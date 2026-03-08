Nicuşor Bancu i-a criticat pe fanii Rapidului care ar fi scandat împotriva lui Ştefan Baiaram
Antena Sport, 8 martie 2026 22:20
Rapid a remizat, duminică seară, pe teren propriu, 1-1, cu Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a 30-a a Ligii 1, ultima a sezonului regulat. Nicuşor Bancu a marcat pentru 1-0, dar a comis-o la golul egalizator. Căpitanul a condamnat şi scandările rapidiştilor împotriva colegului său, Ştefan Baiaram. El a vorbit şi despre avantajul de […] The post Nicuşor Bancu i-a criticat pe fanii Rapidului care ar fi scandat împotriva lui Ştefan Baiaram appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
22:40
“Simt că putem să fim campioni”. Alex Dobre, declarație de luptă după Rapid – Universitatea Craiova 1-1 # Antena Sport
Alex Dobre s-a arătat extrem de mulțumit de atitudinea arătată de el și colegii săi în derby-ul etapei din Liga 1, Rapid – Universitatea Craiova. Chiar dacă echipa sa nu a plecat cu cele trei puncte din Giulești, căpitanul a spus că el și colegii săi pot cuceri titlul la final de sezon. Rapid și […] The post “Simt că putem să fim campioni”. Alex Dobre, declarație de luptă după Rapid – Universitatea Craiova 1-1 appeared first on Antena Sport.
Acum 10 minute
22:30
Jandarmii au dat DIN GREŞEALĂ cu gaze lacrimogene pe Giuleşti şi Mircea Lucescu a fugit de urgenţă de la meci # Antena Sport
Jandarmii au comis o greşeală incredibilă la meciul dintre Rapid şi Universitatea Craiova, 1-1, în minutul 63 al partidei de pe Giuleşti, în urma căreia Rapid va porni play-off-ul la două puncte în spatele oltenilor. În repriza secundă, jandarmii au folosit gazele lacrimogene. Un gest făcut din greşeală de un om al legii. Un lucru […] The post Jandarmii au dat DIN GREŞEALĂ cu gaze lacrimogene pe Giuleşti şi Mircea Lucescu a fugit de urgenţă de la meci appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
22:20
Nicuşor Bancu i-a criticat pe fanii Rapidului care ar fi scandat împotriva lui Ştefan Baiaram # Antena Sport
Rapid a remizat, duminică seară, pe teren propriu, 1-1, cu Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a 30-a a Ligii 1, ultima a sezonului regulat. Nicuşor Bancu a marcat pentru 1-0, dar a comis-o la golul egalizator. Căpitanul a condamnat şi scandările rapidiştilor împotriva colegului său, Ştefan Baiaram. El a vorbit şi despre avantajul de […] The post Nicuşor Bancu i-a criticat pe fanii Rapidului care ar fi scandat împotriva lui Ştefan Baiaram appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
22:00
“Am confirmarea directă de la Mirel”. Se face mutarea-bombă anunțată de Gigi Becali: “La început nu credeam” # Antena Sport
Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, cea mai importantă facțiune de suporteri ai FCSB-ului, a susținut că a vorbit la telefon cu Mirel Rădoi, iar fostul antrenor de la Universitatea Craiova i-a confirmat că va veni la FCSB. Vestea legată de venirea fostului închizător e confirmată astfel dintr-o altă sursă, după anunțul făcut și de Gigi […] The post “Am confirmarea directă de la Mirel”. Se face mutarea-bombă anunțată de Gigi Becali: “La început nu credeam” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
21:40
Jaqueline Cristian, învinsă de Aryna Sabalenka, la Indian Wells! “Am toată admiraţia pentru ea” # Antena Sport
Jaqueline Cristian s-a oprit în turul 3 la Indian Wells. Cea mai bună jucătoare a României a fost învinsă de Aryna Sabalenka, în două seturi. Cea mai bună jucătoare a lumii s-a impus cu 6-4, 6-1, după numai 72 de minute. Cea mai bună perioadă a lui Jaqueline a venit în primul set, când a […] The post Jaqueline Cristian, învinsă de Aryna Sabalenka, la Indian Wells! “Am toată admiraţia pentru ea” appeared first on Antena Sport.
