Moment halucinant la un meci din Germania: Doi suporteri cu cagule au deconectat ecranul VAR
News.ro, 8 martie 2026 23:50
Scenă surprinzătoare în timpul unui meci din 2.Bundesliga, liga a doua de fotbal germană. Duminică după-amiază, Hertha Berlin evolua pe terenul echipei Preussen Münster. Puţin înainte de pauză, arbitrul Felix Bickel s-a dus să consulte ecranul VAR pentru a verifica o situaţie de penalti în favoarea berlinezilor, după un posibil fault asupra francezului Michael Cuisance. Problema era că ecranul VAR a rămas stins în faţa arbitrului, relatează Le Figaro.
• • •
Acum 15 minute
00:00
Înfrângere pentru Chivu şi Inter în derbiul cu AC Milan, în Serie A / În Grecia, Răzvan Lucescu a obţinut o remiză cu PAOK în confruntarea cu Olympiakos # News.ro
Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a fost învinsă, duminică seară, de echipa AC Milan, în etapa a 28-a a campionatului Italiei.
Acum 30 minute
23:50
Acum o oră
23:40
Meciul Rapid – Universitatea Craiova: Jandarmii au aplicat sancţiuni de peste 32.000 de lei, inclusiv gazdelor şi firmei de pază # News.ro
Jandarmeria Bucureşti anunţă că a aplicat sancţiuni contravenţionale de peste 32.000 de lei la meciul Rapid – Universitatea Craiova, din Superligă.
23:30
Gigi Becali a anunţat, duminică seară, că Mirel Rădoi va prelua marţi conducerea tehnică a echipei FCSB, rămasă fără antrenor după despărţirea de Elias Charalambous.
23:30
Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs, duminică seară, în judeţul Gorj.
23:20
Crin Antonescu: Consider liderul userismului în acest moment pe domnul Bolojan / Partidele din coaliţie, şi PSD-ul, şi PNL-ul, iau decizii aproape exclusiv citind site-uri, trăgând cu urechea la ce se comentează, mai ales în online # News.ro
Fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu a declarat, duminică seară, că liderul userismului este actualul premier, Ilie Bolojan. Despre PSD şi PNL a apreciat că iau decizii aproape exclusiv urmărind reacţii în online, iar USR, ”deocamdată legitimat cu nu mai mult de 12-13%”, tinde să încerce să impună mari decizii în România.
Acum 2 ore
23:10
Crin Antonescu: N-am elementele să fac o evaluare a prestaţiei Ministerului de Externe, ne-am mira ca totul organizatoric să meargă perfect la noi, dar măcar comunicarea ar trebui să fie mult mai ordonată # News.ro
Fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu, care a reacţionat recent în scandalul Ponta – Ţoiu afirmând că ”aceste vietăţi useriste sunt cele mai mizerabile secături”, a declarat, duminică seară, că problemele organizatorice de la Ministerul de Externe pot fi înţelese într-o criză de asemenea proporţii, însă comunicarea trebuia să fie ”mai ordonată şi mai sinceră”.
23:10
Gaze lacrimogene în stadion în timpul meciului Rapid – Universitatea Craiova. Jandarmeria Capitalei: A fost acţionat accidental un pulverizator # News.ro
Meciul Rapid – Universitatea Craiova, din Superligă, a fost întrerupt duminică seară aproximativ trei minute în repriza a doua, după ce în stadionul Giuleşti s-au simţit efectele pulverizării de gaze lacrimogene.
22:50
Sorana Cîrstea, numărul 38 mondial, a fost eliminată, duminică seară, în turul trei al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.
22:40
Ministrul Energiei anunţă că se vor lua măsuri pentru ca preţul carburanţilor să nu ajungă la 10 lei/ litrul: Suntem deja hotărâţi să activăm diferite mecanisme care vor face tot posibilul ca să nu ajungem la o sumă cu două cifre la pompă # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că statul are cinci scenarii pe masă pentru a nu se ajunge la 10 lei pentru un litru de carburant, după ce s-a înregistrat cea mai mare creştere săptămânală a preţului pentru barilul de petrol din 1983 încoace. ”Avem mecanisme să intervenim de săptămâna viitoare”, a anunţat ministrul Energiei.
