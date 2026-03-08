Un adolescent s-a electrocutat în Halta de Mișcare Chiajna, după ce s-a urcat pe un vagon de tren. În ce stare l-au găsit medicii pe minor

12:00

Când știi că este momentul oportun de a trece de la anvelopele de iarnă la cele de vară? Specialiștii în domeniul auto au explicat perioada potrivită în care ar trebui schimbate anvelopele și de ce temperatura poate afecta compoziția cauciucului. Producătorii de anvelope susțin că ar fi ideal ca cele de vară să fie montate […]