastructurii feroviare, fiind electrocutat. CFR precizează că linia de contact funcţionează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volţi.
19:30
Ben Stiller a cerut Casei Albe să elimine „Tropic Thunder” din videoclipul de propagandă despre războiul din Iran: „Nu v-am dat niciodată permisiunea” şi „Războiul nu este un film” - VIDEO # News.ro
Actorul Ben Stiller a criticat Casa Albă pentru utilizarea într-un montaj a unui videoclip din filmul „Tropic Thunder” din 2008, potrivit Variety. Videoclipul a fost publicat la o zi după ce Casa Albă s-a confruntat cu reacţii negative pentru publicarea unor secvenţe cu atacuri reale cu rachete, editate împreună cu scene din franciza de jocuri video "Call of Duty".
Acum 30 minute
19:20
Conflict în Orientul Mijlociu - Ministerul de Externe: 12.500 de români mai sunt în ţările din zonă, dintre care 2.500 solicită revenirea în ţară / 400 de cazuri sunt prioritare / Oana Ţoiu: Nu răsuflăm încă uşuraţi # News.ro
Ministerul de Externe anunţă, duminică seară, că peste 1.500 de cetăţeni români au revenit în ţară în siguranţă din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE. Alţi aproximativ 1.000 de cetăţeni se estimează că au ieşit din regiune cu zboruri comerciale. ”Nu răsuflăm încă uşuraţi”, a transmis ministrul Oana Ţoiu, precizând că mai sunt în zonă aproximativ 12.500 de români. Dintre acetia, 2.500 au cerut asistenţă pentru revenirea în ţară.
19:20
O persoană a murit şi cinci au fost rănite, după ce o maşină s-a răsturnat în Satu Mare / Un bărbat a fost aruncat din autoturism, fiind găsit în stop cardio-respirator # News.ro
Un bărbat a murit şi cinci persoane au fost rănite, duminică, într-un accident rutier produs în municipiul Satu Mare. O maşină s-a răsturnat, iar una dintre victime a fost aruncată din vehicul.
19:20
Timişoara: Un tânăr şi-ar fi ucis mama / Vecinii l-au imobilizat şi au sunat la numărul de urgenţă 112 # News.ro
Un tânăr în vârstă de 35 de ani, cunoscut cu probleme psihice, şi-ar fi ucis mama, duminică, într-un imobil din Timişoara. Ulterior, bărbatul a încercat să distrugă mai multe maşini din faţa blocului. Vecinii l-au imobilizat şi au sunat la numărul de urgenţă 112.
19:10
Ministerul de Externe anunţă că 12.500 de români mai sunt în ţările afectete de conflictul din orientul Mijlociu, dintre care 2.500 solicită revenirea în ţară / 400 de cazuri sunt prioritare / Oana Ţoiu: Nu răsuflăm încă uşuraţi # News.ro
Ministerul de Externe anunţă, duminică seară, că peste 1.500 de cetăţeni români au revenit în ţară în siguranţă din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE. Alţi aproximativ 1.000 de cetăţeni se estimează că au ieşit din regiune cu zboruri comerciale. ”Nu răsuflăm încă uşuraţi”, a transmis ministrul Oana Ţoiu, precizând că mai sunt în zonă aproximativ 12.500 de români. Dintre acetia, 2.500 au cerut asistenţă pentru revenirea în ţară.
Acum o oră
19:00
Oana Ţoiu, mesaj de 8 Martie – În condiţiile crizei internaţionale de securitate în Orientul Mijlociu, răspunsul României se sprijină pe munca neîncetată a colegelor noastre / În ciuda tuturor riscurilor din teren din zonele de conflict ele sunt acolo # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis, duminică, un mesaj de mulţumire angajaţilor care lucrează pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generate de criza din Orientul Mijlociu. Ea se adresează, în special, femeilor care sunt astăzi implicate direct în coordonarea şi derularea unor operaţiuni de evacuare sau repatriere în curs. ”În ciuda tuturor riscurilor din teren din zonele de conflict ele sunt acolo”, a transmis Ţoiu.
19:00
Formaţia FC Argeş a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Unirea Slobozia, într-un meci din etapa a 30-a, ultima a sezonului regulat al Superligii.