21:20
Mirel Rădoi este noul antrenor al lui FCSB. Gigi Becali a anunţat că marţi fostul căpitan al roş-albaştrilor se va prezenta la antrenamentele echipei. Pe lângă antrenorii secunzi, Mirel Rădoi se va baza şi pe fiul său, Denis Rădoi, care este analist. Cei doi au colaborat şi la Universitatea Craiova, dar şi la Al Bataeh. […] The post Ce surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Mamă, ce fotbaliști! appeared first on Antena Sport.
21:00
Elias Charalambous, întâlnire finală cu Gigi Becali. Ce se întâmplă după ce Mirel Rădoi a fost adus în locul său # Antena Sport
Gigi Becali a oferit o reacție în exclusivitate pentru Antena Sport după ce a anunțat că Mirel Rădoi va fi noul antrenor al FCSB-ului în perioada în care echipa va fi în play-out. Deși se aștepta ca Elias Charalambous și Mihai Pintilii să se întâlnească duminică alături de patronul roș-albaștrilor, întrevederea respectivă va avea loc […] The post Elias Charalambous, întâlnire finală cu Gigi Becali. Ce se întâmplă după ce Mirel Rădoi a fost adus în locul său appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
20:40
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit că Mirel Rădoi va deveni de marţi noul antrenor al lui FCSB. Denis Rădoi, fiul său, îl va însoţi la echipa roş-albastră. Singurul lucru pe care Becali i l-a interzis lui Rădoi este să dea oameni afară din staff. Prima decizie a fostului selecţioner este de a nu avea o conferinţă […] The post Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis appeared first on Antena Sport.
20:20
Mircea Lucescu, prima apariție publică după problemele de sănătate! Selecționerul, prezent la Rapid – Craiova # Antena Sport
Mircea Lucescu și-a făcut prima apariție publică după problemele de sănătate care au pus sub semnul întrebării mult timp prezența sa pe banca naționalei României la barajul cu Turcia. Antrenorul de 80 de ani este prezent la derby-ul etapei din Liga 1 dintre Rapid și Universitatea Craiova. Mircea Lucescu a revenit pe stadion după problemele […] The post Mircea Lucescu, prima apariție publică după problemele de sănătate! Selecționerul, prezent la Rapid – Craiova appeared first on Antena Sport.
20:10
Gigi Becali a anunţat că Mirel Rădoi va fi noul antrenor de la FCSB, după ce Elias Charalambous şi-a dat demisia. Rădoi va conduce echipa până la finalul sezonului. „De marți, Mirel e antrenor la FCSB, vine doar pentru două luni și jumătate ca să ajute. Acum dacă și-au dat demisia (n.r. – Charalambous și […] The post Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă appeared first on Antena Sport.
20:00
Rapidiștii au ironizat-o pe Craiova înainte de derby. Cârnăciori oltenești “tăvăliți”, vânduți suporterilor # Antena Sport
Suporterii Rapidului au avut parte de o surpriză plăcută înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova. Lângă stadionul Giulești, fanii au putut cumpăra mâncare cu numele lui Olimpiu Moruțan sau Cristi Săpunaru, precum și alte feluri care au făcut aluzie la echipa alb-vișinie, dar și la rivala ei din seara de duminică. Ce s-a vândut lângă […] The post Rapidiștii au ironizat-o pe Craiova înainte de derby. Cârnăciori oltenești “tăvăliți”, vânduți suporterilor appeared first on Antena Sport.
19:50
Reacţie clară înainte de Rapid – Craiova, după ce Ştefan Baiaram şi-a anunţat plecarea din Oltenia # Antena Sport
Ştefan Baiaram (23 de ani) şi-a anunţat plecarea de la Craiova, după victoria din sferturile Cupei României, 3-1 cu CFR Cluj. “Perla” oltenilor a deszvăluit că are ok-ul conducerii să se transfere în străinătate, la finalul sezonului. Directorul sportiv al Universității Craiova, Mario Felguiras, susţine că Baiaram era “la cald” după un meci în care […] The post Reacţie clară înainte de Rapid – Craiova, după ce Ştefan Baiaram şi-a anunţat plecarea din Oltenia appeared first on Antena Sport.
