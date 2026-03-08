Peste 1.500 de cetăţeni români au fost repatriaţi de MAE şi alţi 1.000 au recurs la zboruri comerciale

17:10

Lovitură pe piața jocurilor de noroc. USR, partidul care a inițiat o lege pentru interzicerea păcănelelor și cazinourilor în orașe, va desemna viitorul președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), reglementatorul și supraveghetorul pieței, susțin surse politice, din piață și din ONJN. Mai mult, afirmă unele dintre aceste surse, sunt șanse mari ca viitorul președinte ONJN să fie chiar deputatul USR Diana Stoica, inițiatoarea legii pentru scoaterea cazinourilor din orașe și cea mai vocală contestatară a operatorilor de jocuri.