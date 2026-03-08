Au intervenit pompierii la Rapid - Universitatea Craiova! Aioani, obligat să iasă din careu

Sport.ro, 8 martie 2026 20:50

Rapid București și Universitatea Craiova se întâlnesc în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga, într-un meci ce se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Acum 10 minute
21:00
Surprize colosale în Cupa Angliei: o echipă din liga a treia, în sferturi! Sport.ro
The FA Cup, în exclusivitate pe VOYO, a oferit două rezultate-bombă, în partidele de duminică.
Acum 30 minute
20:50
Au intervenit pompierii la Rapid - Universitatea Craiova! Aioani, obligat să iasă din careu Sport.ro
Rapid București și Universitatea Craiova se întâlnesc în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga, într-un meci ce se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
20:40
Pe cine a dat Laszlo Balint vina după ce Oțelul a primit trei cartonașe roșii cu Hermannstadt: „O zi neagră” Sport.ro
Oțelul Galați a încheiat sezonul regulat din SuperLliga cu o înfrângere pe teren propriu, scor 0-2, în fața celor de la AFC Hermannstadt. 
Acum o oră
20:30
Cum și-a făcut apariția Mircea Lucescu la derby-ul dintre Rapid și Universitatea Craiova Sport.ro
LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, Rapid și Universitatea Craiova, primele clasate din Superligă, se întâlnesc în ultima etapă din sezonul regular, cea cu numărul 30.
20:30
Andrei Ivan, din nou decisiv! Ce a făcut atacantul român în Grecia Sport.ro
Andrei Ivan a fost decisiv într-un meci al celor de la Panserraikos.
20:20
Culisele revenirii lui Rădoi la FCSB: mentorul său l-a convins să zică „Da!“ Sport.ro
Liber de contract din noiembrie, Mirel va pregăti campioana într-un moment extrem de delicat, în play-out.
20:10
Antrenorul și-a dat acordul și a revenit în Superligă! A condus deja primul antrenament Sport.ro
Marius Croitoru (45 de ani) este noul antrenor al celor de la FC Botoșani. 
Acum 2 ore
20:00
Ce a făcut Felipe Coelho înaintea meciului Rapid - Universitatea Craiova: gest rar întâlnit Sport.ro
Felipe Coelho a făcut un gest rar întâlnit înaintea meciului Rapid - Universitatea Craiova.
19:40
Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: ”Omul nu vrea bani, vine să ajute” Sport.ro
FCSB a încheiat sezonul regulat cu o înfrângere, scor 1-3 pe teren propriu cu Universitatea Cluj, după ce a condus cu 1-0.
19:40
Ilie Stan a dat lovitura! Concluzia arabilor: „A reușit!“ Sport.ro
Revenit în iarbă, la 9 luni după terminarea mandatului său la Gloria Buzău, tehnicianul de 58 de ani a pășit cu dreptul, la Saham (Oman).
Acum 4 ore
19:00
E ca și plecat! ”Gigi” din Premier League mai face o victimă Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
19:00
Georgia – România, sufocant la Europeanul de rugby: rezultatul, decis după un final incendiar Sport.ro
„Stejarii“ s-au luptat pe viață și pe moarte, în fața unei echipe redutabile la nivel continental.
19:00
Cum arată clasamentul din play-out. Din ce poziție începe FCSB lupta pentru Conference League Sport.ro
FC Argeș și Unirea Slobozia au remizat, scor 0-0, în ultimul meci relevant pentru configurarea play-out-ului din SuperLiga.
18:40
A mințit Șumudică?! Presa arabă vine cu o știre-bombă Sport.ro
Tehnicianul de 55 de ani se apropie de finalul unui mandat catastrofal, la Al-Okhdood.
18:30
Fostul câștigător de Balonul de Aur a văzut ce face Cristi Chivu la Inter și a reacționat: „Tot timpul a fost așa” Sport.ro
AC Milan și Inter se întâlnesc în această seară, de la ora 21:45, pe San Siro, în etapa a 28-a din Serie A. Pentru echipa antrenată de Cristi Chivu, o victorie ar însemna un pas uriaș spre titlu.
18:20
Ratare sezonului în Superliga! Ricardo Matos și-a pus mâinile în cap Sport.ro
Ricardo Matos a fost autorul unei ratări incredibile din FC Argeș - Unirea Slobozia.
