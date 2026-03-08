Mojtaba Khamenei este noul lider suprem al Iranului, anunţă presa de stat iraniană

15:50

Integrarea tehnologiilor inteligente în protezarea membrelor ridică o întrebare esenţială: pot aceste dispozitive să fie percepute ca parte a propriului corp? Un studiu experimental arată că ritmul în care se mişcă un braţ protetic influenţează cât de mult îl percepe utilizatorul ca fiind parte din propriul corp şi cât de puternic simte acesta că el este cel care controlează mişcarea. Ritmul apropiat de cel al unei mişcări naturale umane pare să fie cel mai bine acceptat.