18:50
Rugby, Campionatul European: România joacă pentru bronz, după ce a pierdut semifinala cu Georgia # News.ro
Naţionala de rugby a României a cedat duminică, la Tbilisi, în semifinalele Campionatului European de rugby contra selecţionatei Georgiei, deţinătoarea en-titre a titlului continental cu 53-30 (15-9). Stejarii vor juca astfel pentru medaliile de bronz ale competiţiei, în 15 martie, la Madrid, pe Estadio Ontime Butarque Leganés, de la ora 17:00, cu învinsa din cea de-a doua semifinală, Portugalia – Spania.
18:40
Următorul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult timp” fără aprobarea mea, spune Trump # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat ABC News, că noul lider suprem al Iranului „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa.
Acum 2 ore
18:30
Arbitrul Kovacs Szabolcs va conduce la centry meciul CFR Cluj - Dinamo, care va avea loc, luni, de la ora 20.00, în etapa a 30-a din Superliga.
18:10
Bistriţa-Năsăud: Copil de 13 ani, rănit într-un accident rutier / Copilul coborâse dintr-o autoutilitară şi a trecut strada # News.ro
Un copil de 13 ani a fost rănit, duminică, într-un accident rutier produs pe un drum judeţean din Bistriţa-Năsăud. Copilul coborâse dintr-o autoutilitară şi a trecut strada, fiind lovit de o maşină.
18:00
Conflict în Orientul Mijlociu – Ambasadorul SUA la Naţiunile Unite: Vom proteja poporul american şi vom elimina această ameninţare odată pentru totdeauna # News.ro
Ambasadorul SUA la Naţiunile Unite, Mike Waltz, afirmă că războiul împotriva Iranului va elimina ”odată pentru totdeauna” ameninţarea pe care Republica Islamică a reprezentat-o pentru Orientul Mijlociu ”timp de 47 de ani”, transmite AlJazeera.
Acum 4 ore
17:20
Ministrul Sănătăţii, vizită la Maternitatea SUUB de 8 Martie: Am vrut să fiu acolo unde viaţa începe şi unde grija pentru oameni este reală / Mesaj pentru întregul sistem: empatia, respectul şi umanitatea sunt la fel de importante ca orice protocol # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat, duminică, de 8 Martie, Maternitatea şi Secţia de Neonatologie de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, afirmând că a dorit să fie ”acolo unde viaţa începe şi unde grija pentru oameni este reală”. El a oferit flori, atât pacientelor internate, cât şi doamnelor din personalul medical. ”Ştiu foarte bine că o floare nu face primăvară”, afirmă ministrul, arătându-se conştient că sistemul de sănătate nu este perfect, dar crede că ”putem consolida sistemul de sănătate din România, pas cu pas”.
17:20
Pep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, a fost suspendat pentru două meciuri după ce a fost avertizat la partida cu Newcastle, relatează Sky Sports.
17:10
Un bărbat de 57 de ani a murit şi altul a fost rănit, duminică, în urma unui accident rutier ce s-a produs pe DN6, între localitaţile Valea Plopilor şi Ghimpaţi, judeţul Giurgiu.
16:50
Superliga: Oţelul Galaţi, 0-2 cu Hermannstadt în ultima etapă a sezonului regulat. Trei eliminări la gălăţeni # News.ro
Formaţia Oţelul Galaţi a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a 30-a a Superligii, ultima a sezonului regulat. De la gălăţeni au fost eliminaţi trei jucători.
16:20
Bundesliga: Wolfsburg, echipă aflată în zona retrogradării, se desparte de antrenorul său cu nouă etape înainte de finalul sezonului # News.ro
Echipa VfL Wolfsburg, aflată pe locul 17 şi retrogradabil cu nouă etape înainte de finalul sezonului din Bundesliga, s-a despărţit de antrenorul Daniel Bauer şi de directorul sportiv Peter Christiansen, a anunţat clubul german într-un comunicat.
16:20
Un ucrainean a intrat în România cu un aparat de zbor de mici dimensiuni / Este cercetat penal # News.ro
Un cetăţean ucrainean de 31 de ani este cercetat penal, după ce a intrat, duminică, în România cu un aparat de zbor de mici dimensiuni.
15:50
Incendiu într-un apartament din Târnăveni / 19 adulţi şi copii, evacuaţi din imobil / Proprietarul apartamentului, la spital cu arsuri la mâini # News.ro
Pompierii intervin, duminică, pentru stingerea unui incendiu care a curpins un apartament din Târnăveni, iar 19 adulţi şi copii au fost evacuaţi din imobil. Proprietarul apartamentului a fost transportat la spital cu arsuri la mâini.