18:00
Pep Guardiola are probleme! Ce s-a întâmplat după Newcastle – Manchester City Sport.ro
Pep Guardiola are probleme după partida cu Newcastle din FA Cup.
18:00
Jucătorul lui U Cluj, traumatizat în Iran: „Știi de ce m-au oprit pe aeroport?“ Sport.ro
O țară atacată de 8 zile de Israel și Statele Unite a fost sugrumată din 1979 încoace, de la Revoluția Islamică a Ayatollah-ului Khomeini, și de un extremism religios aberant.
17:40
E gata! FCSB își cunoaște programul din play-out Sport.ro
Oțelul Galați a pierdut cu Hermannstadt pe teren propriu, scor 0-2, în ultima etapă din cadrul sezonului regulat.
17:30
Marea problemă a FCSB-ului, exploatată de adversari: „Noi ne antrenăm în stilul acesta!“ Sport.ro
Formația bucureșteană a devenit o „carte deschisă“ și cam toată lumea s-a prins cum poate lovi o echipă decăzută.
17:30
Mircea Lucescu a reacționat după „cutremurul” de la FCSB! Ce a spus despre demisia lui Charalambous Sport.ro
FCSB a intrat într-o perioadă agitată după înfrângerea cu Universitatea Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga. 
17:10
Daniil Medvedev, blocat în Dubai: cum a ajuns rusul la Indian Wells Sport.ro
Daniil Medvedev a explicat ce a făcut după ce a rămas blocat în Dubai.
17:10
A murit astăzi dublul participant cu România la Cupa Mondială! Când e înmormântarea Sport.ro
Sportul românesc este din nou în doliu. 
Acum 6 ore
17:00
OUT! Marius Șumudică se desparte de Al-Okhdood cu un bilanț dezastruos Sport.ro
Marius Șumudică (55 de ani) va pleca după doar câteva luni de la Al-Okhdood, echipa pe care o preluase în Arabia Saudită.
17:00
FCSB, luată la mișto de Nistor: „Trebuie să fac o glumă“ Sport.ro
Campioana ultimelor două sezoane e o formație decăzută acum, ceea ce s-a văzut și sâmbătă, în partida cu Universitatea Cluj, pierdută cu 1-3.
16:50
Giovanni Becali a dat verdictul în lupta la titlu: „Are cele mai mari șanse!” Sport.ro
Actualul sezon din SuperLiga oferă o luptă strânsă pentru titlu.
16:50
Bombă la Inter! Cristi Chivu transferă de la Bayern și Dortmund Sport.ro
Cristi Chivu vrea să aducă la Inter doi jucători importanți de la Bayern Munchen și Borussia Dortmund.
16:40
Fostul jucător de la Dinamo și Rapid anunță: ”Dacă mă sună Becali? Vin director sportiv și-l pun pe el antrenor” Sport.ro
FCSB a încheiat sezonul regulat cu o înfrângere, scor 1-3 pe teren propriu cu Universitatea Cluj, după ce a condus cu 1-0.
16:30
Bîrligea, anihilat de un jucător sclipitor: „Tanc! Viitor titular în națională!“ Sport.ro
Meciul FCSB – Universitatea Cluj (1-3), pe lângă neputința roș-albaștrilor, a evidențiat și un jucător din echipa ardeleană care l-a surclasat pe vedeta campioanei.
16:30
Ar fi lovitura anului! Antrenorul dorit de Gigi Becali la FCSB Sport.ro
FCSB a intrat într-o perioadă de schimbări majore după înfrângerea cu „U” Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga. 
16:00
Dan Șucu bagă mâna în buzunar pentru Daniele De Rossi! Mutare de marcă la Genoa Sport.ro
Dan Șucu este dispus să scoată milioane de euro din buzunar pentru a-i aduce lui Daniele De Rossi jucătorul dorit la Genoa.
15:40
Se pregătește „infernul” pe Giulești pentru Universitatea Craiova! Anunțul oficial făcut de Rapid Sport.ro
Se anunță spectacol total în Giulești.
15:30
Gol ”superb” al lui Alexandru Maxim în Turcia! Sport.ro
Fostul internațional român continuă evoluțiile foarte bune la Gaziantep.