19:00
“Inter câștigă și va fi campioana Italiei”. Un fost “nerazzurro” știe cine va fi eroul lui Chivu în derby # Antena Sport
Derby-ul din Italia dintre Inter și AC Milan a fost prefațat de numeroase figuri care au evoluat pentru una dintre cele două rivale, iar un fost jucător al “nerazzurrilor” s-a arătat convins că trupa lui Chivu se va impune duminică seara pe San Siro. Stephane Dalmat, pe numele său, crede că omul care va decide […] The post “Inter câștigă și va fi campioana Italiei”. Un fost “nerazzurro” știe cine va fi eroul lui Chivu în derby appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
18:40
Radu Petrescu a fost suspendat 12 etape după decizia de neîneţeles luată în Petrolul – FC Argeş 2-1, care a dus la viciere de rezultat. Astfel că, centralul cu ecuson FIFA a fost trimis la judeţeană în acest weekend. Radu Petrescu a ajuns la Podoleni, un sat din Neamţ. Acolo, el a condus un meci […] The post Radu Petrescu, trimis la judeţeană, la Neamţ, după dezastrul din Petrolul – FC Argeş appeared first on Antena Sport.
18:20
Mircea Lucescu a “rupt tăcerea” după ce FCSB a ratat play-off-ul și Charalambous a demisionat: “Mă supără” # Antena Sport
Mircea Lucescu a oferit o primă reacție după ce FCSB a intrat într-o criză totală în ultima săptămână, ratând play-off-ul și pierzându-și și antrenorul, pe Elias Charalambous, care și-a dat demisia. “Il Luce” a preferat să nu comenteze decizia luată de cipriot, dar a spus că lipsa roș-albaștrilor din Top 6 e ceva ce poate […] The post Mircea Lucescu a “rupt tăcerea” după ce FCSB a ratat play-off-ul și Charalambous a demisionat: “Mă supără” appeared first on Antena Sport.
18:10
Lovitură pentru FC Argeș înainte de play-off. Căpitanul echipei a comis un fault dur și tot el s-a accidentat # Antena Sport
FC Argeș este în pericol să sufere o pierdere extrem de importantă chiar înainte de startul play-off-ului. Marius Briceag, jucătorul care a purtat de cele mai multe ori banderola de căpitan a echipei piteștene, s-a accidentat în meciul cu Unirea Slobozia din ultima etapă de sezon regulat. Meciul de la Mioveni dintre FC Argeș și […] The post Lovitură pentru FC Argeș înainte de play-off. Căpitanul echipei a comis un fault dur și tot el s-a accidentat appeared first on Antena Sport.
18:10
Dragoş Albu a venit cu reacţia după ce Dorinel Munteanu l-a acuzat că a “făcut ceva unic de când eu antrenez” # Antena Sport
Dragoș Albu (24 de ani) a oferit o reacţie după tensiunile apărute la Hermannstadt, după ce Dorinel Munteanu îl acuzase că a făcut ceva “unic de când eu antrenez”. Munti s-a ferit atunci să dea detalii. Cele două momente tesionate au avut loc în meciul cu Csikszereda, când mijlocașul a fost scos după 29 de […] The post Dragoş Albu a venit cu reacţia după ce Dorinel Munteanu l-a acuzat că a “făcut ceva unic de când eu antrenez” appeared first on Antena Sport.
17:50
Andrei Ivan (29 de ani) a marcat al treilea său gol pentru Panserraikos, în acest sezon din Superliga Greciei. Reuşita a venit în duelul cu Asteras Tripolis, chiar înainte de pauză. Fostul atacant al Universităţii Craiova a driblat un jucător, apoi a pasat unui coechipier, la un-doi, şi a urmat un şut direct în vinclu, […] The post Ce gol a dat Andrei Ivan în Grecia! Şut direct la vinclu după o combinaţie perfectă appeared first on Antena Sport.