22:30
Încă un militar american a murit în urma atacurilor Iranului în Orientul Mijlociu. Numărul victimelor americane a ajuns la şapte # News.ro
Un al şaptelea membru al armatei americane a murit din cauza rănilor suferite în timpul atacurilor iniţiale ale Iranului în Orientul Mijlociu, a anunţat Comandamentul Central al SUA, potrivit NBC News.
Acum 4 ore
22:10
Formaţia Rayo Vallecano, la care joacă Andrei Raţiu, a remizat, duminică seară, în deplasare, scor 1-1, cu echipa FC Sevilla, într-un meci din etapa a 27-a a campionatului Spaniei.
22:00
Formaţia Rapid a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a 30-a a Superligii, ultima a sezonului regulat.
21:50
Tenis: Jaqueline Cristian nu a reuşit să treacă de Sabalenka în turul trei la Indian Wells # News.ro
Jaqueline Cristian, locul 35 WTA, a fost eliminată, duminică, de liderul WTA Arina Sabalenka (Belarus) în turul trei al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.
21:50
Ungaria - Fidesz, Mişcarea Patria Noastră şi Partidul TISZA au desemnat candidaţi în toate cele 106 circumscripţii electorale / Peste 870 de candidaţi înscrişi pe liste / 12 minorităţi au depus liste naţionale, inclusiv românii # News.ro
A expirat termenul-limită pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile din Ungaria, atât în circumscripţiile uninominale, precum şi pentru înregistrarea listelor naţionale. În cele 106 circumscripţii uninominale au fost înregistraţi 872 de candidaţi, transmite agenţia maghiară MTI.
21:30
Galaţi: Un tânăr de 25 de ani, care a condus un moped neînmatriculat fără a avea permis de conducere, a murit într-un accident rutier / A intrat într-o maşină # News.ro
Un tânăr de 25 de ani a murit, duminică seară, în judeţul Galaţi, într-un accident rutier. El a condus un moped neînmatriculat, deşi nu avea permis pentru nicio categorie de vehicul. O tânără de 19 ani a fost rănită.
21:30
Cupa Scoţiei: Invadarea terenului, obiecte aruncate... Haos la meciul dintre Rangers şi Celtic - VIDEO # News.ro
Ciocniri între suporteri au avut loc pe gazonul stadionului Ibrox din Glasgow după calificarea duminică a echipei Celtic în semifinalele Cupei Scoţiei, cu victoria la lovituri de departajare împotriva formaţiei Glasgow Rangers (0-0, 4-2), relatează AFP.
21:00
Baschet masculin: U BT Cluj, eşec cu Steaua Roşie Belgrad, în primul meci din faza Top 8 a Ligii Adriatice # News.ro
Campioana U BT Cluj a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de formaţia Steaua Roşie Belgrad, scor 97-85 (41-46), în primul meci din faza Top 8 a Ligii Adriatice. Formaţia din Serbia joacă şi în Euroligă.
21:00
Război în Orientul Mijlociu: "Numele Khamenei va continua!" Teheranul indică faptul că fiul lui Khamenei va fi numit lider suprem / Israelul extinde atacurile asupra Iranului # News.ro
Iranul a indicat duminică faptul că l-a ales pe Mojtaba, fiul ayatollahului Ali Khamenei, ca succesor al acestuia, după ce Israelul a atacat depozitele de combustibil din Teheran în timpul nopţii şi conflictul s-a extins după ce Bahrainul a declarat că un atac iranian a avariat una dintre staţiile sale de desalinizare, relatează Reuters.
20:50
Un microbuz a luat foc lângă şoseaua de centură din Arad / Două persoane au suferit arsuri # News.ro
Un incendiu a izbucnit, duminică seară, la un microbuz, lângă şoseaua de centură a municipiului Arad. Două persoane, o femeie şi un bărbat, au suferit arsuri, fiind transportate de urgenţă la spital.
20:30
Handbal feminin: România, victorie şi în returul cu Slovacia, din EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026 # News.ro
Naţionala României a învins şi duminică, la Bistriţa, reprezentativa Slovaciei, scor 32-19 (16-8), în al patrulea meci din grupa 1 a EHF Euro Cup. Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la Campionatul European din 2026, celelalte disputând preliminarii.