15:50
Cât de ”natural” trebuie să se mişte o proteză inteligentă pentru ca utilizatorul să o simtă ca pe propriul braţ # News.ro
Integrarea tehnologiilor inteligente în protezarea membrelor ridică o întrebare esenţială: pot aceste dispozitive să fie percepute ca parte a propriului corp? Un studiu experimental arată că ritmul în care se mişcă un braţ protetic influenţează cât de mult îl percepe utilizatorul ca fiind parte din propriul corp şi cât de puternic simte acesta că el este cel care controlează mişcarea. Ritmul apropiat de cel al unei mişcări naturale umane pare să fie cel mai bine acceptat.
15:40
Zelenski a anunţat că experţi ucraineni în drone vor fi „pe teren”, în Orientul Mijlociu, „săptămâna viitoare” # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că experţi ucraineni vor fi în Orientul Mijlociu „săptămâna viitoare” pentru a-şi oferi expertiza în lupta împotriva dronelor iraniene.
Acum 6 ore
15:30
MAE: 183 de cetăţeni români vor reveni din Qatar prin intermediul unui zbor de repatriere asistată pe ruta Riad-Bucureşti / Au fost transferaţi pe cale rutieră de la Doha / Zborul, asigurat cu operatori privaţi, pentru a garanta preţuri accesibile # News.ro
Ministerul de Externe anunţă, duminică, revenirea în România a 183 de cetăţeni români din Qatar, prin intermediul unui zbor de repatriere asistată pe ruta Riad-Bucureşti. Cetăţenii au fost transferaţi pe cale rutieră pe ruta Doha-Riad, cu 4 autocare însoţite de o echipă consulară din cadrul misiunii diplomatice de la Doha. Transferul terestru a fost asigurat de MAE fiind gratuit pentru cetăţeni, iar zborul charter a fost organizat de Celula de criză a MAE, împreună cu operatori privaţi, pentru a asigura preţuri care să permită cât mai multor turişti români accesul la bilete.
15:20
Norvegianul Atle Lie McGrath a câştigat, duminică după-amiază, slalomul de la Kranjska Gora din Slovenia, o probă a Cupei Mondiale de schi alpin, învingându-l pe compatriotul său Henrik Kristoffersen la o sutime de secundă.
15:10
Spania - Manifestaţii pentru drepturile femeilor şi împotriva războiului din Orientul Mijlociu - VIDEO # News.ro
Mii de oameni au ieşit duminică pe străzile din Spania pentru a cere egalitate şi încetarea violenţei împotriva femeilor cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, în cadrul unor demonstraţii care au denunţat şi războiul din Orientul Mijlociu.
15:00
Ministrul Mediului anunţă că lacul de acumulare de la Călimăneşti a fost curăţat de tone de gunoaie în şase zile, după ce a făcut o sesizare la ”Apele Române” # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, duminică, faptul că lacul de acumulare de la Călimăneşti a fost curăţat de tone de deşeuri în doar şase zile de la momentul în care a făcut o sesizare la Administraţia Naţională ”Apele Române” (ANAR).
14:50
Alexandru Maxim a marcat un gol pentru Gaziantep în meciul cu Karagumruk, scor 1-1, disputat în etapa a 25-a din campionatul Turciei.
14:50
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat pentru „dialog” şi ca „sunetul bombelor să înceteze” în Orientul Mijlociu # News.ro
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat ca „sunetul bombelor să înceteze” în Orientul Mijlociu şi ca „să se deschidă un spaţiu pentru dialog”, adresându-se credincioşilor adunaţi în Piaţa Sfântul Petru din Roma în a noua zi a atacurilor israeliano-americane împotriva Iranului, informează AFP.
14:40
Nicuşor Dan, de 8 Martie: Prea des uitǎm cât de mult vǎ datorǎm, cât de puternice şi de curajoase sunteţi/ România mai are multe de fǎcut pentru a asigura respectul, şansele egale şi protecţia fiecǎrei femei. Voi continua sǎ susţin aceste obiective # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, de 8 Martie, un mesaj de mulţumire femeilor, adăugând: ”Prea des uitǎm cât de mult vǎ datorǎm, cât de puternice şi de curajoase sunteţi”. El a amintit însă că în această zi nu toate femeile primesc ”flori şi preţuire”. ”România mai are multe de fǎcut pentru a asigura respectul, şansele egale şi protecţia fiecǎrei femei. Voi continua sǎ susţin cu fermitate aceste obiective”, a adăugat el.