17:20
FCSB și-a aflat programul complet din play-out! Cum arată clasamentul după înjumătățirea punctelor # Antena Sport
Ziua de 8 martie a fost marcată de ultimul meci care mai conta în vederea stabilirii programului și clasamentului în play-out, astfel că acum totul este stabilit. După ce Hermannstadt a învins-o pe Oțelul Galați, fiecare dintre cele 10 formații și-au aflat programul, printre care și FCSB, care va participa în premieră în această fază […] The post FCSB și-a aflat programul complet din play-out! Cum arată clasamentul după înjumătățirea punctelor appeared first on Antena Sport.
17:10
Oţelul Galaţi – Hermannstadt 0-2. Meci nebun cu trei goluri anulate şi trei eliminaţi # Antena Sport
Formaţia Oţelul Galaţi a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a 30-a a Superligii, ultima a sezonului regulat. De la gălăţeni au fost eliminaţi trei jucători. Oţelul – Hermannstadt 0-2 Golurile au fost marcate de Chiţu ’63 şi Neguţ ’85. Au fost eliminaţi de […] The post Oţelul Galaţi – Hermannstadt 0-2. Meci nebun cu trei goluri anulate şi trei eliminaţi appeared first on Antena Sport.
16:50
“E oribil! Putem avea un accident”. Lando Norris, semnal de alarmă îngrijorător după prima cursă din Formula 1 # Antena Sport
Lando Norris a avut un discurs manifest îndreptat împotriva unui anumit aspect din noile reglementări aduse de sezonul 2026 în Formula 1. Campionul mondial en-titre și-a exprimat îngrijorarea respectivă după Marele Premiu al Australiei, prima cursă din “Marele Circ” pe care a încheiat-o pe locul 5. Marele Premiu al Australiei a reprezentat un prilej pentru […] The post “E oribil! Putem avea un accident”. Lando Norris, semnal de alarmă îngrijorător după prima cursă din Formula 1 appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
16:30
Laurenţiu Reghecampf, la FCSB! E primul pe lista lui Gigi Becali. Avantajele lui Reghe # Antena Sport
Laurenţiu Reghecampf (50 de ani) este primul antrenor de pe lista lui Gigi Becali la FCSB, după ce Elias Charalambous şi-a anunţat demisia, în urma eşecului cu Universitatea Cluj, din ultima etapă a sezonului regulat. Dintre toţi antrenorii pe care Gigi Becali i-a avut la echipa roş-albastră, Reghe a fost printre cei mai de succes, […] The post Laurenţiu Reghecampf, la FCSB! E primul pe lista lui Gigi Becali. Avantajele lui Reghe appeared first on Antena Sport.
16:20
Naţionala de rugby a Georgiei a învins duminică reprezentativa României cu scorul de 53-30 (15-9), la Tbilisi, pe Avchala Stadium, în semifinalele Campionatului European. Lelos a cucerit şi trofeul Antim Ivireanul, oferit câştigătoarei din confruntările directe ale celor două echipe. România – Georgia 30-53, în semifinalele Campionatului European Gazdele au dominat clar partida, profitând şi […] The post România – Georgia 30-53, în semifinalele Campionatului European appeared first on Antena Sport.
16:20
Adrian Mutu, întrebat direct ce face dacă Gigi Becali îl sună să vină la FCSB. Cum a răspuns “Briliantul” # Antena Sport
Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB după eșecul din ultima etapă a sezonului regulat, iar Gigi Becali se vede nevoit să caute alt antrenor. Recent, Adrian Mutu a fost întrebat ce ar face dacă patronul roș-albaștrilor l-ar suna să preia echipa, iar răspunsul său a fost unul negativ. FCSB a rămas fără antrenor […] The post Adrian Mutu, întrebat direct ce face dacă Gigi Becali îl sună să vină la FCSB. Cum a răspuns “Briliantul” appeared first on Antena Sport.
