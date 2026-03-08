Au intervenit pompierii la Rapid - Universitatea Craiova! Aioani, obligat să iasă din careu
Sport.ro, 8 martie 2026 20:50
Rapid București și Universitatea Craiova se întâlnesc în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga, într-un meci ce se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
21:00
The FA Cup, în exclusivitate pe VOYO, a oferit două rezultate-bombă, în partidele de duminică.
Acum 30 minute
20:50
Au intervenit pompierii la Rapid - Universitatea Craiova! Aioani, obligat să iasă din careu # Sport.ro
Rapid București și Universitatea Craiova se întâlnesc în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga, într-un meci ce se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
20:40
Pe cine a dat Laszlo Balint vina după ce Oțelul a primit trei cartonașe roșii cu Hermannstadt: „O zi neagră” # Sport.ro
Oțelul Galați a încheiat sezonul regulat din SuperLliga cu o înfrângere pe teren propriu, scor 0-2, în fața celor de la AFC Hermannstadt.
Acum o oră
20:30
LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, Rapid și Universitatea Craiova, primele clasate din Superligă, se întâlnesc în ultima etapă din sezonul regular, cea cu numărul 30.
20:30
Andrei Ivan a fost decisiv într-un meci al celor de la Panserraikos.
20:20
Liber de contract din noiembrie, Mirel va pregăti campioana într-un moment extrem de delicat, în play-out.
20:10
Marius Croitoru (45 de ani) este noul antrenor al celor de la FC Botoșani.
Acum 2 ore
20:00
Ce a făcut Felipe Coelho înaintea meciului Rapid - Universitatea Craiova: gest rar întâlnit # Sport.ro
Felipe Coelho a făcut un gest rar întâlnit înaintea meciului Rapid - Universitatea Craiova.
19:40
FCSB a încheiat sezonul regulat cu o înfrângere, scor 1-3 pe teren propriu cu Universitatea Cluj, după ce a condus cu 1-0.
19:40
Revenit în iarbă, la 9 luni după terminarea mandatului său la Gloria Buzău, tehnicianul de 58 de ani a pășit cu dreptul, la Saham (Oman).
Acum 4 ore
19:00
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
19:00
Georgia – România, sufocant la Europeanul de rugby: rezultatul, decis după un final incendiar # Sport.ro
„Stejarii“ s-au luptat pe viață și pe moarte, în fața unei echipe redutabile la nivel continental.
19:00
Cum arată clasamentul din play-out. Din ce poziție începe FCSB lupta pentru Conference League # Sport.ro
FC Argeș și Unirea Slobozia au remizat, scor 0-0, în ultimul meci relevant pentru configurarea play-out-ului din SuperLiga.
18:40
Tehnicianul de 55 de ani se apropie de finalul unui mandat catastrofal, la Al-Okhdood.
18:30
Fostul câștigător de Balonul de Aur a văzut ce face Cristi Chivu la Inter și a reacționat: „Tot timpul a fost așa” # Sport.ro
AC Milan și Inter se întâlnesc în această seară, de la ora 21:45, pe San Siro, în etapa a 28-a din Serie A. Pentru echipa antrenată de Cristi Chivu, o victorie ar însemna un pas uriaș spre titlu.
18:20
Ricardo Matos a fost autorul unei ratări incredibile din FC Argeș - Unirea Slobozia.
18:00
Pep Guardiola are probleme după partida cu Newcastle din FA Cup.
18:00
O țară atacată de 8 zile de Israel și Statele Unite a fost sugrumată din 1979 încoace, de la Revoluția Islamică a Ayatollah-ului Khomeini, și de un extremism religios aberant.
17:40
Oțelul Galați a pierdut cu Hermannstadt pe teren propriu, scor 0-2, în ultima etapă din cadrul sezonului regulat.
17:30
Formația bucureșteană a devenit o „carte deschisă“ și cam toată lumea s-a prins cum poate lovi o echipă decăzută.
17:30
Mircea Lucescu a reacționat după „cutremurul” de la FCSB! Ce a spus despre demisia lui Charalambous # Sport.ro
FCSB a intrat într-o perioadă agitată după înfrângerea cu Universitatea Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga.
17:10
Daniil Medvedev a explicat ce a făcut după ce a rămas blocat în Dubai.
17:10
Sportul românesc este din nou în doliu.
Acum 6 ore
17:00
Marius Șumudică (55 de ani) va pleca după doar câteva luni de la Al-Okhdood, echipa pe care o preluase în Arabia Saudită.
17:00
Campioana ultimelor două sezoane e o formație decăzută acum, ceea ce s-a văzut și sâmbătă, în partida cu Universitatea Cluj, pierdută cu 1-3.