20:20
Surprize în Cupa Angliei: Port Vale, din liga a treia, şi Southampton, din liga secundă, au eliminat echipe de prim eşalon şi sunt în sferturi # News.ro
Cupa Angliei oferă suprize în acest sezon. Port Vale, echipă din liga a treia, a creat o mare surpriză duminică, învingând cu 1-0 echipa din Premier League Sunderland şi calificându-se în sferturile de finală ale acestei competiţii istorice. Acest lucru s-a întâmplat după ce Southampton, echipă din Championship, a eliminat o altă formaţie de prim eşalon, învingând cu 1-0 Fulham.
Acum 6 ore
20:00
Contribuţiile femeilor la inovaţie în medicină, în Europa: doar 13,8% dintre inventatori sunt femei, în ciuda progreselor din cercetare # News.ro
Tot mai multe femei lucrează în cercetarea ştiinţifică din Europa şi aduc contribuţii majore în diagnostic, oncologie şi vaccinuri, însă prezenţa lor în domeniul invenţiilor şi al inovaţiei tehnologice rămâne limitată. Chiar şi în domenii precum medicina şi biotehnologia, unde contribuţiile lor sunt semnificative, femeile sunt încă subreprezentate printre inventatori şi în poziţiile de conducere.
19:50
După ce a fost criticat din nou de Donald Trump, Keir Starmer a vorbit cu liderul american despre situaţia din Orientul Mijlociu # News.ro
Keir Starmer a discutat cu preşedintele american Donald Trump, duminică, la mai puţin de o zi după ce Trump i-a adresat critici liderului britanic pentru lipsa de sprijin faţă de campania SUA împotriva Iranului, relatează Reuters.
19:40
Fotbalistul echipei Panserraikos, Andrei Ivan, a înscris unicul gol al partidei din deplasare cu Asteras Tripolis, câştigată duminică, scor 1-0, în etapa a 24-a a campionatului Greciei.
19:30
Un adolescent a fost rănit, după ce s-a urcat pe un tren de marfă descompus în Halta Chiajna / A intrat în contact cu instalaţiile electrificate ale infrastructurii feroviare, fiind electrocutat # News.ro
Un adolescent de 14-16 ani a fost rănit, duminică, după ce s-a urcat pe un tren de marfă descompus în Halta Chiajna. El a intrat în contact cu instalaţiile electrificate ale infrastructurii feroviare, fiind electrocutat. CFR precizează că linia de contact funcţionează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volţi.
19:30
Ben Stiller a cerut Casei Albe să elimine „Tropic Thunder” din videoclipul de propagandă despre războiul din Iran: „Nu v-am dat niciodată permisiunea” şi „Războiul nu este un film” - VIDEO # News.ro
Actorul Ben Stiller a criticat Casa Albă pentru utilizarea într-un montaj a unui videoclip din filmul „Tropic Thunder” din 2008, potrivit Variety. Videoclipul a fost publicat la o zi după ce Casa Albă s-a confruntat cu reacţii negative pentru publicarea unor secvenţe cu atacuri reale cu rachete, editate împreună cu scene din franciza de jocuri video "Call of Duty".
19:20
Conflict în Orientul Mijlociu - Ministerul de Externe: 12.500 de români mai sunt în ţările din zonă, dintre care 2.500 solicită revenirea în ţară / 400 de cazuri sunt prioritare / Oana Ţoiu: Nu răsuflăm încă uşuraţi # News.ro
Ministerul de Externe anunţă, duminică seară, că peste 1.500 de cetăţeni români au revenit în ţară în siguranţă din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE. Alţi aproximativ 1.000 de cetăţeni se estimează că au ieşit din regiune cu zboruri comerciale. ”Nu răsuflăm încă uşuraţi”, a transmis ministrul Oana Ţoiu, precizând că mai sunt în zonă aproximativ 12.500 de români. Dintre acetia, 2.500 au cerut asistenţă pentru revenirea în ţară.
19:20
O persoană a murit şi cinci au fost rănite, după ce o maşină s-a răsturnat în Satu Mare / Un bărbat a fost aruncat din autoturism, fiind găsit în stop cardio-respirator # News.ro
Un bărbat a murit şi cinci persoane au fost rănite, duminică, într-un accident rutier produs în municipiul Satu Mare. O maşină s-a răsturnat, iar una dintre victime a fost aruncată din vehicul.