16:00
Cum a fost surprinsă Jordan Chiles în timp ce Ana Bărbosu efectua exerciţiul la sol. Duel uriaş în Statele Unite # Antena Sport
Ana Bărbosu (19 ani) şi Jordan Chiles (24 de ani) s-au întâlnit pentru prima oară după momentul controversat de la Jocurile Olimpice de la Paris, unul în urma căruia cele două luptă şi acum pentru medalia de bronz de la sol. Cum a fost surprinsă Jordan Chiles în timp ce Ana Bărbosu efectua exerciţiul la […] The post Cum a fost surprinsă Jordan Chiles în timp ce Ana Bărbosu efectua exerciţiul la sol. Duel uriaş în Statele Unite appeared first on Antena Sport.
15:20
Novak Djokovic a declarat că, chiar şi la 38 de ani, are încă obiective pe termen lung şi este dornic să-şi apere titlul olimpic de la Paris la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. Djokovic a descris victoria sa asupra lui Carlos Alcaraz, care i-a adus medalia de aur la Jocurile Olimpice de […] The post Declaraţia cu care Novak Djokovic a uimit pe toată lumea appeared first on Antena Sport.
15:20
Rapid București – Universitatea Craiova este meciul care închide ziua de duminică din Liga 1, dar este și cel mai important joc al ultimei etape din sezonul regular. Giuleștenii vor să dea marea lovitură înainte de începerea play-off-ului și să învingă în fața propriilor suporteri echipa antrenată de Filipe Coelho. Sold-out la Rapid – Universitatea […] The post Se anunță „infern” pentru Universitatea Craiova pe Giulești! Anunțul făcut de Rapid appeared first on Antena Sport.
15:10
Vestea “de titlu” pentru olteni anunţată chiar înainte de Rapid – Universitatea Craiova # Antena Sport
Mihnea Rădulescu Rădulescu a anunţat că în două săptămâni se va pregăti cu echipa. Vestea a venit chiar în ziua meciului dintre Rapid şi Universitatea Craiova şi este una extrem de importantă, ţinând cont că oltenii luptă pentru titlu şi Cupa României. Omul din atacul Craiovei și-a rupt ligamentele încrucișate în timpul unui duel cu […] The post Vestea “de titlu” pentru olteni anunţată chiar înainte de Rapid – Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
15:00
Pep Guardiola, suspendat două etape după criza de nervi din Newcastle – Manchester City! Ce meciuri va rata # Antena Sport
Manchester City a obținut sâmbătă calificarea în sferturile Cupei Angliei, după ce s-a impus cu scorul de 3-1 pe terenul celor de la Newcastle United. Partida a fost una trăită la intensitate maximă de Pep Guardiola, care a primit cartonașul galben pentru o criză de nervi ieșită din comun, după ce arbitrul a refuzat să […] The post Pep Guardiola, suspendat două etape după criza de nervi din Newcastle – Manchester City! Ce meciuri va rata appeared first on Antena Sport.
14:50
Cristiano Bergodi le-a pus gând rău granzilor din Liga 1, după 3-1 cu FCSB: „Urmează un turneu de 10 finale” # Antena Sport
Universitatea Cluj a făcut o adevărată demonstrație de forță pe Arena Națională, acolo unde a obținut un succes clar contra campioanei FCSB. Ardelenii au transmis un avertisment pentru granzii Ligii 1, victoria fiind una de o manieră clară la București. Cristiano Bergodi a fost mai mult decât încântat de felul în care s-a descurca echipa […] The post Cristiano Bergodi le-a pus gând rău granzilor din Liga 1, după 3-1 cu FCSB: „Urmează un turneu de 10 finale” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
14:30
Alexandru Maxim, al patrulea gol al sezonului în Turcia! Românul a marcat în meciul cu Karagumruk # Antena Sport
Alexandru Maxim rămâne unul dintre cei mai importanți jucători ai celor de la Gaziantep. Fotbalistul român a fost titular în disputa de duminică, programată contra celor de la Karagumruk. Acesta a marcat unicul gol al echipei sale și a ajuns la patru reușite stagionale în actuala ediție de campionat. Maxim mai are și șapte assist-uri […] The post Alexandru Maxim, al patrulea gol al sezonului în Turcia! Românul a marcat în meciul cu Karagumruk appeared first on Antena Sport.
