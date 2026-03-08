Fotbaliștii nu mai puteau respira! Ce s-a întâmplat în Rapid - Universitatea Craiova: meciul a fost întrerupt
Sport.ro, 8 martie 2026 22:20
Duelul Rapid - Universitatea Craiova a fost întrerupt.
• • •
Acum 10 minute
22:30
Moment tensionat în timpul meciului dintre Rapid București și Universitatea Craiova, încheiat 1-1!
22:30
Derby-ul pentru titlu a fost echilibrat, iar rezultatul final, 1-1, fix asta a arătat.
22:30
Meciul dintre Universitatea Craiova și Rapid s-a încheiat cu scorul de 1-1.
Acum 30 minute
22:20
Fotbaliștii nu mai puteau respira! Ce s-a întâmplat în Rapid - Universitatea Craiova: meciul a fost întrerupt
Duelul Rapid - Universitatea Craiova a fost întrerupt.
22:10
Fotbaliștii nu mai putea respira! Ce s-a întâmplat în Rapid - Universitatea Craiova: meciul a fost întrerupt
Duelul Rapid - Universitatea Craiova a fost întrerupt.
Acum o oră
22:00
Mirel Rădoi (44 de ani) va fi noul antrenor al celor de la FCSB, așa cum a anunțat patronul Gigi Becali în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.
21:50
Alarmă cu Rațiu, înaintea barajului Turcia – România: starul nostru, într-o postură nedorită
De obicei, printre cei mai buni jucători de la Rayo Vallecano, fundașul de bandă a oferit acum o decepție, în etapa din weekend.
Acum 2 ore
21:30
Universitatea Craiova a deschis scorul în duelul cu Rapid din Superliga.
21:30
Prima „rachetă“ a României, în clasamentul mondial, a avut onoarea de a-și măsura forțele cu cea mai bună jucătoare din lume, la ora actuală.
21:20
Mirel Rădoi (44 de ani) va fi noul antrenor al celor de la FCSB, așa cum a anunțat Gigi Becali în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.
21:20
S-a pronunțat după „bomba" lui Becali: „Rădoi are un avantaj pe care nu îl mai are nimeni"
Gigi Becali a anunțat că Mirel Rădoi (44 de ani) și-a dat acordul să preia echipa până în vară.
21:10
Mirel Rădoi (44 de ani) va fi noul antrenor al celor de la FCSB, așa cum a anunțat finanțatorul echipei, Gigi Becali.
21:10
Patronul giuleștenilor a avut emoții mari de tot, duminică. Pentru două echipe.
21:00
The FA Cup, în exclusivitate pe VOYO, a oferit două rezultate-bombă, în partidele de duminică.
20:50
Au intervenit pompierii la Rapid - Universitatea Craiova! Aioani, obligat să iasă din careu
Rapid București și Universitatea Craiova se întâlnesc în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga, într-un meci ce se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
20:40
Pe cine a dat Laszlo Balint vina după ce Oțelul a primit trei cartonașe roșii cu Hermannstadt: „O zi neagră"
Oțelul Galați a încheiat sezonul regulat din SuperLliga cu o înfrângere pe teren propriu, scor 0-2, în fața celor de la AFC Hermannstadt.
Acum 4 ore
20:30
LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, Rapid și Universitatea Craiova, primele clasate din Superligă, se întâlnesc în ultima etapă din sezonul regular, cea cu numărul 30.
20:30
Andrei Ivan a fost decisiv într-un meci al celor de la Panserraikos.
20:20
Liber de contract din noiembrie, Mirel va pregăti campioana într-un moment extrem de delicat, în play-out.
20:10
Marius Croitoru (45 de ani) este noul antrenor al celor de la FC Botoșani.
20:00
Ce a făcut Felipe Coelho înaintea meciului Rapid - Universitatea Craiova: gest rar întâlnit
Felipe Coelho a făcut un gest rar întâlnit înaintea meciului Rapid - Universitatea Craiova.
19:40
FCSB a încheiat sezonul regulat cu o înfrângere, scor 1-3 pe teren propriu cu Universitatea Cluj, după ce a condus cu 1-0.
19:40
Revenit în iarbă, la 9 luni după terminarea mandatului său la Gloria Buzău, tehnicianul de 58 de ani a pășit cu dreptul, la Saham (Oman).
19:00
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
19:00
Georgia – România, sufocant la Europeanul de rugby: rezultatul, decis după un final incendiar
„Stejarii“ s-au luptat pe viață și pe moarte, în fața unei echipe redutabile la nivel continental.