14:30
Italianca Elena Curtoni a câştigat, duminică, proba de Super-G din Val di Fassa, în cadrul Cupei Mondiale de schi alpin.
14:20
Formaţia Corvinul Hunedoara a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 3-1, echipa CSM Reşiţa, în etapa a XX-a a Ligii a II-a.
14:20
Alegeri parlamentare în Nepal - Victoria partidului rapperului devenit primar în Kathmandu a fost confirmată # News.ro
Partidul rapperului devenit primar al oraşului Kathmandu, Balendra Shah, câştigător clar în competiţia sa împotriva fostului prim-ministru KP Sharma Oli, se aşteaptă să obţină o majoritate foarte mare în parlamentul nepalez, conform ultimelor rezultate parţiale ale alegerilor legislative publicate duminică, scrie AFP.
14:10
UPDATE - Bucureşti: Circulaţia tramvaiului pe linia 5, reluată după doi ani de lucrări. Ciprian Ciucu: Este foarte important să reabilităm şi liniile de tramvai, vorbim de 50 de kilometri de şine de tramvai care nu au mai fost reabilitate din anii '70 # News.ro
Circulaţia tramvaiul pe linia 5 din Capitală a fost reluată, duminică, între Aeroportul Băneasa şi terminalul Pantelimon, după doi ani de lucrări. Primarul general, Ciprian Ciucu a vorbit despre importanţa reabilitării liniilor de tramvaie din Bucureşti, arătând că sunt 50 de kilometri de linii care trebuie reparate.
14:10
Speculaţii legate de sănătatea lui Putin, care „tuseşte” într-un mesaj video needitat - VIDEO # News.ro
Vladimir Putin a fost nevoit să întrerupă înregistrarea unui discurs televizat dedicat Zilei Internaţionale a Femeii după ce a început să tuşească şi să se înece incontrolabil.
13:40
Bucureşti: Circulaţia tramvaiului pe linia 5, reluată după doi ani de lucrări. Ciprian Ciucu: Este foarte important să reabilităm şi liniile de tramvai, vorbim de 50 de kilometri de şine de tramvai care nu au mai fost reabilitate din anii '70 # News.ro
Circulaţia tramvaiul pe linia 5 din Capitală a fost reluată, duminică,upă doi ani, perioadă în care au fost făcute lucrări pe acest tronson. Primarul general, Ciprian Ciucu a vorbit despre importanţa reabilitării liniilor de tramvaie din Bucureşti, arătând că sunt 50 de kilometri de linii care trebuie reparate.
13:40
O sculptură de Brâncuşi ar putea stabili un record fără precedent, într-o licitaţie din mai la Christie's # News.ro
O sculptură de Brâncuşi ar putea stabili un record fără precedent, de 100 de milioane de dolari, la o licitaţie din luna mai organizată de casa Christie's New York.
Acum 8 ore
13:20
Atacurile aeriene americane şi israeliene asupra Iranului au provocat moartea a 200 de copii, declară Ministerul Sănătăţii # News.ro
Atacurile aeriene americane şi israeliene asupra Iranului au ucis 200 de copii (sub 12 ani) şi aproximativ 200 de femei de la începutul războiului, din 28 februarie, a declarat Hossein Kermanpour, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii din Iran, într-o postare pe X.
13:20
Novak Djokovici: Unul dintre obiectivele pe termen lung este să ajung la Jocurile Olimpice din 2028. Ar fi frumos # News.ro
Novak Djokovici a declarat că, chiar şi la 38 de ani, are încă obiective pe termen lung şi este dornic să-şi apere titlul olimpic de la Paris la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.
13:10
Adunarea Experţilor din Iran a ales un nou lider suprem care să-i succeadă ayatollahului Ali Khamenei, care a fost ucis în 28 februarie de atacuri aeriene israeliene şi americane, au anunţat duminică membrii organismului clerical iranian, fără a dezvălui numele liderului ales.
13:00
Patronatele din turism: Cadrul normativ actual face imposibilă deschiderea în condiţii legale a tuturor unităţilor din staţiunile de pe litoral # News.ro
Patronatele din turism atrag atenţia că, deşi unităţile din staţiunile de pe litoral sunt pregătite pentru a fi deschise la 1 mai, cadrul normativ face imposibilă deschiderea acestora, întrucât nu pot fi obţinute, în timp util, certificatele de clasificare, autorizaţiile şi avizele de funcţionare necesare.