14:20
Oklahoma City ramane echipa cu cel mai bun bilant al ligii dupa ce castiga a 50-a oara in 65 meciuri jucate, un lucru care se intampla pentru prima oara in doua sezoane consecutive de la Golden State intre 2014 si 2018. Shai Gilgeous-Alexander a fost cel mai bun marcator, 27 puncte, acesta fiind al 125-lea […] The post Oklahoma a învins-o pe Golden State şi a atins o bornă impresionantă în NBA! appeared first on Antena Sport.
14:10
Marius Șumudică își află viitorul la Al-Okhdood! Ședință de urgență în Arabia Saudită, după 0-5 cu Al Fayha # Antena Sport
Postul lui Marius Șumudică este în pericol, după ce echipa pregătită de tehnicianul român a fost călcată în picioare pe teren propriu de către cei de la Al Fayha. Conducerea clubului din Arabia Saudită a convocat o ședință de urgență în urma căreia va fi decisă soarta antrenorului care o pregătise ultima oară pe Rapid […] The post Marius Șumudică își află viitorul la Al-Okhdood! Ședință de urgență în Arabia Saudită, după 0-5 cu Al Fayha appeared first on Antena Sport.
13:50
Andrei Coubiș putea ajunge la FCSB! Cine a blocat mutarea și care erau condițiile transferului # Antena Sport
Universitatatea Cluj l-a transferat în această iarnă pe Andrei Coubiș, iar mutarea s-a dovedit a fi una câștigătoare, stoperul având evoluții solide în meciurile jucate pentru „șepcile roșii”. Împrumutat în primă instanță de la Sampdoria, acesta a fost transferat definitiv de formația antrenată de Cristiano Bergodi. Coubiș a fost propus însă și la FCSB. Mihai […] The post Andrei Coubiș putea ajunge la FCSB! Cine a blocat mutarea și care erau condițiile transferului appeared first on Antena Sport.
13:50
Milionarul român care are cea mai frumoasă casă din ţara noastră: “Nu vezi nicăieri aşa ceva”! Cât poate valora # Antena Sport
Dumitru Dragomir (79 de ani), care are afaceri în domeniul construcţiilor, a susţinut că Gigi Neţoiu (66 de ani) ar avea cea mai frumoasă casă din România. Vila pe care Neţoiu a construit-o pe malul lacului Mogoşoaia ar valora 15 milioane de euro, e de părere Dumitru Dragomir. Dumitru Dragomir a susţinut că Gigi Neţoiu […] The post Milionarul român care are cea mai frumoasă casă din ţara noastră: “Nu vezi nicăieri aşa ceva”! Cât poate valora appeared first on Antena Sport.
13:10
Vinicius Junior, ultimatum pentru Real Madrid! Brazilianul amenință cu plecarea dacă se va face transferul # Antena Sport
Situație tensionată la Real Madrid, după ce conducerea și-a manifestat interesul în a-l transfera pe spaniolul Rodri. Mijlocașul este dorit pe ”Bernabeu”, experiența sa fiind necesară în linia mediană a „los blancos”. Mutarea acestuia în Spania ar putea fi blocată de însuși Vinicius Junior, cel care a pierdut Balonul de Aur în anul 2024 în […] The post Vinicius Junior, ultimatum pentru Real Madrid! Brazilianul amenință cu plecarea dacă se va face transferul appeared first on Antena Sport.
13:10
“Nu-i exclus să mă întorc la Rapid” Marius Şumudică a făcut declaraţia pe care o aşteptau fanii giuleşteni # Antena Sport
Marius Şumudică (55 de ani) i-a făcut o nouă declaraţie de dragoste Rapidului. “Şumi” a spus că nu e exclus să se întoarcă, la un moment dat, la Rapid. În prezent, Şumudică e antrenor în Arabia Saudită, la Al-Okhdood. Echipa antrenată de Şumudică e pe penultimul loc, cu numai 13 puncte, după 25 de etape. […] The post “Nu-i exclus să mă întorc la Rapid” Marius Şumudică a făcut declaraţia pe care o aşteptau fanii giuleşteni appeared first on Antena Sport.