15:20
FC Argeș - Unirea Slobozia, LIVE TEXT de la 17:00. Piteștenii, ultimul test înainte de play-off Sport.ro
FC Argeș - Unirea Slobozia se joacă astăzi, de la ora 17:00, în ultima rundă din sezonul regulat al Superligii.
Acum 8 ore
15:00
Chivu, în AC Milan - Inter de la 21:45. Echipe probabile + cine este favorită în Derby della Madoninna Sport.ro
AC Milan - Inter, de la 21:45. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom.
14:40
Adrian Mutu dezvăluie cum fentează cea mai dificilă întrebare a soției: „Când ea se îmbracă, eu mă culc” Sport.ro
Invitat astăzi, 8 martie, la „Fața la joc! Show”, Adrian Mutu a dezvăluit cum face față celor mai dificile întrebări ale soției.
14:30
Corvinul bate tot! Echipa din Hunedoara continuă marșul spre Superligă Sport.ro
No problem în Liga 2: Corvinul Hunedoara rămâne invincibilă.
14:20
Un fost mijlocaș din Giulești a numit marea problemă a Rapidului înaintea derby-ului cu Craiova Sport.ro
Un fost jucător important al giuleștenilor a identificat marea problemă a echipei înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova de duminică.
14:20
"Te sună Gigi Becali diseară să mergi la FCSB, ce faci?" Adrian Mutu a răspuns imediat Sport.ro
FCSB a rămas fără antrenori după demisiile lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii, iar Gigi Becali caută înlocuitori în staff-ul tehnic.
13:50
Oțelul - FC Hermannstadt, LIVE TEXT, ora 14:30! Meci special pentru Dorinel Munteanu Sport.ro
Oțelul primește astăzi, de la 14:30, vizita celor de la Hermannstadt, în ultima etapă din sezonul regulat.
13:20
Rapid - Universitatea Craiova, derby de titlu de la 20:00! Ultimul meci înainte de play-off pentru cele două Sport.ro
Cele două echipe sunt primele în clasamentul din Superligă.
13:20
Americanii au analizat noua Dacia Striker și au remarcat un detaliu interesant: „Nu e o coincidență” Sport.ro
Dacia prezintă marți, 10 martie, noul Striker. 
13:10
Anunț oficial în cazul numirii lui Jurgen Klopp la Real Madrid! Sport.ro
Real Madrid este în căutare de antrenor. Printre cei vizați, Jurgen Klopp.
13:10
Legendă a sportului ucrainean vrea să-i ia locul lui Volodimir Zelenski: "Îmi doresc să fiu președinte!" Sport.ro
Ucraina ar putea organiza în câțiva ani următoarele alegeri pentru funcția de președinte. 
Acum 12 ore
13:00
Andra Badiu-Savu, românca strecurată în spectacolul ”slav” de la Dinamo! Sport.ro
Echipa din Ștefan cel Mare continuă sezonul bun.
13:00
Ce surpriză! Meciul la care a fost delegat azi Radu Petrescu, după scandalul provocat în Superliga Sport.ro
Radu Petrescu are șanse mici să mai arbitreze în acest sezon de Superliga, după gafa majoră comisă luna trecută, la Petrolul - FC Argeș 2-1.
12:40
AC Milan - Inter, LIVE TEXT de la 21:45. Chivu poate ajunge la +13 cu o victorie în Derby della Madonnina Sport.ro
AC Milan și Inter se înfruntă pe San Siro, diseară, de la ora 21:45, în runda cu numărul 28 din Serie A. Cu o victorie, echipa lui Cristi Chivu poate deja să își facă planurile pentru sărbătoarea de titlu.
12:40
Averea strânsă de Elias Charalambous la FCSB. Câți bani a încasat de la Gigi Becali Sport.ro
Suma importantă câștigată de Elias Charalambous la FCSB.
12:30
Transfer colosal pregătit de Real Madrid, pentru 100 de milioane de euro! Sport.ro
Real Madrid riscă să nu câștige în acest sezon nici Liga Campionilor, nici La Liga.
12:30
Rapid - Universitatea Craiova, de la 20:00. Echipe probabile + cotele caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom Sport.ro
Superliga, ultima etapă a sezonului regulat.