19:20
Timişoara: Un tânăr şi-ar fi ucis mama / Vecinii l-au imobilizat şi au sunat la numărul de urgenţă 112 # News.ro
Un tânăr în vârstă de 35 de ani, cunoscut cu probleme psihice, şi-ar fi ucis mama, duminică, într-un imobil din Timişoara. Ulterior, bărbatul a încercat să distrugă mai multe maşini din faţa blocului. Vecinii l-au imobilizat şi au sunat la numărul de urgenţă 112.
19:10
19:00
Oana Ţoiu, mesaj de 8 Martie – În condiţiile crizei internaţionale de securitate în Orientul Mijlociu, răspunsul României se sprijină pe munca neîncetată a colegelor noastre / În ciuda tuturor riscurilor din teren din zonele de conflict ele sunt acolo # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis, duminică, un mesaj de mulţumire angajaţilor care lucrează pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generate de criza din Orientul Mijlociu. Ea se adresează, în special, femeilor care sunt astăzi implicate direct în coordonarea şi derularea unor operaţiuni de evacuare sau repatriere în curs. ”În ciuda tuturor riscurilor din teren din zonele de conflict ele sunt acolo”, a transmis Ţoiu.
19:00
Formaţia FC Argeş a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Unirea Slobozia, într-un meci din etapa a 30-a, ultima a sezonului regulat al Superligii.
18:50
Rugby, Campionatul European: România joacă pentru bronz, după ce a pierdut semifinala cu Georgia # News.ro
Naţionala de rugby a României a cedat duminică, la Tbilisi, în semifinalele Campionatului European de rugby contra selecţionatei Georgiei, deţinătoarea en-titre a titlului continental cu 53-30 (15-9). Stejarii vor juca astfel pentru medaliile de bronz ale competiţiei, în 15 martie, la Madrid, pe Estadio Ontime Butarque Leganés, de la ora 17:00, cu învinsa din cea de-a doua semifinală, Portugalia – Spania.
18:40
Următorul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult timp” fără aprobarea mea, spune Trump # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat ABC News, că noul lider suprem al Iranului „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa.
18:30
Arbitrul Kovacs Szabolcs va conduce la centry meciul CFR Cluj - Dinamo, care va avea loc, luni, de la ora 20.00, în etapa a 30-a din Superliga.
Acum 8 ore
18:10
Bistriţa-Năsăud: Copil de 13 ani, rănit într-un accident rutier / Copilul coborâse dintr-o autoutilitară şi a trecut strada # News.ro
Un copil de 13 ani a fost rănit, duminică, într-un accident rutier produs pe un drum judeţean din Bistriţa-Năsăud. Copilul coborâse dintr-o autoutilitară şi a trecut strada, fiind lovit de o maşină.
18:00
Conflict în Orientul Mijlociu – Ambasadorul SUA la Naţiunile Unite: Vom proteja poporul american şi vom elimina această ameninţare odată pentru totdeauna # News.ro
Ambasadorul SUA la Naţiunile Unite, Mike Waltz, afirmă că războiul împotriva Iranului va elimina ”odată pentru totdeauna” ameninţarea pe care Republica Islamică a reprezentat-o pentru Orientul Mijlociu ”timp de 47 de ani”, transmite AlJazeera.
17:20
Ministrul Sănătăţii, vizită la Maternitatea SUUB de 8 Martie: Am vrut să fiu acolo unde viaţa începe şi unde grija pentru oameni este reală / Mesaj pentru întregul sistem: empatia, respectul şi umanitatea sunt la fel de importante ca orice protocol # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat, duminică, de 8 Martie, Maternitatea şi Secţia de Neonatologie de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, afirmând că a dorit să fie ”acolo unde viaţa începe şi unde grija pentru oameni este reală”. El a oferit flori, atât pacientelor internate, cât şi doamnelor din personalul medical. ”Ştiu foarte bine că o floare nu face primăvară”, afirmă ministrul, arătându-se conştient că sistemul de sănătate nu este perfect, dar crede că ”putem consolida sistemul de sănătate din România, pas cu pas”.
17:20
Pep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, a fost suspendat pentru două meciuri după ce a fost avertizat la partida cu Newcastle, relatează Sky Sports.