12:50
Răspunsul lui Max Verstappen, atunci când a fost întrebat dacă e îngrijorat după prima cursă a sezonului! # Antena Sport
Max Verstappen (28 de ani), de 4 ori campion de Formula 1, a terminat prima cursă a sezonului pe locul 6, în condiţiile în care a plecat de pe locul 20 pe grila de start. Verstappen a suferit un accident în calificări, fiind eliminat din Q1, lucru care se întâmplă rar pentru pilotul olandez. Max […] The post Răspunsul lui Max Verstappen, atunci când a fost întrebat dacă e îngrijorat după prima cursă a sezonului! appeared first on Antena Sport.
12:20
Lamine Yamal, peste Lionel Messi și Cristiano Ronaldo! Borna impresionantă stabilită în meciul cu Bilbao # Antena Sport
Barcelona a făcut un pas important către cucerirea unui nou titlu de campioană a Spaniei, după ce gruparea antrenată de Hansi Flick a obținut victoria pe terenul celor de la Athletic Club Bilbao. Unica reușită a meciului a venit în minutul 68 și i-a aparținut lui Lamine Yamal. Puștiul-minune al catalanilor a ajuns la 50 […] The post Lamine Yamal, peste Lionel Messi și Cristiano Ronaldo! Borna impresionantă stabilită în meciul cu Bilbao appeared first on Antena Sport.
12:20
Fostul şef al LPF, Dumitru Dragomir (79 de ani), un apropiat al lui Gigi Becali (67 de ani), i-a transmis patronului FCSB-ului pe cine trebuie să pună antrenor la campioană. Una dintre cele două variante e dorită şi de Gigi Becali. Este vorba de Mirel Rădoi. E puţin probabil însă ca Rădoi să accepte oferta […] The post “Din ei doi aş alege” Gigi Becali, sfătuit pe cine să pună antrenor la FCSB! appeared first on Antena Sport.
12:10
Rapid – Univ. Craiova LIVE TEXT (20:00). Meci „încins” pe Giulești. Echipele probabile # Antena Sport
Rapid București – Universitatea Craiova este unul dintre cele mai tari meciuri din ultima rundă a sezonului regular, jocul fiind transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Oltenii vor porni din postura de lideri în play-off, iar punctele puse în joc ar putea avea o importanță deosebită în cea de-a […] The post Rapid – Univ. Craiova LIVE TEXT (20:00). Meci „încins” pe Giulești. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
12:00
Alex Mitriță, MVP în China! Românul a făcut spectacol în primul meci al sezonului. Gol și assist pentru „împărat” # Antena Sport
Alexandru Mitriță a defilat în prima etapă din noul sezon al Superligii Chinei, fotbalistul retras de la echipa națională fiind cel mai bun jucător de pe teren în disputa cu Qingdao West Coast. „Piticul atomic” a pasat excelent la reușita care a deblocat disputa și a stabilit scorul final cu o execuție de finețe, la […] The post Alex Mitriță, MVP în China! Românul a făcut spectacol în primul meci al sezonului. Gol și assist pentru „împărat” appeared first on Antena Sport.
11:40
Lewis Hamilton, fericit după prima cursă a sezonului, chiar dacă nu a prins podiumul: “Mă simt grozav” # Antena Sport
Lewis Hamilton (41 de ani) s-a declarat încântat de performanţa monopostului său Ferrari, după prima cursă a sezonului, cea de la Melbourne (Australia), pe care a încheiat-o pe locul 4. Ferrari a ratat şansa de a-şi trimite piloţii la boxe în timpul celor două Safety Car-uri virtuale. Dacă la primul Safety Car virtual a fost […] The post Lewis Hamilton, fericit după prima cursă a sezonului, chiar dacă nu a prins podiumul: “Mă simt grozav” appeared first on Antena Sport.