12:40
Adunarea Experţilor din Iran a ales un nou lider suprem care să-i succeadă ayatollahului Ali Khamenei, care a fost ucis în 28 februarie de atacuri aeriene israeliene şi americane, au anunţat duminică membrii organismului clerical iranian, fără a dezvălui numele liderului ales.
12:30
Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi parfumerie contrafăcute, în valoare de peste 2 milioane de lei, decoperite de poliţiştii de frontieră din Giurgiu # News.ro
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, după verificarea mai multor mijloace de transport, peste 10.000 de produse de îmbrăcăminte, încălţăminte şi parfumerie, toate inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.
12:20
Blocat în Dubai din cauza războiului din Orientul Mijlociu, Daniil Medvedev povesteşte despre călătoria sa la turneul de la Indian Wells # News.ro
Dintre cei trei ruşi care au ajuns cu întârziere în California din cauza războiului din Orientul Mijlociu, Daniil Medvedev a fost singurul care s-a calificat în turul trei, sâmbătă, la Indian Wells. După ce l-a învins pe Alejandro Tabilo (6-4, 6-2) în ultima partidă a sesiunii de noapte, câştigătorul US Open 2021 a povestit apoi despre călătoria sa de la Dubai, unde a câştigat titlul după ce Tallon Griekspoor s-a retras din finală, până la primul Masters 1000 al sezonului.
11:50
Ucraina a cerut duminică organizatorilor Bienalei de Artă de la Veneţia să nu permită Rusiei să participe, eveniment la care urmează să revină în mai pentru prima dată de la începutul invaziei Ucrainei, în februarie 2022.
11:50
Sondaj World Vision România: O treime dintre adolescenţi spun că au văzut în familie lipsă de respect faţă de mamă/ 92% cred că femeile şi bărbaţii trebuie să împartă egal responsabilităţile în familie # News.ro
Familia rămâne cea mai importantă valoare pentru adolescenţii din România, însă mulţi dintre ei spun că îşi doresc să construiască relaţii diferite de cele în care au crescut, arată un studiu realizat de World Vision România şi făcut public de 8 Martie. Conform acestuia, o treime dintre adolescenţi afirmă că au văzut în familie lipsă de respect faţă de mamă, în timp ce alţii au declarat că au fost martori la violenţe verbale sau jigniri.
Acum 12 ore
11:30
Mecanismul prin care congestia hepatică duce la fibroză şi cancer, identificat de cercetători # News.ro
Congestia hepatică cronică, caracterizată prin stagnarea prelungită a sângelui în ficat, este asociată de mult timp cu fibroză, ciroză şi chiar cancer. Un nou studiu clarifică mecanismul molecular prin care această afecţiune a ficatului evoluează către forme severe de boală şi indică o posibilă direcţie de tratament.
11:30
Autorităţile palestiniene şi armata israeliană au anunţat duminică că trei palestinieni au fost ucişi de colonişti israelieni într-un atac asupra unui sat din Cisiordania ocupată, la o zi după un incident similar, informează AFP.
11:20
Încă un titlu european pentru România la schi-alpinism. Matei Petre, aur şi la Vertical U18 # News.ro
Sportivul român Matei Petre, legitimat la Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti, a cucerit medalia de aur şi în proba de Vertical, categoria U18, la Campionatele Europene de Schi-Alpinism desfăşurate la Shahdag, Azerbaidjan, devenind din nou Campion European la Schi-Alpinism.
11:10
Ilie Bolojan, mesaj de 8 Martie: Vă mulţumesc pentru sprijinul pe care îl oferiţi familiilor dumneavoastră şi pentru tot ceea ce faceţi în comunităţi, în serviciile publice sau în companii # News.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a mulţumit femeilor, în mesajul transmis de 8 Martie, pentru sprijinul pe care îl oferă familiilor şi pentru tot ceea ce fac ”în comunităţi, în serviciile publice sau în companii”. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut un mesaj scurt.
10:50
Armata israeliană îl va viza pe succesorul conducătorului iranian ucis, ayatollahul Ali Khamenei, şi pe cei implicaţi în alegerea liderului, a avertizat duminică. Mass-media de stat iraniană a relatat că Teheranul este pe cale de a-şi alege următorul lider suprem, scrie CNN.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.