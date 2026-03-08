Fotbaliștii Craiovei cântă alături de galerie după meciul cu Rapid, scor 1-1

13:50

FCSB a pierdut într-un mod categoric în fața lui U Cluj, scor final 1-3, în ultima rundă a campionatului regulat din Superliga. După duelul fără miză, în care roș-albaștrii au arătat mai vulnerabili decât oricând din punct de vedere tactic, Elias Charalambous și-a anunțat demisia.Episodul tinde să devină mai degrabă unul de context, întrucât problemele bucureștenilor sunt grave și dificil de reparat într-un timp scurt, fie și cu un nou tehnician pe bancă. ...