17:10
Un bărbat de 57 de ani a murit şi altul a fost rănit, duminică, în urma unui accident rutier ce s-a produs pe DN6, între localitaţile Valea Plopilor şi Ghimpaţi, judeţul Giurgiu.
16:50
Superliga: Oţelul Galaţi, 0-2 cu Hermannstadt în ultima etapă a sezonului regulat. Trei eliminări la gălăţeni # News.ro
Formaţia Oţelul Galaţi a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a 30-a a Superligii, ultima a sezonului regulat. De la gălăţeni au fost eliminaţi trei jucători.
16:20
Bundesliga: Wolfsburg, echipă aflată în zona retrogradării, se desparte de antrenorul său cu nouă etape înainte de finalul sezonului # News.ro
Echipa VfL Wolfsburg, aflată pe locul 17 şi retrogradabil cu nouă etape înainte de finalul sezonului din Bundesliga, s-a despărţit de antrenorul Daniel Bauer şi de directorul sportiv Peter Christiansen, a anunţat clubul german într-un comunicat.
16:20
Un ucrainean a intrat în România cu un aparat de zbor de mici dimensiuni / Este cercetat penal # News.ro
Un cetăţean ucrainean de 31 de ani este cercetat penal, după ce a intrat, duminică, în România cu un aparat de zbor de mici dimensiuni.
Acum 12 ore
15:50
Incendiu într-un apartament din Târnăveni / 19 adulţi şi copii, evacuaţi din imobil / Proprietarul apartamentului, la spital cu arsuri la mâini # News.ro
Pompierii intervin, duminică, pentru stingerea unui incendiu care a curpins un apartament din Târnăveni, iar 19 adulţi şi copii au fost evacuaţi din imobil. Proprietarul apartamentului a fost transportat la spital cu arsuri la mâini.
15:50
Cât de ”natural” trebuie să se mişte o proteză inteligentă pentru ca utilizatorul să o simtă ca pe propriul braţ # News.ro
Integrarea tehnologiilor inteligente în protezarea membrelor ridică o întrebare esenţială: pot aceste dispozitive să fie percepute ca parte a propriului corp? Un studiu experimental arată că ritmul în care se mişcă un braţ protetic influenţează cât de mult îl percepe utilizatorul ca fiind parte din propriul corp şi cât de puternic simte acesta că el este cel care controlează mişcarea. Ritmul apropiat de cel al unei mişcări naturale umane pare să fie cel mai bine acceptat.
15:40
Zelenski a anunţat că experţi ucraineni în drone vor fi „pe teren”, în Orientul Mijlociu, „săptămâna viitoare” # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că experţi ucraineni vor fi în Orientul Mijlociu „săptămâna viitoare” pentru a-şi oferi expertiza în lupta împotriva dronelor iraniene.
15:30
MAE: 183 de cetăţeni români vor reveni din Qatar prin intermediul unui zbor de repatriere asistată pe ruta Riad-Bucureşti / Au fost transferaţi pe cale rutieră de la Doha / Zborul, asigurat cu operatori privaţi, pentru a garanta preţuri accesibile # News.ro
Ministerul de Externe anunţă, duminică, revenirea în România a 183 de cetăţeni români din Qatar, prin intermediul unui zbor de repatriere asistată pe ruta Riad-Bucureşti. Cetăţenii au fost transferaţi pe cale rutieră pe ruta Doha-Riad, cu 4 autocare însoţite de o echipă consulară din cadrul misiunii diplomatice de la Doha. Transferul terestru a fost asigurat de MAE fiind gratuit pentru cetăţeni, iar zborul charter a fost organizat de Celula de criză a MAE, împreună cu operatori privaţi, pentru a asigura preţuri care să permită cât mai multor turişti români accesul la bilete.
15:20
Norvegianul Atle Lie McGrath a câştigat, duminică după-amiază, slalomul de la Kranjska Gora din Slovenia, o probă a Cupei Mondiale de schi alpin, învingându-l pe compatriotul său Henrik Kristoffersen la o sutime de secundă.
15:10
Spania - Manifestaţii pentru drepturile femeilor şi împotriva războiului din Orientul Mijlociu - VIDEO # News.ro
Mii de oameni au ieşit duminică pe străzile din Spania pentru a cere egalitate şi încetarea violenţei împotriva femeilor cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, în cadrul unor demonstraţii care au denunţat şi războiul din Orientul Mijlociu.