16:50
Actualul sezon din SuperLiga oferă o luptă strânsă pentru titlu.
16:50
Cristi Chivu vrea să aducă la Inter doi jucători importanți de la Bayern Munchen și Borussia Dortmund.
16:40
Fostul jucător de la Dinamo și Rapid anunță: ”Dacă mă sună Becali? Vin director sportiv și-l pun pe el antrenor” # Sport.ro
FCSB a încheiat sezonul regulat cu o înfrângere, scor 1-3 pe teren propriu cu Universitatea Cluj, după ce a condus cu 1-0.
16:30
Meciul FCSB – Universitatea Cluj (1-3), pe lângă neputința roș-albaștrilor, a evidențiat și un jucător din echipa ardeleană care l-a surclasat pe vedeta campioanei.
16:30
FCSB a intrat într-o perioadă de schimbări majore după înfrângerea cu „U” Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga.
16:00
Dan Șucu este dispus să scoată milioane de euro din buzunar pentru a-i aduce lui Daniele De Rossi jucătorul dorit la Genoa.
15:40
Se pregătește „infernul” pe Giulești pentru Universitatea Craiova! Anunțul oficial făcut de Rapid # Sport.ro
Se anunță spectacol total în Giulești.
15:30
Fostul internațional român continuă evoluțiile foarte bune la Gaziantep.
15:20
FC Argeș - Unirea Slobozia, LIVE TEXT de la 17:00. Piteștenii, ultimul test înainte de play-off # Sport.ro
FC Argeș - Unirea Slobozia se joacă astăzi, de la ora 17:00, în ultima rundă din sezonul regulat al Superligii.
Acum 8 ore
15:00
Chivu, în AC Milan - Inter de la 21:45. Echipe probabile + cine este favorită în Derby della Madoninna # Sport.ro
AC Milan - Inter, de la 21:45. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom.
14:40
Adrian Mutu dezvăluie cum fentează cea mai dificilă întrebare a soției: „Când ea se îmbracă, eu mă culc” # Sport.ro
Invitat astăzi, 8 martie, la „Fața la joc! Show”, Adrian Mutu a dezvăluit cum face față celor mai dificile întrebări ale soției.
14:30
No problem în Liga 2: Corvinul Hunedoara rămâne invincibilă.
14:20
Un fost mijlocaș din Giulești a numit marea problemă a Rapidului înaintea derby-ului cu Craiova # Sport.ro
Un fost jucător important al giuleștenilor a identificat marea problemă a echipei înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova de duminică.
14:20
FCSB a rămas fără antrenori după demisiile lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii, iar Gigi Becali caută înlocuitori în staff-ul tehnic.
13:50
Oțelul primește astăzi, de la 14:30, vizita celor de la Hermannstadt, în ultima etapă din sezonul regulat.
13:20
Rapid - Universitatea Craiova, derby de titlu de la 20:00! Ultimul meci înainte de play-off pentru cele două # Sport.ro
Cele două echipe sunt primele în clasamentul din Superligă.
13:20
Americanii au analizat noua Dacia Striker și au remarcat un detaliu interesant: „Nu e o coincidență” # Sport.ro
Dacia prezintă marți, 10 martie, noul Striker.
13:10
Real Madrid este în căutare de antrenor. Printre cei vizați, Jurgen Klopp.
13:10
Legendă a sportului ucrainean vrea să-i ia locul lui Volodimir Zelenski: "Îmi doresc să fiu președinte!" # Sport.ro
Ucraina ar putea organiza în câțiva ani următoarele alegeri pentru funcția de președinte.
Acum 12 ore
13:00
Echipa din Ștefan cel Mare continuă sezonul bun.
13:00
Ce surpriză! Meciul la care a fost delegat azi Radu Petrescu, după scandalul provocat în Superliga # Sport.ro
Radu Petrescu are șanse mici să mai arbitreze în acest sezon de Superliga, după gafa majoră comisă luna trecută, la Petrolul - FC Argeș 2-1.
12:40
AC Milan - Inter, LIVE TEXT de la 21:45. Chivu poate ajunge la +13 cu o victorie în Derby della Madonnina # Sport.ro
AC Milan și Inter se înfruntă pe San Siro, diseară, de la ora 21:45, în runda cu numărul 28 din Serie A. Cu o victorie, echipa lui Cristi Chivu poate deja să își facă planurile pentru sărbătoarea de titlu.
12:40
Suma importantă câștigată de Elias Charalambous la FCSB.
12:30
Real Madrid riscă să nu câștige în acest sezon nici Liga Campionilor, nici La Liga.
12:30
Rapid - Universitatea Craiova, de la 20:00. Echipe probabile + cotele caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
Superliga, ultima etapă a sezonului regulat.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.