19:00
Cum arată clasamentul din play-out. Din ce poziție începe FCSB lupta pentru Conference League
FC Argeș și Unirea Slobozia au remizat, scor 0-0, în ultimul meci relevant pentru configurarea play-out-ului din SuperLiga.
18:40
Tehnicianul de 55 de ani se apropie de finalul unui mandat catastrofal, la Al-Okhdood.
Acum 6 ore
18:30
Fostul câștigător de Balonul de Aur a văzut ce face Cristi Chivu la Inter și a reacționat: „Tot timpul a fost așa"
AC Milan și Inter se întâlnesc în această seară, de la ora 21:45, pe San Siro, în etapa a 28-a din Serie A. Pentru echipa antrenată de Cristi Chivu, o victorie ar însemna un pas uriaș spre titlu.
18:20
Ricardo Matos a fost autorul unei ratări incredibile din FC Argeș - Unirea Slobozia.
18:00
Pep Guardiola are probleme după partida cu Newcastle din FA Cup.
18:00
O țară atacată de 8 zile de Israel și Statele Unite a fost sugrumată din 1979 încoace, de la Revoluția Islamică a Ayatollah-ului Khomeini, și de un extremism religios aberant.
17:40
Oțelul Galați a pierdut cu Hermannstadt pe teren propriu, scor 0-2, în ultima etapă din cadrul sezonului regulat.
17:30
Formația bucureșteană a devenit o „carte deschisă“ și cam toată lumea s-a prins cum poate lovi o echipă decăzută.
17:30
Mircea Lucescu a reacționat după „cutremurul" de la FCSB! Ce a spus despre demisia lui Charalambous
FCSB a intrat într-o perioadă agitată după înfrângerea cu Universitatea Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga.
17:10
Daniil Medvedev a explicat ce a făcut după ce a rămas blocat în Dubai.
17:10
Sportul românesc este din nou în doliu.
17:00
Marius Șumudică (55 de ani) va pleca după doar câteva luni de la Al-Okhdood, echipa pe care o preluase în Arabia Saudită.
17:00
Campioana ultimelor două sezoane e o formație decăzută acum, ceea ce s-a văzut și sâmbătă, în partida cu Universitatea Cluj, pierdută cu 1-3.
16:50
Actualul sezon din SuperLiga oferă o luptă strânsă pentru titlu.
16:50
Cristi Chivu vrea să aducă la Inter doi jucători importanți de la Bayern Munchen și Borussia Dortmund.
16:40
Fostul jucător de la Dinamo și Rapid anunță: "Dacă mă sună Becali? Vin director sportiv și-l pun pe el antrenor"
FCSB a încheiat sezonul regulat cu o înfrângere, scor 1-3 pe teren propriu cu Universitatea Cluj, după ce a condus cu 1-0.
Acum 8 ore
16:30
Meciul FCSB – Universitatea Cluj (1-3), pe lângă neputința roș-albaștrilor, a evidențiat și un jucător din echipa ardeleană care l-a surclasat pe vedeta campioanei.
16:30
FCSB a intrat într-o perioadă de schimbări majore după înfrângerea cu „U” Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga.
16:00
Dan Șucu este dispus să scoată milioane de euro din buzunar pentru a-i aduce lui Daniele De Rossi jucătorul dorit la Genoa.
15:40
Se pregătește „infernul" pe Giulești pentru Universitatea Craiova! Anunțul oficial făcut de Rapid
Se anunță spectacol total în Giulești.
15:30
Fostul internațional român continuă evoluțiile foarte bune la Gaziantep.
15:20
FC Argeș - Unirea Slobozia, LIVE TEXT de la 17:00. Piteștenii, ultimul test înainte de play-off
FC Argeș - Unirea Slobozia se joacă astăzi, de la ora 17:00, în ultima rundă din sezonul regulat al Superligii.
15:00
Chivu, în AC Milan - Inter de la 21:45. Echipe probabile + cine este favorită în Derby della Madoninna
AC Milan - Inter, de la 21:45. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom.
14:40
Adrian Mutu dezvăluie cum fentează cea mai dificilă întrebare a soției: „Când ea se îmbracă, eu mă culc"
Invitat astăzi, 8 martie, la „Fața la joc! Show”, Adrian Mutu a dezvăluit cum face față celor mai dificile întrebări ale soției.
Acum 12 ore
14:30
No problem în Liga 2: Corvinul Hunedoara rămâne invincibilă.