11:40
Elias Charalambous și cei aproape 3 ani de mandat la FCSB! Suma colosală încasată de cipriot și performanțele realizate # Antena Sport
FCSB a ratat accederea în play-off pentru prima oară în istoria clubului, iar eșecul suferit pe Arena Națională cu Universitatea Cluj a fost cel care l-a determinat pe Elias Charalambous să își dea demisia de la campioana României. Practic, se încheie un ciclu de aproape trei ani la gruparea roș-albastră, cipriotul cucerind nu mai puțin […] The post Elias Charalambous și cei aproape 3 ani de mandat la FCSB! Suma colosală încasată de cipriot și performanțele realizate appeared first on Antena Sport.
11:00
Gigi Becali, întâlnire cu Charalambous şi Mihai Pintilii, după ce antrenorii şi-au anunţat demisia de la FCSB! # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) nu se va opune plecării lui Elias Charalambous şi a lui Mihai Pintilii de la echipă, după ce aceştia şi-au anunţat demisia. Charalambous a mai vrut să plece o dată de la FCSB, în timpul acestui sezon, dar a fost întors din drum de Gigi Becali. Gigi Becali se întâlneşte […] The post Gigi Becali, întâlnire cu Charalambous şi Mihai Pintilii, după ce antrenorii şi-au anunţat demisia de la FCSB! appeared first on Antena Sport.
10:40
Ce le-a cerut Oscar Piastri celor de la McLaren, după accidentul uluitor din Australia: “E foarte dezamăgitor” # Antena Sport
Oscar Piastri (24 de ani) a reacţionat, după şocul ratării cursei de la el de acasă, din Australia, din pricina unui accident uluitor suferit înainte de start. Piastri le-a cerut, după incident, şefilor lui McLaren o analiză completă a ceea ce s-a întâmplat. El a subliniat că totul a fost cu atât mai dezamăgitor cu […] The post Ce le-a cerut Oscar Piastri celor de la McLaren, după accidentul uluitor din Australia: “E foarte dezamăgitor” appeared first on Antena Sport.
10:40
El este înlocuitorul ideal pentru Elias Charalambous la FCSB: „A arătat că este capabil să facă treabă” # Antena Sport
Elias Charalambous a luat o decizie așteptată de toată lumea după eșecul suferit de FCSB cu Universitatea Cluj, iar antrenorul cipriot și-a anunțat plecarea de la campioana României. Gigi Becali a vorbit deja despre posibilul înlocuitor al acestuia, iar varianta Mirel Rădoi pare cea mai plauzibilă pentru banca roș-albaștrilor, lucru confirmat și de Basarab Panduru. […] The post El este înlocuitorul ideal pentru Elias Charalambous la FCSB: „A arătat că este capabil să facă treabă” appeared first on Antena Sport.
10:30
AC Milan – Inter LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu poate face un pas uriaș către titlu, cu o victorie în ”Derby della Madonnina” # Antena Sport
AC Milan – Inter este capul de afiș al etapei cu numărul 28 din Serie A, partida fiind transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Cele două formații sunt despărțite în prezent de zece puncte. Cristi Chivu vrea revanșa după ce a pierdut meciul din tur, iar o victorie în […] The post AC Milan – Inter LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu poate face un pas uriaș către titlu, cu o victorie în ”Derby della Madonnina” appeared first on Antena Sport.
10:20
Louis Munteanu, duel stelar cu Lionel Messi! Ce notă a primit atacantul român, după 29 de minute cu Inter Miami # Antena Sport
Louis Munteanu nu a scăpat încă de statutul de rezervă la DC United, asta deși americanii au investit o sumă importantă în aducerea atacantului care a jucat ultima oară pentru CFR Cluj. El a fost lăsat pe bancă în disputa contra lui Inter Miami, dar a fost introdus pe teren în minutul 61, când l-a […] The post Louis Munteanu, duel stelar cu Lionel Messi! Ce notă a primit atacantul român, după 29 de minute cu Inter Miami appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.